Die Bewaffnung der vierten industriellen Revolution

Der technologische Fortschritt vollzieht sich „mit Warp-Geschwindigkeit“, sagte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, am Montag in Lissabon, Portugal, anlässlich des Beginns eines großen dreitägigen Web-Gipfels.

Er wies darauf hin, dass „90 Prozent der Daten, die heute auf der Welt existieren, in den letzten beiden Jahren entstanden sind“. Während es früher eine Million Dollar gekostet habe, ein Megabyte an Daten zu speichern, koste es heute weniger als zwei Cent.

Technologien wie Blockchain – digitale Datensätze, die durch Verschlüsselung miteinander verknüpft sind – oder Gentests seien heute gängige Technologien, fuhr er fort.

„Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig, sie hilft beim Kauf und Verkauf von Aktien, bei der polizeilichen Überwachung und sogar bei der Wahl des Seelenverwandten“, sagte er.

Er versicherte, dass die Technologie enorme Vorteile mit sich bringe, indem sie Heilmittel für Krankheiten liefere, den Hunger bekämpfe, die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum weltweit ankurbele und die Probleme der Welt wirksam angehe.

Der UN-Chef räumte jedoch ein, dass die Globalisierung unausgewogen und ungleich ist, und nannte die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) als den Plan der Vereinten Nationen, um die Ungleichheit zu beseitigen.

Er sagte, dass die Geschwindigkeit von Spitzentechnologien für die Erreichung der SDGs von entscheidender Bedeutung sei: „UNICEF ist jetzt in der Lage, die Verbindungen zwischen Schulen in abgelegenen Gebieten zu kartieren“, erklärte er und fügte hinzu, dass das Welternährungsprogramm (WFP) Blockchain nutzt, um Zahlungen an Hilfsempfänger zu verfolgen, und dass das Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) Biotechnologien zur Identifizierung einsetzt, um Flüchtlinge besser zu unterstützen und zu schützen.

Guterres warnte davor, dass die Welt sich nicht auf die sozialen Auswirkungen der „vierten industriellen Revolution“ vorbereite, die nicht nur neue Arbeitsplätze schaffe, sondern auch einige durch die Technologie obsolet gewordene Arbeitsplätze überflüssig mache und zu Arbeitslosigkeit und gesellschaftlichen Verwerfungen führen werde.

Er betonte, dass zwar „massive Investitionen in die Bildung“ und „eine neue Generation von Sicherheitsnetzen“ erforderlich sein werden, dass aber mehr getan werden muss, um diese Herausforderung zu bewältigen.

Zur Frage der künstlichen Intelligenz sagte er, dass Maschinen immer mehr Aufgaben übernehmen, die früher dem Menschen vorbehalten waren, und diese zunehmend besser erledigen, wie etwa medizinische Diagnosen und polizeiliche Überwachung.

Die Bewaffnung der künstlichen Intelligenz stellt jedoch eine ernste Gefahr dar“, erklärte der UN-Chef und warnte vor den Auswirkungen der Technologie auf die Kriegsführung.

„Mit der Bewaffnung der künstlichen Intelligenz und der Aussicht auf autonome Waffen, die Ziele auswählen und zerstören können, wird es sehr schwierig werden, eine Eskalation von Konflikten zu vermeiden und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechte zu gewährleisten“, betonte er.

Unter tosendem Beifall erklärte der Generalsekretär, dass: „Maschinen, die die Macht und den Ermessensspielraum haben, Menschenleben zu töten, sind politisch inakzeptabel, moralisch verwerflich und sollten durch internationales Recht verboten werden.“

Da sich die Technik so schnell weiterentwickelt, müssen neue Plattformen geschaffen werden, um diese Probleme anzugehen, sagte er und betonte, dass er sich die UN als Plattform wünscht, auf der verschiedene Gruppen zusammenkommen können, um Protokolle und andere Mechanismen zu diskutieren und zu vereinbaren, die es dem Cyberspace, dem Internet und der KI ermöglichen, „im Wesentlichen eine Kraft für das Gute zu sein.“

