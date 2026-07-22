Trump erwägt massive Angriffe auf das Atomkraftwerk Pickaxe Mountain: „Der Iran hat noch gar nichts gesehen, wir waren bisher noch nett“ und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Störungen im Schiffsverkehr: Drohungen der Houthis zwangen zwei saudische Öltanker im Roten Meer zur Umkehr, während der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nach weiteren Angriffen auf Tanker stark zurückging.

Drohungen der Houthis zwangen zwei saudische Öltanker im Roten Meer zur Umkehr, während der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nach weiteren Angriffen auf Tanker stark zurückging. Eskalation am Golf: Der Iran gab an, Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen in Bahrain, Kuwait und Jordanien durchgeführt zu haben, während Kuwait berichtete, dass bereits den zweiten Tag in Folge Angriffe auf Kraftwerke und Entsalzungsanlagen stattfanden.

Der Iran gab an, Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen in Bahrain, Kuwait und Jordanien durchgeführt zu haben, während Kuwait berichtete, dass bereits den zweiten Tag in Folge Angriffe auf Kraftwerke und Entsalzungsanlagen stattfanden. Trump kündigt weitere Maßnahmen an: Die USA führten neue Angriffe auf iranische Ziele durch, Trump schwor Vergeltung, und Reuters berichtete von einem vorgeschlagenen 10-tägigen Waffenstillstand. „Wir waren bisher nett“, sagte Trump und warnte vor weiteren Angriffen.

Die USA führten neue Angriffe auf iranische Ziele durch, Trump schwor Vergeltung, und Reuters berichtete von einem vorgeschlagenen 10-tägigen Waffenstillstand. sagte Trump und warnte vor weiteren Angriffen. Ölpreis steigt sprunghaft an: Die Rohölpreise erreichten angesichts der Störungen im Schiffsverkehr Mehrwochenhochs, wobei gewarnt wurde, dass der Ölpreis 120 Dollar erreichen könnte, sollten die Kämpfe anhalten.

Die Rohölpreise erreichten angesichts der Störungen im Schiffsverkehr Mehrwochenhochs, wobei gewarnt wurde, dass der Ölpreis 120 Dollar erreichen könnte, sollten die Kämpfe anhalten. Untersuchung durch das Pentagon: Die „New York Times“ berichtete, das Pentagon habe Informationen über Dutzende US-Soldaten, die bei iranischen Angriffen verletzt worden waren, vor dem tödlichen Raketenangriff in Jordanien zurückgehalten.

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Trump äußert sich umfassend zum Iran: Will nicht verhandeln, „Wir waren nett“

Präsident Trump gab am Dienstag im Oval Office gegenüber Reportern eine Reihe weitreichender Erklärungen ab. Zunächst behauptete er, der Iran wolle „verzweifelt“ Gespräche führen, sagte jedoch, „wir“ hätten kein Interesse daran, und dass das US-Militär mit dem Iran noch lange nicht fertig sei, weshalb derzeit kein Interesse an Verhandlungen bestehe.

Und angesichts von Umfragen, die zeigen, dass der Krieg bei den amerikanischen Wählern zunehmend unpopulär ist, erklärte er, der Iran versuche „wahrscheinlich“, seine Chancen und die seiner Republikanischen Partei bei den bevorstehenden Kongresswahlen im November zu schmälern, indem er die Kontrolle über die Straße von Hormus anstrebe und die jüngsten Angriffe auf die internationale Schifffahrt verübe. „Ich werde einfach das Richtige tun“, behauptete Trump, bevor er hinzufügte: „Die Wahl – ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas damit zu tun hat. Ich glaube, die Menschen sind sehr beeindruckt.“

Er kam auch noch einmal auf das JCPOA aus der Obama-Ära zurück und sagte, wenn die USA das „Atomabkommen nicht gekündigt“ hätten, dann „gäbe es Israel heute nicht mehr, weil es schon vor Jahren eine Atomwaffe gehabt hätte.“ Er fügte hinzu: „Hätten wir vor einem Jahr nicht die B-2-Bomber eingesetzt, um die Nuklearanlagen auszuschalten – eine der ersten Maßnahmen, die wir zu Beginn unserer Amtszeit ergriffen haben –, dann hätten sie [der Iran] eine Atomwaffe, und es gäbe kein Israel mehr.“ Trump fuhr fort: „Und meiner Meinung nach gäbe es auch verschiedene andere Länder im Nahen Osten nicht mehr, da sie ausgelöscht worden wären.“

Er wurde weiter dazu gedrängt, zu erläutern, wie der „Plan“ und das Endziel aussehen und wo der Stopp- und Ausstiegspunkt liegen könnte. Die Antwort des Präsidenten:

Reporter: There are no signs that Iran is ready to stop fighting. So, what is the plan?



