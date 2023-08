Die Regierungen halten sich nicht an die WHO, also verkündet der Terrorist Tedros neue Vorschriften, die die Länder befolgen müssen

Von Rhoda Wilson

Letzte Woche hielten die hoffnungsvollen Weltgesundheitsdiktatoren in einem unscheinbaren, scheinbar fensterlosen Raum, der eher an einen Bunker als an einen Pressekonferenzraum erinnerte, eine Pressekonferenz zu globalen Gesundheitsfragen ab. Die Diktatoren gaben „ständige Empfehlungen für Covid“ heraus und kündigten an, dass Ähnliches bald auch für Mpox, das früher als Monkeypox bekannt war, folgen würde.

Wir nennen die Namen einiger der Anwesenden, da sie in das Geschehen verwickelt sind; es ist mehr als drei Jahre her, dass die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begonnen haben, und keiner von ihnen kann behaupten, unschuldig zu sein:

Diktator General Tedros der Terrorist;

Professor Preben Aavitsland von der Abteilung für globale öffentliche Gesundheit und medizinische Grundversorgung an der Universität Bergen in Norwegen ist Vorsitzender des beratenden Ausschusses der WHO, der die „ständigen Empfehlungen“ empfiehlt.

Dr. Mike Ryan, ein irischer Epidemiologe, ist Exekutivdiktator für die Notfallplanung;

Dr. Sylvie Briand von der Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene ist Diktatorin für Epidemie- und Pandemiebereitschaft und -prävention;

Dr. Maria van Kerkhove, Modellierungsexpertin und Ehrendozentin am Imperial College London, ist die technische Leiterin von Covid-19.

Tedros, der Terrorist, begann damit, die Welt mit Covid zu bedrohen: „Vor drei Monaten habe ich Covid-19 als globalen Gesundheitsnotfall ausgerufen, obwohl ich sagte, dass es weiterhin eine globale Gesundheitsbedrohung darstellt.“ Er sagte, die Zahl der Fälle, der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle sei zwar zurückgegangen, aber nur, weil weniger Länder Daten an die WHO übermittelten. „Im vergangenen Monat haben nur 25 Prozent der Länder und Gebiete der WHO Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, und nur 11 Prozent haben Krankenhauseinweisungen und Aufnahmen auf der Intensivstation gemeldet“, sagte er.

Wir müssen uns fragen, welche Länder zu den 25 Prozent gehören, die immer noch den Forderungen nicht gewählter Beamter der WHO nachkommen, einer Nichtregierungsorganisation, die sich selbst als Betrug erwiesen hat. Tedros sagt das nicht.

„Die WHO verfolgt derzeit mehrere Varianten“, verkündete der Terrorist Tedros, „darunter auch EG.5, für das wir heute eine Risikobewertung veröffentlichen werden. Es besteht nach wie vor die Gefahr, dass eine gefährlichere Variante auftaucht, die zu einem plötzlichen Anstieg der Fälle und Todesfälle führen könnte.“

Dann versuchte Tedros, die Schuld auf andere zu schieben: „Als ich im Mai den Covid-19-Notstand für beendet erklärte, kündigte ich an, dass ich einen Überprüfungsausschuss einrichten würde, der mich bei ständigen Empfehlungen zur Unterstützung der Länder beim langfristigen Umgang mit Covid-19 beraten sollte. Heute gebe ich auf Anraten des Ausschusses ständige Empfehlungen für Länder in sieben wichtigen Bereichen heraus. Diese Empfehlung untermauert die Ratschläge, die die WHO den Ländern in ihrem im Mai veröffentlichten strategischen Bereitschafts- und Reaktionsplan gegeben hat“.

Die „ständigen Empfehlungen für Covid-19“ gelten für alle „Vertragsstaaten“ vom 9. August 2023 bis zum 30. April 2025, so die WHO.

