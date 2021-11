Schottische Abriegelung vs. schwedische Freiheit – wer hat gewonnen?

Mercola.com

In einem kurzen Dokumentarfilm untersuchte CAN Films die Ergebnisse einer Pandemie in Schottland, das seit dem 1. Oktober 2021 Impfpässe vorschreibt, im Vergleich zu Schweden, das erzwungene Abriegelungen zugunsten freiwilliger Maßnahmen ablehnt

Mit einer halb so großen Bevölkerung wie Schweden verzeichnete Schottland eine höhere Sterberate für 2020, und das bei wesentlich restriktiveren Pandemiemaßnahmen

Schweden schnitt bei vielen Pandemieergebnissen besser ab als Schottland, u. a. bei den überzähligen Todesfällen, der Gewichtszunahme, den alkoholbedingten Todesfällen, der Inflation und der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit

Schweden hat zu keinem Zeitpunkt der Pandemie das Tragen von Gesichtsmasken vorgeschrieben und im Juli 2021 auch die „vage Empfehlung“, überhaupt eine Maske zu tragen, fallen gelassen.

Schottland hat am 1. Oktober 2021 eine Impfpasspflicht eingeführt; daraufhin gab es Gegenreaktionen aus dem Gastgewerbe und anderen Gruppen

Ob Sperrungen und andere restriktive Maßnahmen zur Verringerung der COVID-19-Todesfälle beigetragen haben oder nicht, ist ein viel diskutiertes Thema, das kürzlich von CAN Films untersucht wurde. In einem kurzen Dokumentarfilm werden die Ergebnisse der Pandemie in Schottland, wo seit dem 1. Oktober 2021 Impfpässe vorgeschrieben sind, mit den Ergebnissen in Schweden verglichen, wo Zwangsverriegelungen zugunsten freiwilliger Maßnahmen abgelehnt wurden.

Die Zahlen sprechen ihrer Meinung nach für sich selbst. „Mit der Hälfte der schwedischen Bevölkerung hat Schottland eine höhere Sterblichkeitsrate im Jahr 2020, nachdem es all die drakonischen Regeln eingeführt hat, die wir in England hatten, und sogar noch mehr. Nun waren sie die ersten im Vereinigten Königreich, die einen Impfpass einführten.

Unterschiede zwischen den schottischen und schwedischen Reaktionen auf die Pandemie

CAN Films sprach mit mehreren Personen in Schottland, die den Ansatz ihrer Regierung im Umgang mit der Pandemie für vernünftig hielten – obwohl sie nicht wussten, wie Schweden die Dinge gehandhabt hatte und welche Ergebnisse es gab.

Im März 2020 verhängte Schottland strenge Ausgangssperren und schloss Schulen, Restaurants, Fitnessstudios und andere soziale Einrichtungen. Den Menschen drohte die Polizei mit Geldstrafen, wenn sie das Haus verließen, außer um Lebensmittel zu kaufen, Sport zu treiben (einmal täglich) oder zur Arbeit zu gehen, wenn sie nicht von zu Hause aus arbeiten konnten.

Am 23. März 2021 sagte die erste schottische Ministerin Nicola Sturgeon: Lassen Sie mich ganz offen sein. Die strengen Beschränkungen für unser normales Alltagsleben, die ich jetzt darlegen werde, sind schwierig und sie sind beispiellos. Sie laufen praktisch auf das hinaus, was man als Abriegelung bezeichnet hat.

Schweden ging mit der Pandemie anders um als die meisten Länder der Welt und wurde für seine lockeren Beschränkungen und das Fehlen strenger Abriegelungen gerügt. Im Oktober 2020 bezeichnete TIME die schwedische COVID-19-Reaktion als „Katastrophe“, aber die Daten zeigten, dass die Todesrate in Schweden im Jahr 2020 im Einklang mit anderen Jahren stand – nichts Außergewöhnliches.