Trump: How would you know? How would you know if there are no signs? Why?



Why do you know something that I don’t know?



You don’t know what dialogue is taking place behind the scenes. They… pic.twitter.com/xxAObQnkuk — Clash Report (@clashreport) July 21, 2026

Übersetzung von „X“: Reporter: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Iran bereit ist, die Kämpfe einzustellen. Wie sieht also der Plan aus?

Trump: Woher wollen Sie das wissen? Woher wollen Sie wissen, dass es keine Anzeichen gibt? Warum?

Warum wissen Sie etwas, das ich nicht weiß?

Sie wissen nicht, welche Gespräche hinter den Kulissen stattfinden. Sie wollen sich unbedingt treffen, um zu versuchen, das Ganze zu beenden.

Eine weitere große Drohung und Warnung erfolgte, als Trump erklärte, dass „der Iran bisher noch nichts gesehen hat“, da „wir bisher nett waren“. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung einiger wichtiger Aussagen aus dem jüngsten Pressegespräch:

Kein Interesse an einem Treffen mit dem Iran, solange dieser nicht bereit ist.

Der Iran wird von sehr bösartigen Menschen geführt.

Unser Abkommen wird den Iran daran hindern, eine Atomwaffe zu besitzen.

Wir werden jeden Standort angreifen, den der Iran für nukleare Zwecke ins Auge fasst.

Der Iran versucht wahrscheinlich, mit der Straße von Hormus Einfluss auf die Wahlen zu nehmen.

Der Iran hat noch nichts gesehen; wir waren bisher nett.

Was den Pickaxe Mountain betrifft, so werden wir dieses Gebiet bald und mit voller Wucht angreifen.

Israel hat unterdessen behauptet, dass der Iran sein Atomprogramm auf den stark befestigten Pickaxe Mountain konzentriert. Trump deutete in seinen Äußerungen an, dass das US-Militär den unterirdischen Komplex direkt ins Visier nehmen wird:

Trump sagt, die USA würden den Pickaxe Mountain im Iran „ziemlich bald und mit voller Wucht“ angreifen, und „sie können nichts dagegen tun“.

This is nothing but a lie to continue the war. https://t.co/DCwFew6SB1 — Brett Erickson (@BrettErickson28) July 21, 2026

Übersetzungen von „X“: Das ist nichts als eine Lüge, um den Krieg fortzusetzen.

Israel geht davon aus, dass der Iran im vergangenen Herbst Tausende von Zentrifugen zur Urananreicherung in tief im Inneren eines Berges gelegene Tunnel verlegt hat, wie israelische und US-amerikanische Regierungsvertreter mitteilen – eine Entwicklung, die die Befürchtungen schüren würde, Teheran könnte sein Atomprogramm wieder aufbauen.

„Durch Jordanien schlüpfen“ … wo amerikanische Soldaten getötet wurden:

Trump on Iran:



We are degrading them at levels that nobody thought was possible. They’re being degraded really seriously.



They did slip something through in Jordan. pic.twitter.com/Dprd7zOjtP — Clash Report (@clashreport) July 21, 2026

Übersetzung von „X“: Trump zum Thema Iran:

Wir schwächen sie in einem Ausmaß, das niemand für möglich gehalten hätte. Sie werden wirklich erheblich geschwächt.

In Jordanien ist ihnen allerdings etwas durchgerutscht.

Ein kurzer Rückblick darauf, wie schnell sich die Lage allein in den letzten Tagen zugespitzt hat…

Many signs point to major U.S. escalation in Iran:



1. Benjamin Netanyahu is pushing Trump to widen / intensify U.S. strikes.



2. The State Department warned of coming escalation in the region.



3. Trump says he'll hit Pickaxe Mountain, which would require a major bombing… — Andrew Day (@AKDay89) July 21, 2026

Übersetzung von „X“: Viele Anzeichen deuten auf eine erhebliche Eskalation der USA im Iran hin:

1. Benjamin Netanjahu drängt Trump dazu, die US-Angriffe auszuweiten bzw. zu intensivieren.

2. Das Außenministerium warnte vor einer bevorstehenden Eskalation in der Region.

3. Trump kündigt an, den Pickaxe Mountain anzugreifen, was eine groß angelegte Bombardierungsaktion erfordern würde.

4. Wir haben begonnen, die zivile Infrastruktur des Iran anzugreifen, nachdem Trump gedroht hatte, sie auszulöschen.

5. Trump hat saudische Angriffe gegen die jemenitischen Houthis genehmigt, möglicherweise, um deren Kampfkraft zu schwächen, damit sie nach einer massiven Eskalation gegen den Iran keine Vergeltungsschläge durchführen können…

6. Die Houthis haben eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt.

Die Chance auf Frieden besteht weiterhin: Der diplomatische Weg ist noch offen, regionale Vermittler drängen beide Seiten zu einem Waffenstillstand, und wir scheinen nicht über ausreichende Vorräte zu verfügen, um tatsächlich einen großen und langwierigen Krieg zu führen. Allerdings gibt es hier ein weiteres Anzeichen für eine Eskalation:

Laut einem US-Beamten, der mit der „Washington Post“ sprach, ist dem Weißen Haus das Problem mit den Vorräten nicht bekannt.

Zwei Tanker mit saudischem Rohöl kehren nach Warnung der Houthis im Roten Meer um

Die erst am Montag verkündete Blockade der saudischen Seeschifffahrt durch die Houthis zeigt bereits erste negative Auswirkungen: Es gibt Berichte, wonach zwei Öltanker, die ursprünglich auf dem Weg zum Suezkanal waren, umkehrten. Den Berichten zufolge erhielten ihre Besatzungen Drohungen von Houthi-Kämpfern im Jemen. Die bekannt gewordenen Details:

Zwei Öltanker, die saudisches Rohöl für China und Indien geladen hatten, kehrten im Roten Meer um und nahmen Kurs auf den Suezkanal, nachdem sie eine Warnung von der jemenitischen Houthi-Miliz erhalten hatten.

…Die Gruppe warnte die Reedereien in einer E-Mail davor, in saudiarabischen Häfen Fracht zu laden oder zu löschen, und erklärte, solche Aktivitäten könnten dazu führen, dass sie „an jedem Ort“ ins Visier genommen würden.

Dollar und Renditen steigen angesichts des Ölpreisanstiegs…. West Texas Intermediate (WTI) hat am Dienstag ein Sechs-Wochen-Hoch erreicht.

MAP OF THE DAY: Starting to see some oil tankers either U-turning or slowing down on their approach to the Bab El-Mandeb Strait (near Yemen). First sign that the Houthi treat is having an impact — HOWEVER, many otherS are still going ahead from the Gulf of Aden into the Red Sea pic.twitter.com/7aYhuLz5b9 — Javier Blas (@JavierBlas) July 21, 2026

Übersetzung von „X“: KARTE DES TAGES: Man sieht allmählich einige Öltanker, die entweder wenden oder ihre Geschwindigkeit verringern, wenn sie sich der Meerenge von Bab el-Mandeb (in der Nähe des Jemen) nähern. Ein erstes Anzeichen dafür, dass die Drohungen der Houthis Wirkung zeigen – ABER viele andere fahren weiterhin vom Golf von Aden ins Rote Meer hinein.

Die staatlichen Medien im Iran berichten über das Zufügen von Schmerzen…

The price of Brent crude oil has crossed the $91 per barrel mark amid rising tensions regarding US escalations in the West Asia region.



Follow: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/oOuuh20WMF — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 21, 2026

Übersetzung von „X“: Der Preis für Brent-Rohöl hat angesichts der zunehmenden Spannungen im Zusammenhang mit den Eskalationen der USA in der Region Westasien die Marke von 91 US-Dollar pro Barrel überschritten.

IRGC gibt an, Amazons zentralen Datenknotenpunkt in Bahrain angegriffen zu haben

Inmitten einer Welle neuer Angriffe auf Golfstaaten behauptete die IRGC, ihre Marschflugkörper hätten die zentrale Dateninfrastruktur von Amazon in Bahrain zerstört und zudem US-Luftabwehrsysteme getroffen. Vertreter Bahrains, der USA und von Amazon äußerten sich unmittelbar danach nicht dazu.

Die IRGC erklärte, ihre Luft- und Raumfahrtstreitkräfte hätten den zentralen Datenknotenpunkt in Bahrain mit mehreren Marschflugkörpern ins Visier genommen und „zerstört“. Weiter hieß es, dass bei dem Angriff „auch US-Luftabwehrsysteme und Radaranlagen in den bahrainischen Gebieten Muharraq und Riffa ins Visier genommen wurden“.

Sollte dies zutreffen, unterstreicht dies einmal mehr, dass Infrastruktur im Wert von Milliarden Dollar am Golf in Flammen aufgeht und dass die Abwehr gegen Raketen und Drohnen nachlässt

Kuwait: Wasserentsalzungs- und Kraftwerke zum zweiten Tag in Folge angegriffen

Zum zweiten Tag in Folge meldet Kuwait Angriffe auf Stromerzeugungs- und Wasserentsalzungsanlagen. Der jüngste Angriff löste Brände aus und unterbrach die Stromerzeugung, während Notfallmaßnahmen ergriffen und Anstrengungen zur Wiederherstellung der betroffenen Anlagen unternommen werden.

Es wird auch über weitere Angriffe auf Bahrain, Kuwait und Jordanien berichtet, ebenso wie über neue Angriffe der IRGC auf ausländische Tanker, die „unbefugt“ die Straße von Hormus durchqueren wollten. Nach neuesten Meldungen von Al Jazeera:

Eine Entsalzungsanlage und Kraftwerke gerieten in Kuwait in Brand und erlitten schwere Schäden, nachdem neue iranische Angriffe auf diese wichtigen Einrichtungen sowie auf Gebiete in Bahrain und Jordanien abzielten – im Anschluss an die zehnte Nacht in Folge mit US-Bombardements.

„Massive Brände“ brachen auf zwei Tankern aus, die in der Straße von Hormus „eine unsichere Route“ genommen hätten, so die iranische Revolutionsgarde.

Am Dienstag bestätigte Kuwait, dass es erneut mit iranischen Drohnen- und Raketenangriffen zu kämpfen hat, während in Bahrain weiterhin Sirenen heulen.

Iran will seinen Einfluss auf die Straße von Hormus „um jeden Preis“ aufrechterhalten

Trotz täglicher massiver US-Angriffe auf den Iran und im Gegenzug der täglichen Angriffe des Irans auf die Golfstaaten hat sich in dieser scheinbar festgefahrenen Situation und diesem Sumpf nichts wirklich geändert.

Amin Saikal, emeritierter Professor an der Australian National University, hat beschrieben, dass „beide Seiten wirklich versucht haben, einander schweren Schaden zuzufügen, und sie in vielerlei Hinsicht tatsächlich einen Punkt der Sättigung erreicht haben“. Er fuhr fort: „Logischerweise sollte das sie eigentlich zu Verhandlungen führen. Aber natürlich geschieht das derzeit nicht, einfach weil die Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Straße von Hormus erlangen wollen – und das ist etwas, das die Iraner niemals aufgeben werden.“

Saikal bezeichnete Hormus als „Belohnung“ für Teheran und wies darauf hin: „Durch diesen unprovozierten Krieg haben die Iraner diesen Hebel gewonnen, und sie wollen ihn um jeden Preis behalten.“

Dennoch warnt Präsident Trump, dass der Iran für den Tod amerikanischer Soldaten „um ein Vielfaches“ bezahlen werde, und erklärte, er habe seinen Führungskräften im Pentagon Anweisungen zur Umsetzung gegeben.

10. Tag der Eskalation in der Meerenge

Die Eskalation im Rahmen gegenseitiger Vergeltungsmaßnahmen zwischen den USA und dem Iran ging in den zehnten Tag, als ein weiterer Tanker in der Straße von Hormus angegriffen wurde. Unterdessen bedrohten die vom Iran unterstützten Houthis den Schiffsverkehr an einer zweiten strategischen Engstelle im südlichen Roten Meer.

Das US-Zentralkommando führte Luftangriffe auf iranische Kommando- und Kontrollzentren, Raketen- und Drohnenabschussstellen sowie Luftabwehranlagen durch, um „die iranischen militärischen Fähigkeiten, die für Angriffe auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus genutzt werden, weiter zu schwächen“.

Die 19-jährige Gefreite Isabella Gonzales aus Carrollton, Texas, kam am 17. Juli 2026 bei einem iranischen Angriff auf Jordanien ums Leben.

Präsident Trump schrieb auf Truth Social: „Jedes Mal, wenn der Iran einen amerikanischen Soldaten tötet, wird er dafür ein Vielfaches bezahlen!“

Dennoch drängen Pakistan und Katar beide Seiten dazu, zu ihren Positionen zurückzukehren, die sie vor Beginn der jüngsten Eskalation am 9. Juli innehatten. Der Iran erklärt, er sei weiterhin offen für Diplomatie, werde jedoch nicht unter Beschuss verhandeln, während das Trump-Team signalisiert hat, dass die Angriffe so lange fortgesetzt werden, bis Teheran die Angriffe auf Tanker und Massengutfrachter in dieser wichtigen Seestraße einstellt. Reuters berichtete, dass Vermittler einen zehntägigen Waffenstillstand vorgeschlagen haben.

Schiffsverkehr in der Straße von Hormus fast zum Erliegen gekommen, nachdem ein weiterer Tanker angegriffen wurde

Laut neuen Daten von Bloomberg ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus fast zum Erliegen gekommen. Bis Dienstagmorgen haben nur sechs Schiffe die wichtige Wasserstraße durchquert. In den Daten sind Schiffe, die ihre Transponder ausgeschaltet haben, nicht berücksichtigt.

Bloomberg berichtet, dass der Iran einen weiteren Tanker in der Meerenge angegriffen hat:

Der sichtbare Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus kam am Montag nach den iranischen Angriffen auf Schiffe am Wochenende fast zum Erliegen.

Ein Ölsupertanker namens „Acheloos“ und ein kleinerer Treibstofftanker wurden laut Angaben von Dynacom Tankers Management Ltd., dem Betreiber der Schiffe, beide in der Meerenge getroffen.

Am frühen Dienstag teilte die britische Behörde „Maritime Trade Operations“ unter Berufung auf mehrere Berichte mit, dass ein Tanker in der Meerenge nordöstlich von Limah in Oman von einem unbekannten Projektil getroffen worden sei, ohne jedoch das Schiff zu identifizieren. Die Meldung deutet auf einen von den Angriffen auf die Dynacom-Tanker getrennten Vorfall hin.

Die Eskalation der Gewalt ließ die Brent-Rohöl-Futures in den letzten Wochen auf über 90 US-Dollar pro Barrel steigen, wobei der Rohstoffexperte von Goldman, Daan Struyven, am Montag warnte, dass die Ölpreise auf 120 US-Dollar steigen könnten, sollte es nicht zu einer Deeskalation kommen.

„Die Eskalation im Nahen Osten und der Rückgang der geschätzten Fördermengen aus dem Persischen Golf auf unter 45 % des Vorkriegsniveaus haben die Ölpreise wieder in die Höhe getrieben“, erklärte Struyven in einer Mitteilung an seine Kunden.

US-Verbraucher spüren die Belastung

Unterdessen spüren die US-Verbraucher an der Zapfsäule erneut die Belastung, da der landesweite Durchschnittspreis für normales Benzin mit 87 Oktan erneut die 4-Dollar-Marke pro Gallone überschritten hat. Dies ist die politisch heikle Schwelle, ab der die Trump-Regierung aufmerksam wird und sich das Verbraucherverhalten in Convenience-Stores, Tankstellen und Schnellrestaurants (QSRs) allmählich nach unten verlagert.

Muster der Vertuschung von US-Opfern durch das Pentagon: NYT

Die New York Times berichtete am Montag, dass das Pentagon Informationen zurückgehalten habe, wonach US-Soldaten in der Woche vor den Raketenangriffen, bei denen mindestens zwei US-Soldaten getötet wurden und einer vermisst wurde, bei iranischen Angriffen auf Jordanien verletzt worden seien.

