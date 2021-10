Bürgerspital Solothurn lehnt Behandlung einer herzkranken Patientin nach wie vor ab

Begründung: Die Patientin trage keine Maske. Das Spital beruft sich dabei auf das BAG. Dieses legitimiere härtere Schutzmassnahmen. Neunter Teil der Serie «Was in den Schweizer Spitälern wirklich passiert».

Evelyne Ott leidet an einer Herzerkrankung. Die 43-Jährige zählt vermutlich zu den jüngsten Trägerinnen eines ICD (implantierter Defibrillator) in der Schweiz. Ott hat bereits zweimal einen Herzinfarkt überlebt. Seit 2016 ist sie ICD-Trägerin. Deshalb ist sie darauf angewiesen, dass Gerät zweimal jährlich auszuwerten.

Doch das ist in den heutigen Zeiten gar nicht so einfach. Die bisherige Herzpraxis, in der Ott sich regelmässig behandeln liess, weigert sich, dies auch wei