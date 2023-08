Brutal und empörend“: Europaabgeordneter verärgert über astronomische Ausgaben der Europäischen Kommission

Während die EU-Bürger wegen der hohen Energie- und Lebensmittelpreise den Gürtel enger schnallen müssen, gibt die Europäische Kommission astronomische Summen für Fotografen und Visagisten aus. 2.756.286 Euro, um genau zu sein.

Laut dem österreichischen EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn (ÖVP) sind die hohen Ausgaben notwendig, um „die Bürger über die Arbeit der Kommission zu informieren“ und „für Transparenz zu sorgen“.

Brutal und empörend, sagt die Europaabgeordnete Christine Anderson. Im Interesse der EU-Bürger wäre es besser, das Geld in „Transparenz“ zu investieren.

🇬🇧|Audacious and outrageous‼️My inquiry to the #EU Commission reveals: EU citizens are compelled to tighten their belts on essentials such as #Gas, #Electricity, and food due to #Inflation, while the @EU_Commission squanders an astronomical sum of 2,756,286 #Euros on… pic.twitter.com/QqOYBiXcbs