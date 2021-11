CDC muss zugeben, dass es keine Daten über natürliche Immunität gegen COVID sammelt

childrenshealthdefense.org: In Beantwortung einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act (Informationsfreiheitsgesetz) erklärten die Centers for Disease and Control (CDC), dass sie keine Aufzeichnungen darüber haben, dass eine zuvor mit COVID infizierte Person erneut infiziert wurde oder das Virus auf andere übertragen hat – weil die Behörde diese Daten nicht sammelt.

Die Centers for Disease Control (CDC) haben auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) geantwortet, dass sie keine Aufzeichnungen darüber haben, dass eine zuvor mit COVID infizierte Person erneut infiziert wurde und das Virus auf andere übertragen hat.

Der FOIA-Antrag, der am 2. September von Rechtsanwalt Aaron Siri von der Anwaltskanzlei Siri & Glimstad im Namen des Informed Consent Action Network (ICAN) eingereicht wurde, forderte folgende Informationen:

„Dokumente, die jeden dokumentierten Fall einer Person widerspiegeln, die: (1) nie einen COVID-Impfstoff erhalten hat; (2) einmal mit COVID infiziert war, sich erholt hat und dann später wieder infiziert wurde; und (3) SARS-CoV-2 auf eine andere Person übertragen hat, als sie wieder infiziert wurde.

Die CDC antwortete am 5. November mit den Worten:

„Eine Durchsuchung unserer Unterlagen ergab keine Dokumente, die Ihre Anfrage betreffen. Das CDC Emergency Operations Center (EOC) teilte mit, dass diese Informationen nicht gesammelt werden“.

Laut Siri wirft die Enthüllung, dass die CDC keine Daten über Menschen sammelt, die eine natürliche Immunität gegen das Virus erworben haben, Fragen über Impfstoffmandate auf, insbesondere darüber, wie die Regierung oder Arbeitgeber Impfstoffe für Menschen vorschreiben können, die sie möglicherweise nicht benötigen und bei denen ein überdurchschnittlich hohes Risiko besteht, dass sie eine unerwünschte Reaktion auf die Impfungen zeigen.

In einem Blogbeitrag schrieb Siri:

„… und doch unterdrückt die CDC aktiv die Rechte von Millionen von Menschen, die von Natur aus immun sind, wenn sie sich nicht impfen lassen, in der Annahme, dass sie das Virus übertragen können. Aber trotz eindeutiger Beweise, dass die Geimpften das Virus verbreiten, hebt die CDC die Beschränkungen für die Geimpften auf…! Das ist dystopisch.“

Siri fügte hinzu:

„Jede einzelne von Fachleuten geprüfte Studie hat ergeben, dass Menschen, die von Natur aus immun sind, einen Schutz von weit über 99 % gegen COVID haben, und diese Immunität lässt nicht nach. Im Gegensatz dazu bietet der COVID-Impfstoff bestenfalls einen Schutz von 95 %, und diese Immunität lässt schnell nach. Ich bin kein Mathematiker, aber ein konstanter Schutz von 99 % scheint mir besser zu sein als 95 %, die schnell abnehmen.“

Die Antwort der CDC erfolgte im Rahmen eines umfassenderen Austauschs zwischen der Behörde und Siris Anwaltskanzlei, der auf den vergangenen Sommer zurückgeht, als ICAN und Siris Anwaltskanzlei eine Bürgerpetition bei der CDC einreichten, in der die Aufhebung der Beschränkungen für Personen mit natürlicher Immunität gefordert wurde.

Was zeigen die Daten?

Bereits im letzten Jahr argumentierte die CDC-Direktorin Rochelle Walensky, dass es keinen Beweis für eine dauerhafte schützende Immunität gegen SARS-CoV-2 nach einer natürlichen Infektion gibt.

Die in zahlreichen Studien gesammelten Daten zeigen jedoch genau das Gegenteil von dem, was die CDC und die Gesundheitsbehörden in ihrer weitreichenden Impfkampagne behaupten. Tatsächlich zeigen viele Studien, dass Personen, die eine natürliche Immunität erworben haben, eine stärkere und länger anhaltende Immunität aufweisen und eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, COVID auf andere zu übertragen.

Das Brownstone Institute, das im Mai 2021 als Reaktion auf „die globale Krise, die durch die politischen Reaktionen auf die COVID-19-Pandemie von 2020 entstanden ist“, dokumentierte 81 von Experten begutachtete wissenschaftliche Studien, die alle zu demselben Ergebnis kommen: Die natürliche Immunität bietet einen wirksameren und länger anhaltenden Schutz gegen COVID als die durch Impfung erzeugte Immunität.

Dasselbe Institut dokumentierte zuvor 30 von Experten begutachtete wissenschaftliche Studien zur natürlichen Immunität im Zusammenhang mit COVID-Infektionen.

Weitere Beispiele sind zahlreich. So veröffentlichte die Cleveland Clinic im Juni eine Preprint-Studie, aus der hervorging, dass bei Personen, die bereits mit COVID infiziert waren, die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Infektion geringer ist als bei vollständig geimpften Personen, die sich nie mit dem Virus infiziert haben.

Die Autoren der Studie der Cleveland Clinic kamen zu dem Schluss, dass die Impfung für Personen, die bereits eine natürliche Immunität erworben haben, keinen zusätzlichen Nutzen bringt.

In einer anderen, vor kurzem veröffentlichten Studie israelischer Forscher wurde festgestellt, dass bei Personen, die mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech vollständig geimpft wurden, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit der Delta-Variante 6- bis 13-mal höher ist als bei Personen mit natürlicher Immunität.

Der FOIA-Antrag, den Siris Anwaltskanzlei im Namen von ICAN gestellt hat, enthielt Daten aus zahlreichen anderen weltweiten Studien, die von einer Gruppe von Sachverständigen unterstützt wurden, darunter:

Die von den National Institutes of Health durchgeführte Studie untersuchte die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion bei Menschen, die Antikörper gegen COVID tragen, und sammelte Daten von mehr als 3,2 Millionen Menschen, die sich einem Antikörpertest unterzogen hatten. Die Forscher fanden heraus, dass bei Personen mit Antikörpern die Wahrscheinlichkeit, positiv auf COVID getestet zu werden, im Laufe der Zeit abnahm.

Die Autoren der Studie schrieben: „Die Daten dieser Studie deuten darauf hin, dass Personen, die ein positives Ergebnis eines kommerziellen Antikörpertests haben, offenbar eine beträchtliche Immunität gegen SARS-CoV-2 besitzen, was bedeutet, dass sie möglicherweise ein geringeres Risiko für eine künftige Infektion haben.“

Offizielle Daten der britischen Regierung zeigen eine wahrscheinliche Reinfektionsrate von 0,025 %, aber eine Durchbruchsrate des Impfstoffs von 23 % für Infektionen mit der Delta-Variante.

Eine irische Untersuchung von 11 Kohortenstudien mit mehr als 600.000 Personen, die sich von COVID erholt hatten, ergab, dass eine Reinfektion in allen Studien ein seltenes Ereignis“ war, und fügte hinzu, dass es keine Studie gab, die über eine Zunahme des Reinfektionsrisikos im Laufe der Zeit berichtete“.

Israel ist weltweit führend bei der allgemeinen Impfung gegen COVID. Dennoch ergab eine Untersuchung des israelischen Gesundheitsministeriums, dass geimpfte Personen eine 6,72-mal höhere Infektionsrate aufwiesen als solche, die sich zuvor mit COVID infiziert hatten.

Eine andere israelische Studie ergab, dass Personen, die von Natur aus immun sind, einen höheren Schutz vor Infektionen, Krankenhausaufenthalten und schweren Erkrankungen haben als Geimpfte.

In Barnstable County, Massachusetts, stellte die CDC fest, dass trotz einer Durchimpfungsrate von 69 % unter den infrage kommenden Einwohnern zum Zeitpunkt der Studie 74 % der bei einem COVID-Ausbruch infizierten Personen vollständig gegen COVID geimpft waren, und dass die Geimpften im Durchschnitt eine höhere Präsenz des Virus in ihrer Nasenhöhle aufwiesen als die ungeimpften Infizierten.

Nach einem COVID-Ausbruch unter den Mitarbeitern einer Goldmine in Französisch-Guayana wurde festgestellt, dass keine Mitarbeiter mit einer früheren Infektion erneut infiziert wurden, während 63,2 % der Mitarbeiter ohne frühere Infektion sich schließlich mit dem Virus infizierten.

Forscher der NYU School of Medicine fanden heraus, dass „bei COVID-Patienten die Immunreaktion durch eine stark erhöhte Interferonreaktion gekennzeichnet war, die bei Impfstoffempfängern weitgehend fehlte“.

Forscher des Universitätskrankenhauses Aarhus in Dänemark untersuchten die Immunreaktion nach COVID-Infektionen und stellten fest, dass die überwältigende Mehrheit der Personen, die sich von der Infektion erholt hatten, nachweisbare, funktionsfähige, SARS-CoV2-Spike-spezifische adaptive Immunreaktionen hatten, sodass eine Impfung für jeden von ihnen überflüssig war.

Forscher der Universität Yale stellten fest, dass „Plasma von zuvor infizierten, geimpften Personen im Vergleich zu Plasma von nicht infizierten Personen, die ebenfalls zwei Impfstoffdosen erhalten hatten, eine insgesamt bessere Neutralisierungskapazität aufwies“.

Forscher der Universität von Kalifornien kamen zu dem Schluss, dass „die Infektion mit dem Virus zu einer Ausbreitung größerer CD8-T-Zellklone führte, die verschiedene Cluster besetzten, was wahrscheinlich auf die Erkennung einer breiteren Palette von Virusepitopen zurückzuführen ist, die im mRNA-Impfstoff nicht vorkommen“.

In einer von der CDC und dem Gesundheitsministerium von Wisconsin durchgeführten Studie wurde die Ausscheidung von infektiösem COVID untersucht und eine hohe Viruslast bei 68 % der vollständig geimpften Personen und bei 63 % der ungeimpften Personen festgestellt. Dies zeigt, dass geimpfte Personen das Virus nicht nur ausscheiden, sondern dies auch in gleichem Maße tun wie ungeimpfte Personen. Besonders bemerkenswert ist, dass in dieser Studie keine Personen mit einer früheren natürlichen Infektion identifiziert wurden, die irgendeine Viruslast aufwiesen.

Forscher der Universität Osaka stellten fest, dass „die SARS-CoV-2-Delta-Variante im Begriff ist, eine vollständige Resistenz gegen Wildtyp-Spike-Impfstoffe zu entwickeln“.

Forscher der Washington University School of Medicine stellten fest, dass „Menschen, die sich [selbst] von einer leichten COVID erholen, über Knochenmarkzellen verfügen, die jahrzehntelang Antikörper produzieren können.“

Und in einer vernichtenden Enthüllung, die direkt von drei Pfizer-Wissenschaftlern und -Beamten stammt und von Project Veritas als Teil seiner laufenden Untersuchungsreihe über COVID-Impfstoffe durchgesickert und veröffentlicht wurde, gaben Pfizer-Wissenschaftler zu, dass die natürliche Immunität besser ist als die Immunität, die durch Impfung vermittelt wird. Einer der Wissenschaftler, der mit solchen Eingeständnissen konfrontiert wurde, Nick Karl, ist direkt an der Produktion des COVID-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech beteiligt. Im Einzelnen sagte er Folgendes:

„Wenn jemand von Natur aus immun ist – wie bei COVID – hat er wahrscheinlich mehr Antikörper gegen das Virus … Wenn man das Virus tatsächlich bekommt, fängt man an, Antikörper gegen mehrere Teile des Virus zu produzieren … Also sind die Antikörper zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich besser als die [COVID] Impfung.“

Wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert

Trotz der zunehmenden Belege dafür, dass die natürliche Immunität der Impfimmunität überlegen ist und dass die Impfimmunität schneller nachlässt als ursprünglich angenommen, empfiehlt die CDC weiterhin die Impfung für alle Personen über 5 Jahren und drängt auf eine dritte oder sogar vierte Impfung für einige Personen.

Im Oktober veröffentlichte die CDC ihre eigene Studie, aus der hervorgeht, dass die Impfung im Vergleich zur natürlichen Immunität eine bessere Immunität gegen COVID verleiht.

Dr. Marty Makary von der Johns Hopkins University bezeichnete die CDC-Studie als eine „höchst fehlerhafte“ Studie, die „der Wissenschaft zuwiderläuft“.

Makary verwies auf eine Analyse von Martin Kulldorff, Ph.D., der die CDC-Studie mit einer Preprint-Studie aus Israel verglich, die den Ergebnissen der CDC widersprach.

Kulldorff, ein Epidemiologe und Biostatistiker, der sich auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Sicherheit von Impfstoffen spezialisiert hat und wissenschaftlicher Direktor des Brownstone Institute ist, schrieb:

„Seit ich vor fast zwei Jahrzehnten als Biostatistiker an der Harvard-Fakultät angefangen habe, beschäftige ich mich mit der Epidemiologie von Impfstoffen. Ich habe noch nie eine so große Diskrepanz zwischen Studien gesehen, die eigentlich dieselbe Frage beantworten sollten.

Kulldorff kam zu dem Schluss, dass auf der Grundlage der „soliden Beweise aus der israelischen Studie“ die COVID-Erholten eine stärkere und länger anhaltende Immunität gegen die Covid-Krankheit haben als die Geimpften. Daher gibt es keinen Grund, sie an Aktivitäten zu hindern, die den Geimpften erlaubt sind. Dies ist sogar diskriminierend.

Nach der Antwort der CDC auf ihren FOIA-Antrag hat ICAN zusammen mit Siri & Gilmstad damit gedroht, eine Klage gegen die CDC einzureichen, „um Ihr Vorgehen zu korrigieren, das die bürgerlichen und individuellen Rechte derjenigen mit natürlicher Immunität untergräbt.“