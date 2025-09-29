CBDCs: Willkommen im digitalen Gefängnis der Technokratie

Die Voraussetzungen für allgegenwärtige programmierbare Währungen umfassen KI, gigantische Rechenzentren, globale digitale IDs, kontinuierliche Überwachung zur Beobachtung individuellen Verhaltens sowie georäumliche Überwachung zur Beobachtung kollektiven Verhaltens. Diese Infrastruktur wird mit atemberaubender Geschwindigkeit auf der ganzen Welt aufgebaut, insbesondere vorangetrieben von den Erz-Technokraten aus dem Silicon Valley, die die Trump-Regierung übernommen haben. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Globale Führer arbeiten mit Hochdruck an der Einführung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs). Eine CBDC ist eine digitale Währung, die direkt von einer Zentralbank ausgegeben wird, wie etwa der Federal Reserve in den USA, der Europäischen Zentralbank in der Eurozone oder der Bank of England im Vereinigten Königreich.

Eine CBDC wird der letzte Schritt sein, der sicherstellt, dass jeder Traum von Unterdrückung und Kontrolle, den die Globalisten hegen, wahr wird. Mehrere dieser Träume sind bereits Realität, darunter die Unterdrückung von Dissens und Meinungsfreiheit, wie in Europa, wo Menschen routinemäßig bestraft und verhaftet werden, weil sie Dinge sagen, die ihren Regierungen nicht gefallen. Eine Vielzahl weiterer Kontrollmaßnahmen ist bereits in Arbeit, darunter das Einsperren von Menschen in „15-Minuten-Städte“, wo es leichter ist, sie zu überwachen, ihre Nutzung von Privatfahrzeugen im Blick zu behalten, zu entscheiden, was sie essen dürfen – idealerweise „ökologisch vorzugswürdige“ Insekten und im Labor gezüchtetes Fleisch, kein Rindfleisch oder Käse –, ihre „CO₂-Fußabdrücke“ zu verfolgen, zu bestimmen, wo und wie sie reisen dürfen, ihre Impfungen zu überwachen und so weiter.

Der in Oxford ausgebildete deutsche Ökonom Richard A. Werner sagte letztes Jahr in einem Interview:

„Der Vorstoß für CBDCs ist der letzte Schritt in einem jahrzehntelangen Programm zentraler Planer, ihre Macht über die Menschen und Länder zu vergrößern. Dies ist der ultimative Schritt, weil die Kräfte von CBDCs so außergewöhnlich sind, dass selbst die schlimmsten Diktatoren vergangener Jahrhunderte nur davon hätten träumen können, eine solche enorme Macht über das Leben so vieler Menschen zu haben.

Wir sprechen von einer sehr dystopischen Zukunft, wenn wir zulassen, dass Zentralbanken digitale Zentralbankwährungen herausgeben. Selbst wenn die ursprünglichen Designer und Leiter der Zentralbanken, die dies einführen, super wohlmeinend sind – lassen Sie uns ihnen diesen Vorteil des Zweifels zugestehen –, wissen wir einfach, wie die menschliche Natur ist, und die Geschichte ist der beste Ratgeber…

Ich denke, die Macht würde missbraucht werden, wenn nicht von der ursprünglichen Generation der Initiatoren, dann von der nächsten Generation…. Es wird ein völlig totalitäres System von solch erschreckendem Ausmaß sein, dass es schwer vorstellbar ist…

Die mikromanagenden Entscheidungen [über Ihre Ausgaben] werden dann automatisiert, und… Sie haben kein Recht, gegen den Algorithmus Berufung einzulegen… Sie werden Ihr Geld einfach für bestimmte Dinge nicht verwenden können, und dann gibt es nichts, was Sie tun können… Das beendet per Definition die Freiheit….

Diktatoren wie Stalin und andere Diktatoren hätten nur davon träumen können, wissen Sie, von der enormen Macht, die digitale Zentralbankwährungen den zentralen Planern geben… Wir sprechen von dystopischen digitalen Gefängnissen, die durch digitale Zentralbankwährungen geschaffen werden, weil die Programmierbarkeit – und das wurde in den Studien der Zentralbanken erwähnt – natürlich auch Geografie umfasst, und es gibt diesen Vorschlag für den Klimawandel, aus welchen Gründen auch immer, dass die Menschen… innerhalb ihres 15-minütigen Gehbereichs in einer kleinen lokalen Zone bleiben sollten… und es wird digitale Kontrollen geben… wenn Sie mit all Ihren RFID-Chips in Ihren Karten und Ihrer CBDC unterwegs sind, werden Sie natürlich sofort erkannt, wenn Sie die Zone verlassen, und Sie werden bestraft. Es ist ein digitales Gefängnis.“

CBDCs werden in der Tat „programmierbar“ sein: 2021 bat die Bank of England die Minister darum, das letzte Wort darüber zu haben, ob eine digitale Zentralbankwährung „programmierbar“ sein solle – was bedeutet, dass die Zentralbank ein Veto darüber hätte, wie Menschen ihr Geld ausgeben, berichtete der Telegraph:

„Tom Mutton, Direktor bei der Bank of England, sagte am Montag während einer Konferenz, dass Programmierung ein Schlüsselfeature jeder zukünftigen digitalen Zentralbankwährung werden könnte, bei der das Geld nur dann freigegeben würde, wenn etwas Bestimmtes passiert.“

Laut Mutton:

„Es könnte einige gesellschaftlich vorteilhafte Ergebnisse geben, indem Aktivitäten verhindert werden, die in irgendeiner Weise als gesellschaftlich schädlich angesehen werden. Aber gleichzeitig könnte es eine Einschränkung der Freiheiten der Menschen sein. Das ist eine wirklich heikle Debatte, die geführt werden muss. Es ist nichts, was wir selbst entscheiden können, das muss von der Regierung geleitet werden.“

Programmierung, machte Mutton klar, würde bedeuten, dass die technologischen Möglichkeiten dazu führen würden, dass der Staat oder ein Arbeitgeber „kontrollieren kann, wie das Geld vom Empfänger ausgegeben wird.“

Ein solches Szenario ist nicht nur jenseits aller Worte erschreckend, sondern die halbe Welt rast bereits auf dieses Albtraum-Szenario zu: Eine Studie des Atlantic Council im letzten Jahr ergab, dass 134 Länder – einschließlich der USA zu dieser Zeit – an digitalen Zentralbankwährungen arbeiten, fast die Hälfte davon in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Biden-Regierung arbeitete aktiv an einer amerikanischen CBDC, doch im Mai 2024 verabschiedete das Repräsentantenhaus ein Gesetz, um die Federal Reserve daran zu hindern, eine CBDC einzuführen. Kurz nach seinem Amtsantritt verbot Präsident Donald Trump die Einführung einer CBDC in den Vereinigten Staaten.

In Europa prescht die Europäische Union mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung einer digitalen Zentralbankwährung für jene EU-Länder, die Teil der Eurozone sind, was die Mehrheit der EU-Länder einschließt. Doch die Gefahren dieser Euro-CBDC werden in den Mainstream-Medien Europas kaum diskutiert. Natürlich betonen EU-Führer, dass Europa eine CBDC brauche, um sich „dem digitalen Zeitalter anzupassen“ – eine nichtssagende Aussage, offenbar dazu gedacht, Skeptiker zu beschwichtigen, und angeblich, um Europa gegen eine „zunehmende geopolitische Fragmentierung“ zu schützen, was auch immer das heißen soll, falls es überhaupt relevant für digitale Währungen ist.

Welche Ausrede auch immer herhalten muss, die bevorstehenden CBDCs scheinen dazu bestimmt zu sein, den Regierungen unbegrenzte Macht zu geben: Wenn die Regierung Ihre Meinung nicht mag, ab ins Gefängnis – wie im Vereinigten Königreich, wo Menschen monatelang oder jahrelang inhaftiert werden, weil sie Dinge gesagt oder geschrieben haben, mit denen die Regierung nicht einverstanden ist. Unterdessen bleiben echte Verbrechen, wie die Massenvergewaltigung von Tausenden von Kindern in den letzten 20 Jahren in Rotherham und anderen Städten, weit verbreitet und weitgehend ungeahndet.

Diejenigen, die CBDCs kontrollieren, werden Sie nicht nur, wie heute schon, mit Geldstrafen belegen und verhaften können, sondern auch einfach Ihr Geld abschalten. Essen Sie mehr Rindfleisch oder Käse, als Ihre CO₂-Zulage erlaubt? Dann müssen Sie Insekten oder Kunstfleisch kaufen, da der Staat Ihre Kauf-Freiheit beschneiden wird.

Leider ist all das keineswegs weit hergeholt. In Kanada fror die damalige Regierung während Covid-19, als die Trucker friedlich nach Ottawa zogen, um gegen Pandemiebeschränkungen zu protestieren, durch die Berufung auf das Notstandsgesetz einfach die Bankkonten der Trucker ein. Problem gelöst.

Und der Rest? CO₂-Tracker existieren bereits, 15-Minuten-Städte werden beispielsweise im Vereinigten Königreich umgesetzt, und die Covid-19-Impfpässe haben über jeden Zweifel hinaus bewiesen, dass Regierungen harte Maßnahmen ergreifen werden, um diejenigen aus der Gesellschaft auszuschließen, die sich weigern, den jeweils aktuellen Wahnsinn, den die Regierungen ihren Bürgern aufzwingen wollen, mitzumachen.

Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, manchmal auch als „die Bank aller Zentralbanken“ bezeichnet, hat eingeräumt, dass CBDCs den Regierungen totale Kontrolle geben werden:

„[Bei Bargeld] wissen wir nicht, wer zum Beispiel heute einen 100-Dollar-Schein benutzt; wir wissen nicht, wer heute einen 1000-Peso-Schein benutzt. Ein wesentlicher Unterschied bei der CBDC ist, dass die Zentralbank absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften haben wird, die wir für die Nutzung bestimmen… und wir werden die Technologie haben, dies durchzusetzen.“

Letztes Jahr fragte der britische Abgeordnete Danny Kruger einen Vertreter des britischen Finanzministeriums, wozu eine CBDC gut sei und welches Problem sie lösen solle. Der Bürokrat antwortete:

„Schauen Sie. Wozu ist es da? Es ist dazu da, mit der Realität Schritt zu halten, wie wir alle einkaufen und sparen und mit unseren Waren arbeiten.“

Sie verbergen es nicht einmal.

Bemerkenswert ist, dass es zumindest eine gewisse Koordination zwischen den Regierungen im Westen bei dieser totalitären Agenda gibt. Professor Werner stellte fest:

„Die Covid-Operation… viele der Maßnahmen hatten keine wirkliche medizinische Rechtfertigung oder keinen Zweck… während man, wenn man die Hypothese hat, dass [sie] teilweise dazu diente, sogar, Sie wissen schon, die Grundlagen für CBDCs zu legen…

[Dieser] Impfpass war… ein Weg, digitale IDs voranzutreiben, die eine Voraussetzung für CBDCs sind. Um CBDCs einzuführen, braucht man digitale IDs, und digitale IDs sollten mit dem Impfpass oder Gesundheitspass eingeführt werden, der eine Form der digitalen ID ist… Die Covid-Politiken… jedes Land der Welt schien dieselben Maßnahmen zu haben, sicherlich in Europa und Nordamerika, und so wurde uns ein außergewöhnliches Maß an Koordination offenbart, und klar ist, dass dies nicht aus irgendeinem demokratischen Prozess kam, sondern irgendwie von oben, hinter den Kulissen… und das ist wirklich ein weiterer Grund, warum wir gegen CBDCs sein sollten; sie haben uns gezeigt, was sie tun werden…

Es gibt bereits verschiedene Kredit- und Debitkarten, die die Funktionalität haben, dass Ihre Ausgaben analysiert werden und Sie laufend einen Bericht darüber erhalten, wie viele CO₂-Emissionen mit Ihren Ausgaben verbunden sind… Mastercard… bietet das an.“

CO₂ wird sich jedoch höchstwahrscheinlich nur als winzige Ausrede für die extreme Macht erweisen, die Regierungen haben werden, wenn sie CBDCs in unsere Hände bekommen. Ihr Geld wird nicht länger Ihr eigenes sein, sondern eher wie ein Guthaben oder Konto, das Sie bei der Regierung haben und auf das Sie nur unter der Bedingung Zugriff haben, dass Sie die Regeln befolgen – welche das auch immer sein mögen.

In seinem „Manifest der Kommunistischen Partei“, veröffentlicht 1848, forderte Karl Marx tatsächlich eine Nationalbank, als etwas, das helfen würde, „Sozialismus-Kommunismus“ herbeizuführen: „Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol“, schrieb er als „fünfte Maßnahme“, die notwendig sei, um den Kommunismus herbeizuführen.

Ist das wirklich das, was wir wollen?