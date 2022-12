Cathy wird sich „definitiv“ nicht noch einmal impfen lassen

Cathy aus Drongen erlitt drei Wochen nach ihrer zweiten Coronaimpfung ernsthafte gesundheitliche Probleme. Am 30. Juni letzten Jahres wurde sie zum zweiten Mal geimpft, und in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli wachte sie nachts mit Schmerzen in Brust, Schulter, Schulterblatt und linkem Arm auf. Sie war auch ein wenig kurzatmig.

Die Schmerzen blieben und wurden nur noch schlimmer. Sie hatte sich mit einem ehemaligen Kollegen zu einem Spaziergang verabredet, aber sie konnte nicht gehen. Sie schnappte nach Luft.

Ihr Hausarzt wies sie ins Krankenhaus ein, wo sich herausstellte, dass sie eine Lungenembolie hatte. Außerdem befanden sich Blutgerinnsel in ihrem rechten Bein. Vermutlich ist ein Gerinnsel auf die linke Seite gewandert und hat dort etwas beschädigt.

Es war fast unmöglich, das zu tun.

Cathy wurden Blutverdünner verschrieben, doch bald stellte sich ein neues Problem ein. Sie litt unter starken Blutungen. „Es war fast unerträglich“, sagte sie.

Ihr Gynäkologe behauptete, die Blutungen seien auf das Medikament zurückzuführen und stünden in keinem Zusammenhang mit dem Impfstoff. Cathy beschloss, sich eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen, woraufhin die Symptome zurückkehrten. „Ich sage: Das kann kein Zufall mehr sein. Jetzt passt es wirklich nicht mehr zusammen.“

Der Kardiologe und der Gynäkologe beharrten weiterhin darauf, dass es nicht an der Impfung lag, woraufhin Cathy wütend wurde. Sie schrieb an das belgische Gesundheitsinstitut Sciensano und erhielt Antwort: „Wir antworten nicht auf Privatpersonen, bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt.“

„Niemand hat auf mich gehört, weder Sciensano noch die Ärzte. Aber ich hatte das Gefühl, dass es falsch war, dass es notwendig war. Sie wird sich definitiv nicht weiter impfen, lassen.

