So beginnt die nächste „Plandemie“ der DARPA | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Folgen Sie dem Geld: Milliarden an staatlichen Ausgaben, „Gain-of-Function“-Forschung und Impfstoffprogramme der nächsten Generation laufen alle auf ein einziges Ziel hinaus.

Die COVID-Maßnahmen basierten auf einer genetischen Sequenz, die die meisten Amerikaner nie zu Gesicht bekamen, nicht überprüfen konnten und der sie vertrauen sollten.

Diese Sequenz wurde zum Bezugspunkt für PCR-Tests, gemeldete Fälle, neue Varianten, Impfstoffe, Verordnungen und Notstandsbefugnisse, die sich auf Arbeitsplätze, Schulen, Krankenhäuser und Privathaushalte auswirkten.

Jon Fleetwood argumentiert, dass es sich hierbei nicht um ein System handelte, das während einer Krise hastig zusammengeschustert wurde. Er glaubt, dass das US-Militär das Jahrzehnt vor COVID damit verbracht hat, jeden einzelnen Baustein im Voraus zu entwickeln: die Sequenz vorherzusagen, die Gegenmaßnahme herzustellen, den Zeitplan zu straffen und die Geschichte vom tierischen Ursprung zu konstruieren.

Seine Theorie wirft eine brutale Frage auf: Was passiert, wenn dieselbe Maschinerie mit KI, digitaler Identifikation und dem Bankkonto verbunden wird, von dem Ihre Familie abhängt?

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Die Debatte um den Ursprung von COVID wird in der Regel als Wahl zwischen zwei Erklärungen dargestellt: Entweder sprang das Virus auf natürlichem Wege von einem Tier auf den Menschen über, oder es entwich aus einem Biolabor. Jon Fleetwood argumentiert, dass beide Erklärungsansätze von derselben Annahme ausgehen – nämlich, dass das zugrunde liegende physische Virus bereits eindeutig identifiziert worden sei.

„Gibt es eine dritte Möglichkeit?“

Seine Theorie geht von der Anfang 2020 veröffentlichten Gensequenz aus. Fleetwood sagte, er habe festgestellt, dass „keine US-Behörde, auch nicht das Militär, die SARS-CoV-2-Sequenz überprüft habe, bevor China sie der Welt übermittelte“.

Dennoch wurde diese Sequenz zur Grundlage für fast alles, was danach folgte.

PCR-Tests suchten nach Teilen davon.

Daraus wurden Varianten berechnet.

Impfstoffe wurden darauf aufbauend entwickelt.

Dann nutzten Regierungsbeamte die sprunghaft steigenden „COVID-19-Fallzahlen“ aus, um Unternehmen zu ruinieren, Familien zu isolieren, Menschen ihrer Lebensgrundlage zu berauben und den Zugang zu einem Gehalt von der Zustimmung zu einer medizinischen Maßnahme abhängig zu machen.

Die Sequenz blieb nicht auf einem Computerbildschirm. Sie bestimmte, was Millionen von Menschen in ihren Körper einführen sollten – und was mit ihnen geschehen würde, wenn sie sich weigerten.

Fleetwood behauptet nicht, dass Viren nicht existieren. Seine Frage ist enger gefasst: „Was wäre, wenn alles, was sie hätten, eine genetische Sequenz wäre?“

Nach seiner Theorie wird diese Sequenz zum Hauptschlüssel für die gesamte Pandemie-Maschinerie. Sobald sie akzeptiert ist, wissen Labore, worauf sie abzielen müssen, Testunternehmen, was sie nachweisen müssen, Arzneimittelhersteller, was sie produzieren müssen, und Gesundheitsbehörden, welche Zahlen sie als Beweis für einen Notstand präsentieren müssen.

Die Sequenz bringt den Test hervor. Der Test bringt die Fallzahlen hervor. Die Fallzahlen schaffen den Notstand – und der Notstand setzt Befugnisse frei, die sonst undenkbar wären.

„Die Reaktion der Regierung war das Problem.“

Für die Öffentlichkeit schien diese Reaktion im Jahr 2020 fast über Nacht zu erfolgen. Fleetwood sagt, dass die Maschinerie, die dies ermöglichte, bereits seit mindestens 2010 Stück für Stück aufgebaut worden war.

The COVID origin debate is usually presented as a choice between two explanations: the virus jumped naturally from an animal, or it escaped from a biolab. Jon Fleetwood argues both stories begin with the same assumption—that the underlying physical virus had already been… pic.twitter.com/C5PxVaBDFA — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 16, 2026

Ein Jahrzehnt vor COVID startete die DARPA ein Programm namens PROPHECY, das darauf abzielte, virale Bedrohungen vorherzusagen, bevor sie auftraten.

„Lasst uns eine Gensequenz für ein Virus erstellen, das es noch gar nicht gibt.“

Das erklärte Ziel von PROPHECY war es, die mögliche Entwicklung von Viren vorherzusagen und Behandlungsmethoden „im Voraus“ zu entwickeln. Der gängigen Erklärung zufolge handelte es sich um eine Maßnahme, um auf einen Ausbruch vorbereitet zu sein, bevor dieser die Öffentlichkeit erreichte.

Fleetwood sieht darin etwas Grundlegenderes: ein System, das in der Lage ist, die genetische Sequenz einer zukünftigen Bedrohung zu kartieren, bevor diese Bedrohung aufgetreten ist.

PROPHECY sagt die Sequenz voraus.

ADEPT verwandelt sie in ein Produkt.

Ab 2011 investierte ADEPT in genetisch kodierte medizinische Gegenmaßnahmen, die allein auf einer digitalen Sequenz basierten, darunter DNA- und RNA-Technologien. Moderna gehörte zu den Unternehmen, die im Rahmen des Programms unter Vertrag genommen wurden.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Sequenz nicht mehr nur eine Information, die zur Identifizierung einer potenziellen Bedrohung dient. Sie kann zum Bauplan für ein Arzneimittel werden, das für Millionen von Menschen bestimmt ist.

P3 beschleunigte diesen Prozess dann drastisch.

Fleetwood beschrieb den Zweck des Programms ganz direkt: „Bei P3 ging es ausschließlich darum, den Zeitrahmen zwischen dem Vorliegen einer genetischen Sequenz für ein Virus und der Entwicklung der entsprechenden mRNA-Gegenmaßnahme zu verkürzen – und zwar auf 60 Tage.“

Der herkömmliche Prozess verlief Schritt für Schritt: Identifizierung des Erregers, Untersuchung, Test einer Behandlung, Aufbau von Produktionskapazitäten und schließlich Produktionsstart. P3 komprimierte diese Phasen, sodass Entwicklung und Herstellung fast gleichzeitig beginnen konnten.

Eine digitale Sequenz könnte eingehen, daraus könnte ein medizinisches Produkt entwickelt werden, und die Produktion könnte beginnen, noch bevor die Öffentlichkeit genau verstand, was identifiziert worden war – oder ob dies unabhängig überprüft worden war. Fleetwood merkt an, dass P3 für Situationen konzipiert wurde, in denen möglicherweise nur elektronische Informationen zur Virussequenz verfügbar sind.

Seiner Theorie zufolge könnte die Sequenz allein ausreichen, um die Reaktion in Gang zu setzen.

Doch bevor die Öffentlichkeit die Tests, den Notstand und den daraus resultierenden Impfstoff akzeptieren würde, benötigte das System noch ein letztes Element: eine überzeugende Geschichte, die erklärte, woher die Bedrohung stammte.

A decade before COVID, DARPA launched a program called PROPHECY designed to predict viral threats before they appeared.



“Let’s make a genetic sequence for a virus that doesn’t exist yet.”



PROPHECY’s stated purpose was to predict how viruses might evolve and develop treatments… pic.twitter.com/fdh1huaOX4 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 16, 2026

PREEMPT lieferte die Ebene „tierischer Ursprung“.

Das 2018 gestartete DARPA-Programm durchsucht tierische Reservoirs, sequenziert potenzielle Bedrohungen und nutzt maschinelles Lernen, um vorherzusagen, welche Viren auf den Menschen übergreifen könnten. Sein offizielles Ziel ist es, einen Übertragungsweg zu unterbinden, bevor er überhaupt entsteht.

Fleetwood sieht innerhalb desselben Systems noch eine weitere Möglichkeit: „Wie konstruieren wir die Ebene des tierischen Ursprungs?“

Eine genetische Sequenz für sich genommen ist nur eine Datenreihe. Verbindet man sie jedoch mit Fledermausproben, Mutationsmodellen, Tierüberwachung und einem Evolutionsbaum, kann sie der Öffentlichkeit als neues Virus präsentiert werden, das auf natürliche Weise aus der Wildnis stammt.

Der DEFUSE-Vorschlag konkretisiert Fleetwoods Theorie noch weiter. Er wurde 2018 von der EcoHealth Alliance im Rahmen von PREEMPT eingereicht und sah Fledermausprobenahme, Spike-Sequenzierung, Rezeptorbindungsexperimente, die Konstruktion chimärer Coronaviren, Tests an humanisierten Mäusen sowie Forschung im Bereich des maschinellen Lernens unter Einbeziehung von SARS-verwandten Coronaviren vor.

Der Vorschlag beschrieb drei Merkmale, die später mit SARS-CoV-2 in Verbindung gebracht wurden, noch bevor die Pandemie begann.

Die Operation Warp Speed vervollständigte das System dann durch die Bereitstellung von Massenproduktion und -einsatz. Die Bundesregierung pumpte Geld in die pharmazeutische Entwicklung und Herstellung, während Phasen, die früher nacheinander abliefen, nun gleichzeitig durchgeführt werden konnten.

PROPHECY sagt die Sequenz voraus, ADEPT wandelt sie in ein Produkt um, P3 verkürzt den Zeitrahmen, PREEMPT konstruiert die Entstehungsgeschichte darum herum, und Warp Speed liefert das Produkt an Millionen von Menschen aus.

„Alles, was sie hatten, war eine Sequenz.“

Das ist die Theorie in ihrer einfachsten Form.

Die Abfolge bestimmt das PCR-Ziel. Der Test generiert die Fallzahlen. Die Fallzahlen schaffen den Notstand. Und der Notstand ebnet den Weg für Befugnisse und Produkte, die die Öffentlichkeit unter normalen Umständen niemals akzeptieren würde.

Sobald diese Maschinerie einmal existiert, muss sie nicht erneut aufgebaut werden. Die nächste Bedrohung kann einen anderen Namen, andere Symptome und einen anderen tierischen Wirt haben.

Sie benötigt lediglich eine neue Abfolge – und Institutionen, die mächtig genug sind, diese in die Realität umzusetzen.

PREEMPT supplied the animal-origin layer.



Launched in 2018, the DARPA program searches animal reservoirs, sequences potential threats, and uses machine learning to predict which viruses could cross into humans. Its official purpose is to stop a spillover before it begins.… pic.twitter.com/Cy0Z8DFMoG — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 16, 2026

Die nächste Pandemie könnte sich bereits in staatlichen Haushalten, Programmen zur Impfstoffentwicklung und dem raschen Ausbau von KI-gestützten Biofoundries abzeichnen.

Biologische Daten können mittlerweile von Computersystemen verarbeitet, zur Vorhersage einer zukünftigen Bedrohung genutzt und in eine Gegenmaßnahme umgewandelt werden, noch bevor ein Ausbruch überhaupt gemeldet wird. Maria warnte, dass die Ablehnung dieser Gegenmaßnahme, sobald diese Maschinerie mit der digitalen Identität verknüpft ist, Konsequenzen haben könnte, die weit über das Gesundheitswesen hinausgehen.

„Sobald eine digitale Identität eingeführt ist und man sich nicht an die vorbeugende Impfung hält, um die nächste, in silico erzeugte Pandemie zu verhindern, wird das Bankkonto gesperrt.“

„Man kann weder die Miete noch die Hypothek noch die Stromrechnung bezahlen, man kann keine Lebensmittel für seine Kinder kaufen.“

Die Frage ist, ob die Institutionen, die dieses System aufbauen, jemals freiwillig aufhören würden, es weiter auszubauen.

„Ich glaube, es steckt zu viel Geld dahinter“, sagte Fleetwood.

Jede neue Bedrohung schafft neue Budgets, Forschungszuschüsse, Pharma-Verträge und Überwachungsprogramme. Regierungsbehörden wachsen. Universitäten und Labore erhalten mehr Fördermittel. Arzneimittelhersteller werden dafür bezahlt, die nächste Gegenmaßnahme zu entwickeln. Und das System dehnt sich weiter aus, ohne dass es einer ernsthaften öffentlichen Kontrolle unterliegt.

Fleetwood glaubt, der deutlichste Hinweis auf das nächste Ziel sei der Ort, an den dieses Geld bereits fließt.

Immer wieder deutet dies auf die Influenza hin.

Er verwies auf Milliarden von Dollar, die für die Vorsorge gegen Influenza und Vogelgrippe bereitgestellt wurden, auf die fortgesetzte Forschung im Bereich „Gain-of-Function“ und der reversen Genetik, auf wiederholte Warnungen prominenter Gesundheitsbeamter sowie auf staatlich geförderte Bemühungen zur Herstellung eines universellen Grippeimpfstoffs.

Dieses Muster überdauert auch politische Machtwechsel. Entsprechende Programme wurden sowohl unter der Biden- als auch unter der Trump-Regierung fortgesetzt, was Fleetwood als Beweis dafür ansieht, dass es sich um eine institutionelle – und nicht um eine parteipolitische – Agenda handelt.

„Das erstreckt sich über mehrere Regierungen hinweg. Deshalb bin ich so zuversichtlich.“

Auch die Beschränkungen des Bundes im Bereich der Funktionsgewinnforschung konzentrierten sich stark auf zwei Kategorien: Coronaviren und Influenza. Die Welt hat das Coronavirus-Ereignis bereits durchlebt.

„Damit bleibt als Nächstes nur noch die Influenza.“

Fleetwood behauptet nicht, das genaue Datum zu kennen. Auf die Frage, wann eine weitere Pandemie ausbrechen könnte, nannte er jedoch einen groben Zeitrahmen.

„Ich würde sagen, vielleicht irgendwann um das Jahr 2030 herum.“

Diese Vorhersage basiert nicht auf einer einzigen Warnung, einem einzigen Förderzuschuss oder einem einzigen Impfstoffprogramm. Sie stützt sich auf jahrelange Forschung, Gesetzgebung, staatliche Ausgaben und pharmazeutische Entwicklungen, die alle in dieselbe Richtung weisen.

Verfolgen Sie die geförderte Forschung. Verfolgen Sie die entwickelten Produkte. Verfolgen Sie den Geldfluss.

All das führt zurück zur Influenza.

The next plandemic may already be visible in government budgets, vaccine-development programs, and the rapid expansion of AI-powered biofoundries.



Biological data can now be processed by computer systems, used to predict a future threat, and converted into a countermeasure… pic.twitter.com/Shuhyf07pe — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 16, 2026

Wir möchten uns bei Jon Fleetwood dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich die gesamte Folge an: