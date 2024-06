Völkermord, ein lukratives Marketinginstrument: Verwüstung in Dollars – Israelische Startups machen in Gaza ein Vermögen

Von Jessica Buxbaum

Trotz der Aufrufe an den Universitäten, sich von Israel zu distanzieren, scheint ein Sektor der israelischen Wirtschaft zu boomen. Israelische Start-ups haben im Mai den zweiten Monat in Folge mehr als 1 Milliarde Dollar an Finanzmitteln eingeworben.

Einige dieser erfolgreichen Start-ups haben sich an Israels laufendem Krieg gegen den belagerten Gazastreifen beteiligt, was darauf schließen lässt, dass Völkermord ein lukratives Marketinginstrument für Unternehmen ist. Produkte wie Selbstmorddrohnen, intelligente Gewehre und Roboterhunde werden seit Oktober 2023 auf dem Schlachtfeld eingesetzt, wobei einige Start-ups den Krieg sogar zu ihrem Vorteil nutzen und den Einsatz ihrer Technologien im Krieg als Werbegag anpreisen.

Sowohl die israelische Regierung als auch private Unternehmen werben seit langem damit, dass ihre Waffen „kampferprobt“ sind, wobei die Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands als Israels hausinternes Waffentestlabor dient.

„Dies ist nur ein Beispiel – und es gibt noch viele mehr – dafür, dass Israel die Gelegenheit im Gazastreifen nicht ‚verschwenden‘ wollte, um seine militärische Hardware einem begeisterten globalen Markt zu präsentieren“, schrieb Antony Loewenstein, Autor von “The Palestine Laboratory” (Das Palästina Laboratorium), einem Buch über israelische Waffenexporte in die ganze Welt, in der Ausgabe seines Newsletters vom 3. April 2024.

Der Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 hat Israels einst renommierte Cybertechnik-Fähigkeiten offengelegt. Während ein solch massives Versäumnis vermutlich jede andere Industrie zum Einsturz bringen würde, scheint das Gegenteil der Fall zu sein, da Israels Völkermord den Angriff vom Oktober überschattet.

„Trotz dieses kolossalen Versagens der Geheimdienste werden die groß angelegte Zerstörung des Gazastreifens und die Art der Waffen, die Israel einsetzt, den Absatz nur steigern“, so Neve Gordon, Professorin für Menschenrechte und internationales Recht an der Queen Mary University of London, gegenüber MintPress News.

Die dunkle Seite der Innovation

Israel wird auf der Weltbühne schnell zu einem Paria-Staat, da sein Angriff auf den Gazastreifen bisher mehr als 36.000 Palästinenser getötet und eine künstliche Hungersnot verursacht hat. Doch während der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen die israelische Führung ausstellt und Länder ihre Botschafter aus Israel abziehen, liebäugelt die Rüstungsindustrie mit denselben israelischen Waffen, die so unvorstellbare Zerstörung und Tod verursacht haben.

„Diese Industrie ist im Geschäft des Tötens“, sagte Gordon. „Was wir also entsetzlich finden, finden sie aufregend“.

“Mit diesen Waffen wurden ungeheuerliche Verstöße gegen das Völkerrecht begangen, darunter Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und sogar Völkermord, und die Käufer sagen: „Das ist wunderbar. Diese Dinge funktionieren. Das ist es, was den Verkauf ankurbelt.”

Israel rühmt sich seiner „kampferprobten“ Technologie und der Drehtürbeziehung zwischen Militär, Technologie und Bildungssektor. Etwa 80 % der israelischen Cyber-Tech-Firmen wurden von Absolventen der Einheit 8200 des Shin Bet (israelischer Sicherheitsdienst) gegründet, einer Geheimdiensteinheit, die für ihre geheimen Spionageoperationen gegen Palästinenser berüchtigt ist.

Israelische Universitäten arbeiten mit dem Verteidigungsministerium zusammen, um Forschungsaktivitäten durchzuführen und Programme wie die Akademische Reserve (Atuda), Talpiot-Programme und das Havatzalot-Programm für das israelische Militär bereitzustellen. Tech-Giganten wie IBM haben im Rahmen der Initiative des Verteidigungsministeriums, Veteranen in die High-Tech-Industrie zu bringen, strategisch Cyber-Forschungszentren in der Nähe von Militärstützpunkten eingerichtet.

