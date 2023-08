Warum sind die Covid-Hysteriker wieder am Werk?

Alex Berenson

Und was wollen sie diesmal?

Sie sind wieder da.

Nach einer langen Zeit der Ruhe nimmt die Panikmache in den Medien und auf Twitter wieder zu.

Der Lärm wirft zwei Fragen auf. Ist wirklich etwas passiert? Und wenn nicht, was soll der ganze Lärm?

Die erste Frage lässt sich leichter beantworten: Nein, es ist nichts passiert.

Die Zahl der Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte ist in diesem Sommer leicht angestiegen, aber Omikron bleibt sehr mild. Viele, wenn nicht die meisten, der von Covid gemeldeten Krankenhauseinweisungen sind zufällig, und die meisten Covid-Todesfälle sind zufällig oder sterben am Ende ihres Lebens. Ohne Covid oder mRNA-Booster liegt die Gesamtzahl der Todesfälle in den Vereinigten Staaten und Europa auf einem normalen Niveau.

Natürlich mutiert Sars-Cov-2 wie alle Viren weiter. Theoretisch könnte es sich so verändern, dass seine Gefährlichkeit zunimmt.

Doch trotz aller Aufregung über neue Stämme werden Viren im Allgemeinen leichter übertragbar und weniger virulent. Sars-Cov-2 ist da keine Ausnahme. Seit dem weltweiten Verschwinden von Omicron Delta im Dezember 2021 hat keine seiner Untervarianten Anzeichen für eine Umkehr dieses Trends gezeigt.

(Ein weiteres potenzielles Risiko besteht darin, dass die mRNA-Impfung zu Veränderungen im Immunsystem geführt hat, die es den Geimpften erschweren, in den kommenden Jahren von Covid-Infektionen verschont zu bleiben. Aber auch diese Gefahr ist weitgehend theoretisch, zumindest im Moment).

Also ja, Ihr Spinnensinn hat Recht: Das ist alles Unsinn.

Das führt zur zweiten Frage: Warum diese neue Runde des Aufschreis?

–

(Poltergeist 2: im Gegensatz zu Sars-Cov-2 direkt hier in Amerika hergestellt!)

Besonders interessant an dieser Runde der Hysterie ist, dass die demokratischen Politiker, die zwei Jahre lang Schulschließungen und mRNA-Mandate gefordert haben, die Hände in den Schoß legen. Tatsächlich beschweren sich die hart gesottenen Covidianer regelmäßig und zu Recht auf Twitter darüber, dass sich das Weiße Haus nicht mehr für ihre Notlage interessiert.

Die Gouverneure der blauen Bundesstaaten und das Weiße Haus haben erkannt, dass das Hervorheben eines Anstiegs der Fälle nur die Aufmerksamkeit auf das Scheitern der Kontrollmaßnahmen lenken würde, für die sie sich eingesetzt haben. Schließlich können sie nicht mehr Donald Trump (der zuletzt vor ca. 12 Varianten im Amt war) für Covid verantwortlich machen.

Sie wollen auch nicht mehr die mRNA-Impfung forcieren, die im letzten Herbst von der Öffentlichkeit entschieden abgelehnt wurde und die offensichtlich bestenfalls nichts zur Verhinderung von Omikron-Infektionen beiträgt.

Nein, der zynische und politisch kluge Schritt unserer furchtlosen demokratischen Führer ist es, weiterzumachen. Die meisten Amerikaner würden ihre feige Abschottung im Jahr 2020 und ihre obszöne Unterstützung von Zwangsimpfungen im Jahr 2021 ohnehin lieber vergessen.

–

Der jüngste Aufschrei ist also ein echtes Graswurzel-Phänomen (oder vielleicht besser ein Twitter-Phänomen).

Im Kern geht es um eine kleine, aber laute Gruppe von Online-Leuten, die es nicht ertragen können, dass sich die Welt von Covid entfernt hat. Sie fühlen sich zunehmend geächtet, weil sie Masken tragen, über die Lüftung jammern und immer neue kostenlose Tests und Impfungen fordern.

In Wirklichkeit kümmert sich kaum jemand um sie.

Noch schlimmer ist, dass viele von ihnen durch die „Long Covid“ „behindert“ sind und nicht arbeiten, was ihnen noch mehr Zeit gibt, einander aufzuregen. Seit 2021 hoffen sie verzweifelt auf die Validierung des Long Covids.

Aber der $1 Milliarde Forschungsfonds für das Long Covid, den sie von den National Institutes of Health bekommen haben, ist fast aufgebraucht, und es gibt keine Anzeichen für Fortschritte. (Es ist schwierig, eine Krankheit zu erforschen, die nur in den Köpfen der Betroffenen existiert, wenn die erste Regel der Forschung darin besteht, so zu tun, als ob die Krankheit nicht somatisch wäre).

–

(Hat es schon jemand mit Diät und Sport versucht? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht verärgern).

Für Menschen mit Long Covid ist die Krankheit eine ideologische Frage – und auch eine Frage des Geldbeutels. Je undurchsichtiger Long Covid als Krankheit ist, desto mehr Widerstand werden ihre Anträge auf Erwerbsunfähigkeit erfahren.

Es ist daher kein Zufall, dass die jüngsten Warnungen häufig die Gefahren von Long Covid betonen. (Die Hervorhebung von Long Covid trägt auch dazu bei, die Milde von Covid selbst zu beschönigen, ein entscheidender Schritt angesichts der Tatsache, dass nun fast jeder das Virus hatte und nicht mehr mit Geschichten über Blutgerinnsel und plötzlichen Tod erschreckt werden kann).

–

Obwohl demokratische Politiker nichts mit Covid 2.0 (3.0?) zu tun haben wollen, waren ihre üblichen Verbündeten in den Elitemedien nur allzu bereit, die jüngsten Twitter-Ausbrüche zu verstärken.

Schließlich müssen die Times und ähnliche Spaßblätter keine Wahlen gewinnen. Sie wenden sich an eine immer kleiner werdende Schicht der Bevölkerung, die im Wesentlichen aus all jenen besteht, die dazu neigen, das Schlimmste über Long Covid zu glauben. Nicht wenige ihrer Redakteure sind auch Long Covidianer.

Und so haben die Times, CNN und der Rest pflichtbewusst über die neue Welle berichtet. Sie haben auch nicht vergessen, das Long Covid zu erwähnen.

„Jedes Mal, wenn man sich infiziert, besteht unabhängig vom Schweregrad immer die Möglichkeit, dass man längerfristige Symptome entwickelt“, schrieb die Times heute in einem Artikel über Reinfektionen.

Und was wollen sie?

Sie wollen das, was sie schon seit Beginn von Covid wollen. Sie wollen das, was sie immer wollen. Sie wollen, dass jeder Angst hat. Sie wollen kostenlose Sachen.

Und vor allem wollen sie, dass ihr zuhört.

Und gehorcht.