An dieser Stelle denkt die Autorin dieses Artikels, Rhoda Wilson, nach: „Ich hoffe, dass die 25 Prozent der Länder, die die Vorschriften einhalten, zuhören und beschließen, ihre Daten nicht mehr zu übermitteln. Mit ihrem Verhalten bestärken sie die WHO nur darin, dass ihre Fantasie, eine Eine-Welt-Gesundheitsdiktatur zu werden, wahr wird.“

Hier sind die Forderungen von Tedros dem Terroristen und seinem Komitee:

Alle Länder sollten ihre nationalen Covid-19-Programme anhand des strategischen Bereitschafts- und Reaktionsplans der WHO aktualisieren. Alle Länder sollten die kooperative Überwachung von Covid-19 aufrechterhalten. Alle Länder sollten Covid-19-Daten an die WHO oder in offenen Quellen melden, insbesondere Daten über genetische Sequenzen von Todesfällen und schweren Erkrankungen sowie Daten über die Wirksamkeit von Impfstoffen. (Offene Quellen. Ist es nur ein Zufall, dass Data Commons, das von Google gehostet wird, Daten aus offenen Quellen in einer weltweiten Datenbank sammelt? Dies würde sich nicht nur für die Zensur als nützlich erweisen, sondern auch für die Sammlung von Daten, die die Länder nicht freiwillig an die WHO übermitteln.) Alle Länder sollten weiterhin die Covid-19-Impfung anbieten. (Und so den Völkermord aufrechterhalten.) Alle Länder sollten weiterhin die Unterstützung von und die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen initiieren, um Erkenntnisse für die Covid-19-Prävention und -Kontrolle zu gewinnen. Alle Länder sollten eine optimale klinische Versorgung für Covid-19 gewährleisten, einschließlich des Zugangs zu bewährten Behandlungsmethoden und Maßnahmen zum Schutz von Gesundheitspersonal und Pflegepersonal. (Die WHO ignorierte und verteufelte bewährte Behandlungen und entschied sich stattdessen für schädliche und tödliche Behandlungen und befürwortete beim ersten Mal nachweislich unwirksame nicht-pharmazeutische Maßnahmen. Fordert die WHO das Gleiche noch einmal?) Alle Länder sollten weiterhin darauf hinarbeiten, einen gleichberechtigten Zugang zu „sicheren, wirksamen und qualitätsgesicherten“ Impfstoffen, Tests und Behandlungen für Covid-19 zu gewährleisten. (Es gehört schon eine besondere Art von Charakter dazu, angesichts der überwältigenden und unwiderlegbaren Beweise für die erwiesenermaßen schädlichen „Impfstoffe“ zu lügen. Was das Wort „gerecht“ betrifft, so können wir davon ausgehen, dass es dieses Mal die Menschen in den ärmeren Ländern betrifft. Die afrikanischen Nationen beispielsweise sollten mindestens genauso von den völkermörderischen Impfstoffen betroffen sein, wenn nicht sogar mehr, um mit den westlichen Nationen gleichzuziehen, damit auch sie betroffen sind).

edros, der Terrorist, sagte: „Wir wissen, dass die WHO weiß, dass das Spiel vorbei ist und sie ein totes Pferd schlägt, aber noch nicht bereit ist, aufzugeben: „Wir wissen, dass viele Menschen in den Regierungen Covid-19 als eine Sache der Vergangenheit betrachten. Warum sind diese Empfehlungen also immer noch wichtig? Für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, für diejenigen, die nach wie vor der Gefahr einer schweren Erkrankung oder des Todes ausgesetzt sind, für diejenigen, die nach wie vor an einem Post-Covid-19-Zustand oder einem langen Covid leiden, für sie ist Covid-19 immer noch eine tägliche Bedrohung und ein tägliches Trauma. Die WHO wird Covid-19 nicht vergessen“.

Und hier ist der Grund, warum die WHO nicht aufgeben wird. Die Regierungen können Covid nicht vergessen, sagte der Generaldirektor, denn „diese Empfehlungen werden nicht nur zum Schutz vor Covid-19 beitragen, sondern auch den Ländern helfen, anderen Krankheiten vorzubeugen und auf sie zu reagieren … der Überprüfungsausschuss diskutiert auch ständige Empfehlungen für Mpox, die er im Laufe dieser Woche abgeben wird.“

Durch den Versuch der psychologischen Manipulation menschlicher Gefühle – für diejenigen, die unter dem Trauma von Covid leiden – hofft er, dass die Menschen der WHO mehr vertrauen als ihren Regierungen und wir unsere Politiker unter Druck setzen werden, damit sie sich der Weltgesundheitsdiktatur fügen? Wir wissen, dass nicht Covid die Bedrohung ist. Wir wissen auch, dass es nicht nur unsere Regierungen sind, sondern auch und vor allem die WHO, die zur täglichen Bedrohung unserer Freiheiten und unseres Wohlergehens geworden ist. Vereiteln und stören Sie ihre Pläne. Machen Sie nicht mit und fordern Sie Ihre Regierungsvertreter auf, das Gleiche zu tun. #ExitTheWho