Während die meisten anderen europäischen Länder zu Beginn der Pandemie Abriegelungsmaßnahmen einführten, tat Schweden dies nicht und hielt den größten Teil des Jahres 2020 über wenige soziale Distanzierungsmaßnahmen ein. Später im Jahr und im Jahr 2021 wurden jedoch einige Beschränkungen der Teilnehmerzahl bei öffentlichen Versammlungen und Veranstaltungen eingeführt. Schweden beschrieb seine Reaktion auf die Pandemie folgendermaßen:

Bei der schwedischen Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie ging es darum, die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt zu ergreifen, denn verschiedene Maßnahmen sind zu verschiedenen Zeitpunkten wirksam. Die Reaktion des Landes beruhte zum Teil auf freiwilligen Maßnahmen. Anstatt beispielsweise eine landesweite Abriegelung zu verhängen, haben die Behörden Empfehlungen ausgesprochen: zu Hause bleiben, wenn man Symptome hat, Abstand zu anderen halten, öffentliche Verkehrsmittel möglichst meiden usw.

.. Schwedische Vorschulen und Schulen für 6- bis 16-Jährige blieben während der Pandemie bis auf wenige Ausnahmen geöffnet. Die schwedische Gesundheitsbehörde kam auf der Grundlage einer Analyse der Situation in Schweden und der möglichen Folgen für die gesamte Gesellschaft zu der Einschätzung, dass die Schließung aller Schulen in Schweden keine sinnvolle Maßnahme wäre.

Schweden: Weniger überzählige Todesfälle ohne Abriegelungen

Nachfolgend sehen Sie einen Vergleich der Ergebnisse der Pandemiebekämpfung in den beiden Ländern, basierend auf Daten, die von CAN Films zusammengestellt wurden:

Scotland Sweden

Einwohnerzahl 5,5 Millionen 10,2 Millionen

Überzählige Todesfälle 2020 15 % 7,5 %

Abriegelungen 3 0

Impfpässe Ja Impfung freiwillig

Schulschließungstage 64 0

Gewichtszunahme wegen Langeweile 54 % 0

Anstieg der alkoholbedingten Todesfälle 17 % 3 %

Die Inflationsrate 3,2 % 1,2 %

Zunahme der Depression 24 % 6 %

Schrumpfung der Wirtschaft 10 % 2,8 %

Erhöhung der Verschuldung 28 % 13 %

Schweden hat trotz heftiger Kritik an seinem Umgang mit der Pandemie festgehalten. Der staatliche Epidemiologe des Landes, Dr. Anders Tegnell, hat sich schon früh in der Pandemie gegen die Abriegelung ausgesprochen, was dazu führte, dass er als Schwedens „Anti-Abriegelungs-Architekt“ bezeichnet wurde.

Anfangs bezeichnete Tegnell die Abriegelungsmaßnahmen der übrigen Welt als „Wahnsinn“, wenn man bedenkt, welch gravierende Nebenwirkungen sie letztlich haben. Der Stanford-Nobelpreisträger Michael Levitt, Ph.D., der zu den Befürwortern der schwedischen Lockerungsmaßnahmen gehört, vertrat die Ansicht, dass Lockdowns nicht nur keine Leben retten, sondern stattdessen aufgrund von sozialen Schäden, häuslichem Missbrauch, Scheidungen, Alkoholismus und anderen gesundheitlichen Problemen, die nicht behandelt werden, Leben kosten. Bloomberg berichtete:

Es war, als wäre die Welt verrückt geworden, und alles, was wir besprochen hatten, war vergessen‘, sagte Tegnell in einem Podcast mit dem Schwedischen Rundfunk … ‚Die Fälle wurden zu viele und der politische Druck wurde zu stark. Und dann stand Schweden ziemlich allein da.

Tegnell erklärte, dass es auch nicht nötig war, während der Pandemie die Schulen zu schließen, und Wissenschaftler vom Institut Pasteur in Frankreich fanden tatsächlich heraus, dass es in Grundschulen keine signifikante Übertragung von COVID-19 gab, weder unter den Schülern noch von Schülern auf Lehrer.

„Die Studie bestätigte auch, dass jüngere Kinder, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, in der Regel keine oder nur geringe Symptome entwickeln, was dazu führen kann, dass das Virus nicht diagnostiziert wird“, fügte Studienautor Bruno Hoen hinzu.

Während Schweden seine Bürger ermutigt hat, sich sozial zu distanzieren, ist die Verwendung von Gesichtsmasken eine andere Sache, und Tegnell hat erklärt, dass es kaum Beweise für das Tragen von Gesichtsmasken gibt. Das Land hat während der Pandemie zu keinem Zeitpunkt Gesichtsmasken vorgeschrieben und im Juli 2021 auch seine „vage Empfehlung“, überhaupt eine zu tragen, fallen gelassen.

In einem Interview mit der britischen Website Unherd im September 2021 unterstützte Tegnell weiterhin die weniger restriktive Reaktion Schwedens auf die Pandemie und erklärte, dass es dem Land „gar nicht so schlecht ergangen ist“, da es im Jahr 2020 weniger Todesfälle gab als in einigen europäischen Ländern, die Schließungen verhängten. In Bezug auf Kinder sagte er, dass sie „definitiv von der Pandemie betroffen waren, aber in einem viel geringeren Ausmaß, als es Kinder gewesen wären, wenn wir die Schulen geschlossen hätten“.

Herdenimmunität „reicht nicht„

Die offizielle Darstellung hat viele Menschen zu der Überzeugung gebracht, dass die Herdenimmunität auf natürlichem Wege nicht erreicht werden kann und ohne eine Injektion „nicht ausreicht“. CAN Films sprach mit einer schottischen Frau, die genau das glaubte, weil man es ihr gesagt hatte.

Die Herdenimmunität, die eintritt, wenn genügend Menschen eine Immunität gegen eine Infektionskrankheit erwerben, so dass sie sich in der Gemeinschaft nicht mehr weiter ausbreiten kann, wird anhand der Reproduktionszahl oder R-Zahl (R0) berechnet, d. h. der geschätzten Zahl der Neuinfektionen, die von einer infizierten Person ausgehen können.

Ein R0-Wert von unter 1 (wobei R1 bedeutet, dass eine infizierte Person voraussichtlich eine weitere Person anstecken wird) deutet darauf hin, dass die Fälle zurückgehen, während ein R0-Wert von über 1 bedeutet, dass die Fälle zunehmen. Dies ist jedoch alles andere als eine exakte Wissenschaft, da die Anfälligkeit einer Person für Infektionen von vielen Faktoren abhängt, darunter ihr Gesundheitszustand, ihr Alter und ihre Kontakte innerhalb einer Gemeinschaft.

Die ursprünglichen R0-Berechnungen für die COVID-19-HIT basierten auf der Annahme, dass alle Menschen die gleiche Anfälligkeit haben und sich zufällig mit anderen in der Gemeinschaft vermischen würden. Eine in Nature Reviews Immunology veröffentlichte Studie deutet jedoch darauf hin, dass der Schwellenwert für die Herdenimmunität bei COVID-19 möglicherweise angepasst werden muss, da Kinder weniger empfänglich für die Krankheit sind.

Darüber hinaus bezeichnete Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Plattformtechnologie, die Vorstellung, dass die Herdenimmunität gegen COVID-19 nur durch eine allgemeine Impfung erreicht werden kann, als Mythos. „Die Herdenimmunität wird meistens durch natürliche Infektionen erreicht … Impfstoffe werden uns nicht zur Herdenimmunität führen“, so Malone.

Herdenmentalität vs. Herdenimmunität

Mehr noch: In einer schockierenden Umkehrung, die einer Neudefinition der Realität gleichkommt, hat die Weltgesundheitsorganisation sogar ihre Definition der Herdenimmunität geändert. Im Juni 2020 stimmte die WHO-Definition der Herdenimmunität, die auf einer ihrer COVID-19-Fragenseiten veröffentlicht wurde, mit dem weithin akzeptierten Konzept überein, das seit Jahrzehnten der Standard für Infektionskrankheiten ist. Hier ist der ursprüngliche Wortlaut, mit freundlicher Genehmigung der Wayback-Maschine des Internet-Archivs:

Herdenimmunität ist der indirekte Schutz vor einer Infektionskrankheit, der eintritt, wenn eine Population entweder durch eine Impfung oder eine durch frühere Infektionen entwickelte Immunität immun ist.

In der aktualisierten Definition der WHO vom Oktober 2020 wird die Herdenimmunität jedoch als „ein Konzept, das für Impfungen verwendet wird“ beschrieben. Diese Pervertierung der Wissenschaft impliziert, dass die einzige Möglichkeit, eine Herdenimmunität zu erreichen, die Impfung ist, was offenkundig unwahr ist:

Herdenimmunität“, auch bekannt als „Populationsimmunität“, ist ein Konzept, das für Impfungen verwendet wird, bei denen eine Bevölkerung vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann, wenn ein Schwellenwert für die Impfung erreicht wird. Herdenimmunität wird erreicht, indem man Menschen vor einem Virus schützt, nicht indem man sie ihm aussetzt. Impfstoffe bringen unser Immunsystem dazu, Proteine zu bilden, die eine Krankheit bekämpfen, die sogenannten Antikörper, so wie es auch geschieht, wenn wir einer Krankheit ausgesetzt sind, aber – und das ist entscheidend – Impfstoffe wirken, ohne uns krank zu machen. Geimpfte Menschen sind davor geschützt, sich mit der betreffenden Krankheit anzustecken und sie weiterzugeben, sodass jegliche Übertragungskette unterbrochen wird.

CAN Films wies unterdessen auf die Ironie hin, dass man mit einer experimentellen Impfung – die immer noch eine Virusübertragung ermöglicht – eine Herdenimmunität anstrebt, während man die Risiken der Herdenmentalität ignoriert, die in weiten Teilen der Welt herrscht:

Herdenimmunität. Was ist mit dem Herdentrieb? Ich meine, folgen alle der offiziellen Darstellung, egal was passiert? Abriegelung des Staates, egal wie der Gesundheitszustand oder das Alter ist? Sich so verhalten, als ob man ansteckend wäre, egal ob man Symptome hat oder nicht? Lassen Sie sich eine experimentelle Impfung verabreichen, auch wenn das Risiko-Nutzen-Verhältnis gegen Sie spricht …? Wenn dieser Einheitsansatz nicht der Beginn des Totalitarismus war, dann wurden die Menschen definitiv wie Vieh behandelt.

Der schottische Impfpass ist ein Desaster

Das schottische Impfpass-System trat am 1. Oktober 2021 in Kraft, aber die Regierung gewährte eine 17-tägige „Schonfrist“, um den Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, ihre Verfahren zum Laufen zu bringen. Daraufhin kam es zu heftigen Reaktionen, wobei verschiedene Gruppen die Pässe als „diskriminierend“ und „chaotische, in letzter Minute getroffene Entscheidungen“ bezeichneten.

Nun, da die Maßnahme in Kraft getreten ist, muss jedoch jeder über 18 Jahre einen Nachweis über die COVID-19-Injektion vorlegen, um Zutritt zu erhalten:

Nachtklubs

Unterhaltungslokale für Erwachsene

Unbestuhlte Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 500 Personen

Unbestuhlte Veranstaltungen im Freien mit mehr als 4.000 Personen

Jede Veranstaltung mit mehr als 10.000 Besuchern

Die Scottish Hospitality Group, die sich gegen die Pässe ausspricht, bezeichnete die Regelung bereits am ersten Wochenende als „völliges Desaster“, da die Lokale die Gäste bereits an der Tür abweisen müssten und das Personal misshandelt werde.

Sprecher Stephen Montgomery sagte gegenüber BBC News: Die Erfahrung dieses Wochenendes zeigt, dass das Ergebnis ein unerträgliches Maß an Missbrauch unseres Personals und die Schaffung einer Atmosphäre war, die den Genuss unserer Nachtlokale völlig untergräbt.

Und zu welchem Zweck? Bislang zeigen die Daten, dass restriktivere Maßnahmen die Zahl der COVID-19-Todesfälle nicht verringert haben. Und die COVID-19-Impfung ist kein wirksames Mittel, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, da selbst diejenigen, die zwei Impfungen erhalten haben, das Virus immer noch übertragen können. Was der Impfpass bewirkt, ist, dass diese Art von Eingriff in die persönliche Freiheit „normal“ wird und den Weg für immer größere Einschränkungen ebnet.

Quelle: