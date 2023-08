WEF-Professor: Sinkende Geburtenraten sind gut für die Bekämpfung des Klimawandels

Ein Professor, der mit dem Weltwirtschaftsforum in Verbindung steht, hat erklärt, dass die sinkenden Geburtenraten, die in Ländern auf der ganzen Welt zu beobachten sind, eigentlich eine „gute Sache“ seien, da das Problem dazu beitragen werde, den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

Wie Slay News berichtet, haben Experten in den vergangenen Monaten Alarm geschlagen, weil die weltweiten Geburtenraten weit unter ein nachhaltiges Niveau gefallen sind.

Das Problem hat zu Warnungen vor einer „Baby-Dürre“ geführt, da die Geburtenrate weiter sinkt.

Australien, Japan, Südkorea und China verzeichnen gefährlich niedrige Geburtenraten.

Nun schlägt auch die britische Regierung Alarm, nachdem die Geburtenrate in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls deutlich zurückgegangen ist.

Laut einem beunruhigenden Bericht des britischen Statistikamtes ONS, der letzte Woche veröffentlicht wurde, ist die Zahl der Lebendgeburten zwischen 2021 und 2022 um 3,1 Prozent zurückgegangen.

Das ist der niedrigste Stand seit 2002.

Laut James Tucker, Leiter der ONS-Gesundheitsanalyse, geht aus dem Bericht außerdem hervor, dass fast ein Drittel aller Geburten auf Frauen entfällt, die nicht in Großbritannien geboren wurden.

„Dies ist der höchste Anteil an Lebendgeburten von Frauen, die nicht im Vereinigten Königreich geboren wurden, seit Beginn unserer Aufzeichnungen, wobei Indien jetzt das häufigste Geburtsland für nicht im Vereinigten Königreich geborene Eltern ist“.

Für einige Regierungsvertreter ist dieser starke Rückgang jedoch kein Grund zur Sorge, sondern ein Grund zum Feiern.

Laut Professor Sarah Harper CBE sind die sinkenden Geburtenraten im Westen „gut für unseren Planeten“.

Prof. Harper ist Beraterin der britischen Regierung und hat das Institute of Population Ageing in Oxford gegründet.

Harper ist auch mit dem World Economic Forum (WEF) verbunden.

Der Professor hat auf WEF-Veranstaltungen in China und Australien gesprochen, um die globalistischen Eliten von den „Vorteilen“ der Bemühungen zur Bevölkerungsreduzierung zu überzeugen.

Als Reaktion auf die beunruhigenden ONS-Daten argumentierte Harper, dass sinkende Geburtenraten „eine gute Sache“ seien.

„Ich denke, es ist eine gute Sache, dass Länder mit hohem Einkommen und hohem Konsum die Zahl der Kinder reduzieren“, sagte Harper.

„Ich bin da ziemlich positiv eingestellt“, sagte der Regierungsvertreter in Verbindung mit dem WEF.

Vielleicht enthüllt die Verleihung des Ordens des Britischen Empire (CBE) an Harper für ihre „Verdienste um die Demografie“ die wahre, finstere Agenda der britischen Regierung und anderer globalistisch kontrollierter Nationen.

Ein Großteil von Harpers Ratschlägen als „Gerontologin“ besteht darin, die „Vorteile“ eines Rückgangs der Geburtenrate anzupreisen.

In den meisten Ländern sind die Geburtenraten in den vergangenen zwei Jahren zurückgegangen.

Unmittelbar vor der Covidien-Pandemie stiegen die Geburten in gesundem Maße an.

Ab 2021 begann die Zahl der Lebendgeburten jedoch zu sinken.

Der Telegraph berichtet, dass die schrumpfende Bevölkerung in den „wohlhabenden Nationen“ den „Kohlenstoff-Fußabdruck“ dieser Länder verringern wird.

Der Bericht verschweigt jedoch, dass China und Indien mit Abstand die größten Umweltverschmutzer der Welt sind.

Indien hat auch die größte Bevölkerung der Welt, China liegt an zweiter Stelle.

An dritter Stelle folgen die USA mit nur einem Bruchteil der Bevölkerung Chinas.

Wenn man bedenkt, dass der Mensch ein kohlenstoffbasiertes Lebewesen ist, wird das beliebte Internet-Sprichwort „Du bist der Kohlenstoff, den sie reduzieren wollen“ immer wahrer.

Nach den ONS-Daten äußerte die britische Konservative Abgeordnete Miriam Cates in einem TalkTV-Interview, dass sie glaubt, dass die Wahrnehmung, dass die Menschheit schädlich für die Erde sei, ein bedeutenderes Anliegen sei als der „Klimawandel“.

Cates warnt davor, dass die „Klimakrise“ als Panikmache benutzt wird, um die Entvölkerung voranzutreiben.

Abgeordnete Miriam Cates: „Diese Art von Gefühl, dass die Menschheit schlecht für die Erde ist und wir die Bevölkerung verringern müssen, bringt uns in ein viel ernsteres Problem.“

The birth rate in the UK last year fell to the lowest level in 20 years.



MP Miriam Cates: “This kind of feeling that humanity is bad for the Earth and we must decrease the population is bringing us into much a more serious problem.”@iromg | @miriam_cates | #TalkTV pic.twitter.com/mm2UMZirci