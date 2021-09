Die CIA hat ihre Bauern in Afghanistan zurückgelassen, damit der „Kampf gegen den Terrorismus“ niemals endet.

Die Täter des Anschlags in Kabul, die unter dem Namen Jorasan operieren, sind das Islamische Kalifat in Afghanistan und haben ihren Namen von der gleichnamigen Provinz. Sie entstanden in Pakistan, mit Unterstützung der CIA und der inzwischen gestürzten afghanischen Regierung selbst.

Seit 2010 sind sie in den südöstlichen Bezirken von Nangarhar, in den Spin-Ghar-Bergen und an der Grenze zu Stämmen auf der pakistanischen Seite der Durand-Linie stationiert. Bevor sie sich dem Islamischen Kalifat anschlossen, operierten sie unter verschiedenen Markennamen, vor allem unter TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan), einer Bewegung, die nach und nach an Kraft verlor. Die TTP wurde von RAW, dem indischen Geheimdienst, unterstützt, um Pakistan zu destabilisieren.

Auch die afghanische Regierung begann, diese Bewegung zu unterstützen. Sie durften sich in der Provinz frei bewegen und sich in öffentlichen Krankenhäusern behandeln lassen (1).

Pakistan unterstützte die Taliban und Afghanistan (zusammen mit Indien) unterstützte Khorasan, d.h. das islamische Kalifat. Hinter der afghanischen Regierung und ihrem Geheimdienst NDS agierte jedoch die CIA. Selbst der afghanische Präsident Hamid Karzai bezeichnete Khorasan als „Werkzeug der Vereinigten Staaten“.

Seit 2001 war der oberste Führer der NDS Amrullah Saleh, der selbst die gleiche Position in der Nordallianz innehatte und von der CIA in den Vereinigten Staaten ausgebildet worden war. Wie wir bereits in früheren Beiträgen erläutert haben, hat die CIA die Anführer des islamischen Kalifats mit Hubschraubern aus dem Irak und Syrien evakuiert und nach Nangarhar geflogen, um die Reihen der Jorasan zu verstärken.

In Afghanistan angekommen, begann die Bewegung, die afghanische Regierung anzugreifen, und das US-Militär musste gegen sie intervenieren. Vor Ort wurde der Großteil der Kämpfe gegen sie jedoch von den Taliban geführt, die von der US-Luftwaffe unterstützt wurden (2).

Die Operationen der Taliban haben die Expansion der Khorasan in Ostafghanistan erfolgreich verhindert. Sie gaben die Ausweitung ihres Territoriums auf und verübten Selbstmordattentate gegen Ziele in Kabul. So wurden beispielsweise im Mai dieses Jahres bei einer Autobombe vor einer Schule für Hazara-Kinder (Schiiten) in Kabul mehr als 90 Menschen getötet, die meisten von ihnen sehr jung (3).

Die CIA und die NDS bildeten Spezialeinheiten, die in mehrere Bataillone (NDS-01 bis 04) aufgeteilt waren, sowie die Jost Security Force (KPF). Diese Todesschwadronen wurden von der CIA mit Luftunterstützung unterstützt.

Im Jahr 2018 war die CIA an einem Programm zur Ermordung oder Gefangennahme von Taliban-Führern beteiligt, das den Codenamen Ansof (früher Omega) trug (4). Das CIA-Personal wurde durch Mitarbeiter des US Army Special Operations Command ergänzt.

Mitte letzten Jahres behauptete die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, dass „von der CIA unterstützte afghanische Kampftruppen“ Kriegsverbrechen begangen hätten. „Diese Einsatzkräfte haben bei nächtlichen Razzien unrechtmäßig Zivilisten getötet, Gefangene gewaltsam abgeführt und Gesundheitseinrichtungen angegriffen, in denen Aufständische behandelt werden sollten. Die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung bei diesen Angriffen und Luftangriffen hat in den letzten zwei Jahren dramatisch zugenommen“, erklärte die NRO (5).

Nachdem die Taliban Kabul eingenommen hatten, musste die CIA ihr Programm für gezielte Tötungen einstellen und verlor die Kontrolle über einen Großteil ihrer Aktivitäten in Afghanistan, einschließlich des Drogenhandels.

Als Kabul fiel, wurde mindestens eine der afghanischen Brigaden, etwa 600 Söldner, mit der Bewachung des Flughafens von Kabul beauftragt. Sie waren für den Zugang und die Wachtürme zuständig (6). Der Plan sah vor, dass die NDS-Todesschwadronen zu den letzten gehören sollten, die das Land während der Evakuierung verließen und als Nachhut dienten, bevor sie mit dem Flugzeug abtransportiert wurden.

Andere Einheiten, darunter die Jost Security Force, begaben sich in das Panshir-Tal, wo eine neue Nordallianz unter der Führung von Amrullah Saleh und Ahmad Massud im Aufbau ist. Die Taliban versuchen, sie ausfindig zu machen.

Vor dem Bombenanschlag auf den Kabuler Flughafen warnten die Taliban die USA vor einem bevorstehenden Angriff der Khorasan, aber die Armee traf keine Vorkehrungen. Die meisten Opfer wurden nicht von Selbstmordattentätern verursacht, sondern von afghanischen Soldaten, die die Flughafenmauer und die Wachtürme bewachten (7). Sie wiesen Schusswunden am Oberkörper auf, und die Kugeln kamen von oben.

Das Pentagon räumte öffentlich die Möglichkeit ein, dass einige der außerhalb des Flughafens Getöteten von afghanischen Truppen erschossen worden sein könnten, die mit der Bewachung des Flughafens beauftragt waren.

Einen Tag nach dem Anschlag tötete die CIA in Dschalalabad einen angeblichen Jorasan-Führer, der nichts mit dem Anschlag zu tun hatte. Die Behauptung, es habe sich um eine „Flying Ginsu“-Rakete gehandelt, die keinen Sprengstoff enthält, steht im Widerspruch zu den auf den Videoaufnahmen zu sehenden Schrapnellschäden.

Die New York Times deckt nun auf, was wir schon vor Wochen angekündigt haben: „Amid Afghan Chaos, a CIA Mission Will Persist for Years“ (8). Als sich der Krieg in Afghanistan dem Ende zuneigte, so die Zeitung, rechnete die CIA damit, dass sich ihr Hauptaugenmerk allmählich von der Terrorismusbekämpfung – eine Aufgabe, die das Hauptquartier zwei Jahrzehnte lang in eine paramilitärische Organisation mit Schwerpunkt auf Menschenjagd und Attentaten verwandelt hat – auf die traditionelle Spionage gegen China und Russland verlagern würde.

Es ist wie eine Rückkehr zum 11. September 2001, zum „business as usual“: „Afghanistan könnte die CIA auf Jahre hinaus in eine komplexe Anti-Terror-Mission hineinziehen“, so die Schlussfolgerung der Zeitung. Die CIA schafft den Terrorismus und „kämpft“ dann gegen ihn an.

Weder die USA noch die CIA werden sich aus Afghanistan zurückziehen. Das werden wir sehr bald sehen. „Jeder von Afghanistan ausgehende Terroranschlag würde Biden wegen seiner Entscheidung, die US-Truppen aus dem Land abzuziehen, der heftigen Kritik seiner politischen Gegner aussetzen, ein weiterer Faktor, der zu einem starken Druck des Weißen Hauses auf die Spionagebehörden führen könnte, sich auf Afghanistan zu konzentrieren“.