Israel, das den Spitznamen „Startup-Nation“ trägt, hat eine der höchsten Pro-Kopf-Zahlen an Startups weltweit, was vor allem auf die umfangreichen Investitionen der Regierung in Startups und Technologie zurückzuführen ist. Startups sind das Rückgrat der israelischen Wirtschaft, und wenn sie florieren, floriert auch der Staat.

„All diese Unternehmen sind mehr oder weniger unter dem Radar“, sagte Jeff Halper, Autor von „War Against the People“, einem Buch über Israels Waffen- und Überwachungstechnologie-Industrie, gegenüber MintPress News und merkte an, dass die von den Palästinensern angeführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung israelische Startups im Bereich der Verteidigungstechnologie ins Visier nehmen sollte.

„Es gibt ein gewisses Zögern, jetzt in israelische Start-ups zu investieren, aber das ist kein fataler Schlag, vor allem, weil es sich um ziemlich geheime Dinge handelt, die in der Öffentlichkeit nicht sehr bekannt sind.“

Im Folgenden sind die Start-ups aufgeführt, deren Produkte im israelischen Krieg gegen Gaza eingesetzt werden.

Xtend

Xtend sicherte sich eine Finanzierung in Höhe von 40 Milliarden Dollar, nachdem es mit seinen Erfolgen im Krieg gegen den Gazastreifen geworben hatte, wo seine Drohnen Granaten abwarfen, Tunnel untersuchten und Palästinenser angriffen. Das israelische Militär setzt seine charakteristische Wolverine-Kampfdrohne in Gaza ein, um Informationen über Gebäude zu sammeln. Die Drohne ist mit einem Roboterarm und einer Virtual-Reality-Brille ausgestattet und entspricht damit der Bedienung eines Videospiels.

Nach Angaben der Überwachungsorganisationen Statewatch und Informationsstelle Militarisierung hat Xtend einen milliardenschweren Forschungs- und Innovationszuschuss von der Europäischen Union erhalten, um die Optimierungsmöglichkeiten seines Drohnensystems Skylord Xtender zu untersuchen und geeignete Partner für die Herstellung und Vermarktung der Technologie zu finden.

Zu den Investoren der jüngsten Finanzierungsrunde gehören die in Tel Aviv ansässige Investmentfirma Claltech, ein großes, ungenanntes japanisches Finanzunternehmen und frühere Investoren wie die Chartered Group, eine japanisch-singapurische Investmentgesellschaft unter der Leitung des israelischen Geschäftsmanns Eyal Agmoni.

Zu den Kunden des Unternehmens gehören das US-Verteidigungsministerium, BP und Hyundai (die Drohnen zur Überwachung ihrer Pipelines auf mögliche Probleme einsetzen), und es ist Partnerschaften mit dem kanadischen und dem britischen Verteidigungsministerium eingegangen. Zu den Investoren des Unternehmens gehört TAU Ventures, die Risikokapitalgesellschaft der Universität Tel Aviv.

SmartShooter

SmartShooter ist bekannt für die Entwicklung eines KI-gesteuerten Gewehrs, das an einem Kontrollpunkt in der Stadt al-Khalil (Hebron) im Westjordanland installiert wurde, und hat nun das Smash-System für den Gazastreifen entwickelt, das mit einer „intelligenten Sicht“ bewegliche Ziele präzise verfolgen kann. Im November setzte eine israelische Spezialeinheit das System ein, um Häuser in der Nähe einer Schule im Flüchtlingslager Shati in Gaza anzugreifen.

SmartShooter-Ausrüstung wird auch vom britischen, deutschen und US-amerikanischen Militär verwendet.

infiniDome

Dieses israelische Start-up-Unternehmen stellt GPS-Schutz- und Navigationssysteme für Drohnen her, die an der Grenze zum Gazastreifen patrouillieren. Dank einer Investition des US-Unternehmens Honeywell Aerospace Technologies wird das Unternehmen bald in der Lage sein, das US-Verteidigungsministerium sowie die Armeen Südkoreas und Indiens zu unterstützen. Vor kurzem wurde auch eine US-Tochtergesellschaft gegründet, um die US-Verteidigungsindustrie zu bedienen.

D-Fend Solutions

Um Drohnen der Hamas und der Hisbollah zu stören, setzt das israelische Militär die Drohnenabwehrtechnologie des israelischen Unternehmens D-Fend Solutions ein. Die Produkte des Unternehmens werden auch von den US-Ministerien für Verteidigung, Justiz und Innere Sicherheit sowie von den Sicherheitsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate eingesetzt.

