Wie kommen wir von der Straße ins Armageddon?

Paul Craig Roberts

Vor zwei Tagen, am 14. Oktober, habe ich meine Kolumne über eine neue Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums, 5240.01, veröffentlicht, die das Verhältnis zwischen dem US-Militär und den amerikanischen Bürgern radikal verändert. In der neuen Richtlinie, die einen Monat vor der Wahl herausgegeben wurde, wird das US-Militär ermächtigt, gegen amerikanische Bürger einzugreifen und tödliche Gewalt gegen Amerikaner anzuwenden.

Ich habe gefragt, warum eine so drastische Neuformulierung einer seit Langem etablierten Politik, es sei denn, die Demokraten wollten einen Staatsstreich als Ersatz für eine verlorene Wahl inszenieren.

Die dramatische Änderung der Politik erfordert eine genauere Untersuchung als meine spekulative Frage, scheint aber keine Beachtung zu finden.

Man sollte meinen, dass diejenigen Patrioten, die davon überzeugt sind, dass das Militär in letzter Instanz einspringen und unsere Freiheiten retten wird, durch die Richtlinie 5240.01 des Verteidigungsministeriums alarmiert werden sollten.

Patrioten, die Trump als Amerikas Retter betrachten, sollten durch seine Reaktion wachgerüttelt werden. In einem Interview mit Fox Business am 13. Oktober wurde er gefragt, ob er nach der Verkündung des Wahlergebnisses mit Chaos rechne. Seine Antwort war überraschend: Nicht von seinen Anhängern, auch wenn die Demokraten die Wahl stehlen würden. Stattdessen warnte er davor, dass Kamalas Niederlage Unruhen bei der „aufgeweckten“ Linken auslösen könnte. Diese könnten jedoch, so Trump, „sehr leicht bewältigt werden, notfalls durch die Nationalgarde oder, wenn es wirklich nötig ist, durch das Militär.“

Das bedeutet: Trump hat sich die Richtlinie 5240.01 zu eigen gemacht.

Wie kann sich Trump, der die Richtlinie akzeptiert hat, beschweren, wenn diese gegen ihn verwendet wird?

Es sind nur noch wenige Tage bis zu den Präsidentschaftswahlen und Trump scheint wieder in den Fängen von Beratern zu sein, die sich aus den herrschenden Eliten zusammensetzen. Wer sind Trumps Berater? Sind sie vernünftig? Warum ist Trump mit Israels Völkermord an Palästina und Angriffen auf den Iran verbündet? Ist Trump nur ein weiterer Kriegstreiber im Dienste des Militär-/Sicherheitskomplexes und Großisrael?

Trump richtet die amerikanische Feindseligkeit gegen China wegen des einseitigen Handelsdefizits. Aber es war die Wall Street, die die Verlagerung der US-Produktion ins Ausland erzwungen hat. Das Handelsdefizit entsteht, wenn die US-Konzerne ihre ausgelagerte Produktion nach Hause bringen, um sie in Amerika zu verkaufen. Wie kann es sein, dass Trump keinen einzigen Berater hat, der ihn über das wirkliche Problem informieren kann?

Wir müssen Trump dankbar sein. Er hat erkannt, dass Amerika in einer schlimmen Lage ist, und nur er ist als einziger bereit, etwas dagegen zu tun. Aber Trump ist ein Immobilienentwickler. Er kennt sich mit Problemen und ihrer Geschichte nicht aus. Seine erste Amtszeit hat bewiesen, dass er ein schlechter Menschenkenner ist, denn er hat genau die Leute in seine Regierung berufen, die er zu stürzen erklärt hatte, und sie haben ihn gestürzt. Nach seinen Positionen zu DOD 5240.01, China und Israel zu urteilen, hat er nichts gelernt und hat keine besseren Berater.

Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass Trump gewählt wird, denn das wird Amerika vier weitere Jahre bescheren. Aber das Ergebnis wird wahrscheinlich nicht die Erneuerung unseres Landes sein. Einfach, die Dose wird den Weg hinunter getreten.

Es ist schwierig, das amerikanische Volk für die Realitäten zu sensibilisieren, mit denen es konfrontiert ist. Die Amerikaner sind das sorgloseste aller Völker. Sie sind von Ozeanen und befreundeten Ländern ohne militärisches Potenzial umgeben. Die Amerikaner haben die Welt beherrscht, weil der Zweite Weltkrieg alle Rivalen vernichtet hat. Die Amerikaner machen zwar langsam Bekanntschaft mit der Not, da sie von Kreditkarten- und Studentenkrediten leben, aber trotz der Täuschungen, die ihre Regierung ihnen auferlegt – 9/11, muslimische Terroristen und Massenvernichtungswaffen, Covid-Pandemie, russische Invasion in der Ukraine, iranische Atomwaffen, chinesische Bedrohung, Trump-Aufstand, Putins Wiederauferstehung des Sowjetimperiums, die Rückkehr der Sklaverei durch weiße Vorherrscher – vertraut ein großer Teil der Bevölkerung immer noch der Regierung, die sie zerstört.

Was kann also getan werden?

Wie kann eine ahnungslose Bevölkerung mit einer herrschenden Elite umgehen, wenn die Bevölkerung nicht versteht, was vor sich geht?