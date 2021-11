Die USA versuchen auf dem ASEAN-Gipfel, die Region gegen sich selbst aufzuhetzen

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Zum ersten Mal seit vier Jahren hat ein US-Präsident am jährlichen ASEAN-Gipfel (Verband Südostasiatischer Nationen) teilgenommen. In einer schlecht getarnten Neuauflage des „Pivot to Asia“ aus der Obama-Ära wollen die USA den Anschein erwecken, sie seien daran interessiert, einen konstruktiven Beitrag zur ASEAN zu leisten, während sie letztlich versuchen, den regionalen Block im Namen Washingtons zu einer Konfrontation mit China zu zwingen.

Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt in ihrem Artikel „Biden ist der erste US-Präsident, der seit vier Jahren am ASEAN-Gipfel teilnimmt“:

US-Präsident Joe Biden wird am Dienstag an einem virtuellen Gipfeltreffen mit dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) teilnehmen. Dies ist das erste Mal seit vier Jahren, dass sich Washington auf höchster Ebene mit einem Block auseinandersetzt, den es als Schlüssel zu seiner Strategie betrachtet, sich gegen China zu wehren.

Da selbst die westlichen Medien keinen Hehl daraus machen, dass Amerika die ASEAN als Knüppel gegen den Rivalen China einsetzen will, haben die USA nicht mit Tricks geworben, sondern mit einer überentwickelten Peitsche“ und einer Reihe von zunehmend ungenießbaren Zuckerbroten“.

Unter Berufung auf einen asiatischen Diplomaten, der es vorzog, anonym zu bleiben, berichtet Reuters:

Der wichtigste Teil für die Region ist der wirtschaftliche Teil“, sagte der Diplomat. „Wir sitzen irgendwie in der Klemme, weil die Region sich verteidigt und sagt: ‚Ihr habt eine strategische Wettbewerbsstruktur mit China aufgebaut, aber das nützt der Region überhaupt nichts. Und in der Zwischenzeit haben wir alle wachsende wirtschaftliche Beziehungen zu China ausgebaut.

Die ASEAN-Staaten wissen sehr wohl, dass die USA versuchen, die ASEAN-Staaten zum eigenen Vorteil und auf Kosten aller anderen in der Region gegen China einzusetzen. Australien dient derzeit als Fallstudie für die indo-pazifische Region, wenn Washington vorschlägt, sich für eine Seite zu entscheiden“.

Die ASEAN würde es vorziehen, sich nicht für eine Seite zu entscheiden und von konstruktiven Beziehungen mit allen Nationen zu profitieren, aber wie die USA nicht nur im indopazifischen Raum, sondern weltweit immer wieder bewiesen haben, ist es keine Option, sich nicht für eine Seite zu entscheiden. Wenn ASEAN gezwungen wäre, sich für eine Seite zu entscheiden, braucht es wenig Phantasie, um zu erraten, welche Seite das wäre.

Der mit Abstand größte Handelspartner der ASEAN ist China. Nach China wickeln die meisten ASEAN-Mitgliedstaaten den Großteil ihrer Geschäfte innerhalb der ASEAN oder in Asien ab. Obwohl die Vereinigten Staaten für mehrere ASEAN-Staaten der zweitwichtigste Handelspartner sind, gibt es kein denkbares Angebot oder eine vernünftige Alternative, um die Wirtschaftsbeziehungen mit China zu ersetzen.

Chinesische Investitionen, Infrastrukturprojekte und sogar wachsende militärische Beziehungen zu ASEAN-Mitgliedern sind ebenfalls wichtig. Hinzu kommt der Tourismus: Chinesische Touristen strömen in größerer Zahl in die Region als alle westlichen Länder zusammen. Die große Zahl chinesischer Reisender in die ASEAN-Länder führt in der Regel zu Synergieeffekten, die die Exporte der ASEAN-Länder auf neuartige Weise erweitern.

Chinesische Touristen, die während ihres Urlaubs in Thailand thailändische Durian kennengelernt haben, haben einen großen und weiter wachsenden Exportmarkt für diese Frucht von Thailand nach China geschaffen.

Amerikas ungenießbare Karotten

All dies – und nicht nur der Handel an sich – würde in Gefahr geraten, wenn sich die ASEAN auf die Seite der USA gegen China stellen würde, und das alles im Austausch für Washingtons magere „Zuckerbrot“.

Zu diesen Zuckerbrot und Peitsche gehören laut Reuters „die Verteilung von COVID-19-Impfstoffen, der Klimawandel, Lieferketten und Infrastruktur“. China ist jedoch auch in der Lage, Impfstoffe an ASEAN-Mitgliedstaaten zu liefern, und hat dies auch getan.

Das Angebot der USA, die Produktion von China in die ASEAN-Mitgliedstaaten zu verlagern, wäre ein echter Vorteil für die ASEAN, aber sicherlich nicht um den Preis, dass die Beziehungen zu China aufgegeben oder auch nur reduziert würden.

Was die Infrastruktur betrifft, so beschränken sich die USA und ihr „Build Back Better World“ (B3W) auf zweideutige Verweise auf ebenso zweideutige Vorschläge, die sich in der Regel um Finanzierungspläne drehen und nicht um die Art von konkretem technischem Fachwissen, das für den Bau sinnvoller, in der Region benötigter Projekte tatsächlich erforderlich ist.

Die USA winken mit der Hand, wenn es um Infrastruktur geht, während China eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie fertiggestellt hat, die das eingeschlossene Laos im Norden mit China und im Süden mit Thailand verbindet, den ersten Hochgeschwindigkeits-Personenzug des Landes ausgeliefert hat und die Strecke nun für den Betrieb in diesem Jahr vorbereitet. Auch in Thailand wird derzeit eine Hochgeschwindigkeitsstrecke aus chinesischer Produktion gebaut, die die Strecke von Laos bis tief in das Herz Südostasiens verlängern wird.

In den letzten Jahren hat China auch Dämme in Betrieb genommen, Autobahnen gebaut und Brücken in ganz Südostasien errichtet. Diese Projekte versorgen die Region nun mit Strom und transportieren Menschen und Waren durch die Region. US-Firmen bauen in der Tat Fabriken in der gesamten ASEAN-Region und leisten sicherlich einen positiven Beitrag zur Wirtschaft der Region, aber auch hier gilt, dass sie nicht annähernd ausreichen, um einen ASEAN-Mitgliedsstaat, geschweige denn den gesamten Block davon zu überzeugen, sich von Ost nach West zu orientieren.

Reuters erwähnt in ihrem Artikel auch, dass die USA versuchen, mit ASEAN zusammenzuarbeiten, um „gemeinsame Herausforderungen in maritimen Fragen“ anzugehen. Reuters vermutet, dass sich dies auf die Streitigkeiten im Südchinesischen Meer bezieht. Doch wie bereits mehrfach betont wurde, sind diese Streitigkeiten weder einzigartig in der Region noch auf Streitigkeiten zwischen China und den ASEAN-Mitgliedstaaten allein beschränkt. Die ASEAN-Mitgliedstaaten haben auch untereinander überlappende Ansprüche und somit Streitigkeiten. In allen Fällen werden bilaterale Verhandlungen und Lösungen bevorzugt, da die Aussicht, dass diese Streitigkeiten zu einem Konflikt eskalieren, ansonsten unvorstellbar ist.

Die USA haben sich in diese Streitigkeiten eingemischt und versuchen durch eine Kombination aus Zwang, rechtlicher Einmischung und Einflussnahme auf die Medien der Region, diese Streitigkeiten in Feindseligkeiten und sogar Konflikte umzuwandeln, von denen ihre Rüstungsindustrie profitieren kann und die ihr Militär als Vorwand nutzen kann, um sich noch tiefer in der Region zu verschanzen.

Wiederholte Versuche, die ASEAN in die laufenden Bemühungen Amerikas um einen Konflikt mit China einzubinden, sind gescheitert. Die Konzeption von „AUKUS“ ist ein sehr sichtbares Beispiel für dieses Scheitern. Die einzigen Nationen, die die Vereinigten Staaten gegen China aufzubringen vermochten, sind Australien, das wie die Vereinigten Staaten nicht in Asien, sondern in Ozeanien liegt, und das Vereinigte Königreich, das ganz in Westeuropa, umgeben vom Atlantischen Ozean, beheimatet ist.

Die Nationen in Asien, die nach Ansicht der USA am stärksten von China bedroht sind, scheinen sich am wenigsten um Peking zu kümmern und sind stattdessen zunehmend misstrauisch gegenüber dem Auftreten der USA durch Bündnisse wie AUKUS.

Amerikas überentwickelter Stock

Im Idealfall würden die amerikanische Industrie, die chinesische Infrastruktur und der chinesische Handel der ASEAN den größtmöglichen Nutzen bringen und das Beste aus beiden Welten bieten – und in einer multipolaren Welt wäre dies genau das, was die Region anstreben würde. Doch unter der gegenwärtigen von den USA geführten „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“, einem Euphemismus für die amerikanische Hegemonie, ist es keine Option, neutral zu bleiben und ein für beide Seiten vorteilhaftes Gleichgewicht der Kräfte aufzubauen.

Auf Nationen und sogar Blöcke, die das Zuckerbrot ablehnen, das ihnen von Washington hingehalten wird, wartet eine überentwickelte und allzu oft angewandte „Peitsche“.

Im Falle der ASEAN geschieht dies vor allem in Form von politischer Subversion und wirtschaftlicher Sabotage. Die Vereinigten Staaten kultivieren über ihr National Endowment for Democracy (NED) eine Reihe von antichinesischen Oppositionsgruppen in der gesamten ASEAN, die von den westlichen Medien als „Milk Tea Alliance“ bezeichnet werden. Gerade weil keine der gegenwärtigen ASEAN-Regierungen daran interessiert ist, China zum Feind zu machen und Asien in ein Schlachtfeld zu verwandeln, versuchen die USA, sie durch Klientenregime zu ersetzen, die dies tun.

Aung San Suu Kyi und ihre Nationale Liga für Demokratie in Myanmar, Thaksin Shinawatra und Thanathorn Juangroongruangkit und ihre jeweiligen politischen Parteien in Thailand, Anwar Ibrahim und seine politische Koalition in Malaysia und Sam Rainsy zusammen mit Kem Sokha in Kambodscha sind von den USA unterstützte Oppositionsparteien, die genau diese Rolle spielen. Hinzu kommen gewalttätige Straßenbewegungen und in einigen Fällen bewaffnete Gruppen, die in ihren jeweiligen Ländern, aber auch auf regionaler Ebene zusammenarbeiten, um die ASEAN zu einer Einheitsfront gegen China umzugestalten.

Während sich dieser von den USA geförderte politische Umsturz entfaltet – eine Wiederholung des von den USA geförderten „Arabischen Frühlings“ von 2011 – nehmen die USA und ihre westlichen Verbündeten die Wirtschaft der ASEAN ins Visier und machen sie kaputt, insbesondere in Branchen, in denen China eine große Rolle spielt, darunter Tourismus und Agrarexporte.

Es ist diese Kombination aus unangenehmen Zuckerbrot und überdimensionaler Peitsche, mit der die USA die ASEAN dazu zwingen wollen, gegen China „zurückzuschlagen“ – eine Vorstellung, von der die ASEAN ansonsten in keiner Weise profitiert. Der Schaden, den die von den USA unterstützten Kämpfer dem ASEAN-Mitglied Myanmar derzeit zufügen, einschließlich der Angriffe auf chinesische Fabriken und eine wichtige Pipeline, die Teil der Belt and Road Initiative (BRI) ist, ist eine lehrreiche Demonstration dafür, wie mächtig und gefährlich die USA und ihre „Soft Power“ noch sind.

Die ASEAN hat die Wahl, zu kapitulieren und sich den USA anzuschließen, um eine gemeinsame Front gegen den größten Handelspartner der ASEAN zu bilden und im Gegenzug Wohlstand, Entwicklung und regionale Stabilität aufzugeben, oder sich angesichts dieser Nötigung zu vereinen und die Mechanismen zu schaffen, die erforderlich sind, um die Instrumente der amerikanischen „Soft Power“ vom Tisch zu nehmen und den USA nur die Option zu lassen, eine konstruktive, für beide Seiten vorteilhafte Rolle in der Region zu spielen.

Die Entscheidung der ASEAN, den derzeitigen Führer Myanmars, General Min Aung Hlaing, vom Gipfel auszuschließen, ist ein schlechtes Omen, das auf eine Kapitulation hindeuten könnte. Aber es könnte auch ein Mittel sein, um Zeit zu gewinnen. Das Kräfteverhältnis zugunsten Chinas und der übrigen asiatischen Länder verbessert sich von Jahr zu Jahr. Nächstes Jahr um diese Zeit werden die USA in einer noch schwächeren Position sein, nicht in einer stärkeren. Indem sie die schlimmsten und verzweifeltsten Maßnahmen, zu denen die USA greifen könnten, so lange wie möglich hinauszögern, könnten ASEAN und China die Zeit für die Vormachtstellung der USA in Asien „ablaufen lassen“.

Während dies vielen in Washington und an der Wall Street als apokalyptisch erscheint – und für ihre „internationale Ordnung“ ist es das auch – ist es für die Vereinigten Staaten, ihre Bevölkerung und sogar viele ihrer konstruktivsten Industrien genau das Gegenteil. Es wird für die USA eine Gelegenheit sein, ihre Rolle als mächtige Nation, die ihren Beitrag unter allen anderen Nationen leistet, neu zu definieren, anstatt als eine untergehende Hegemonie, die darum kämpft, sich über alle Nationen zu erheben.