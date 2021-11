Die australische Regierung steht vor einer Flut von Problemen

Von James O’Neill: Er ist ein in Australien lebender ehemaliger Rechtsanwalt, schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die sonst so ruhigen Gewässer des australischen politischen Lebens erlebten in der vergangenen Woche ein böses Erwachen. Der französische Präsident Emanuel Macron wurde von einer Gruppe australischer Reporter interviewt. Er wurde gefragt, ob er der Meinung sei, dass er von Scott Morrison, dem australischen Premierminister, in der Frage der Stornierung des australischen Auftrags für in Frankreich gebaute U-Boote belogen worden sei. In einer Antwort, die seither fast täglich wiederholt wurde, antwortete Macron: Nein, er glaube nicht, dass er belogen worden sei, er wisse es.

Die Frage wurde aus mehreren Gründen aufgeworfen. Australien hatte kürzlich angekündigt, dass es den 90-Milliarden-Dollar-Auftrag für in Frankreich gebaute konventionelle U-Boote stornieren würde. Stattdessen wollte es atomgetriebene U-Boote bestellen, die entweder von den Briten oder den Amerikanern gebaut werden sollten. Australien verfügt derzeit über keinerlei Kapazitäten für den Bau von atomgetriebenen U-Booten.

Die Frage an Macron wurde gestellt, weil in Australien die Frage aufkam, ob die Franzosen über den australischen Sinneswandel in Bezug auf den Kauf von in Frankreich gebauten U-Booten informiert waren. Macron hatte in den letzten Wochen Gespräche mit den australischen Verteidigungs- und Außenministern sowie mit Scott Morrison, dem australischen Premierminister, geführt. Es steht fest, dass weder Marise Payne, die australische Außenministerin, noch Peter Dutton, der Verteidigungsminister, die mögliche Stornierung der Bestellung französischer U-Boote angesprochen hatten. Diese beiden Personen hatten erst zwei Wochen vor Bekanntwerden der Stornierung mit Macron gesprochen.

Es ist sicher, dass beide Minister von der Entscheidung, den französischen Auftrag zu stornieren, wussten, aber keiner von ihnen hatte auch nur den geringsten Hinweis darauf gegeben, dass die Stornierung des Auftrags beschlossen worden war.

Es ist praktisch unüblich, dass der Präsident eines verbündeten Landes seinen Amtskollegen in Australien als Lügner bezeichnet. Morrison reagierte verärgert und bestritt, dass er seinen französischen Amtskollegen belogen habe. Er zeigte sich in seiner Unschuld verletzt und verteidigte die australische Integrität. Die Verteidigung war unangebracht. Macron war darauf bedacht, seine Kritik auf den Premierminister persönlich zu beschränken. Es war allein Morrisons Sache, die Kritik auf das australische Volk auszuweiten.

Morrison ist berüchtigt für seine Worthülsen, mit denen er oft eine Position vertritt, die eine gegenteilige Aussage, die er nur Wochen zuvor gemacht hat, völlig ignoriert. Niemand, schon gar nicht jemand mit der Autorität des französischen Präsidenten, hat ihn bisher unverblümt einen Lügner genannt. Morrisons Reaktion war typisch für diesen Mann. Erstens bestritt er rundheraus, den französischen Präsidenten belogen zu haben. Zweitens hat er Macrons Kritik absichtlich verschleiert, indem er behauptete, die Ehre der Australier zu verteidigen, obwohl er, wie die Aufnahmen von Macrons Äußerungen deutlich zeigen, sehr darauf bedacht war, seine Kritik auf den australischen Premierminister zu beschränken und seinen Kontakt mit dem australischen Volk im Allgemeinen zu loben.

Drittens veröffentlichte Morrison in einer Weise, die man nur als beispiellosen Vertrauensbruch bezeichnen kann, die Aufzeichnung seines Gesprächs mit Macron und behauptete auf der Grundlage einer Anfrage Macrons über den Stand des Schiffbauvertrags, dass Macron „wusste“, dass der Vertrag gekündigt werden sollte.

Dies war, gelinde gesagt, eine seltsame Interpretation von Macrons Frage. Sie wurde sicherlich von keiner anderen Seite unterstützt. Am schockierendsten war jedoch, dass die australische Regierung den Inhalt einer privaten Kommunikation zwischen den beiden Staatsoberhäuptern veröffentlicht hat, um damit ein politisches Zeichen zu setzen. Dies war, gelinde gesagt, ein grober Verstoß gegen das Protokoll, der weithin verurteilt wurde.

Die Folgen dieses Verstoßes gegen das Protokoll werden noch lange nachwirken. Ausländische Politiker werden zögern, der australischen Regierung private Gedanken mitzuteilen, da sie wissen, dass diese privaten Äußerungen jederzeit verwendet werden könnten, wenn die Regierung dies für politisch vorteilhaft hält.

Damit nicht genug, gab Morrisons Vorgänger als Premierminister, Malcolm Turnbull, der als persönlicher Freund des französischen Präsidenten bekannt ist, eine Erklärung ab, in der er sagte, Morrison sei seiner Erfahrung nach ein notorischer Lügner. Auch dies ist ein Novum in der modernen australischen Politik, dass ein hochrangiges Mitglied der eigenen politischen Partei des Premierministers zu Protokoll gibt, sein Nachfolger sei ein bekannter und notorischer Lügner.

Die oppositionelle Labor-Partei tat zwar so, als sei sie schockiert über diese Vorgänge, konnte aber ihre Freude kaum zurückhalten. Das Land steht in weniger als sechs Monaten vor den Parlamentswahlen. Die Regierung liegt in den Meinungsumfragen bereits um mehrere Prozentpunkte zurück, und dieses jüngste Beispiel für schlechtes Urteilsvermögen und noch schlechteres Verhalten wird ihr Ansehen wohl kaum verbessern.

Das Schlimmste für die einfachen Australier ist der unvermeidliche Verlust des Ansehens des Landes in der Welt. Die ohnehin schon weit verbreitete Kritik an der katastrophalen Bilanz des Landes bei der Bewältigung des Klimawandels wird sich durch den jüngsten Eklat noch weiter verschlechtern.

Immer mehr Menschen wünschen sich, dass die nächsten Wahlen stattfinden, damit diese lästige Regierung endlich abgewählt werden kann.