Britisches Parlament lehnt Petition zur Aufhebung des Online-Zensurgesetzes ab und fordert erweiterte Zensur

Von Cam Wakefield

Der Gesetzgeber versprach, die Meinungsfreiheit zu schützen, indem er nahezu alle Möglichkeiten ihrer Ausübung im Internet regulierte.

Diese Woche fand im britischen Parlament eine Debatte statt, die als Reaktion auf eine öffentliche Petition mit Hunderttausenden von Unterschriften zur Aufhebung des Online Safety Act (OSA) einberufen wurde.

Es war eine seltene Gelegenheit für gewählte Amtsträger, zu beweisen, dass sie ihren Wählern noch immer zuhören.

Stattdessen war die überwältigende Botschaft der Abgeordneten klar: Danke für Ihre Besorgnis, aber wir möchten eigentlich noch mehr Kontrolle darüber haben, was Sie online tun können.

Nacheinander erhoben sich die Abgeordneten, nicht um die freie Meinungsäußerung zu verteidigen oder zu hinterfragen, ob eines der radikalsten Gesetze zur Internetkontrolle in der modernen britischen Geschichte vielleicht zu weit gegangen sei, sondern um zu argumentieren, dass es nicht weit genug gegangen sei.

„Es ist keine Zensur, es ist Verantwortung“ (anscheinend)

Lizzi Collinge, Labour-Abgeordnete für Morecambe und Lunesdale, bestand darauf, dass es beim OSA „nicht um die Kontrolle der Meinungsäußerung geht“. Sie behauptete, es gehe darum, der Online-Welt die gleichen „Sicherheitsmerkmale“ zu geben wie der Offline-Welt.

Dies war ein wiederkehrendes Thema während der gesamten Debatte: der Öffentlichkeit versichern, dass die Meinungsäußerung nicht eingeschränkt wird, während gleichzeitig mehr Mechanismen zu ihrer Einschränkung gefordert werden.

Ian Murray, Minister für digitale Verwaltung und Daten, betonte ebenfalls, dass das OSA die Meinungsfreiheit schütze. Seiner Meinung nach besteht kein Widerspruch darin, zu sagen, dass Menschen frei sprechen können, solange sie altersverifiziert sind, keine VPNs verwenden und nichts sagen, was von einer staatlichen Regulierungsbehörde beanstandet werden könnte.

Das ist ein geschickter Trick. Man behauptet, die Meinungsfreiheit zu unterstützen, und schafft dann ein ganzes Gesetz, das darauf abzielt, sie zu überwachen, zu filtern und zu kontrollieren.

VPNs in der Schusslinie

Innerhalb der Regierung wächst die Fixierung auf VPNs. Dabei handelt es sich um grundlegende Datenschutztools, die täglich von Millionen von Menschen genutzt werden, oft um ihre Daten zu schützen. Mehrere Abgeordnete, darunter Jim McMahon, Julia Lopez und Ian Murray, schlugen jedoch vor, VPNs einer Altersüberprüfung oder regulatorischen Beschränkungen zu unterwerfen.

Es ist unklar, ob diese Abgeordneten verstehen, wie VPNs funktionieren, oder ob sie einfach nur die Vorstellung ablehnen, dass jemand ohne Aufsicht im Internet surft.

So oder so, die Absicht ist klar. Die Regierung möchte, dass es weniger Möglichkeiten für Menschen gibt, anonym zu surfen.

Der KI-Panikknopf

Mehrere Abgeordnete waren offensichtlich beunruhigt über die Existenz von KI-Chatbots und forderten neue Zensurbefugnisse, um diese einzudämmen.

Manuela Perteghella warnte, dass die OSA „eine erhebliche Lücke” in Bezug auf generative KI hinterlässt, und behauptete, dass Kinder durch private Gespräche mit Bots gefährdet seien.

Ann Davies sagte, die Regierung handle nicht schnell genug, um diese neue Technologie zu regulieren.

Lola McEvoy forderte unterdessen, dass Bots deutlich gekennzeichnet werden sollten, damit Nutzer wissen, wann sie mit einer Maschine sprechen. Sie forderte außerdem eine strengere Altersüberprüfung.

Die Vorstellung, dass jede Website Bots so kennzeichnen sollte, als würden sie eine Warnweste tragen, ist eine perfekte Metapher dafür, wie das Parlament sich die Funktionsweise des Internets vorstellt.

Zensur als Allheilmittel

Jim McMahon forderte am deutlichsten eine umfassendere Zensur. Er argumentierte, dass das derzeitige OSA nicht genug gegen ausländische Einflussnahme, Fehlinformationen, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Hass unternimmt. Er behauptete auch, dass große Plattformen die „Mainstream-Meinung” zugunsten von Unwahrheiten unterdrücken.

Emily Darlington, Abgeordnete für Milton Keynes Central, schloss sich der Forderung nach einer stärkeren Moderation der Plattformen an.

Sie sagte, dass Plattformen in der Lage sein sollten, falsche Behauptungen zu entfernen, und führte sogar ein bizarres Beispiel an, in dem jemand behauptet, sie habe rosa Augen.

„Jemand könnte posten, dass ich eigentlich lila bin und rosa Augen habe”, sagte sie. „Ich würde sagen: ‚Ich möchte nicht, dass Sie das sagen’, und die Plattform würde antworten: ‚Aber daran ist nichts Beleidigendes.‘ Ich würde sagen: ‚Aber das bin ich nicht.‘ Die Sache ist, dass dies auf viel beleidigendere Weise geschieht.”

Ihr Hauptargument war, dass Online-Verleumdungen notfalls mit Gewalt entfernt werden sollten. Sie sprach sich auch für End-to-End-Verschlüsselungs-Hintertüren aus, die es ermöglichen würden, private Nachrichten vor dem Versand zu scannen.

Eine einsame Stimme in der Wildnis

Lewis Atkinson, Labour-Abgeordneter für Sunderland Central, äußerte einige Bedenken. Er sagte, er habe mit dem Verfasser der Petition, Alex Baynham, gesprochen und erkenne die abschreckende Wirkung des OSA auf kleine Foren und Community-Websites an.

Er wies darauf hin, dass bereits 300 Foren aufgrund rechtlicher Risiken geschlossen oder auf größere Plattformen wie Facebook migriert worden seien. Er erwähnte einen Administrator des Sunderland AFC-Message-Boards, der die Website aufgrund der überwältigenden Menge an Anweisungen von Ofcom beinahe geschlossen hätte.

Doch trotz all dieser Beweise konnte sich Atkinson nicht dazu durchringen, die Aufhebung zu unterstützen. Stattdessen hielt er sich bedeckt und meinte, eine Reform sei realistischer als eine Aufhebung. Er befürwortete mehrere wichtige Merkmale des OSA, darunter eine strengere Altersüberprüfung.

Was diese Debatte tatsächlich offenbart hat

Dies war keine Debatte im eigentlichen Sinne. Es war eine lautstarke Verteidigung eines Gesetzes, das bereits Schaden im Online-Bereich anrichtet, und ein Versprechen, dass noch mehr kommen wird.

Die Abgeordneten setzten sich nicht ernsthaft mit der Petition auseinander. Sie stellten nicht in Frage, ob das OSA zu weit geht oder ob es kleinere Foren aus dem Internet verdrängen könnte. Sie ignorierten größtenteils die Tatsache, dass das Gesetz die Navigation im Internet erschwert, es sei denn, man ist ein großes Unternehmen mit einer Rechtsabteilung.

Stattdessen sagten sie, dass das OSA gut funktioniere und dass es mehr Durchsetzungskraft brauche. Sie wollen KI kontrollieren, gegen VPNs vorgehen, Verschlüsselung regulieren und Unternehmen zu mehr Altersüberprüfungen zwingen.

Die Öffentlichkeit mag sich über Zensur, Überwachung und Meinungsfreiheit Sorgen machen. Aber die Stimmung in Westminster ist ganz anders.

Sie wollen das OSA nicht aufheben. Tatsächlich hat ihr Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten gerade erst begonnen.