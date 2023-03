Bundespräsident Berset, wer beendet den Krieg gegen unsere Gesundheit?

Vor 3 Jahren ging die Schweiz entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen in den ersten Lockdown. Der angebliche Kampf gegen ein Virus entpuppte sich inzwischen als ein verdeckter Krieg gegen unsere Gesundheit. Dieser forderte in der Schweiz bis heute 17’700 Menschenleben. Dies sind 30 Prozent mehr zivile Todesopfer als in dem seit 2014 andauernden Krieg in der Ukraine. Obwohl die erste Welle im Frühjahr 2020 harmloser war als die Grippewellen der letzten 10 Jahre, suggerierten die staatlichen Durchsagen in Radio und Fernsehen, dass wir uns in einem dramatischen Ausnahmezustand befänden. Wie wir heute wissen, wurden die Angstkampagnen systematisch geplant, um ruinöse Massnahmen und ein gefährliches «Impfexperiment» umzusetzen.

Wie die meisten Kriege begann auch dieser mit einer Lüge

Im März 2020 hatte Emmanuel Macron in seiner Ansprache an die Bevölkerung zur Corona-Lage siebenmal das Wort Krieg verwendet. Gemäss einem Sprichwort ist die Wahrheit das erste Opfer des Krieges. In der Tat haben die meisten Kriege mit einer Lüge begonnen. Mittlerweile wissen wir, dass auch der Krieg gegen SARS-CoV-2