CDC: Jugendliche, denen COVID-Impfungen verabreicht wurden, haben 7,5 x mehr Todesfälle, 15 x mehr Behinderungen und 44 x mehr Krankenhausaufenthalte als alle von der FDA zugelassenen Impfstoffe im Jahr 2021

von Brian Shilhavy

Herausgeber, Health Impact News

Die CDC hat heute einen weiteren Datenauszug in ihrer Datenbank Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) vorgenommen. Bis zum 27. August 2021 wurden 13.911 Todesfälle, 2.933.377 Verletzungssymptome, 18.098 dauerhafte Behinderungen, 76.160 Besuche in der Notaufnahme, 56.912 Krankenhausaufenthalte und 14.327 lebensbedrohliche Ereignisse nach experimentellen COVID-19 „Impfungen“ registriert.

In den letzten 9 Monaten, seit die COVID-19-Impfung als Notfallimpfung zugelassen wurde, wurden mehr als doppelt so viele Todesfälle nach COVID-19-Impfungen registriert wie in den letzten 30 Jahren nach ALLEN Impfstoffen.

Vom 1. Januar 1991 bis zum 30. November 2020, dem letzten Monat vor der Notzulassung der COVID-Impfung, wurden insgesamt nur 6.068 Todesfälle (meist Säuglinge) nach ALLEN Impfstoffen registriert. (Quelle.)

Und dennoch drängt die CDC weiterhin darauf, dass sich jeder gegen COVID-19 impfen lassen soll.

Außerdem wurden inzwischen 1.490 Todesfälle von Föten nach COVID-19-Injektionen bei Schwangeren registriert.

Im Gegensatz dazu habe ich die gleiche Suche in der VAERS-Datenbank nach fötalen Todesfällen aufgrund von Grippeimpfungen durchgeführt, und für 2021 gibt es bisher NULL. Im letzten Jahr, 2020, gab es 16 fötale Todesfälle nach Grippeimpfungen bei Schwangeren. (Quelle.)

Und dennoch empfiehlt die CDC schwangeren Frauen weiterhin die COVID-19-Impfung.

Wie ich gestern berichtete, scheinen die COVID-19-Spritzen eine Rekordzahl von Teenagern zu töten und zu verkrüppeln.

Ich habe die Suche heute erweitert, um die neuen Daten einzubeziehen, die gerade heute herausgekommen sind, und um die Altersgruppe von 12 bis 19 Jahren einzubeziehen.

Die Suche ergab die folgenden Ergebnisse für diese Altersgruppe nach COVID-19-Spritzen: 30 Todesfälle, 173 bleibende Behinderungen, 3575 Besuche in der Notaufnahme, 1603 Krankenhausaufenthalte und 316 lebensbedrohliche Ereignisse. (Quelle. Beachten Sie, dass die Suche die 12- bis 17-Jährigen und die 17- bis 44-Jährigen trennt, obwohl wir nur bis zum Alter von 19 Jahren gesucht haben, sodass Sie die beiden Tabellen addieren müssen, um die Zahlen im obigen Diagramm zu erhalten).

Als Nächstes habe ich genau dieselbe Altersgruppe für denselben Zeitraum (Dezember 2020 bis zum jüngsten Datenabruf heute) durchsucht und COVID-19-Impfungen ausgeschlossen, aber alle anderen aufgeführten Impfstoffe einbezogen. Dazu gehören diese Impfstoffe: Auflistung 1bis 94 hier zu finden.

Dies sind ALLE in VAERS aufgeführten Impfstoffe, abzüglich der 3 COVID-Impfungen. Einige von ihnen werden nicht mehr verwendet, und viele dieser Teenager bekommen sie nicht.

Aber diese Liste repräsentiert alle anderen Impfstoffe, die Jugendliche erhalten, und wir wissen, dass vor COVID die meisten Todesfälle und Verletzungen auf die Gardasil-HPV-Impfstoffe und die jährlichen Grippeimpfungen für diese Altersgruppe zurückzuführen sind.

Von all diesen Impfstoffen, die alle Nicht-COVID-Impfungen einschließen, die Teenager in diesem Jahr bisher erhalten haben, gab es im gleichen Zeitraum, in dem die COVID-19-Impfungen verabreicht wurden, 4 Todesfälle, 11 dauerhafte Behinderungen, 78 Notaufnahmen, 36 Krankenhausaufenthalte und 13 lebensbedrohliche Ereignisse. (Quelle. Beachten Sie, dass die Suche die 12- bis 17-Jährigen und die 17- bis 44-Jährigen trennt, obwohl wir nur bis zum Alter von 19 Jahren gesucht haben, sodass Sie die beiden Tabellen addieren müssen, um die Zahlen in der obigen Grafik zu erhalten).

Das bedeutet, dass die COVID-19-Impfungen, die unseren Teenagern verabreicht werden, 7,5 x mehr Todesfälle, 15 x mehr Behinderungen und 44 x mehr Krankenhausaufenthalte zur Folge haben als alle anderen von der FDA zugelassenen Impfstoffe zusammengenommen, die diese Teenager erhalten.

Ich habe auch nach ALLEN Fällen von „Thrombose“ (Blutgerinnseln) gesucht, sowohl für COVID-Impfungen als auch für alle anderen Impfstoffe, und die Fälle von Blutgerinnseln waren bei Teenagern, denen COVID-19 gespritzt wurde, 28 Mal höher (Quelle) als bei Teenagern, denen im gleichen Zeitraum alle anderen Impfstoffe gespritzt wurden (Quelle).

Jemand von den Impfbefürwortern könnte versuchen, dies alles damit zu erklären, dass viel mehr Jugendliche mit COVID-19 geimpft wurden als mit anderen Impfstoffen, aber wenn sie diese Behauptung aufstellen, sollten sie sie mit echten Statistiken belegen, denn ich glaube nicht, dass dies möglich ist.

Wir wissen zum Beispiel, dass die 12- bis 15-Jährigen erst im Mai dieses Jahres mit der COVID-19-Impfung begonnen haben.

Außerdem hat die Zahl der Grippeimpfungen im letzten Jahr zugenommen, was den Monat Dezember einschließt, auf den sich diese Berichte beziehen, und die Verkäufe von Grippeimpfungen wären in den Wintermonaten ab diesem Jahr stark gewesen.

Und die Verkäufe von Mercks Gardasil stiegen im ersten Quartal dieses Jahres 2021 um 44 %. (Quelle) Gardasil ist ein Impfstoff mit zwei oder drei Dosen.

Nach dem CDC-Impfplan erhält diese Altersgruppe auch die Impfungen gegen Tdap und Meningokokken (zwei Dosen). Diese Impfungen sind für den Besuch einer öffentlichen Schule vorgeschrieben, es sei denn, es liegt eine staatlich anerkannte Ausnahmegenehmigung vor.

Ein Jugendlicher in dieser Altersgruppe, der sich an den CDC-Impfplan hält, könnte also zusätzlich zu einer ein- oder zweidimensionalen COVID-19-Impfung noch sechs weitere Injektionen erhalten.

Diese COVID-19-Spritzen haben eine verheerende Wirkung auf unsere Teenager, und dennoch fördern die CDC und die FDA sie nicht nur weiterhin für Teenager, sondern werden sie als nächstes die COVID-19-Spritzen für Säuglinge und Kinder genehmigen.