Geotechnische Feuerbomben = gerichtete Energiewaffen, nicht Klimawandel

Von Helena Glass

Während in Afrika die Kriegstrommeln schlagen, China nach den verheerenden Überschwemmungen aufräumt und Maui nach Überresten sucht, soll Japan am Dienstag von einem Tsunami heimgesucht werden, der innerhalb von 24 Stunden 20 Zoll (ca. 51 cm) Regen voraussagt. Das Klima verändert sich sowohl auf natürliche Weise als auch durch Geoengineering mit bombenartigen Folgen. Und der Militärputsch in Niger hat eine westliche Reaktion ausgelöst – KRIEG!

Es spielt sich ab wie ein Feuerwerk zum 4. Juli, dessen Finale eine geballte Ladung von Bomben ist, die in der Luft explodieren! Die Menschen sind nervös, und ihre Zungen sind schnell bereit, vor Zorn und sogar vor Wut um sich zu schlagen.

Befinden wir uns inmitten eines geoengineerten Krieges der Gegenseitigkeit?

In den Medien wird überwiegend behauptet, der Brand von Maui sei durch den Klimawandel verursacht worden. Und warum? Weil die Welt von oben nach unten behauptet, dass alles Schändliche durch den Klimawandel verursacht wird. Vax-Todesfälle sind die Folge des Klimawandels. Flugzeugabstürze sind – auf den Klimawandel zurückzuführen. Das stadtweite Chaos wird verursacht durch – den Klimawandel. Alles, weil die Medien das sagen.

Die Vorstellung, dass ein Hurrikan südlich von Hawaii die „Klimawandel“-Brände auf Maui verursacht hat, ist absurd! Laut einer vergangenen Wettergrafik waren die Temperaturen in Maui normal, mit einem Höchstwert von 88′, die Windgeschwindigkeit war NE mit einem Höchstwert von 25 mph am Mittag. Das ist normal. Der Hurrikan Dora ist nie auf dem Festland gelandet und wurde 500 Meilen südlich von Hawaii inmitten nordöstlicher Winde aus Südwest geortet. Maui liegt nördlich von Hawaii.

Ein normales „schnelles Feuer“ kann sich mit bis zu 14 mph fortbewegen. Das Feuer auf Maui wurde mit einer Geschwindigkeit von 60 mph angegeben.

Nach Angaben von Regierungsvertretern war die überwiegende Mehrheit der jüngsten Brände in Griechenland und Italien Brandstiftung. Diese koordinierten Brände breiteten sich auch in Kroatien, Portugal, Spanien und Algerien aus. In jedem Fall gaben die jeweiligen Regierungen „Brandstiftungsterroristen“ die Schuld. NICHT der Klimawandel!

Was wäre also, wenn Hawaii eine waffengestützte Reaktion auf die Überschwemmungen in China war? Oder was, wenn es sich um eine US-Militärübung mit gerichteten Energielasern handelte, die schief gelaufen ist…?

Gezielte Energiewaffen (Directed Energy Weapons, DEW) nutzen elektromagnetische Energie in Form von Energielasern und Hochleistungsmikrowellenstrahlen. Sonar wird verwendet, um ein Ziel anzuvisieren. Sie werden entwickelt und/oder sind bereits im Einsatz bei: USA, China, Russland, Indien, Pakistan, Japan, Korea, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Iran und Türkei. Ihre Wirkung ist mit der einer Atombombe vergleichbar.

Lockheed Martin: „Zur See, in der Luft und am Boden entwickelt Lockheed Martin Laserwaffensysteme, die zur Verteidigung der US-amerikanischen und verbündeten Streitkräfte eingesetzt werden können. In Kombination mit unserer Expertise in der Plattformintegration sind diese Systeme darauf ausgelegt, eine wachsende Zahl von Bedrohungen für militärische Kräfte und Infrastrukturen in allen Bereichen abzuwehren.„

Lockheed, Northrop und Raytheon befinden sich in verschiedenen Stadien der Erprobung von gerichteten Energielaserwaffen. Es handelt sich NICHT um eine Verschwörung. Ihre Websites sind voll von Prahlerei über ihre Fähigkeit, unsere „Feinde“ ins Visier zu nehmen. Es wäre gewiss nicht das erste Mal, dass das US-Militär „versehentlich“ eine Stadt oder ein Dorf zerstört.

Das Erdbeben in Haiti 2010 wurde von „Verschwörungstheoretikern“ als Folge eines HAARP-Experiments angesehen, das tektonische Plattenverschiebungen verursachte. Das jüngste Erdbeben in der Türkei war eine „Drohung“ an Erdogan, den westlichen Kartellen zu gehorchen und sich ihnen unterzuordnen. UNSERE Regierung ist eine Verschwörung – unfähig, irgendetwas zu liefern, das auch nur annähernd mit der Wahrheit übereinstimmt.

Die Macht und die Kontrolle, die diese DEW-Waffen ausüben können, werden als viel effizienter als Atomwaffen angesehen. Dennoch fahren die Regierungen fort, die Auswirkungen des Klimawandels zu verharmlosen, als ob der militärisch-industrielle Komplex nicht existent wäre.

Der Jet Stream: Jet Streams sind schmale Bänder mit starken Windströmungen, die in der oberen Atmosphäre in einer Höhe von etwa 30.000 Fuß auftreten. Die Jetstreams folgen in etwa der Erdrotation. Die Rotationsgeschwindigkeit ist am Äquator am höchsten und verlangsamt sich an den Nord- und Südpolen auf Null. Normalerweise fließen diese Luftströme von Westen nach Osten, und wenn kalte Luft auf warme Luft trifft, bewegt sich der Strahlstrom nach Norden oder Süden und verursacht Krümmungsspitzen.

Jetstreams verursachen Wetterveränderungen, beeinflussen Hoch- und Tiefdrucksysteme und prägen das Wetter. Klimaschützer behaupten das Gegenteil – dass Klimaveränderungen Jetstreams verursachen – eine wissenschaftlich erwiesene Falschbehauptung.

Laut Science Alert sind Jet Streams heute chaotisch und undefinierbar. Die derzeitige Zersplitterung der Jetstreams führt zu katastrophalen Wetterlagen. Wissenschaftler sind verblüfft. Daher fordern sie weitere geotechnische Manipulationen, die wahrscheinlich zu noch mehr Chaos führen werden.

Die Überschwemmungen in China schädigen die Ernten. Die westlichen Medien schüren die Behauptung, dass die Überschwemmungen in China dazu führen könnten, dass die Regierung von Xi Jinping dafür verantwortlich gemacht wird und das Vertrauen in seine Macht schwindet. Und wieder einmal geht es bei diesen Anschuldigungen darum, Xi Jinping zu untergraben, um einen westlichen Stellvertreter einzusetzen. Der zweite Punkt ist die Schaffung einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit.