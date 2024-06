Carbon Offsets sind ein „Betrug“ – hier ist der Grund

Viele der weltweit größten Unternehmen verlassen sich auf Kohlenstoffkompensationen, um ihre „Netto-Null“-Emissionsziele zu erreichen. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass es sich bei mehr als 90 % dieser Kompensationen wahrscheinlich um „Phantomgutschriften“ handelt, die es den Unternehmen ermöglichen, weiterhin die Umwelt zu verschmutzen, während sie vorgeben, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.

Apple preist das neueste Modell der Apple Watch als sein erstes „kohlenstoffneutrales“ Produkt an – hergestellt mit „100 % sauberer Energie“ und „recycelten und erneuerbaren Materialien“ und mit „kohlenstoffärmeren Verkehrsmitteln“ statt mit dem Flugzeug verschickt.

Ein genauerer Blick auf die Umweltdaten der Uhr zeigt jedoch, dass die Verringerung der Treibhausgasemissionen bei der Herstellung und in der Lieferkette nur bedingt möglich ist.

Mehr als ein Fünftel der behaupteten Emissionseinsparungen sind auf den Kauf so genannter Klimakompensationen durch Apple zurückzuführen, darunter Anteile an einem Projekt zur Anpflanzung von Eukalyptusholzplantagen im Osten Paraguays, weit entfernt vom Hauptsitz im Silicon Valley oder den Fabriken in China.

Die Befürworter des Projekts behaupten, dass die gekauften Klimakompensationen eine Verringerung der Emissionen aus der Viehzucht in Ostparaguay widerspiegeln, einer der Hauptquellen für Methan, das den Planeten aufheizt.

Menschenrechtsgruppen sind jedoch der Meinung, dass das Projekt Kleinbauern von ihrem Land vertreibt, ohne dass sie tatsächlich etwas für das Klima tun, da die meisten der neu gepflanzten Bäume schnell für Konsumgüter geerntet werden.

Apple ist nur einer von vielen Unternehmensriesen, die sich verpflichtet haben, ihre unternehmensweiten Emissionen bis 2030 aufNull“ zu reduzieren, wie auch Google, Disney, Netflix und viele andere Marken.

Sogar ExxonMobil, Shell, BP und Chevron – die multinationalen Ölkonzerne, die im letzten Jahrzehnt die größten Treibhausgasemissionen verursacht haben – sagen, dass sie bis 2050 netto null Emissionen haben werden.

Nach Angaben der gemeinnützigen Organisation Net Zero Tracker haben mehr als 1.000 der weltweit größten Unternehmen öffentlich erklärt, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts oder noch früher Netto-Null-Emissionen anstreben.

Um dieses Ziel zu erreichen, planen die meisten von ihnen, den Kauf von Klimakompensationen, auch bekannt als Kohlenstoffgutschriften, als Emissionsreduzierung geltend zu machen.

Über Börsen, die als Verifizierer oder Zertifizierer bezeichnet werden, kaufen, verkaufen und handeln Unternehmen Anteile an Programmen, die eine Emissionsreduzierung versprechen, und gleichen damit angeblich die Klimaverschmutzung aus, die sie durch ihre eigenen Aktivitäten nicht beseitigen können oder wollen.

Der weltweite Markt für Kompensationsgeschäfte ist riesig: Er hat einen Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar und soll bis 2030 auf 10 Milliarden Dollar oder mehr anwachsen.

Nach den im Pariser Klimaabkommen von 2015 festgelegten Standards entspricht eine Kohlenstoffgutschrift der Reduzierung von einer Tonne Kohlendioxid oder dem entsprechenden Klimaerwärmungspotenzial anderer Treibhausgase wie Methan.

Im Rahmen von Programmen, die als „Cap-and-Trade“ bezeichnet werden, gestatten viele Regulierungsbehörden weltweit, darunter auch das California Air Resources Board, regulierten Verschmutzern den Kauf von Emissionsgutschriften, um einen Teil ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsreduzierungen zu erfüllen. Unternehmen wie Apple können aber auch freiwillig Emissionsgutschriften kaufen, um ihre Netto-Null-Ansprüche zu untermauern.

Die gut dokumentierte Wahrheit ist, dass viele Kompensationen wertlos sind, da sie die versprochenen Emissionsreduzierungen nicht erreichen oder sogar Schaden anrichten. Es kann sein, dass Gutschriften für Reduktionen verkauft werden, die auch ohne das Geld der Käufer von Kompensationsmaßnahmen stattgefunden hätten.

In den Augen der Kritiker sind Kompensationsgeschäfte Greenwashing: ein Betrug, der es den Verursachern ermöglicht, weiterhin Emissionen zu verursachen, während sie vorgeben, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern.

In den letzten Jahren haben aufsehenerregende Enthüllungen über die Kompensationsindustrie deren falsche Behauptungen und Korruption aufgedeckt.

