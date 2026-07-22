Bürger im Visier: Ganz Europa marschiert in Richtung Orwell

Frankreich zieht nach. Was in Deutschland und auf Ebene der Europäischen Union längst systematisch aufgebaut wird, erhält nun auch unter Präsident Emmanuel Macron immer schärfere Konturen: Überwachung, Registrierung, Plattformkontrolle und die politische Bekämpfung angeblicher „Desinformation“ und „ausländischer Einflussnahme“.

Offiziell geschieht alles zum Schutz der Demokratie. Doch je dichter das Kontrollnetz wird, desto drängender stellt sich eine andere Frage: Wer schützt die Bürger vor jenen, die vorgeben, die Demokratie zu schützen?

Europa entwickelt sich nicht über Nacht zur offenen Diktatur. Der Wandel vollzieht sich schrittweise, technisch, bürokratisch und unter wohlklingenden Begriffen. Niemand spricht von Zensur. Man spricht von „Risikominderung“. Niemand spricht von Überwachung. Man spricht von „Resilienz“. Niemand spricht von staatlicher Meinungskontrolle. Man spricht vom „Schutz des demokratischen Diskurses“.

Doch am Ende steht immer häufiger derselbe Bürger im Visier: der Bürger, der widerspricht.

Frankreich: Vom Kampf gegen Spionage zur Kontrolle politischer Einflussnahme

Frankreich verabschiedete bereits im Juli 2024 ein Gesetz zur Verhinderung ausländischer Einmischung. Es schuf unter anderem ein Register für ausländische Einflussaktivitäten. Das sogenannte Argos-System trat am 1. Oktober 2025 in Kraft. Gleichzeitig wurden die Möglichkeiten zur algorithmischen Auswertung von Verbindungsdaten auf den Bereich ausländischer Einflussnahme ausgeweitet. (assemblee-nationale.fr)

Damit verschiebt sich die Grenze.

Ursprünglich wurden weitreichende Überwachungsinstrumente mit Terrorismus und unmittelbaren Sicherheitsgefahren begründet. Inzwischen gelangen Begriffe wie „Einflussnahme“, „Informationsmanipulation“ und „Bedrohung der nationalen Interessen“ zunehmend in denselben sicherheitspolitischen Werkzeugkasten.

Doch was ist Einflussnahme?

Ist ein Gespräch mit einem ausländischen Journalisten bereits verdächtig? Eine Finanzierung aus dem Ausland? Die Übernahme einer russischen, amerikanischen, chinesischen oder iranischen Sichtweise? Die Verbreitung eines Beitrags, der der Regierung widerspricht? Die Kritik an NATO, EU, Ukraine-Politik oder Aufrüstung?

Je unklarer der Begriff, desto größer der politische Spielraum.

Was heute angeblich nur gegen ausländische Geheimdienste gerichtet ist, kann morgen Journalisten, Blogger, Vereine, Aktivisten und oppositionelle Medien treffen. Nicht unbedingt durch offene Verbote – sondern durch Registrierungspflichten, Ermittlungen, Überwachung, Kontensperrungen, Reichweitenbeschränkungen und den dauerhaften Verdacht, im Auftrag einer fremden Macht zu handeln.

Der Bürger muss dann nicht mehr widerlegt werden. Es genügt, ihn als „beeinflusst“ zu markieren.

Deutschland: Der Staat erklärt, was Desinformation ist

Auch Deutschland baut seit Jahren Strukturen gegen sogenannte Desinformation und ausländische Informationsmanipulation auf. Die Bundesregierung beschreibt Desinformation als gezielten Versuch, Meinungen zu manipulieren und das Vertrauen in Staat, Wissenschaft und Medien zu schwächen. Sie verwendet dafür zunehmend den Begriff FIMI – „Foreign Information Manipulation and Interference“. (Bundesregierung)

Schon diese Definition sollte alarmieren.

Denn mangelndes Vertrauen in Regierung, Behörden, Wissenschaft oder etablierte Medien kann gute Gründe haben. Vertrauen ist kein Grundrecht des Staates. Es muss verdient werden. Kritik, Skepsis und Misstrauen sind keine Angriffe auf die Demokratie, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil einer lebendigen Demokratie.

Problematisch wird es, wenn staatliche Stellen nicht nur nachweislich koordinierte Geheimdienstoperationen untersuchen, sondern zunehmend auch darüber befinden, welche Erzählungen manipulativ, gefährlich oder gesellschaftlich schädlich seien.

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Desinformation existiert. Natürlich existiert sie. Regierungen, Geheimdienste, Unternehmen, Kriegsparteien, Medien und politische Organisationen versuchen seit jeher, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Die entscheidende Frage lautet: Warum soll ausgerechnet der Staat zum Schiedsrichter über Wahrheit und Täuschung werden?

Auch im Deutschen Bundestag wurde eingeräumt, dass es keine einheitliche, universell akzeptierte und präzise messbare Definition von Desinformation gibt. Die Abgrenzung zwischen falscher Tatsachenbehauptung, kontroverser Meinung, Irrtum und politisch unerwünschter Interpretation bleibt schwierig. (Bundestag DServer)

Trotzdem entstehen immer neue Meldestellen, Beobachtungsnetzwerke, Forschungsprogramme, Faktenprüfer, Plattformkooperationen und staatlich finanzierte Projekte.

Der Staat definiert die Gefahr. Der Staat finanziert die Beobachter. Der Staat arbeitet mit den Plattformen zusammen. Und der Bürger soll darauf vertrauen, dass dieses System niemals politisch missbraucht wird.

Die EU schafft den Überbau

Über den nationalen Maßnahmen steht die Europäische Union.

Mit dem Digital Services Act verpflichtet sie sehr große Plattformen und Suchmaschinen, sogenannte systemische Risiken zu bewerten und zu mindern. Dazu zählt ausdrücklich auch die Verbreitung von Desinformation. Plattformen müssen analysieren, wie ihre Dienste zur Verbreitung oder Verstärkung irreführender Inhalte verwendet werden, und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.

Seit Juli 2025 ist zudem der europäische Verhaltenskodex gegen Desinformation in den Rahmen des Digital Services Act integriert. Verpflichtungen der teilnehmenden Großplattformen werden damit zu einem relevanten Maßstab bei der Beurteilung ihrer Gesetzeskonformität und können überprüft werden. (Digital Strategy)

Auf dem Papier richtet sich das gegen koordinierte Manipulation.

In der Praxis entsteht jedoch ein gewaltiger regulatorischer Druck auf Plattformen. Diese werden kaum riskieren, von der EU wegen unzureichender „Risikominderung“ belangt zu werden. Deshalb werden sie im Zweifel eher zu viel löschen, herabstufen oder unsichtbar machen als zu wenig.

Die Zensur muss dann nicht einmal direkt von einem Ministerium angeordnet werden.

Brüssel setzt die Regeln. Behörden bestimmen die Risiken. Organisationen liefern Bewertungen. Faktenprüfer markieren Inhalte. Plattformen reduzieren die Reichweite. Algorithmen erledigen den Rest.

Die politische Verantwortung verschwindet in einem undurchsichtigen Geflecht aus Behörden, privaten Konzernen, Nichtregierungsorganisationen, Forschungsstellen und Sicherheitsapparaten.

Der Bürger sieht lediglich das Ergebnis: Seine Beiträge verschwinden, seine Reichweite bricht ein, sein Konto wird eingeschränkt oder seine Informationen werden als fragwürdig gekennzeichnet.

Niemand hat ihn offiziell zensiert. Er ist lediglich algorithmisch unsichtbar geworden.

Der „Demokratieschild“ wird zum Kontrollschild

Mit dem Europäischen Demokratieschild geht die EU noch weiter. Die Kommission will ihre Fähigkeiten zur Überwachung und Erkennung von Informationsmanipulation und ausländischer Einflussnahme ausbauen. Im Februar 2026 nahm zudem ein neues Europäisches Zentrum für demokratische Resilienz seine Arbeit auf.

Wieder lautet die Begründung: Schutz der Demokratie.

Aber eine Demokratie, die immer mehr Überwachung benötigt, um ihre Bürger vor angeblich gefährlichen Informationen zu schützen, beginnt ihrem eigenen Volk zu misstrauen.

Der mündige Bürger wird schrittweise durch den zu betreuenden Bürger ersetzt.

Er soll nicht mehr selbst lesen, vergleichen, zweifeln und urteilen. Institutionen sollen vorsortieren, welche Informationen zuverlässig sind, welche Quellen vertrauenswürdig erscheinen und welche Erzählungen eine Gefahr für den demokratischen Prozess darstellen.

Damit verändert sich das demokratische Prinzip grundlegend.

Früher sollte der Bürger die Regierung kontrollieren.

Heute will die Regierung zunehmend kontrollieren, welchen Informationen der Bürger begegnet.

Ausländische Einmischung – der perfekte politische Vorwand

Natürlich gibt es reale ausländische Einflussoperationen. Staaten betreiben Propaganda, finanzieren Netzwerke, führen Cyberoperationen durch und versuchen, Wahlen und öffentliche Debatten zu beeinflussen.

Doch gerade weil diese Gefahr real ist, eignet sie sich hervorragend als Vorwand.

Denn der Begriff „ausländische Einmischung“ kann nahezu beliebig erweitert werden. Eine oppositionelle Meinung muss dann nicht mehr sachlich widerlegt werden. Man kann sie als Teil eines fremden Narrativs darstellen.

Wer gegen Waffenlieferungen ist, verbreitet angeblich russische Narrative.

Wer europäische Kriegspolitik kritisiert, schwächt angeblich die demokratische Resilienz.

Wer staatliche Gesundheitsmaßnahmen infrage stellt, untergräbt angeblich das Vertrauen in Wissenschaft und Institutionen.

Wer vor digitaler Identität, Überwachung oder Bargeldabschaffung warnt, verbreitet angeblich Verschwörungserzählungen.

So wird politische Kritik nicht mehr als legitimer Bestandteil der Demokratie behandelt, sondern als mögliches Sicherheitsrisiko.

Das ist der eigentliche orwellsche Kern dieser Entwicklung: Nicht jede Meinung wird verboten. Aber jede unerwünschte Meinung kann verdächtig gemacht, überwacht, markiert und aus dem sichtbaren Raum gedrängt werden.

Europas Regierungen wollen die Deutungshoheit zurück

Die traditionellen Medien verlieren Vertrauen. Regierungen verlieren die Kontrolle über politische Erzählungen. Unabhängige Medien, Blogger, Videokanäle und soziale Netzwerke ermöglichen es Millionen Menschen, Informationen ohne staatliche oder redaktionelle Vorauswahl zu verbreiten.

Genau darin liegt die eigentliche Nervosität der europäischen Machtzentren. Es geht nicht nur um falsche Meldungen. Es geht um den Verlust der Deutungshoheit.

Regierungen und etablierte Medien können heute nicht mehr allein bestimmen, was als wichtig, glaubwürdig oder diskutierbar gilt. Ihre Aussagen werden in Echtzeit überprüft, widersprochen und mit anderen Quellen konfrontiert.

Anstatt dieses Misstrauen durch Transparenz, offene Debatten und bessere Politik zurückzugewinnen, reagiert Europa mit Kontrolle.

Mehr Regulierung.

Mehr Überwachung.

Mehr Meldestellen.

Mehr Faktenprüfer.

Mehr Plattformdruck.

Mehr Geheimdienstbefugnisse.

Mehr Registrierung.

Mehr digitale Identifizierung.

Und immer weniger Raum für anonymen, unabhängigen und widerspenstigen Journalismus.

Orwell kommt nicht mit Stiefeln – sondern mit Benutzerbedingungen

Der europäische Überwachungsstaat wird wahrscheinlich nicht aussehen wie die Diktaturen des 20. Jahrhunderts.

Er kommt nicht mit einem allgegenwärtigen sichtbaren Geheimpolizisten. Er kommt mit Apps, digitalen Identitäten, automatisierten Risikobewertungen, Inhaltsmoderation, Alterskontrollen, Gesichtserkennung, Plattformregeln und algorithmischer Sortierung.

Er wird freundlich gestaltet sein.

Er wird „Sicherheit“ versprechen.

Er wird Kinder „schützen“ wollen.

Er wird „Hass“ bekämpfen.

Er wird Wahlen „sichern“.

Er wird „Desinformation“ eindämmen.

Und er wird behaupten, all dies geschehe ausschließlich zur Verteidigung der Freiheit. Doch Freiheit, die nur noch für staatlich akzeptierte Informationen gilt, ist keine Freiheit.

Eine Demokratie, in der Behörden und Konzerne gemeinsam darüber entscheiden, welche Ansichten sichtbar bleiben, ist keine offene Demokratie mehr. Sie wird zu einem verwalteten Informationsraum, in dem Kritik zwar theoretisch erlaubt, praktisch aber zunehmend unsichtbar gemacht wird.

Der Bürger ist nicht mehr Souverän, sondern Risiko

Frankreich, Deutschland und die EU folgen demselben Muster.

Zuerst wird eine außergewöhnliche Gefahr beschrieben. Dann werden neue Befugnisse geschaffen. Danach werden diese Befugnisse dauerhaft. Schließlich wird ihr Anwendungsbereich erweitert.

Was mit Terrorismus begann, erreicht ausländische Einflussnahme. Was gegen kriminelle Netzwerke entwickelt wurde, wird auf Informationsströme angewandt. Was angeblich nur feindliche Geheimdienste treffen soll, kann am Ende Journalisten, oppositionelle Medien und gewöhnliche Bürger erfassen.

Europa marschiert nicht deshalb in Richtung Orwell, weil bereits jede Meinung verboten wäre.

Europa marschiert in Richtung Orwell, weil die technische, rechtliche und institutionelle Infrastruktur geschaffen wird, mit der Meinungen umfassend beobachtet, bewertet, sortiert und im Ernstfall unterdrückt werden können.

Die gefährlichste Zensur ist nicht jene, die sich offen als Zensur bekennt. Es ist jene, die sich „Schutz der Demokratie“ nennt. Und während Regierungen behaupten, Europa vor ausländischer Manipulation zu retten, gerät der eigene Bürger immer stärker ins Visier.