„Bei diesen Angriffen wurden Dutzende US-Soldaten verletzt und mehrere Hubschrauber beschädigt, wie mehrere US-Beamte angaben, die unter der Bedingung der Anonymität über operative Angelegenheiten sprachen“, heißt es in dem Bericht. „Das Pentagon hat jedoch weder die früheren Angriffe noch die dabei entstandenen Verluste und Schäden offengelegt.“

Die in Jordanien getöteten Soldaten sollen sich zum Zeitpunkt des tödlichen ballistischen Raketenangriffs in provisorischen Fertighäusern aufgehalten haben. US-Beamte beschrieben eine Situation, die darauf hindeutet, dass die amerikanischen Streitkräfte im Grunde genommen leichte Beute waren und dass nicht genug unternommen wurde, um die Stützpunkte des Pentagons im Nahen Osten zu schützen.

Die „NYT“ zeichnete ein Bild davon, dass die US-Regierung regelmäßig das wahre Ausmaß amerikanischer Verluste verschleiert. „In Erklärungen nach den Luftangriffen auf iranische Militärstandorte in der vergangenen Woche erklärte das US-Zentralkommando, es handele sich um Vergeltungsmaßnahmen für iranische Angriffe auf Handelsschiffe, die die Straße von Hormus durchfuhren, ohne dabei jemals die iranischen Angriffe auf Stützpunkte in der Region, darunter auch in Jordanien, zu erwähnen“, hieß es.

Schlagzeilen der Nacht

mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg…

Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran

Die USA und der Iran haben sich zum zehnten Tag in Folge gegenseitig angegriffen, wobei das US-Zentralkommando iranische Militärkommandozentralen, Abschussbasen, maritime Kapazitäten und Luftabwehrsysteme ins Visier nahm.

Der Iran hat mit Angriffen auf US-Militärstützpunkte in Kuwait und Jordanien reagiert.

Trump schwor, Teheran werde „dafür bezahlen“, nachdem der Iran drei US-Soldaten getötet hatte.

Laut der „Washington Post“ deuten US-Geheimdienstberichte darauf hin, dass die US-Angriffe den Iran wahrscheinlich nicht beeindrucken werden.

Das iranische Gebiet Khorramabad in der Provinz Lorestan wurde heute früh angegriffen.

Diplomatie und Bemühungen um einen Waffenstillstand

Der iranische Innenminister Eskandar Momeni begann am Dienstag Gespräche mit Vermittlern in Pakistan, während Diplomaten versuchten, ein gescheitertes Interimsabkommen zu retten.

Vermittler haben laut einem von Reuters zitierten, namentlich nicht genannten hochrangigen iranischen Beamten einen zehntägigen Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA vorgeschlagen, um das Interimsabkommen wiederzubeleben.

Der iranische Präsident erklärte laut Berichten von Tasnim, dass der Austausch mit dem Obersten Führer Khamenei zugenommen habe.

Regionale Risiken

Die „Kaifan“, ein Tanker für Ölprodukte im Besitz der Kuwait Oil Tanker Co., wurde in der Straße von Hormus nordöstlich von Limah in Oman von einem unbekannten Geschoss getroffen.

Die militante Houthi-Gruppe im Jemen droht damit, Saudi-Arabien zu blockieren und die Schifffahrt im Roten Meer anzugreifen, was die regionalen Risiken für die Seeschifffahrt weiter erhöht.

Südostasiatische Staaten äußerten „tiefe Besorgnis“ über den Konflikt und warnten vor Ausstrahlungseffekten auf den regionalen Handel, die Ernährungssicherheit und die Energiemärkte.

Auswirkungen auf Energie und Märkte

Goldman Sachs geht davon aus, dass Brent-Rohöl bis zum vierten Quartal die Marke von 120 US-Dollar pro Barrel überschreiten könnte, sollten die Störungen in der Straße von Hormus anhalten; das Basisszenario bleibt jedoch bei 80 US-Dollar pro Barrel, vorausgesetzt, es kommt zu einer Deeskalation.

Die europäischen Erdgas-Futures bauten ihre Gewinne aus und legten in den letzten sieben Handelstagen um mehr als 20 % zu, da der Konflikt die Versorgung vor dem Winter verknappt.

Pakistan und Bangladesch waren aufgrund von Versorgungsengpässen infolge des Konflikts gezwungen, einige ihrer teuersten LNG-Lieferungen seit Jahren zu kaufen. Pakistan LNG zahlte laut mit der Angelegenheit vertrauten Händlern etwa 21,88 US-Dollar pro MMBtu – den höchsten Preis seit 2022.

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