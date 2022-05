CDC bestätigt den Tod eines Jungen an Myokarditis, und gibt COVID für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren frei, und weitere steigenden Todesfälle

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben am Freitag neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 20. Mai 2022 insgesamt 1.277.980 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg um 9.972 unerwünschte Ereignisse gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 28.312 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 171 gegenüber der Vorwoche – und 232.694 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 2.330 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 20. Mai 2022 820.788 unerwünschte Ereignisse, darunter 13.045 Todesfälle und 82.974 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes und nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführtes Ereignis beschreibt, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 20. Mai gemeldeten 13.045 Todesfällen in den USA traten 16 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 20 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 20. Mai 583 Millionen COVID-19-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 344 Millionen Dosen von Pfizer, 220 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 20. Mai 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

10.820 unerwünschte Ereignisse, darunter 285 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.

22 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

Dem Defender ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass Berichte über Myokarditis und Perikarditis in dieser Altersgruppe von der CDC aus dem VAERS-System entfernt worden sind. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben.

43 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 20. Mai 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

31.762 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.828 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle. VAERS meldete letzte Woche 44 Todesfälle in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

63 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

652 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 639 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

168 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 20. Mai 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 20. Mai meldeten 5.542 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1.736 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.618 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

882 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.301 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.716 Berichte über Myokardinfarkte.

14.035 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.283 Berichte Pfizer, 5.020 Berichte Moderna und 2.694 Berichte J&J zugeschrieben.

4.204 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 2.578 Fälle auf die Impfstoffe von Pfizer, 1.428 Fälle auf die von Moderna und 184 Fälle auf die COVID-19-Impfstoffe von J&J zurückgeführt wurden.

CDC bestätigt, dass ein Junge an Myokarditis gestorben ist, und gibt COVID für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren frei

Ein Junge im Alter von 5 bis 11 Jahren ist nach seiner ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech gestorben, wie die CDC mitteilte.

Der Impfstoffbeirat der CDC und seine Direktorin, Dr. Rochelle Walensky, genehmigten jedoch eine dritte Dosis für die junge Altersgruppe, obwohl sie vom Tod des Jungen wussten.

Dr. Tom Shimabukuro, Mitglied des Impfstoffsicherheitsteams der Behörde, sagte während einer virtuellen Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfungen und Impfpraktiken (ACIP), dass ein junger Mann 13 Tage nach Erhalt seiner ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer gestorben sei.

Der Junge hatte 12 Tage nach seiner ersten Dosis Fieber bekommen. Einen Tag später litt er unter Bauchschmerzen und Erbrechen. Er verstarb noch am selben Tag. Es zeigte sich, dass der Junge an einer Herzentzündung, der sogenannten Myokarditis, litt.

„Dieser Patient hatte einen raschen klinischen Verlauf. Vom Beginn der Bauchschmerzen an Tag 13 nach der ersten Dosis bis zur Einlieferung in die [Notaufnahme] und dem anschließenden Tod vergingen nur wenige Stunden“, sagte Shimabukuro.

„Bei der Autopsie gab es histopathologische Hinweise auf eine Myokarditis, die als Todesursache festgestellt wurde“, fügte er hinzu.

Der Todesfall wurde VAERS gemeldet und von der CDC durch eine Befragung des Gesundheitsdienstleisters überprüft.

Die Tests, die von der Abteilung für Infektionskrankheiten der CDC an dem Jungen durchgeführt wurden, ergaben keine Hinweise auf eine Virusinfektion zum Zeitpunkt des Todes, sagte Shimabukuro.

Der ACIP hat keine Fragen gestellt oder den Todesfall diskutiert, sondern stattdessen festgestellt, dass die Vorteile des COVID-Impfstoffs von Pfizer die Risiken überwiegen.

Familie eines 26-Jährigen, der 13 Tage nach einer Impfung von AstraZeneca starb, erwägt rechtliche Schritte

Am 23. Mai begann eine letzte Anhörung im Rahmen der Untersuchung des Todes eines 26-jährigen Mannes, der im vergangenen Jahr 13 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca an „katastrophalen“ Blutgerinnseln in seinem Gehirn starb.

Die Familie von Jack Hurn hofft, dass die Untersuchung Fragen zu den Umständen seines Todes beantworten wird – einschließlich der Frage, warum die Gesundheitsdienstleister Hurns Antrag auf einen Impfstoff von Pfizer anstelle der AstraZeneca-Impfung ablehnten, die mit Blutgerinnseln bei Personen unter 30 Jahren in Verbindung gebracht wird.

Das Personal des Impfzentrums, in dem Hurn und seine Freundin geimpft wurden, soll ihnen gesagt haben, dass der Pfizer-Impfstoff nicht verfügbar sei, und ihnen versichert haben, dass die Impfung von AstraZeneca sicher sei.

Die Gerichtsmediziner in England und Wales müssen in Fällen, in denen ein plötzlicher, ungeklärter Tod eintritt oder durch medizinische Fehler oder Fahrlässigkeit verursacht worden sein könnte, eine Untersuchung durchführen. Die abschließende Anhörung wird voraussichtlich drei Tage dauern.

Ein Sprecher der Anwaltskanzlei von Portman-Hann sagte der Daily Mail: „Die Familie erwägt eine Klage wegen klinischer Fahrlässigkeit, wartet aber auf die Ergebnisse der Untersuchung, um über die nächsten Schritte zu entscheiden.“

Erhöhtes Risiko des Guillain-Barré-Syndroms nach J&J COVID-Impfung

Laut Neurology Advisor war das Auftreten des Guillain-Barré-Syndroms (GBS) nach einer Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von J&J – hergestellt von Janssen – erhöht.

Eine neue Studie, die im JAMA Open Network veröffentlicht wurde, analysierte die Safety Datalink-Datensätze von 10.158.003 Personen in den USA bis November 2021.

Die Forscher untersuchten die Häufigkeit von GBS nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs. Die Inzidenzraten von GBS bis zu 84 Tage nach der Impfung wurden für jeden der drei Impfstoffe – Pfizer, Moderna und J&J – ausgewertet. Obwohl beide mRNA-Impfstoffe erhöhte Inzidenzraten von GBS aufwiesen, war die J&J-Impfung in einem direkten Vergleich mit den mRNA-Impfstoffen mit einer höheren Inzidenz von GBS verbunden.

Risiko-Nutzen-Analyse der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna bei Kindern und Heranwachsenden

Wie The Defender am 26. Mai berichtete, enthält ein aktuelles Dokument eine umfassende Risiko-Nutzen-Analyse des Einsatzes der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna bei Kindern und Heranwachsenden.

Sie argumentiert, dass die Impfstoffe: