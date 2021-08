Bürgerjournalist findet leere Krankenhäuser im angeblichen „Corona-Hotspot“ Florida

Vor einigen Tagen war in den Medien zu lesen, dass Florida und Texas zusammen für etwa ein Drittel aller neuen Corona-Infektionen in den USA verantwortlich sind. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat sich wiederholt gegen strenge Korona-Beschränkungen ausgesprochen. Unter anderem blockierte er die Maskenpflicht in Schulen. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, erließ Anfang des Jahres einen Erlass, der Geldstrafen für Maskenpflicht vorsieht. Die Gouverneure haben auch Impfpässe verboten.

Die Medien schreiben, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen in Florida „in alarmierendem Maße“ steigt, während weniger als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Mehr als 9000 Corona-Patienten sollen sich in Krankenhäusern befinden, mehr als auf dem Höhepunkt der zweiten Welle. Florida gilt als der Hotspot für neue Corona-Infektionen in den USA. Ist das richtig?

Ein Bürgerjournalist machte die Probe aufs Exempel und entdeckte, dass die Krankenhäuser, die laut den Medien voll mit Corona-Patienten sein sollten, alle leer sind. Der Twitter-Nutzer DrShayPhD besuchte mehrere Krankenhäuser, die in jüngsten Medienberichten erwähnt wurden.

„Die Nachrichtenagentur AP hat einen Artikel geschrieben, in dem steht, dass das Krankenhaus in Cape Canaveral mit Corona-Patienten überfüllt ist“, twitterte der Journalist am Montag. AP änderte später „Cape Canaveral“ in „Orlando“. Die Bilder sprechen für sich selbst:

More pictures of the hospital over run with Covid. pic.twitter.com/b6vYkTZsgh — AMABLACKPATRIOT (@DrShayPhD) August 2, 2021

Pictures of the doctors parking lot, patients parking. Er parking and even took some of the parking garage. See attached. pic.twitter.com/GYPHDizLgu — AMABLACKPATRIOT (@DrShayPhD) August 2, 2021

To ultra slow Liberals. There is no need for me to go inside to take pictures of the thousands of patients the AP said is inside the Cape Canaveral hospital. The pictures of the doctor's parking lot reflects the climate inside the hospital. pic.twitter.com/my1725WzmY — AMABLACKPATRIOT (@DrShayPhD) August 2, 2021

Loon, drs parking had about three cars combined. Took pics of the parking garage too, because I knew clods would say what you said. Drs park on the 1st floor. Posted pics again for low IQ types. There wasn't enough manpower there to treat 50 Covid patients, nevermind, thousands. pic.twitter.com/Mj3x6TsO68 — AMABLACKPATRIOT (@DrShayPhD) August 2, 2021

Photos of Viera Hospital. Off I95. When asked, the security placing barricades in front of the hospital told us they are preparing incase they receive an influx of Covid Patients. We even took pictures of Covid testing area and that area as well as practically empty. pic.twitter.com/Uwfpcq2xL8 — AMABLACKPATRIOT (@DrShayPhD) August 3, 2021

Einem anderen Medienbericht zufolge befanden sich so viele Patienten in den Krankenhäusern von Brevard County, Florida, dass Zelte aufgestellt werden mussten. Die Zelte scheinen leer zu sein. Der Journalist machte Fotos in einem der Krankenhäuser, die zeigen, dass dort wenig los ist.

Today I went to Melbourne Holmes Regional Hospital around 11:15am in front of the emergency room and there testing tent was empty pic.twitter.com/M05igH2FMy — StockMarketB&B (@BStockmarketb) August 4, 2021

This is my photo tonight pic.twitter.com/LsxnUCXWm1 — Jay_Son (@JaySon81162428) August 4, 2021

The Palm Bay Hospital in front of the ER, and again there tent was empty pic.twitter.com/3B8HGCTdTU — StockMarketB&B (@BStockmarketb) August 4, 2021

Kritiker meinten, die Bilder, die ich gepostet habe, würden nicht zeigen, wie voll eine Notaufnahme ist, weil sie von Außen aufgenommen wurden. Die beigefügten Bilder zeigen das Innere der Notaufnahme. Ich bestreite nicht, dass es Covid-Patienten hat. Ich bestreite, dass FL einen größeren SPIKE von Covid als jeder andere Staat hat.