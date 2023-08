Google stellt sein neues globales Zensurwerkzeug vor

Google News Lab ist „ein Team innerhalb der Google News Initiative, dessen Aufgabe es ist, mit Journalisten zusammenzuarbeiten, um Fehlinformationen zu bekämpfen“ und anderes mehr. Und die „Google News Initiative“ („GNI“) „arbeitet mit Verlegern und Journalisten zusammen, um Fehlinformationen zu bekämpfen“. Die GNI und ihr Labor scheinen ein und dieselbe Sache zu sein, wobei das Labor einfach eine Seite auf der GNI-Website ist.

Nachstehend finden Sie die Kurzbeschreibungen auf der „Über“-Seite der GNI. Die Titel sind irreführend. Wenn man zum Beispiel dem Hyperlink „Unsere Partner“ folgt, der in den Worten „Mehr erfahren“ enthalten ist, gelangt man nicht zu einer Liste oder einem Überblick über die Partner. Er führt zu „Fallstudien„: Einige „Geschichten“ darüber, „wie Nachrichtenorganisationen auf der ganzen Welt ihre Nachrichtenberichterstattung und ihr digitales Geschäft ausbauen.“ Danach wirbt Google für einige andere seiner Produkte und lädt den Leser ein, sich „für unseren Newsletter anzumelden“.

Wir sind wirklich in die Ära von George Orwells „Doublethink“ und „Doublespeak“ eingetreten.

Googles globales Zensur-Werkzeug

Vergangene Woche twitterte der Schweizer Softwareentwickler Dejan Georgiev: „Googles neues globales Zensur-Tool wurde heute [7. August] um 9:10 Uhr über eine E-Mail-Pressemitteilung vorgestellt“.

Googles neues globales Zensurtool wurde heute um 9:10 Uhr per E-Mail-Pressemitteilung vorgestellt. Laut LaToya Drake, Leiterin der Google News Initiative. Anstelle einer globalen Internetzensur nennt Google es „Fact Check Tools“. Sein Zweck besteht darin, Meinungsverschiedenheiten zu jedem von Google ausgewählten Thema zu beseitigen.

Google’s new global censorship tool was introduced today at 9:10 a.m. via an email press release.



According to LaToya Drake, head of Google News Initiative.



Instead of global internet censorship, Google calls it “Fact Check Tools.”

Its purpose is to eliminate dissent on any… — Dejan (@georgievdejan) August 9, 2023

Im Folgenden werden die von Geogiev hervorgehobenen Punkte über das neue Zensur-Tool der GNI als Grundgerüst verwendet, dem wir Informationen für den Kontext hinzugefügt haben. Eine Kopie des obigen Twitter-Threads, mit einigen zusätzlichen Kommentaren, kann auch auf „Naked Truth News“ nachgelesen werden.

GNI beschreibt sich selbst nicht als das, was es ist – globale Internet-Zensur – stattdessen beschreibt Google es als „Fact Check Tools“.

Was ist der wahre Zweck der GNI? Ihr Zweck ist es, abweichende Meinungen zu jedem von Google gewählten Thema auszuschalten. „Die Algorithmen sind Googles letzter Versuch, das Internet zu kontrollieren, bevor die Menschen weltweit keinen Zugang mehr dazu haben. Das Ziel ist es, eine einzige Sichtweise zu haben. Google nennt es ‚Data Commons’“, schrieb „Naked Truth News„.

„Data Commons“ wird von Google gehostet und fasst Daten aus einer Vielzahl von Quellen in einer einheitlichen Datenbank zusammen. Es handelt sich um eine Sammlung von Daten und Werkzeugen, die im Großen und Ganzen einen „Wissensgraphen“ umfassen, der Daten aus zahlreichen offenen Quellen, unterstützende Schemata, eine API für den Zugriff auf Daten im Graphen, einen Graphen-Browser und einen Datensatz zur Überprüfung von Fakten miteinander verbindet.

Es verknüpft Verweise auf dieselben Einheiten – wie Städte, Landkreise, Organisationen usw. – über verschiedene Datensätze hinweg mit Knoten im Graphen, so dass die Nutzer auf Daten über eine bestimmte Entität zugreifen können, die aus verschiedenen Quellen stammen. Mit anderen Worten, man kann eine Person oder ein Unternehmen abfragen, und alle Informationen über diese Person oder dieses Unternehmen in der Google-Datenbank werden angezeigt.