Spear UAV

Dieses israelische Startup-Unternehmen hat eine Viper-Selbstmorddrohne entwickelt, die von einer tragbaren Kapsel aus von einem Soldaten oder einem gepanzerten Fahrzeug gestartet werden kann und Ziele orten, verfolgen und angreifen soll, indem sie in sie hineinfährt und sich selbst zerstört. Seit dem Krieg hat das Unternehmen nach eigenen Angaben die Entwicklung beschleunigt, um die Anforderungen des israelischen Militärs zu erfüllen.

An Israeli Defense company Spear UAV( (@SpearUav) has manufactured small-sized folding UAV-quadcopter "Ninox 40" fired and launched from a 40-mm grenade launcher.This UAV can also be fired from MBT, underwater platforms and IFVs. pic.twitter.com/iOI4J72ppW — Nand Kumar (@Nandji_108) October 9, 2022

Axon Vision

Wie in den internationalen Schlagzeilen zu lesen war, ist die künstliche Intelligenz voll in Israels Krieg gegen Gaza eingebunden. Während das israelische Militär einige davon entwickelt, stammen andere KI-Tools aus dem israelischen Startup-Hub, wie Axon Vision, dessen Produkte bei Israels Bodeninvasion in Gaza eingesetzt werden. Edge360, das KI-Camper-System von Axon Vision, wird in gepanzerten Fahrzeugen in Gaza installiert, um die Soldaten bei der Erkennung von Bedrohungen und der Entscheidungsfindung vor Ort zu unterstützen.

„Einer der Vorteile, die wir hier in Israel mit der israelischen Armee haben, ist, dass wir eine enge Beziehung haben“, prahlte CEO Roy Riftin in einem Interview mit Nikkei über die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem israelischen Militär. „Wir bekommen ständig Rückmeldungen.“

Riftin fügte hinzu, dass sein Unternehmen derzeit Marktforschung betreibt, in der Hoffnung, die Technologie exportieren zu können.

Steadicopter

Der Steadicopter Black Eagle, ein unbemannter Roboterhubschrauber, wird zur Aufklärungsarbeit in Gaza eingesetzt. Das israelische Startup-Unternehmen arbeitet seit Jahrzehnten mit Unternehmen in Afrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen und warb bei der US-Armee.

Senegal 🇸🇳 boosts its unmanned capabilities with Israeli 🇮🇱 Steadicopter Black Eagle 50H hybrid VTOL UAShttps://t.co/r6Bgnbjc6s pic.twitter.com/dzNhza3VSb — Hammer Of War (@HammerOfWar5) January 30, 2024

NextVision

Dieses israelische Start-up-Unternehmen stellt Kameras für Waffensysteme her, insbesondere für Drohnen, die von Israels führenden Rüstungsunternehmen wie Elbit Systems, Israel Aerospace Industries und Rafael Advanced Defense Systems hergestellt werden – die alle bei Israels Angriff auf den Gazastreifen eingesetzt wurden. Auch das israelische Militär verwendet seine Kameras.

Kriege sind gut fürs Geschäft”, so der CEO von NextVision, und so verzeichnete das Unternehmen seit Beginn des Gaza-Krieges im Jahr 2023 einen Anstieg der Verkaufszahlen. Im ersten Monat des Krieges verdoppelte sich die Verkaufsrate von NextVision.

NextVision ist weltweit tätig und hat Kunden in Asien, Europa, Großbritannien, Kanada, den USA, Mexiko und Südamerika. Europa ist sein größter Markt.

Asio-Technologien

Soldaten nutzen die KI-Navigationssysteme von Asio Technologies im Gazastreifen. Die von Asio entwickelte Orion-Plattform nutzt Augmented Reality und dreidimensionale Darstellung, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen. Das optische Navigationssystem AeroGuardian NOCTA, eine weitere Erfindung von Asio, ist ein bildgestütztes Navigationsinstrument für Drohnen.

Nachrichtenberichten zufolge wird das Unternehmen seine Technologie auf der Grundlage der im Krieg gewonnenen Erkenntnisse verbessern und hofft, sie ins Ausland zu exportieren. Ohne das Land zu nennen, sagte David Harel, CEO von Asio Technologies, dass ein asiatisches Land Interesse an Orion bekundet habe.

Das Unternehmen arbeitet auch mit Militärs in Nordamerika und Asien sowie mit ungenannten Kunden aus der US-Verteidigung zusammen.

