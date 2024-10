Catherine Austin Fitts warnt vor „heimlicher Kriegsführung“ durch Technologien, die die Bevölkerung nicht kennt.

Der ehemalige Premier von Manitoba, Brian Pallister, bedankte sich einmal bei den „Verantwortlichen“ dafür, dass sie „den Regen verfügbar gemacht haben.“ (Zitat bei 2:12)

Catherine Austin Fitts: Dies ist ein „heimlicher Krieg mit Technologien, von denen die Bevölkerung nicht versteht, dass sie existieren.“

Investmentbankerin, ehemalige HUD-Beamtin und Gründerin des Solari Reports, Catherine Austin Fitts, beschreibt während einer kürzlichen Fragerunde der Children’s Health Defense, wie Politiker sich gegen ihre eigenen Bevölkerungen wenden können, wenn sie von versteckten Mächten „unter Druck gesetzt“ werden, die „heimlichen Krieg mit Technologien führen, die die Bevölkerung nicht versteht.“ Ein Beispiel, das sie hier hervorhebt, ist Wetterkriegsführung. Sie weist darauf hin, dass der ehemalige Premier von Manitoba, Brian Pallister, die sprichwörtliche Katze aus dem Sack gelassen hat, als er sich bei den „Verantwortlichen“ dafür bedankte, dass sie „den Regen verfügbar gemacht haben.“

„Eine der Fragen, die mir während COVID immer wieder gestellt wurde, ist, warum die politische Führung gegen ihre eigene Bevölkerung vorgehen würde“, sagt Fitts. Sie fügt hinzu, dass Pallister gezeigt habe, warum dies geschieht, und paraphrasiert, was er einem Anrufer in Bezug auf die Frage, warum die Behörden Ivermectin für COVID nicht verfügbar machen würden, gesagt habe.

„Was er sagte, und er war dabei sehr vorsichtig, war: ‚Ich werde durch Wetterkriegsführung erpresst. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, werden sie uns den Regen abstellen.'“

Fitts zeigt dann den Clip von Pallister, der spricht.

„Ich möchte einfach allen, die beteiligt waren, für den Regen danken. Unsere Feuersituation, obwohl bisher nicht vollständig gelöst, wurde dank dieses Regens erheblich entschärft. Und natürlich, wenn die Bauern Geld verdienen, geht es uns allen besser, und dies ist ein milliardenschwerer Regen für unsere Agrarwirtschaft“, sagt Pallister. Er fügt hinzu: „Ich möchte den Verantwortlichen dafür danken, dass sie diesen Regen verfügbar gemacht haben.“

Teilweise Transkription des Clips:

Fitts: „Eine der Fragen, die mir während COVID immer wieder gestellt wurde, ist, warum die politische Führung gegen ihre eigene Bevölkerung vorgehen würde? Warum würden sie Dinge vorschreiben, die die allgemeine Bevölkerung nicht vorgeschrieben haben will? Und es gab einen wunderbaren Premierminister in Kanada, der in einer TV-Fragerunde interviewt wurde, und er gab uns eine Antwort. Und was er sagte, und er war dabei sehr vorsichtig, war: ‚Ich werde durch Wetterkriegsführung erpresst. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, werden sie uns den Regen abstellen.'“

Fitts: „Schauen wir uns also den Premier von Manitoba, Brian Pallister, an, wie er über Ivermectin spricht. Er dankt den Menschen, die den Regen geschickt haben. Also, wenn wir das abspielen könnten.“

Anrufer fragt im Clip: „Wenn wir diese Krankheit bekämpfen, wissen Sie, vom Himmel, vom Land und vom Meer, sozusagen, scheint es auch eine andere Art von Zögern zu geben, und ich spreche von Behandlungsmitteln. Es gibt ein Zögern, über Ivermectin zu sprechen. Es gibt ein Zögern, es auszuprobieren. Vielleicht wissen Sie mehr darüber, was unser Gesundheitssystem tut.

Aber es gibt sicherlich Nachrichten, dass Ivermectin… Dr. Alessandro Sarantin, ein Onkologe, der mit einem Labor an der Yale-Universität arbeitet, glaubt, dass Ivermectin sehr effektiv sein könnte. Er hat damit gearbeitet. Er hat es ausprobiert. Und natürlich ist er nicht der Einzige. Es ist anscheinend ein Medikament, das keinen großen Schaden verursacht. Es ist kein großes Risiko, es auszuprobieren, aber es hat vielen, vielen Menschen geholfen. Machen wir damit etwas? Und wenn nicht, warum nicht?“

Pallister: „Wir verfolgen inländische Forschungen, von denen wir hoffen, dass sie in der Zukunft zu einer besseren Verfügbarkeit von Impfstoffen führen können, vielleicht nicht während dieser Welle, aber wenn wir in den kommenden Jahren Auffrischungen benötigen oder wenn es eine weitere Pandemie gibt, um kanadische Forschung zur Verfügung zu haben. Und wir haben natürlich die Produktion, in Manitoba. Unsere führende Industrie ist die Arzneimittelherstellung.

Ich möchte nur allen danken, die sich um den Regen gekümmert haben. Unsere Feuersituation, obwohl weiterhin nicht vollständig gelöst, wurde dank dieses Regens erheblich entschärft. Und natürlich, wenn die Bauern Geld verdienen, geht es uns allen besser, und dies ist ein milliardenschwerer Regen für unsere Agrarwirtschaft. Also, ich möchte den Verantwortlichen dafür danken, dass sie diesen Regen verfügbar gemacht haben. Weiter so. Vielen Dank, alle zusammen.“

Fitts: „Es gibt nichts Schlimmeres, Mary, wenn man ein Politiker ist, als politisch unter Druck gesetzt zu werden. Man hat eine Seite, die sich an einem heimlichen Krieg beteiligt. Wir nannten es im letzten Symposium, das Sie live auf CHD TV gestreamt haben, Omniwar. Also hat man eine Gruppe, die diesen heimlichen Krieg mit Technologien führt, die die Bevölkerung nicht versteht, dass sie existieren. Und man ist in einer Zwickmühle. Was tut man? Und meiner Meinung nach ist das weltweit mit Führungspersonen passiert. Und ich muss sagen, Pallister hat uns einen großen Dienst erwiesen, indem er das getan hat, was er tat, weil er anfängt, die Bevölkerung zu erziehen, dass das wirklich passiert.“