Letztes Jahr stellte eine Untersuchung des Guardian und der deutschen Wochenzeitung Die Zeit fest, dass mehr als 90 % der Waldschutzgutschriften, die von der weltweit größten Börse für Kompensationsgeschäfte – Verra, die das Paraguay-Projekt von Apple verifiziert hat – verkauft werden, „wahrscheinlich ‚Phantomgutschriften‘ sind und keine echten Kohlenstoffreduzierungen darstellen“

Auf der Grundlage von zwei akademischen Studien, in denen mehr als 50 Projekte im Amazonasgebiet untersucht wurden, ergab die Untersuchung, dass Verra zwar fast 95 Millionen Gutschriften zertifiziert hat, aber nur 5,5 Millionen Gutschriften echte Emissionsreduzierungen darstellen.

Eine Untersuchung der gemeinnützigen Organisation Corporate Accountability aus dem Jahr 2013 ergab, dass 93 % der freiwilligen Emissionszertifikate, die Chevron zwischen 2020 und 2022 gekauft hat, „anscheinend Schrott sind“, und mindestens 40 % stehen im Zusammenhang mit dem Vorwurf, „Gemeinden Schaden zuzufügen und die Zerstörung von Ökosystemen zu fördern“

Bei einem Projekt zum Bau eines riesigen Staudamms und eines Stausees in Kolumbien wurden mehr als 17.000 Hektar Wald und Ackerland überflutet und Tausende von Kleinbauern und Fischern verdrängt. Anwohner, die sich gegen den Damm wehrten, berichteten von Drohungen, Verschwinden und sogar Mord.

Nun zielt ein Gesetzentwurf in der kalifornischen Legislative darauf ab, den „Wilden Westen“ des weitgehend unregulierten Marktes für Kompensationsgeschäfte einzudämmen.

Die von Senatorin Monique Limón (D-Kalifornien) eingebrachte Gesetzesvorlage 1036 sieht vor, dass Händler und Börsen, die kalifornischen Unternehmen Emissionsgutschriften verkaufen, die nicht ihren Behauptungen entsprechen, mit Geldstrafen von bis zu 500.000 Dollar belegt werden können, wenn sie das Gesetz über falsche Werbung anwenden.

Der Gesetzentwurf wurde am 16. Mai mit großer Mehrheit vom Senat verabschiedet und wird nun von der Staatsversammlung geprüft.

„Im Moment gibt es noch keine Einigung über irgendwelche Standards“, sagte Limón gegenüber Politico. „Dieser Gesetzentwurf ist eine Reaktion auf die Tatsache, dass die Verbraucher das Vertrauen in einen freiwilligen Markt für Kompensationsgeschäfte verloren haben

Das vorgeschlagene Gesetz wäre das erste seiner Art in den USA, aber seine Zukunft ist ungewiss: Letztes Jahr legte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sein Veto gegen eine frühere Version des Gesetzes ein, weil er befürchtete, dass es „unbeabsichtigt gut gemeinte Verkäufer und Verifizierer von freiwilligen Kompensationen erfassen könnte“

Limóns Gesetzentwurf würde sich einem anderen neuen kalifornischen Gesetz anschließen, das den Markt für freiwillige Kompensationen regelt.

Der im Januar in Kraft getreteneGesetzesentwurf 1305 verlangt von den Verkäufern von Gutschriften, dass sie auf ihren Websites detaillierte Informationen zum Nachweis der Wirksamkeit eines Projekts veröffentlichen. Käufer von Gutschriften, die „netto null“ oder „kohlenstoffneutral“ behaupten, müssen ähnliche Details angeben.

Am 28. Mai legte die Regierung Biden nicht durchsetzbare, freiwillige Richtlinien für „hochwertige“ Emissionsgutschriften vor.

„Vereinfacht ausgedrückt, müssen die Beteiligten sicher sein, dass eine Gutschrift wirklich eine Tonne Kohlendioxid (oder deren Äquivalent) repräsentiert, die über das hinausgeht, was andernfalls entstanden wäre“, so Finanzministerin Janet Yellen und andere Regierungsvertreter in einer gemeinsamen Erklärung.

Aber das sind kleine Schritte. Barbara Haya, Leiterin des Berkeley Carbon Trading Project an der University of California, Berkeley, sagte gegenüber The Guardian, dass sie nach 20-jähriger Beschäftigung mit Kompensationsgeschäften zu der Überzeugung gelangt sei, dass der Kompensationsmarkt „kaputt“ sei

Anstatt irreführende Netto-Null-Behauptungen aufzustellen, sollten sich Unternehmen, die ihr Umweltengagement unter Beweis stellen wollen, darauf konzentrieren, ihre eigenen Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren – nicht nur in ihrenbvvorgelagerten“ Liefer- und Produktionsketten, sondern auch bei der nachgelagerten“ Nutzung und Entsorgung ihrer Produkte.

Es ist absurd, dass Chevron mit Hilfe von Kompensationsgeschäften behauptet, es strebe bis 2050 eine Netto-Null-Emission an, obwohl die Verbrennung von Benzin und anderen fossilen Brennstoffen für den größten Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster, um die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden, und die einzige Möglichkeit, dies schnell zu tun, besteht darin, die Verbrennung fossiler Brennstoffe einzustellen.