Robotican

Tierähnliche Roboter werden im Krieg gegen Gaza eingesetzt. Der Rooster, eine gemeinsame Entwicklung des israelischen Start-ups Robotican und des israelischen Verteidigungsministeriums, ist eine Drohne in einem Käfig auf Rädern. Die Rooster-Drohnen sind mit den Roboterhunden Vision 60 des in Philadelphia ansässigen Unternehmens Ghost Robotics verbunden. Die israelische Reservistenorganisation Brother in Arms hat die ersten drei Geräte dem israelischen Militär gespendet. Die Roboterhunde sind keineswegs freundlich, sondern können schießen und werden hauptsächlich zur Überwachung von Gebäuden und Tunneln im Gazastreifen eingesetzt.

Robotican entwickelt auch die „Angry Birds“-Drohne, die andere Drohnen abschießen soll, speziell für den Einsatz in bewohnten Gebieten, wo eine Neutralisierung nicht möglich ist.

Neben Ghost Robotics hat Robotican Partnerschaften mit internationalen Waffenhändlern für Polizei und Militär geschlossen, wie Guardian Defense & Homeland Security in Spanien, Messer Waffenhandel in Deutschland, Viking in Großbritannien und FLYMOTION in den USA. Durch die Zusammenarbeit mit Northcom, einem Unternehmen für Kommunikationslösungen, das in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland tätig ist, hat Robotican seinen Markt auch auf Skandinavien ausgedehnt, um seine Rooster-Drohne in den nordischen Ländern zu bewerben.

Robotican hat seine Rooster-Drohne auch dem Bürgermeister von New York City, Eric Adams, im Jahr 2023 vorgestellt und geschrieben: „Wir glauben, dass der Rooster ein wichtiges Produkt und Werkzeug für die öffentliche Sicherheit und die Ersthelfer von New York City ist.“

Corsight

Corsight ist ein Gemeinschaftsunternehmen des israelischen Unternehmens Cortica und der kanadischen Risikokapitalfirma Awz Ventures. Corsight nutzt die KI-Gesichtserkennungstechnologie, um Informationen über Palästinenser im Gazastreifen zu sammeln.

Nach Angaben der New York Times haben israelische Soldaten Kontrollpunkte entlang von Routen eingerichtet, auf denen Palästinenser vor israelischen Bombenangriffen und Kampfhandlungen geflohen sind, und scannen Palästinenser, die sie passieren, mit Kameras, die mit der Gesichtserkennungsanwendung von Corsight ausgestattet sind. Mit dem Ziel, Hamas-Mitglieder zu identifizieren – insbesondere diejenigen, die an den Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt waren – hat das Programm eine Datenbank von Palästinensern ohne deren Wissen oder Zustimmung erstellt.

In mehreren Fällen hat die Corsight-Anwendung eine Person fälschlicherweise als Hamas-Mitglied identifiziert, wie den palästinensischen Dichter Mosab Abu Toha, der von einem Kontrollpunkt in Gaza abgeholt und von israelischen Beamten zwei Tage lang festgehalten, geschlagen und verhört wurde, bevor er nach Gaza zurückgebracht wurde.

Die Technologie von Corsight wird weltweit an Flughäfen und bei Strafverfolgungsbehörden eingesetzt, z. B. bei den Polizeibehörden in Thailand, Mexiko, Brasilien, Kolumbien und in der EU. Die australischen und britischen Polizeibehörden testen das Produkt ebenfalls. Auch der Goldproduzent Sibanye Stillwater in Südafrika nutzt es.

Israels völkermörderischer Angriff im Gazastreifen könnte ohne die von ihm entwickelten fortschrittlichen Waffen nicht das Ausmaß erreichen, das er erreicht hat. Einerseits stagniert Israels wirtschaftliche Abhängigkeit von der Verteidigungstechnologie die Friedensbemühungen und schadet seinen internationalen Beziehungen, wenn seine Technologien die israelischen Menschenrechtsverletzungen unterstützen. Andererseits gedeiht Israels Wirtschaft durch Krieg und Besatzung.

„Israel ist in der Regel immun gegen Sanktionen oder dagegen, dass die Menschen seine Produkte wegen des Gazastreifens nicht kaufen wollen, weil die Technologien so nützlich für Regierungen sind, insbesondere für repressive Regierungen“, so Halper.

Also, während Israel diplomatisch vielleicht in Staatszimmern auf der ganzen Welt gemieden wird, wird es für Entscheidungsträger in Kriegsräumen und Militäroberbefehlshabern auf dem Schlachtfeld immer attraktiver.