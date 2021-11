CDC kann Definition von „vollständig geimpft“ aktualisieren

Rochelle Walensky, Direktorin der CDC, kündigte an, dass die CDC eine Aktualisierung der Definition von „vollständiger Impfung“ für COVID-19 in Betracht ziehen könnte, da die Zahl der Geimpften abnimmt

Walenskys Definition von „vollständig geimpft“ könnte sich auf wirtschaftliche und soziale Interaktionen auswirken, ähnlich wie in Australien, wo der Premierminister angekündigt hat, dass Menschen, die nicht vollständig geimpft sind, von allen wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten ausgeschlossen sind.

Die CDC hat kürzlich eine drastische Änderung der Definition von „Impfstoff“ vorgenommen, damit die CDC, die FDA und andere Behörden die Gentherapie-Injektion als „Impfstoff“ bezeichnen können

Die Änderung von Definitionen in den Jahren 2020 und 2021 ist kein neues Phänomen. NIAID-Direktor Dr. Anthony Fauci und die WHO haben die Definition der Herdenimmunität geändert, und Fauci gibt zu, dass er den Amerikanern nur das sagt, was er glaubt, dass sie gerade damit umgehen können

Seit Beginn des Jahres 2020 haben Sie vielleicht das Gefühl, in einer veränderten Realität zu leben. Große Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt haben Definitionen medizinischer Begriffe geändert, die erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben haben. Die Centers for Disease Control and Prevention haben kürzlich angekündigt, dass sie eine weitere Änderung der Definition von „Impfung“ in Erwägung ziehen.

Die größere Auswirkung für die Gesellschaft besteht darin, dass „Gesundheitsexperten“ durch die Verwendung falscher Informationen versuchen, Ihre Wahrnehmung dessen, was wahr ist und was nicht, zu verändern. Und in diesem Prozess pervertieren sie die Wissenschaft.

So hat die Weltgesundheitsorganisation im Oktober 2020 ihre Definition der Herdenimmunität geändert. Früher bedeutete Herdenimmunität, dass genügend Menschen eine Immunität gegen eine Infektionskrankheit erworben hatten, so dass sich die Krankheit nicht mehr in der Gemeinschaft ausbreitete. Bevor die Wissenschaft Impfungen einführte, wurde die Herdenimmunität durch die Exposition und die Genesung von einer Infektionskrankheit erreicht.

Mit freundlicher Genehmigung der Wayback Machine des Internet-Archivs schloss die WHO-Definition der Herdenimmunität vor Oktober 2020 sowohl die Impfstoffimmunität als auch die „durch frühere Infektionen entwickelte Immunität“ ein. In der aktualisierten Definition vom Oktober 2020 wurde die natürliche Immunität jedoch gestrichen und lautet nun:

Herdenimmunität‘, auch bekannt als ‚Populationsimmunität‘, ist ein Konzept, das für Impfungen verwendet wird, bei denen eine Bevölkerung vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann, wenn ein Schwellenwert für die Impfung erreicht wird.

Und, um die Sache noch schlimmer zu machen, fügen sie hinzu: „Herdenimmunität wird erreicht, indem man Menschen vor einem Virus schützt, nicht indem man sie ihm aussetzt“, und ignorieren dabei völlig die Milliarden von Menschen, die sich auf natürliche Weise mit Masern, Mumps, Windpocken und anderen Infektionskrankheiten infiziert haben und die nun dank ihrer natürlichen Infektion lebenslang immun gegen diese Krankheiten sind, im Gegensatz zu Impfstoffen, die abklingen und regelmäßig aufgefrischt werden müssen.

Die Änderung der Definition hatte einen Präzedenzfall, da auch andere Krankheitsdefinitionen geändert wurden. Die ursprüngliche WHO-Definition einer Pandemie vom 1. Mai 2009 sah vor, dass eine Epidemie weltweit gleichzeitig auftritt und eine „enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen“ aufweist. Dies änderte sich jedoch im Vorfeld der Schweinegrippe-Pandemie 2009, woraufhin die WHO die Kriterien Schweregrad und hohe Sterblichkeit strich.

Diese Änderung ermöglichte es der WHO, die Schweinegrippe zur Pandemie zu erklären, nachdem weltweit nur 144 Menschen gestorben waren. Im September 2021 änderte die CDC die Definition eines Impfstoffs, die mindestens seit dem 24. Februar 2011 galt: „Ein Produkt, das eine Immunität erzeugt und somit den Körper vor der Krankheit schützt.“ Die neue Definition lautet:

Ein Präparat, das verwendet wird, um die Immunreaktion des Körpers gegen Krankheiten zu stimulieren. Impfstoffe werden in der Regel durch Injektionen verabreicht, einige können aber auch durch den Mund verabreicht oder in die Nase gesprüht werden.

Diese Definition ist offensichtlich erfunden, um zu beschreiben, was die mRNA COVID-19-Gentherapie-Injektionen bewirken. Laut Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der CDC, erwägt man nun eine weitere Änderung, diesmal der Definition von „vollständig geimpft“ für COVID.

Sind Sie ein geimpftes Kind?

Ab dem 15. Oktober 2021 betrachtet das CDC Menschen als vollständig gegen COVID-19 geimpft, wenn sie zwei Wochen nach der zweiten Dosis einer Zweidosis-Serie oder zwei Wochen nach einer Einzeldosis von Johnson & Johnson geimpft sind. Da sich immer weniger Menschen in den USA impfen lassen, ermutigen Beamte der Biden-Administration die berechtigten Amerikaner, ihre Auffrischungsimpfung zu erhalten, sonst. „Ansonsten“ so wurde von Walensky verkündet:

Wir müssen möglicherweise unsere Definition von ‚vollständig geimpft‘ in Zukunft aktualisieren. Wenn Sie für eine Auffrischungsimpfung infrage kommen, lassen Sie sich auf jeden Fall auffrischen, und wir werden uns weiter darum kümmern.

Es überrascht nicht, dass die CDC-Direktorin mit ihren Äußerungen eine Kehrtwende gegenüber ihrer Position von Ende September 2021 vollzieht, und zwar fast wie aufs Stichwort. Laut The Epoch Times sagte sie damals, dass die Behörden nicht in Erwägung zögen, die Definition von „vollständig geimpft“ zu ändern.

Doch nur einen Monat später, Ende Oktober 2021, berichtete die Epoch Times, dass sie nun vorschlug, die Definition „könnte sich ändern, da Auffrischungsimpfungen alltäglicher werden“. Zufälligerweise gab die CDC nur fünf Tage später ihre Empfehlungen für eine dritte Auffrischungsimpfung für alle bekannt und empfahl eine vierte Dosis für bestimmte immungeschwächte Personen.

Neben der Möglichkeit, dass Auffrischungsimpfungen bis ins Unendliche fortgesetzt werden könnten, ist besorgniserregend, dass Walenskys Definition von „vollständig geimpft“ sehr wohl auf wirtschaftliche und soziale Interaktionen in den USA übertragen werden könnte, nicht unähnlich dem, was bereits in Australien geschieht, wo Premierminister Daniel Andrews ankündigte, dass alle ungeimpften Personen von wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten ausgeschlossen werden.

Darüber hinaus warnte er, dass Einzelpersonen auch eingesperrt werden könnten, wenn sie die Auffrischungsimpfungen nicht wahrnehmen, wenn sie erforderlich sind – und das alles wegen einer Krankheit, die nur 0,012 % der Bevölkerung und 1 % der Infizierten getötet hat. Das ist weit weniger als die 10,8 % aller Todesfälle im Jahr 2019 in Australien, die auf ischämische Herzkrankheiten zurückzuführen sind.

Mit anderen Worten: Die Absicht von Andrew hat wenig damit zu tun, die Ausbreitung einer Infektion einzudämmen, die das Land kaum betroffen hat. Stattdessen wird erwartet, dass die Öffentlichkeit „vernünftige Kinder“ sind, so wie es von Alice in „Through the Looking Glass“ erwartet wird.

Die Analogie ist klar: Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt sind zu modernen „Humpty Dumpty“-Charakteren geworden, die die Bedeutung von Wörtern verändern, nur weil sie es aufgrund der Macht ihrer Position können. Zur Auffrischung dieses Märchens weist Humpty Dumpty Alice hochmütig an, wie sie seine Grammatik und Semantik zu interpretieren hat:

Wenn ich ein Wort benutze, sagte Humpty Dumpty in einem eher verächtlichen Ton, „dann bedeutet es genau das, was ich damit sagen will – nicht mehr und nicht weniger.“ „Die Frage ist“, sagte Alice, „ob man Wörter so viele verschiedene Bedeutungen geben KANN.“ „Die Frage ist“, sagte Humpty Dumpty, „welches der Meister ist – das ist alles.

Klingt das nicht genau wie das, was heute passiert?

CDC hat eine Geschichte von Definitionsänderungen

Wie bereits erwähnt, folgt die Änderung der Definition von „vollständig geimpft“ auf andere Änderungen, die die CDC am 1. September 2021 vorgenommen hat. Die ursprüngliche Definition eines Impfstoffs galt mindestens seit dem 24. Februar 2011. Im Jahr 2015 änderte die CDC den Wortlaut dahingehend, dass er „das Immunsystem einer Person gegen eine bestimmte Krankheit stimuliert und die Person vor dieser Krankheit schützt“.

Der Wortlaut blieb bis zum 26. August 2021 unverändert, als er leicht geändert wurde, um die Worte „zur Erzeugung von Immunität“ hinzuzufügen. Wenige Tage, nachdem die FDA die endgültige Genehmigung für die mRNA-Spritze von Pfizer erteilt hatte, änderte sich die Definition erneut – dieses Mal erheblich. Vergleicht man die frühere Definition mit der neuesten, so ist es ein Impfstoff:

Ist kein „Produkt“ mehr, sondern eine „Zubereitung“.

Erzeugt keine Immunität, sondern stimuliert eine Immunreaktion

Stimuliert die Immunreaktion gegen Krankheiten, nicht gegen eine bestimmte Krankheit

schützt eine Person nicht mehr vor der Krankheit

Um sicherzustellen, dass Auffrischungsimpfungen Teil der Definition von vollständig geimpften Personen sind, hat die israelische Regierung vorgeschrieben, dass Impfpässe sechs Monate nach der zweiten COVID-Dosis ablaufen.

Um einen gültigen Impfpass zu erhalten, müssen die Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten. In Israel müssen die Personen einen Impfpass verwenden, um Restaurants, Theater und Bars zu betreten. In New York City und San Francisco werden ähnliche Pässe verwendet, ebenso in Frankreich und Italien.

Obwohl 65 % der Bevölkerung bis zum 26. Oktober 2021 vollständig geimpft waren, wurden in Israel bis zum 27. Oktober 2021 1.324.451 Fälle von COVID-19 registriert. Nach Angaben der Epoch Times lag der Sieben-Tage-Durchschnitt der Infektionen am 2. September 2021 bei über 1.000 pro eine Million Menschen, was doppelt so hoch ist wie in den USA und Großbritannien.

Und einem Bericht des Wall Street Journal zufolge deuten Daten des israelischen Gesundheitsministeriums darauf hin, dass die Mehrheit der schwer Erkrankten zwei Dosen des Impfstoffs erhalten hat. Das Journal weist zwar darauf hin, dass „in den letzten Tagen ungeimpfte Israelis den Großteil der schwer Erkrankten ausmachten“, schreibt aber auch, dass die Beamten dies auf die Tatsache zurückführen, dass mehr als 2 Millionen Menschen die dritte oder Auffrischungsimpfung erhalten haben, was darauf hindeutet, dass einigen der „Ungeimpften“ nur die Auffrischungsimpfung fehlen könnte:

Die am meisten gefährdete Gruppe sind im Moment die Menschen, die mit zwei Dosen geimpft wurden, aber nicht mit der dritten‘, sagte Herr Bennett in einer Kabinettssitzung letzte Woche und fügte hinzu, dass sie sich so verhielten, als seien sie vollständig geschützt, was aber nicht der Fall sei.

In diesem Video sagt Dr. Vladimir Zelenko vor dem Rabbinatsgericht in Israel über die Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung und die Ergebnisse der Behandlung seiner Patienten aus. Trotz seiner Aussage und Informationen aus ihren eigenen Daten drängen die israelischen Gesundheitsbehörden weiterhin darauf, so viele Menschen wie möglich mit einer Auffrischungsimpfung zu impfen.

CDC nimmt sich eine Scheibe von Anthony Fauci ab

Die sich ständig ändernde CDC-Definition der Impfung scheint dem Weg zu ähneln, den Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und leitender medizinischer Berater des US-Präsidenten, seit Beginn der Pandemie eingeschlagen hat. Auch seine Definition der Herdenimmunität hat sich weiterentwickelt, offenbar nur auf der Grundlage seines Bauchgefühls.

Fauci hatte reichlich Gelegenheit, wahrheitsgemäße Informationen über die aktuelle Gesundheitssituation weiterzugeben. Seine Aussagen zeigen jedoch, dass er nicht den höheren Weg der Wahrheit eingeschlagen hat, der den Amerikanern geholfen hätte, kluge Entscheidungen zu treffen. Stattdessen hat er sich auf das eingelassen, was das tägliche Online-Magazin Slate als „edle Lügen“ bezeichnete.

Der Begriff der „edlen Lüge“ stammt aus Platons Republik, die 380 v. Chr. geschrieben wurde und in der es im Wesentlichen um eine Diskussion über die Bedeutung und das Wesen der Gerechtigkeit geht. Eine edle Lüge fällt in die Kategorie der paternalistischen Lügen. Die American Psychological Association sagt über Lügen mit paternalistischen Motiven Folgendes aus:

Viele Lügen, die anderen helfen sollen, erfordern, dass der Täuschende Annahmen darüber trifft, ob die Lüge dem besten Interesse der anderen dient.

Mit anderen Worten: Fauci könnte in dem Wahn leben, dass er das Recht hat, auf der Grundlage von Annahmen darüber zu lügen, ob die Lügen, die er erzählt, dem besten Interesse derjenigen dienen, die die volle Kapazität und Fähigkeit haben, die Wissenschaft zu verstehen und sich ihre eigene Meinung zu bilden.

Ein Beispiel für die paternalistische Herangehensweise an die Wahrheit, die Fauci an den Tag legt, ist seine Definition der Herdenimmunität. In einem Artikel der New York Times vom Dezember 2020 wurde Faucis Sichtweise erörtert und festgestellt, dass er in den ersten Monaten des Jahres 2020 eine Schätzung von 60 bis 70 % anführte. Später im Jahr erhöhte er diese Zahl in Fernsehinterviews auf 70 bis 75 %.

Am 16. Dezember 2020 sagte er in einem Interview mit CNBC: „Ich würde denken, dass man irgendwo zwischen 70, 75, vielleicht 80 % braucht“. Am nächsten Tag gab Fauci gegenüber einem Reporter der Times zu, dass er „langsam, aber absichtlich die Zielvorgaben verschoben hat … zum Teil aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und zum Teil aufgrund seines Bauchgefühls, dass das Land endlich bereit ist zu hören, was er wirklich denkt“.

Er behauptete, er habe die Erhöhung der Schätzung wegen des Zögerns der Impfstoffe hinausgezögert und sagte: „Wir wissen wirklich nicht, wie hoch die Zahl wirklich ist. Ich denke, die tatsächliche Zahl liegt irgendwo zwischen 70 und 90 %. Aber ich werde nicht 90% sagen.

Ziehen Fauci und die CDC einen Code Red ab?

Im Wesentlichen sagt Fauci, dass er den Amerikanern sagt, was er glaubt, dass sie damit umgehen können. Und die sich ständig ändernden Definitionen von Impfstoffen und „vollständig geimpft“ könnten genau die gleiche Strategie sein, die von der CDC angewandt wird.

Ähnlich wie die von Jack Nicholson gespielte Figur in „A Few Good Men“ verbirgt Fauci die Wahrheit über seine Handlungen hinter einem Schleier der Geheimhaltung, weil er glaubt, dass die Amerikaner „die Wahrheit nicht verkraften können“. In dem Film verwischt Nicholsons Figur die Grenzen zwischen dem Tod eines Marines während einer illegalen Schikane – einer außergerichtlichen Bestrafung – und der Verteidigung des Landes gegen einen feindlichen Überfall.

Wenn man sich die Szene in dem unten stehenden Videoclip ansieht, kann man sich vorstellen, dass Oberst Jessup, gespielt von Nicholson, von ganzem Herzen glaubt, dass sein Befehl, der zum unnötigen Tod eines Marines in der Kaserne führte, andere geschützt hat.

Ohne zu bedenken, dass der Marinesoldat rechtmäßig hätte diszipliniert und entlassen werden können, verteidigt Nicholson die rechtswidrige Aktion mit einer wortgewaltigen Rede, die den Fokus von seinem rechtswidrigen Befehl nimmt und ihn in das Licht der Landesverteidigung rückt.

Man kann sich fast vorstellen, wie Fauci seine Lügen leidenschaftlich mit der Erklärung verteidigt, die Amerikaner könnten die Wahrheit nicht vertragen. Leider ist die Wahrheit über COVID-19 nicht immer leicht zu finden und wird in den Mainstream-Medien in der Regel nicht berichtet.

Quelle: