Catherine Austin Fitts: „Das Ziel ist, die Bevölkerung zu reduzieren und den Rest zu kontrollieren

“Kriege werden um Schifffahrtsrouten und Ressourcen geführt, nicht um irgendeine unterdrückte Bevölkerungsgruppe zu befreien“.

Leo Hohmann

Catherine Austin Fitts gab vor nur wenigen Wochen ein monumentales Interview mit dem Journalisten Michael Yon, das erklärt, worum es im Iran-Krieg wirklich geht.

Fitts, eine ehemalige stellvertretende Staatssekretärin im US-Wohnungsbauministerium während der ersten Bush-Regierung, die heute ihre eigene Finanzberatungsfirma betreibt, lebt in Tennessee, verbringt aber mehr als die Hälfte des Jahres in den Niederlanden. Sie ist sehr skeptisch, wohin die Trump-Regierung Amerika führt – mit ihrem Fokus auf Kriege im Ausland und dem Aufbau eines digitalen Überwachungsnetzes im eigenen Land.

Das Interview mit Michael Yon vom 17. Februar fand zwei Wochen statt, bevor Trump seinen Angriff auf den Iran startete, doch Fitts wusste – genau wie ich – bereits Monate zuvor, dass ein Angriff kommen würde und nicht mehr zu stoppen war, selbst wenn Trump ihn hätte stoppen wollen. Er steht einfach zu sehr unter der Kontrolle seiner Geldgeber, denen inzwischen das Weiße Haus und der Kongress gehören.

Aus diesem Grund waren die Verhandlungen mit dem Iran eine komplette Farce. Sie bestanden nie aus einem ernsthaften Versuch, die Differenzen zwischen den beiden Ländern zu lösen. Trump ließ einfach seine beiden New Yorker Immobilienmakler, die als Diplomaten auftraten – Steve Witkoff und Jared Kushner – den Iranern eine Liste von Forderungen übergeben und sagte: Nehmt sie an oder lasst es bleiben, wohl wissend, dass kein souveräner Staat solche Forderungen akzeptieren könnte.

Der wahre Grund für den Angriff auf den Iran und den Versuch, sein Regime zu stürzen, hat nichts damit zu tun, das iranische Volk zu befreien oder die Welt von einer Diktatur zu befreien. Er hat auch nichts mit dem Kampf gegen den Islam zu tun, wie viele Konservative fälschlicherweise glauben. Dieser Krieg wird darum geführt, wer die Kontrolle über wichtige Schifffahrtsrouten und Ressourcen (Öl) erhält. Der Iran liegt in einer Region der Welt, die für beides entscheidend ist, und der Kampf um die Kontrolle der entstehenden neuen digitalen Wirtschaft schließt ein iranisches Regime aus, das außerhalb des westlichen globalen Finanzsystems operiert, Öl an China und Indien verkauft und Drohnen an Russland liefert – drei Länder, die die USA als aufsteigende Konkurrenten ihrer globalen Hegemonie betrachten.

„In Kriegen geht es immer um Routen und Ressourcen“, sagte Fitts. „Die Niederlande befinden sich in einer strategischen Position an der Nordsee an der Mündung des Rheins, mit Deutschland direkt nebenan. Sie versuchen, an der deutsch-niederländischen Grenze die Tri-State City zu entwickeln, eine riesige SMART City (Gefängnisstadt).“

Nach einer kurzen Pause fiel ihr ein besseres Wort ein, um zu beschreiben, was Trump in Amerika und die Europäer in der EU schaffen.

„Es ist ein digitales Konzentrationslager“, sagte sie. „Physisch und digital gestaltet für Überwachung und Kontrolle. Was in den Niederlanden passiert, ist sehr ähnlich zu dem, was in den USA und Nordamerika geschieht. Es ist die Umsetzung eines digitalen Kontrollgitters.“

Sie sagte, es gebe zwölf Schritte zur totalen Kontrolle.

„Um uns herum wird ein Gehege gebaut. Sie haben bereits drei Seiten dieses Geheges gebaut, sodass es sich immer noch frei anfühlt. Aber wenn eine Reihe von Dingen zusammenkommt – digitales Geld, programmierbares Geld und KI – dann schnappt das vierte Tor zu, und plötzlich wacht man in einem Zustand totaler Kontrolle auf.

Viele Menschen sehen es nicht kommen, weil es aus vielen verschiedenen Einzelteilen besteht“, fügte sie hinzu.

Der entscheidende Faktor, damit diese vierte Komponente einrastet, ist laut ihr eine biometrische digitale Identität, die „sehr präzise und von hoher Qualität ist und daher interoperabel und weltweit anerkannt“.

Zwei weitere Komponenten sind ein digitales Überwachungs- und Tracking-System, „das im Grunde versucht, jede Person zu identifizieren – was sie tun, wohin sie gehen, ihr Verhalten, einschließlich ihrer Ausgabengewohnheiten“.

In ganz Amerika beginnt inzwischen ein massiver Widerstand, weil die zuvor unsichtbaren Teile dieses Kontrollgitters immer sichtbarer werden. Trumps KI-Datenzentren, die derzeit geplant und gebaut werden, lösen in Gemeinden im ganzen Land Proteste aus, weil die Menschen erkennen, dass diese Zentren zu stark steigenden Wasser- und Strompreisen führen werden, während sie gleichzeitig den Überwachungsstaat stärken.

„Sie bauen die Infrastruktur in einem sehr schnellen Tempo auf und sie wird sichtbar. Der größte Teil war unsichtbar, aber jetzt gibt es sichtbare Aspekte, die die Menschen sehen können“, erklärte Fitts.

„Sie wollen viel mehr Telekommunikationsmasten für 6G. Dann kommen die KI-Datenzentren hinzu. Diese sind sehr wichtig, weil sie die enorme Datenmenge liefern, die für dieses Kontrollgitter benötigt wird. Und wir sehen zunehmenden lokalen Widerstand, weil die Umweltbelastungen durch Energie-, Wasser- und Landverbrauch enorm sind. Und drittens gibt es Kameras und Drohnen, um Bewegungen aus der Luft zu kontrollieren.“

Die meisten Menschen bemerkten nicht, wie dieses Gitter entstand, aber jetzt – mit Drohnen, Türmen und Datenzentren – können sie es mit eigenen Augen sehen. Es ist physisch und greifbar geworden, und deshalb entstehen die ersten Anzeichen öffentlichen Widerstands.

Fitts beschrieb, was sie als den „coup de grâce“, den heiligen Gral des digitalen Kontrollgitters betrachtet: tokenisiertes „Geld“, das nicht nur digitalisiert, sondern auch programmierbar ist.

In Europa wird dies die Form einer digitalen Zentralbankwährung annehmen. In den USA wird es Trumps privatisierte, staatlich genehmigte Kryptowährung sein. Beide seien im Kern gleich, da sie programmierbar und auf einer Blockchain-Buchhaltung basieren.

„Sie sind unterschiedlich, dienen aber demselben Ziel“, sagte sie.

„Das vierte Tor des Geheges schließt sich, wenn sie nicht nur deine Bewegungen durch Tracking kontrollieren können, sondern auch dein Geld ein- oder ausschalten können. Und zwar auf sehr granularer Ebene“, sagte Fitts. „Damit wird die Kontrolle über die Finanzpolitik den Parlamenten entzogen und den Bankern übergeben.“

Augustine Carstens, der Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, erklärte in einer Rede beim Internationalen Währungsfonds am 19. Oktober 2020, wie und warum Zentralbanker digitale Zentralbankwährungen als Schlüssel zu ihrer totalitären Agenda sehen. Alles, was sie über größere Inklusion, Sicherheit und Bequemlichkeit sagen, sei lediglich Fassade, um die Menschen dazu zu bringen, ihre eigene Gefangenschaft zu unterstützen.

Sehen Sie sich im Video unten an, wie Carstens seine gewagte Aussage beim IWF macht.

Carstens sagte, der entscheidende Unterschied zwischen digitalem Geld und Bargeld bestehe darin, „dass die Zentralbank absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften haben wird, die bestimmen, wie dieses Geld verwendet wird. Und wir werden auch die Technologie haben, um das durchzusetzen. Diese beiden Punkte sind extrem wichtig. Und das macht einen enormen Unterschied zu Bargeld.“

Was Carstens damit sagte, ist, dass Banker Steuern festlegen und entscheiden können, wie Sie Ihr Geld verwenden – sodass sie kontrollieren können, wohin Sie gehen und was Sie kaufen dürfen.

„Wir sprechen hier von einer außerordentlich granularen Kontrolle über 100 Prozent Ihrer Vermögenswerte“, sagte Fitts. „Sie werden die Fähigkeit haben, alle Ihre Energie-Transaktionen und alle Ihre Finanztransaktionen zu kontrollieren. Wir haben eine Pandemie: Ihr Geld funktioniert nicht mehr, wenn Sie Ihr Haus verlassen. Ihr Elektroauto funktioniert nicht mehr, wenn Sie Ihr Haus verlassen.“

Der zwölf Tage dauernde Krieg im vergangenen Juni begann mit der Ermordung von zehn der zwölf wichtigsten Regierungsbeamten im Iran. Es war kein Zufall, dass man sie aufspüren und genau an dem Tag töten konnte, an dem man die Attentate durchführen wollte.

„Man verfolgt nicht nur die Führung, sondern die 92 Millionen (iranischen Bürger). Man muss jeden identifizieren, wenn man die Führer identifizieren will. Wenn sie es im Iran können, können sie es sicherlich auch in Europa und den Vereinigten Staaten“, sagte Fitts.

Sie hat ein spezielles Wort für dieses Kontrollgitter. Es ist ein „Panoptikum“ – eine Form eines kreisförmigen Gefängnisses, in dem jeder gesehen werden kann, aber niemand sehen kann, wer der Wächter ist, der ihn beobachtet. Mit anderen Worten: Niemand überwacht die Überwacher.

Ein Teil dieses Systems besteht darin, dass wir durch Lebensmittel, Sprühstoffe, Injektionen und Pharmazeutika Partikel in unseren Körpern haben, die es viel einfacher machen, uns zu identifizieren.

Sie sagte voraus, dass KI-gestützte Massenüberwachung bald die Gedanken der Menschen erreichen werde – über irgendeinen biologischen Träger, sei es über die Nahrungskette, Impfungen oder einen anderen Übertragungsmechanismus –, „um zu beeinflussen, wie wir denken. KI wird bald Ihren Geist erreichen, Ihre Gedanken werden nicht mehr privat sein.“

„Dieses Überwachungssystem ist also sehr invasiv, und wenn man es mit programmierbarem Geld kombiniert, dann spricht man von einem Sklavensystem. Denn die Parlamente verlieren all ihre Macht an die Banker. Die Banker haben die vollständige Kontrolle. Sie glauben, dass sie mit unsichtbarer Technologie – zwischen Überwachung und Zwang – eine zentrale Kontrolle durchsetzen können. Wenn dieses System vollständig installiert ist, sprechen wir im Grunde von einer Diktatur der Superreichen.“

Fitts sagte, die europäische Version des digitalen Kontrollgitters erscheine weniger invasiv und werde stärker von souveränen Regierungen gesteuert, während das amerikanische Kontrollsystem von Unternehmenseliten aus der Technologie- und Finanzbranche betrieben werde, die mit der Regierung zusammenarbeiten.

„Was die USA tun, ist, dass sie diese Maschinerie unbedingt von privaten Konzernen betreiben lassen wollen. Es ist viel stärker ein Plünderungsmodell der Wirtschaft als ein Modell, in dem eine souveräne Regierung souveräne Kontrolle hat. Man kann es so sehen: Nordamerika bewegt sich in Richtung Warlord-System, während Europa sich in Richtung Diktatur bewegt.“

Sie ist nicht optimistisch, dass dieses System noch gestoppt werden kann, aber die Menschen müssten jetzt handeln und entscheiden, wie sehr sie sich von den Algorithmen der Tyrannei einfangen lassen wollen.

„Wenn man sich Überwachung, Zwang, digitale Identität und programmierbares Geld ansieht, können sich die meisten Menschen in den G7-Staaten nicht vorstellen, wohin das führt“, sagte Fitts. „Ich versuche seit vielen Jahrzehnten zu erklären, wohin das führt. Ich verließ 1991 die Bush-Regierung und sagte: ‚Die Spitzenleute werden diese Technologie in die Hände bekommen und uns alle töten.‘ Deshalb gründete ich Hamilton Securities und versuchte alles, um eine Art Plan B zu entwickeln, weil ich kein Sklave sein wollte. Ich wollte nicht, dass meine Familie Sklaven wird. Ich wollte nicht in einer Sklavengesellschaft leben. Es war klar, was sie vorhatten. Aber wenn man versucht, Menschen, die die Segnungen der Freiheit genossen haben, zu erklären, was passiert, können sie sich nicht vorstellen, warum jemand so etwas tun würde. Und eines der Dinge, die sie nicht verstehen, ist, dass ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung ohne Empathie geboren wird – psychopathisch. Und sie sind sehr gut darin, sich zu organisieren und politische sowie militärische Mittel zu nutzen, um die Kontrolle zu erlangen. Deshalb war es für die Bevölkerung sehr schwer zu erkennen, wie alles zusammenpasst.“

Das endgültige Ziel, glaubt Fitts, ist ein Überwachungsmechanismus „unter der Haut“ – eine Warnung, die ich und andere bereits seit der Zeit von Covid aussprechen, als digitale Gesundheitspässe Menschen aufgezwungen wurden, die große Veranstaltungen, Restaurants oder Kneipen besuchen wollten. Damals, etwa 2020 und 2021, sagten Futuristen wie der israelische Historiker Yuval Noah Harari voraus, dass das Ziel der Eliten darin bestehe, die während Covid geschaffene Überwachung „unter die Haut“ zu bringen.

Das sei der „nächste Schritt“, sagte Harari voraus, und es gebe keinen Grund zu glauben, dass sich das geändert habe.

„Chips unter der Haut, ob injiziert oder versprüht, sind das Ziel“, sagte Fitts. „Ein Internet der Körper zu schaffen – für Überwachung, Zwang und programmierbares Geld beziehungsweise finanzielle Kontrolle. Wenn man den Menschen das erzählt, ist es für sie so schwer vorstellbar, dass jemand so etwas tun würde. Aber das System, die Infrastruktur, fügt sich zusammen und marschiert Schritt für Schritt in Stellung.“

Immer mehr Menschen wachen auf und sehen die Veränderungen im Bankensystem und bei den Identitätssystemen.

„Und die allgemeine Bevölkerung beginnt jetzt zu verstehen, worum es bei dieser Agenda geht, und sie erkennt, dass es eine sehr dunkle Agenda ist“, sagte Fitts. „Ein Teil der Bevölkerung ist definitiv in Trance. Unsere Führer jedoch haben ihre Glaubwürdigkeit verloren. Niemand glaubt der Regierung mehr so wie früher.“

Das endgültige Ziel, so Fitts, „ist es, die Bevölkerung zu reduzieren und den verbleibenden Rest zu kontrollieren.“