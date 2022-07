Bundesbehörde: Die Zahl der Verkehrstoten in den USA ist in den Jahren 2020 und 2021 auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen. Was könnte der Grund dafür sein?

Die große Frage ist: Warum? Warum steigen die Verkehrsunfälle gerade seit Beginn der Pandemie auf ein irrsinniges Niveau? Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sagte dies sogar für 2021 voraus, als sie schätzte, dass es in mindestens 44 US-Bundesstaaten zu einem „Anstieg der Verkehrstoten“ kommen würde. Wie hätten sie das im Voraus wissen können?

Die Zahl der Todesopfer bei Unfällen mit mehreren Fahrzeugen in Städten und auf städtischen Straßen stieg um 16 Prozent. Bei Menschen über 65 Jahren stieg die Zahl der Verkehrstoten um 14 Prozent. Die Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle stieg um 13 Prozent, einschließlich der Todesfälle am Tag. Sogar die Zahl der Todesfälle auf Motorrädern stieg um neun Prozent, und die Zahl der tödlichen Fahrradfahrer nahm um fünf Prozent zu.

270 Millionen Amerikaner lassen sich impfen, während gleichzeitig die Zahl der Verkehrstoten seit zwei Jahren massiv ansteigt

Während 270 Millionen Amerikaner ihr Blut mit Milliarden von klebrigen Spike-Proteinen und Schwermetall-Nanopartikeln verseuchen lassen, die Blutgerinnsel, Herzmuskelentzündungen und das plötzliche Erwachsenentod-Syndrom (SADS) verursachen, schieben die Kommunisten in Washington, D.C., die Schuld bequemerweise auf die Infrastruktur. Sicherheit geht vor! Nur dass es nichts „Sicheres“ an experimentellen Gentherapie-Injektionen gibt, die nie klinische Studien bestanden haben oder von der Food and Drug Administration (FDA) vollständig genehmigt wurden.

Die Biden-Regierung schiebt die Schuld auf Infrastrukturprobleme, was bedeutet, dass plötzlich Schlaglöcher und alte Brücken massenhaft Menschen töten? Dies sind die schlechtesten Unfallstatistiken seit 2005 und der größte jährliche prozentuale Anstieg in der Geschichte des Fatality Analysis Reporting System.

Hier die faule Ausrede für die Massensterben, aus dem Munde von US-Verkehrsminister Pete Buttigieg: „Mit unserer National Roadway Safety Strategy und dem Bipartisan Infrastructure Law des Präsidenten unternehmen wir entscheidende Schritte, um diesen verheerenden Trend umzukehren und Leben auf unseren Straßen zu retten.“

43.000 Amerikaner starben 2021 auf US-Straßen und erreichten damit den höchsten Stand seit 16 Jahren

Die Zahl der „Autounfälle“ ist gegenüber 2020 um zehn Prozent gestiegen und nimmt nun jedes Jahr während der Epidemie zu. Für 2022 wird nun prognostiziert, dass bis zu 50.000 Amerikaner bei Autounfällen sterben werden, aber die Gründe für diese Unfälle passen einfach nicht zusammen.

Die NHTSA hat nicht einmal versucht zu erklären, warum sie vermutet, dass all diese Unfälle seit Beginn der Pandemie ein 16-Jahres-Hoch erreicht haben. Kalifornien, Texas und Florida sind die Länder mit den meisten verkehrsbedingten Todesfällen, ebenso wie Washington D.C., wo Präsident Biden nach einer Konferenz nicht einmal mehr den Weg aus dem Zimmer findet.

Oh, aber die Governors Highway Safety Association (GHSA) macht Geschwindigkeitsüberschreitungen, Alkohol, Drogen und abgelenktes Fahren für den massiven Anstieg der Verkehrstoten verantwortlich. Und das wird sich fortsetzen, da immer mehr Amerikaner „Auffrischungsimpfungen“ erhalten, die diese „Impfunfälle“ (durch Impfung verursachte Unfälle) verschlimmern, bei denen Menschen ohnmächtig werden, Panikattacken bekommen oder während der Fahrt sterben, und die Regierung schiebt die Schuld auf alles andere, einschließlich Schlaglöcher und SMS schreiben.

Die Impfungen gegen COVID-19 haben anderthalb Jahrzehnte Fortschritt bei der Verringerung von Verkehrsunfällen, Verletzungen und Todesfällen zunichte gemacht, aber niemand darf darüber sprechen oder Statistiken darüber drucken.

„Impfunfälle“ werden von MSM und Regierungsbehörden als Menschen getarnt, die auf schlaglochübersäten Straßen unvorsichtiger fahren

Ist dies der „schwarze Schwan“, vor dem unabhängige Medien seit Beginn der Massenimpfkampagne gegen das Coronavirus (COVID-19) in Wuhan gewarnt haben? Sollten wir stattdessen Verkehrsrowdys und Schlaglöcher für den massenhaften Anstieg der fahrzeugbedingten Todesfälle verantwortlich machen? Was ist mit all den Piloten, Sportlern und Militärangehörigen, die plötzlich aus heiterem Himmel sterben, kurz nachdem ihnen Milliarden von Spike-Proteinen oder mRNA-„Technologie“ injiziert wurden?

Vielleicht ist es an der Zeit, Autopsien an all diesen mutmaßlichen „Unfällen“ durchzuführen, die sich überall auf den Straßen Amerikas ereignen, und zu sehen, ob die Fahrer mysteriöse Blutgerinnsel haben, die überhaupt kein Blut enthalten, sondern eher gummiartige, elastische Materialien und Schwermetalle, die sich im Gefäßsystem ansammeln und das plötzliche Erwachsenentod-Syndrom verursachen. Vielleicht schieben sie es demnächst einfach auf die globale Erwärmung.