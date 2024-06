Spione sind nicht, was sie scheinen

Weit entfernt vom Glanz und Charme der James-Bond-Filme sind Spione im wirklichen Leben oft gestörte, narzisstische Persönlichkeiten.

Die Welt erlebt ein Wiederaufleben der Spionage, da Nationen versuchen, einander Insiderinformationen zu entlocken. Peking hat Großbritannien beschuldigt, Spione in China anzuwerben, kurz nachdem die britischen Behörden zwei Männer angeklagt hatten, im Auftrag Pekings gegen das Gesetz über Staatsgeheimnisse verstoßen zu haben.

Unterdessen wurden kürzlich zwei Männer verhaftet, die in Deutschland für Russland spioniert haben sollen, und die US-Geheimdienste bemühen sich intensiv um Kreml-Insider, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen.

Für die überwiegende Mehrheit der Öffentlichkeit ist die Wahrnehmung der Geheimdienstarbeit durch das immer populärer werdende Genre der Agentenfilme geprägt.

James Bond, eine Erfindung des britischen Autors Ian Fleming, war ein Geheimdienstoffizier, der für den britischen Geheimdienst MI6 arbeitete und in verschiedenen Verkleidungen, oft mithilfe futuristischer Gadgets, verdeckt gehen konnte. Die Darstellung von Spionen und Spionage wird immer noch häufig mit Bond-ähnlichen, sanftmütigen Charakteren in Verbindung gebracht, die sich mit Leichtigkeit durch diplomatische Empfänge bewegen.

In der Fiktion setzen sie diese (und auch martialischere) Talente ein, um an die Geheimnisse zu gelangen, die ihnen anvertraut wurden. Dieser Archetyp ist aus Spionageromanen, Filmen und Fernsehserien bekannt. Er ist völlig irreführend und gleichzeitig nicht weit von der Wahrheit entfernt.

Geheimdienstmitarbeiter als Beruf

Ein Problem besteht darin, dass das Wort “Spion” sowohl in der Berichterstattung als auch im englischen Sprachgebrauch sowohl für Geheimdienstmitarbeiter als auch für die von ihnen angeworbenen Personen verwendet wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass (englischsprachige) Geheimdienstoffiziere diese Bezeichnung akzeptieren und Bond-Vergleiche anstellen. Diese Fehler sind also leicht zu machen, aber der Geheimdienstoffizier und der angeworbene Spion sind nicht dasselbe.

Der vielleicht wichtigste Unterschied besteht darin, dass ein Nachrichtendienstoffizier einen Beruf gewählt hat. Ein potenziell gefährlicher Beruf für einige wenige, aber immerhin ein Beruf. Traditionell genießen Geheimdienstmitarbeiter oft diplomatischen Schutz, der ihnen Immunität vor Verhaftung und Strafverfolgung gewährt.

Einige von ihnen wurden ohne diese Immunität zu langen Haftstrafen verurteilt. Oft wurden sie jedoch lange vor Ablauf ihrer Strafe in ihre Heimatländer entlassen, indem sie gegen Gefangene der anderen Seite ausgetauscht wurden.

Dies geschah auch mit dem sowjetischen Geheimdienstoffizier Konon Molody, der in den 1960er-Jahren auch unter dem Namen Gordon Lonsdale bekannt war und nach Verbüßung von nur drei Jahren seiner 25-jährigen Haftstrafe im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in seine Heimat zurückgebracht wurde.

Im Jahr 2010 wurden Anna Chapman, eine russische Geheimdienstagentin und Model, und ihre Landsleute gegen zehn Russen ausgetauscht (darunter Sergej Skripal, der später nur knapp einem russischen Mordanschlag entging).

Die Geheimdienstmitarbeiter wurden aufgrund ihrer Talente ausgewählt und anschließend geschult, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Insbesondere diejenigen, die für die Anwerbung von Quellen zuständig sind, neigen dazu, sozial geschickt, sympathisch und redegewandt zu sein.

So nutzte zum Beispiel Richard Sorge, ein Journalist und promovierter Politikwissenschaftler, der heimlich sowjetischer Geheimdienstoffizier war, seine deutsche Herkunft, um sich in den 1930er-Jahren erfolgreich in deutsche diplomatische Kreise in Tokio einzuschleusen.

Ähnlich wie James Bond wurde er mit einem unwiderstehlichen Charme beschrieben. Sorge freundete sich mit dem deutschen Militärattaché (später Botschafter) an und verführte dessen Frau. Sorge fuhr auch auf einem Motorrad durch Tokio, was ebenfalls die Überschneidung von Wahrheit und Fiktion widerspiegelt.

Rekrutierte Spione hingegen werden ausschließlich aufgrund der Informationen ausgewählt, zu denen sie Zugang haben und die sie bereit sind, weiterzugeben. So wird von angeworbenen Spionen in der Regel erwartet, dass sie ihr eigenes Land verraten.

Auch wenn dies in einigen Fällen moralisch gerechtfertigt sein mag, wie im Fall von Ryszard Kuklinski, der während des Kalten Krieges militärische Geheimnisse des Warschauer Paktes an den Westen verriet, so bleibt es doch eine extreme Entscheidung als die des professionellen Spions.

Die Psychologie des Spions

Im Gegensatz zum Geheimdienstoffizier, der sich darauf freuen kann, das Spionageleben hinter sich zu lassen, muss sich der angeworbene Spion möglicherweise den Rest seines Lebens über die Schulter schauen lassen.

In den meisten Ländern ist Spionage ein besonders schweres Verbrechen und wird mit entsprechend hohen Strafen geahndet. Angeworbene Spione müssen ein Doppelleben führen und selbst gegenüber Freunden und Familie eine Fassade der Lüge aufrechterhalten. Nachrichtendienstler arbeiten für ihr eigenes Land, für ihr eigenes Volk. Angeworbene Spione arbeiten für einen Außenstehenden, oft einen Gegner.

Einige dieser angeworbenen Spione werden gezwungen, aber es gibt auch viele, die ihre Dienste freiwillig anbieten. Untersuchungen haben ergeben, dass sich unter diesen eifrigen Spionen unverhältnismäßig viele Menschen mit psychopathischen, narzisstischen und unreifen Persönlichkeiten befinden, sowie viele Fälle von Alkoholmissbrauch und persönlichen Krisen.

Robert Hanssen, der beim FBI für die Sowjetunion und später für Russland spionierte, wurde als Psychopath bezeichnet. Dasselbe gilt für John Walker, der Geheimnisse der US-Marine verkaufte und später Familienmitglieder für seine Arbeit rekrutierte. Beide Männer haben die Sicherheit und das Wohlergehen auch ihrer eigenen Familien völlig außer Acht gelassen und keinerlei Reue gezeigt.

Stig Wennerström, ein Oberst der schwedischen Luftwaffe, der jahrzehntelang für die Sowjetunion spionierte, hatte eine sehr ausgeprägte narzisstische Ader (was aus seinen Memoiren hervorgeht, in denen er behauptet, er habe während des Kalten Krieges durch seine Spionagearbeit den Weltfrieden im Alleingang gerettet).

Auch wenn es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Spionen der Fiktion und den realen Geheimdienstoffizieren gibt, die sich unter die Diplomaten mischen, so sind die angeworbenen Spione doch von ganz anderer Art. Weit entfernt vom Glamour der Spionagefiktion sind sie meist gestörte Individuen.

Für sie wird das Ende wahrscheinlich nicht eine Fahrt in den Sonnenuntergang sein, wenn der Abspann läuft, sondern eher eine einsame Gefängniszelle.

*

Tony Ingesson ist Assistenzprofessor für Politikwissenschaft an der Universität Lund.