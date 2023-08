Google gehört neben Apple, Wikipedia und anderen Organisationen zu den Unternehmen, die wegen Nichtzensur der Kriegsberichterstattung über die Ukraine mit Geldstrafen belegt wurden.

In einem aktuellen Fall, der die zunehmende Unterdrückung der Meinungsfreiheit in der digitalen Sphäre verdeutlicht, hat Russland Google zu einer Geldstrafe von 3 Millionen Rubel (umgerechnet rund 31.000 US-Dollar) verurteilt, weil das Unternehmen den Zensurauflagen des russischen Staates nicht nachgekommen ist. Der Internetgigant wurde von einem Moskauer Gericht beschuldigt, sich geweigert zu haben, Inhalte zu löschen, die die russischen Behörden im Kontext ihrer Militäroperationen in der Ukraine als „falsch“ einstuften, wie die staatlich kontrollierte Nachrichtenagentur TASS berichtete.

Die Entscheidung ist Ausdruck eines wachsenden Konflikts zwischen den zunehmenden Versuchen der russischen Regierung, Online-Inhalte zu kontrollieren, insbesondere während der eskalierenden Krise in der Ukraine.

Google ist kein Einzelfall, der den Zorn der russischen Behörden auf sich gezogen hat. Die zunehmende Tendenz zur Zensur wird durch die jüngsten Geldstrafen für verschiedene Online-Plattformen wie Reddit, Apple und sogar Wikipedia belegt.

Auch der große Technologiekonzern Apple und die freie Enzyklopädie Wikipedia wurden von einem russischen Gericht zu Geldstrafen verurteilt. Ein Justizrat verhängte Strafen gegen die Unternehmen, weil sie angeblich „falsche Informationen“ über die Militäroperationen in der Ukraine verbreitet hätten, wie es die russischen Behörden nannten.

Der Wikimedia Foundation wurde vorgeworfen, Inhalte auf der russischsprachigen Wikipedia zu belassen, die nach Ansicht des russischen Staates „Fehlinformationen“ verbreiteten und dem Ansehen der militärischen Aktivitäten Russlands im Ukraine-Konflikt schadeten.

Auch Apple blieb von den Zensurbemühungen nicht verschont und wurde mit einer Geldstrafe von 400.000 Rubel belegt, weil es Podcasts und Apps, die angeblich ähnliche „Fehlinformationen“ verbreiteten, nicht entfernt hatte.

In einem weiteren Manöver zur Informationskontrolle wurde im Juli der staatlich geförderte russische Wikipedia-Konkurrent „Ruwiki“ aus der Taufe gehoben.

Vladimir Medejko, einer der führenden russischen Wikipedia-Redakteure, orchestrierte den Start von Ruwiki, indem er die 1,9 Millionen russischen Wikipedia-Artikel in ein Format umwandelte, das den Vorstellungen des Kremls entsprach.