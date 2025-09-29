Wie funktioniert Kolonialismus?

Hans-Jürgen Geese

Wenn Sie wissen wollen wie die Welt funktioniert, müssen Sie verstehen, wie Kolonialismus funktioniert. Denn Kolonialismus existiert und funktioniert auch heute noch. Selbst in der Bundesrepublik. Merke: Kolonialismus ist immer eng mit finanziellen Institutionen verbunden. Mit sehr mächtigen finanziellen Institutionen. Mächtig, weil sie bereits seit hunderten von Jahren ihr Gewerbe verstohlen betreiben. Mächtig auch, weil sie vollkommen die Politiker beherrschen.

Die goldene Regel aller Machtregeln in unserer Zeit lautet, dass ein Konkretum in ein Abstraktum verwandelt werden muss. Das Abstraktum nimmt dann ein Eigenleben an: Von Gütern zu Geld. Von einem Problem zu einer Ideologie. Von wahren Menschen zu Fanatikern. Von Gerechtigkeit zu Gesetzen.