Die „Data-Commons“-Website wurde im Mai 2018 mit einem ersten Datensatz gestartet, der aus Faktenprüfungsdaten bestand, die im ClaimReview-Format von mehreren „Faktenprüfern“ des „Poynter’s International Fact-Checking Network“ und des „Duke Reporters‘ Lab“ veröffentlicht wurden.

Im Oktober 2018 berichtete „Data Commons“, dass die Veröffentlichung des Beispieldatensatzes weiteres Interesse an der Erforschung von Fehlinformationen geweckt hatte und dass es „Anfragen aus dem akademischen Bereich erhalten hatte, den Faktencheck-Korpus regelmäßig zu aktualisieren und es mehr Verlagen und nicht-technischen Nutzern zu ermöglichen, ClaimReview-Markups hinzuzufügen.“ Diesen Wünschen wurde durch die Einführung einer Reihe von Google-basierten Faktencheck-Tools entsprochen.

Im Oktober 2020 wurde „Data Commons“ in der Google-Suche zugänglich: „Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Data Commons über natürlichsprachliche Abfragen in der Google-Suche zugänglich ist. In einer Zeit, in der Daten unser Verständnis für so viele Themen prägen – von der öffentlichen Gesundheit und Bildung bis hin zu sich entwickelnden Arbeitskräften und mehr – war der Zugang zu Daten noch nie so wichtig wie heute. Data Commons in der Google-Suche ist ein Schritt in diese Richtung und ermöglicht es den Nutzern, Daten zu erforschen, ohne dass sie über Fachwissen oder Programmierkenntnisse verfügen müssen.“

In einem vor einer Woche veröffentlichten Video ermutigte LaToya Drake „Faktenprüfer“ und Journalisten, die speziell für sie entwickelten digitalen Tools zu erkunden, um die „Authentizität und Genauigkeit“ von Online-Bildern, Videos und Berichten zu überprüfen:

Weit entfernt von der edlen Absicht, bei der sachlichen Überprüfung von Online-Informationen behilflich zu sein, schrieb Geogiev, dass die Algorithmen von Google darauf ausgelegt sind, Websites zu löschen, die sich kritisch zu Themen äußern wie z.B.:

Covid-19 Statistiken

Der Weltbank

Kriminalitätsstatistiken des FBI

PharmGKB

Einer globalen Eine-Welt-Regierung

Weitere Themen sind:

„Alle Daten unterstützen eine globale Regierung unter dem Banner der Vereinten Nationen. Google hat das alleinige Sagen darüber, welche Nachrichten gelesen oder aus dem Internet entfernt werden“, schrieb „Naked Truth News“.

Die Partner der GNI

Auf der Wikipedia-Seite für „Data Commons“ heißt es: „Google hat mit Partnern wie dem United States Census, der Weltbank und dem US Bureau of Labor Statistics zusammengearbeitet, um das Repository zu füllen, das auch Daten von Wikipedia, der National Oceanic and Atmospheric Administration und dem Federal Bureau of Investigation enthält.“

Die „Data-Commons“-Website fügt hinzu: „Data Commons hat von vielen Kooperationen profitiert. Neben der Unterstützung des US-Handelsministeriums (insbesondere des Census Bureau) haben wir auch Hilfe von unseren zahlreichen akademischen Kooperationspartnern erhalten, darunter der UC San Francisco, der Stanford University, der UC Berkeley und Harvard.“

Um sich ein Bild von der Größe des GNI-Netzwerks zu machen, können Sie hier eine nicht vollständige 71-seitige Liste der mehr als 7.000 Partner einsehen. Dieses Dokument ist nicht über den Hyperlink unter „Unsere Partner“ auf der „Über“-Seite zugänglich, wie zuvor erwähnt, sondern auf der Seite „2021 Impact Report“ der GNI (siehe Abbildung unten).

Google News Initiative, 2021 Impact Report, „Delivering significant value and funding to news organisations“, abgerufen am 12. August 2023

Zu guter Letzt lernen Sie die Online-Persönlichkeit von LaToya Drake kennen, der Leiterin des „Google News Lab“, die die Ankunft des neuen globalen Zensur-Tools von Google ankündigte und die eindeutig nicht von jemandem außerhalb ihres Netzwerks auf Fakten überprüft werden möchte: