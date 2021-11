Eltern mit gebrochenem Herzen beschuldigen die Regierung, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, nachdem ihre Kinder nach der COVID-Impfung verletzt wurden und starben

Eltern sagen, sie seien von der Regierung und den Pharmaunternehmen über die Sicherheit der COVID-19-Impfung getäuscht worden, nachdem bei ihren Kindern schwere Nebenwirkungen der Coronavirus-Impfung aufgetreten waren, darunter auch Todesfälle.

Zwei dieser Eltern sprachen am 2. November auf einer Konferenz, die von Senator Ron Johnson (R-WI), einem Kritiker der COVID-Impfung, organisiert wurde. Die Ausschnitte wurden im Rahmen der Mittwochsausgabe der Stop the Shot-Konferenzreihe der Truth for Health Foundation ausgestrahlt: „Vaccines & Children: What are the Risks?“

Ernesto Ramirez, der alleinerziehende Vater des 16-jährigen Ernesto Ramirez, Jr., der nach der COVID-Impfung von Pfizer starb, warnte auf der Konferenz, dass „wir mehr Todesfälle zu beklagen haben werden, als sie geplant haben. Und sie sagen, es sei das Risiko wert. Für mich war es das Risiko nicht wert.“

Ernesto Jr. nahm am 19. April die mRNA-Impfung ein und starb nur fünf Tage später, am 24. April, an einem vergrößerten Herzen, das Berichten zufolge doppelt so groß war.

Zu den Gründen für die Impfung sagte Ramirez, der die Moderna-Impfung Anfang des Jahres erhalten hatte, dass er zu der Überzeugung gelangt sei, dass die Pfizer-Impfung „zweifellos sicher für Teenager“ sei, und dass er seinen einzigen Sohn daraufhin gebeten habe, die Impfung zu nehmen, weil er glaubte, dass es „das Richtige“ sei.

Es war jedoch, als würde man russisches Roulette spielen, erklärte er später. „Meine Regierung hat mich angelogen. Sie sagten, es sei sicher. Jetzt gehe ich in ein leeres Haus nach Hause.“

Unter Berufung auf eine Studie vom Oktober sagte Ramirez, dass Details über gefährliche Herzkrankheiten bei Teenagern, wie Myokarditis, schon früher im Jahr (etwa im Mai) bekannt waren, aber erst viel später veröffentlicht wurden.

„Warum wurden diese Informationen erst am 1. Oktober dieses Jahres veröffentlicht?“, fragte er. „Wenn wir das gewusst hätten, wäre mein Sohn jetzt bei mir. Das ist Kindesmissbrauch.“

„Sie wussten, was passiert ist. Ich betrachte das als Mord“, fuhr er fort.

„Ich liebe mein Land über alles“, sagte Ramirez, „aber ich vertraue meiner Regierung nicht mehr. Ich bin hier, weil ich Juniors Stimme bin, ich tue dies zu seinen Ehren. Wenn ich ein oder zwei Kinder beschützen kann [indem ich meine Meinung sage], bedeutet mir das sehr viel. Und ich werde diesen Kampf fortsetzen.“

Maddie de Garay, die im Alter von 12 Jahren gespritzt wurde, ist dauerhaft behindert und hat weiterhin schwere gesundheitliche Probleme

Stephanie de Garay erschien an der Seite ihrer Tochter Maddie de Garay, die sie in die COVID-Spritzenstudie von Pfizer für 12- bis 15-Jährige eingeschrieben hatte, deren Ergebnis katastrophale Folgen für Maddies Gesundheit hatte, einschließlich dauerhafter Behinderungen.

Stephanie erzählte auf der Konferenz, dass ihre Tochter zum Zeitpunkt der Teilnahme an der Kinderstudie von Pfizer ein gesundes 12-jähriges Kind war, zusammen mit ihrem Bruder Lucas, der das Placebo erhielt und derzeit bei guter Gesundheit ist.

In den neun Monaten, seit Maddie die zweite Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer erhalten hat, hat sich ihr Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert. „Sie kann nicht laufen, sitzt im Rollstuhl, hat eine nasogastrale Sonde für ihre gesamte Ernährung, hat ständige Schmerzen im Bauch, im Rücken und im Nacken … sie kann ihre Beine nicht senken“. erklärte Stephanie. „Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.“

Nach Maddies erster Dosis sagte Stephanie, ihre Reaktion sei „typisch“ gewesen, sie habe lediglich fieberähnliche Symptome gehabt, die innerhalb von „ein paar Tagen“ abklangen.

Doch einen Tag nach der zweiten Spritze „hatte sie sofort Schmerzen an der Stelle, an der sie die Injektion bekommen hatte“.

„In weniger als 12 Stunden“, so Stephanie weiter, bekam Maddie „starke Bauchschmerzen, schreckliche Übelkeit, schmerzhafte elektrische Schocks an der Wirbelsäule und am Hals. Ihre Hände waren eiskalt, wenn man sie berührte … und an ihren Füßen … Schmerzen am ganzen Körper.“

Obwohl sie schon so viel gelitten hat, sagt Stephanie, dass sie mit der Zeit immer mehr gesundheitliche Probleme bei ihrer Tochter entdeckt. Vor kurzem bekam Maddie starke Schmerzen in der Brust, die sie so beschrieb, als ob ihr das Herz aus dem Hals gezogen würde. Ein Elektrokardiogramm zeigte, dass Maddies Herz seit der zweiten Impfung mit einer ungewöhnlich hohen Frequenz zu schlagen begonnen hatte, ein Zustand, der Tachykardie genannt wird.

Der Impfstoff ist unsicher und völlig unnötig für Kinder

Dr. Elizabeth Lee Vliet, Geschäftsführerin der Truth for Health Foundation, erklärte, dass Kinder im Großen und Ganzen nicht von dem neuartigen Coronavirus betroffen sind und dass die einzigen Kinder, die ein wirkliches Risiko für eine ernsthafte Erkrankung oder den Tod haben, diejenigen sind, die Fettleibigkeit, Diabetes, Lungenkrankheiten wie Mukoviszidose haben, also ernsthafte Erkrankungen, die sie bereits anfällig machen.

Vliet wies darauf hin, dass für diese Kinder zwar ein erhöhtes Risiko bestehe, dass es für sie aber Behandlungsmöglichkeiten gebe, ohne dass sie auf die Impfung angewiesen seien, deren langfristige Auswirkungen unbekannt seien. „Kinder werden nur selten wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert und haben ein viel höheres Risiko, bei einem Autounfall oder einem Verkehrsunfall zu sterben“, fügte sie hinzu.

Kinder sind auch nicht die Verursacher der Verbreitung des Virus“, so Vliet weiter. Es ist unwahrscheinlich, dass Kinder die Quelle für COVID-19-Infektionen im Haushalt sind, und es gibt keine Daten, die die Idee unterstützen, dass Kinder in der Schule Infektionen bei Lehrern verursachen“.

Andererseits seien die Risiken der COVID-Impfung bekannt, und ohne Langzeittests, die es für die Impfung noch nicht gibt, fehlten die Sicherheitsdaten.

„Es handelt sich um einen genetischen Impfstoff, nicht um einen herkömmlichen Impfstoff. Herzprobleme … sind bekannte Komplikationen der COVID-Impfung“, warnte sie.

„Bei Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren traten bei 162 von einer Million unerwünschten Ereignissen Herzschäden auf: eine Rate, die sechsmal höher ist als das Risiko einer COVID-19-Krankenhauseinweisung.“

Vliets Behauptung, dass das Risiko für Kinder durch COVID-19 äußerst gering ist, wird durch die Fakten bestätigt. Tausende von Berichten über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und Todesfälle nach den Impfungen haben zahlreiche Experten dazu veranlasst, den Vorstoß zu kritisieren, Kindern die experimentellen Impfungen zu verabreichen.

In diesem Sommer fanden Forscher der Johns Hopkins School of Medicine eine „Sterblichkeitsrate von Null bei Kindern ohne Vorerkrankungen wie Leukämie“, als sie „etwa 48.000 Kinder unter 18 Jahren, bei denen COVID diagnostiziert wurde, in Krankenversicherungsdaten von April bis August 2020 analysierten“.

Als Reaktion auf das Ergebnis beschuldigte der leitende Forscher Dr. Marty Makary die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ihre Befürwortung der schulischen COVID-„Impfung“ auf „fadenscheinige Daten“ zu stützen.

Viel Raum für menschliches Versagen und die Sorge um eine verzerrte Berichterstattung

Zur Studie selbst merkte Stephanie an, dass Pfizer mit Hilfe einer App namens TrialMax die Reaktionen auf die COVID-Impfung nur sieben Tage lang nach der Verabreichung der einzelnen Spritzen protokollierte. Außerdem „erlaubt die App nur die Aufzeichnung von unerwünschten Ereignissen wie Fieber, Rötung, Injektion, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung, Kopfschmerzen, Erbrechen und andere typische, erwartete Reaktionen“, wobei Optionen für leichte, mittelschwere und schwere Fälle aufgelistet sind, so Stephanie.

Neben dem anaphylaktischen Schock „gibt es kein freies Formular, in das man jede andere Reaktion eintragen kann, die über die typischen, nicht schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse hinausgeht“, sagte sie.

Um schwerwiegendere unerwünschte Ereignisse zu melden oder solche, die einfach nicht in der TrialMax-App aufgeführt sind, müssen sich die Studienteilnehmer direkt an den Studienarzt oder den leitenden Prüfarzt wenden. „Das ist die einzige Möglichkeit, dies zu erfassen; es gibt keine Möglichkeit, es [eine nicht gemeldete Reaktion] unvoreingenommen zu erfassen und zu dokumentieren.“

„Wir taten, was uns gesagt wurde, wir riefen den Studienarzt an, und man sagte uns, wir sollten in die Notaufnahme der Kinderklinik von Cincinnati gehen, wo die Studie stattfand, um nach einer Blinddarmentzündung zu suchen. Sie hatte keine Blinddarmentzündung. Sie konnten nicht einmal ihren Blinddarm finden. Es ist unklar, was in die Prozessakte aufgenommen wurde.“ Obwohl sie „mehrmals“ darum gebeten hatte, Maddies Reaktionen zu dokumentieren, sagte Stephanie, dass „wir immer noch nicht wissen, was tatsächlich berichtet wurde.“

„Wie Sie sehen können, lässt dies viel Raum für menschliches Versagen und die Besorgnis, dass der leitende Prüfarzt voreingenommen berichtet hat.

Der leitende Prüfarzt von Maddies Versuchsgruppe war Dr. Robert W. Frenck, derselbe Mann, der als Hauptautor des im Mai veröffentlichten Artikels des New England Journal of Medicine über die COVID-Impfung von Pfizer bei Jugendlichen genannt wird.