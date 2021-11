Das Metaverse ist Big Brother in Verkleidung: Freiheit durch technologische Tyrannen

Alle, die sich darauf freuen, das Metaverse zu erleben, sind gewarnt worden. Wenn Sie Ihre Kinder am Metaverse teilnehmen lassen, wurden Sie gewarnt. Wenn Sie glauben, es sei nur ein Spiel, ein Lehrmittel oder ein Ort billiger Unterhaltung, dann sind Sie gewarnt. Das Metaverse ist ein Ort, an dem Seelen gefangen und versklavt werden. ⁃ TN-Editor

„Der Begriff Metaverse wurde, wie der Begriff Meritokratie, in einem dystopischen Science-Fiction-Roman geprägt, der als abschreckendes Beispiel geschrieben wurde. Dann übernahmen Techies das Metaversum und Technokraten die Meritokratie und übernahmen mit Begeisterung, was eigentlich Schrecken einflößen sollte.“-Antonio García Martínez

Willkommen in der Matrix (d. h. im Metaversum), wo die Realität virtuell ist, die Freiheit nur so frei ist, wie es die technologischen Oberherren zulassen, und die künstliche Intelligenz die Menschheit langsam überflüssig, minderwertig und obsolet macht.

Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, sieht dieses digitale Universum – das Metaverse – als den nächsten Schritt in unserer evolutionären Umwandlung von einer menschlich geprägten Gesellschaft zu einer technologischen Gesellschaft.

Doch während Zuckerbergs Vision dieser digitalen Grenze mit einer gewissen Skepsis betrachtet wird, ist die Wahrheit – wie der Journalist Antonio García Martínez feststellt -, dass wir bereits im Metaverse leben.

Das Metaversum ist wiederum eine dystopische Leistungsgesellschaft, in der die Freiheit ein bedingtes Konstrukt ist, das auf dem eigenen Wert und der Einhaltung von Vorschriften beruht.

In einer Leistungsgesellschaft sind Rechte Privilegien, die denjenigen gewährt werden, die sie sich verdient haben. In einer Leistungsgesellschaft, in der die politische Korrektheit formalisiert, legalisiert und institutionalisiert ist, kann es keine Toleranz für Unabhängigkeit oder Individualität geben. Ebenso kann es keine echte Freiheit geben, wenn die Fähigkeit, sich auszudrücken, sich zu bewegen, Handel zu treiben und in der Gesellschaft zu funktionieren, davon abhängt, inwieweit man bereit ist, sich „anzupassen“.

Wir sind jetzt fast an diesem Punkt angelangt.

Bedenken Sie, dass in unserer heutigen Welt der Tugendhaftigkeit, in der sich der Faschismus als Toleranz tarnt, die einzige Möglichkeit, auch nur den Anschein von Freiheit zu genießen, darin besteht, sich freiwillig zu zensieren, sich anzupassen und im Gleichschritt mit den jeweils vorherrschenden Ansichten zu marschieren.

Wenn Sie dies nicht tun – indem Sie es wagen, „gefährliche“ Ideen zu vertreten oder unpopuläre politische Bewegungen zu unterstützen -, werden Sie aus dem Geschäftsleben, dem Arbeitsmarkt und der Gesellschaft ausgeschlossen: Facebook wird Sie sperren, Twitter wird Sie abschalten, Instagram wird Ihnen die Plattform entziehen, und Ihr Arbeitgeber wird Ihnen ein Ultimatum stellen, das Sie zwingt, zwischen Ihren sogenannten Freiheiten und Ihrem wirtschaftlichen Überleben zu wählen.

Genau so will uns Corporate America auf eine Welt vorbereiten, in der „wir, das Volk“ unreflektierte, widerstandslose, sklavisch gehorsame Automaten sind, die einem tiefen Staat hörig sind, der von Computeralgorithmen überwacht wird.

Die Science-Fiction ist zur Tatsache geworden.

Rund zwanzig Jahre nach dem kultigen Film der Wachowskis, The Matrix, der uns eine futuristische Welt vorstellte, in der die Menschen in einer computersimulierten Nicht-Realität leben, die von autoritären Maschinen angetrieben wird – eine Welt, in der die Wahl zwischen dem Leben in einem von Verleugnung geprägten virtuellen Traumzustand oder der Konfrontation mit den harten, schwierigen Realitäten des Lebens auf eine blaue oder eine rote Pille hinausläuft – stehen wir am Abgrund einer technologisch dominierten Matrix, die wir selbst geschaffen haben.

Mit jedem Tag, der verstreicht, erleben wir das Prequel zu The Matrix und geraten immer mehr in den Bann von technologisch gesteuerten virtuellen Gemeinschaften, virtuellen Realitäten und virtuellen Annehmlichkeiten, die von künstlich intelligenten Maschinen verwaltet werden, die auf dem besten Wege sind, den Menschen zu ersetzen und schließlich jeden Aspekt unseres Lebens zu beherrschen.

In The Matrix wird der Computerprogrammierer Thomas Anderson alias Hacker Neo von Morpheus aus seinem virtuellen Schlummer geweckt. Morpheus ist ein Freiheitskämpfer, der die Menschheit aus einem lebenslangen Winterschlaf befreien will, der von hochentwickelten Maschinen mit künstlicher Intelligenz aufgezwungen wurde, die auf den Menschen als organische Energiequelle angewiesen sind. Nur wenige Menschen sind sich bewusst, dass sie in einer künstlichen Traumwelt leben, da ihr Geist in eine perfekt gestaltete virtuelle Realität eingebunden ist.

Neo wird vor die Wahl gestellt: Entweder er nimmt die rote Pille, wacht auf und schließt sich dem Widerstand an, oder er nimmt die blaue Pille, bleibt im Schlaf und dient den Machthabern als Futter.

Die meisten Menschen entscheiden sich für die blaue Pille.

In unserem Fall wurde die blaue Pille – ein One-Way-Ticket für eine lebenslange Haftstrafe in einem elektronischen Konzentrationslager – mit Honig überzogen, um den bitteren Nachgeschmack zu verbergen. Sie wird uns im Namen der Zweckmäßigkeit verkauft und in Form von rasend schnellem Internet, Handysignalen, die nie einen Anruf abbrechen, Thermostaten, die uns auf der perfekten Temperatur halten, ohne dass wir einen Finger rühren müssen, und Unterhaltungsangeboten, die gleichzeitig auf unsere Fernseher, Tablets und Handys gestreamt werden können, geliefert.

Doch wir sind nicht nur in den Bann dieser Technologien geraten, die unser Leben einfacher machen sollten. Wir haben uns von ihnen versklaven lassen.

Sehen Sie sich um. Überall, wo Sie hinkommen, sind die Menschen so süchtig nach ihren internetfähigen Geräten – Smartphones, Tablets, Computern, Fernsehern -, dass sie stundenlang in eine virtuelle Welt eintauchen können, in der die menschliche Interaktion durch das Medium der Technologie gefiltert wird.

Das ist keine Freiheit. Das ist nicht einmal Fortschritt.

Das ist technologische Tyrannei und eiserne Kontrolle durch den Überwachungsstaat, Unternehmensgiganten wie Google und Facebook und staatliche Spionageagenturen wie die National Security Agency.

Wir sind so sehr damit beschäftigt, uns die neuesten Technologien zunutze zu machen, dass wir kaum einen Gedanken an die Folgen unseres rücksichtslosen, kopflosen Stolperns in eine Welt verschwenden, in der unsere erbärmliche Abhängigkeit von internetfähigen Geräten und Gizmos uns auf eine Zukunft vorbereitet, in der Freiheit eine Illusion ist.

Doch es ist nicht nur die Freiheit, die auf dem Spiel steht. Die Menschheit selbst steht auf dem Spiel.

Wenn sich die Amerikaner jemals in der Knechtschaft technologischer Tyrannen wiederfinden, werden wir nur uns selbst dafür verantwortlich machen können, dass wir die Ketten durch unsere eigene Trägheit, Faulheit und unser erbärmliches Vertrauen in internetfähige Geräte und Gizmos geschmiedet haben, die uns völlig irrelevant machen.

In der Tat nähern wir uns schnell Philip K. Dicks Zukunftsvision, wie sie in dem Film Minority Report dargestellt wird. Dort nehmen die Polizeibehörden Kriminelle fest, bevor sie ein Verbrechen begehen können, fahrerlose Autos bevölkern die Autobahnen, und die biometrischen Daten eines Menschen werden ständig gescannt und dazu verwendet, seine Bewegungen zu verfolgen, ihn für Werbung anzusprechen und ihn ständig zu überwachen.

Das Zeitalter des Internets der Dinge (IoT) bricht an, in dem mit dem Internet verbundene „Dinge“ Ihr Zuhause, Ihre Gesundheit und Ihre Gewohnheiten überwachen, um Ihre Vorratskammern zu füllen, Ihre Energieversorgung zu regeln und Ihr Leben unter Kontrolle und relativ sorgenfrei zu halten.

Das Schlüsselwort hier ist jedoch Kontrolle.

In nicht allzu ferner Zukunft wird so gut wie jedes Gerät, das Sie besitzen – und sogar Produkte wie Stühle, in denen Sie normalerweise keine Technologie vermuten – miteinander verbunden sein und miteinander sprechen.

Ende 2018 „waren weltweit schätzungsweise 22 Milliarden Geräte mit dem Internet der Dinge verbunden… Prognosen zufolge werden bis 2030 rund 50 Milliarden dieser IoT-Geräte weltweit im Einsatz sein, wodurch ein riesiges Netz miteinander verbundener Geräte entsteht, das von Smartphones bis zu Küchengeräten reicht.“

Da die Technologien, die diese Geräte antreiben, immer ausgefeilter geworden sind, haben sie sich auch immer weiter verbreitet und umfassen alles von Zahnbürsten und Glühbirnen bis hin zu Autos, intelligenten Messgeräten und medizinischen Geräten.

Es wird geschätzt, dass jede Sekunde 127 neue IoT-Geräte mit dem Internet verbunden werden.

Diese „vernetzte“ Industrie ist zur nächsten großen gesellschaftlichen Umwälzung geworden, gleichauf mit der industriellen Revolution, einem Wendepunkt in Technologie und Kultur.

Zwischen fahrerlosen Autos, die völlig ohne Lenkrad, Gas- oder Bremspedal auskommen, und intelligenten Pillen, die mit Computerchips, Sensoren, Kameras und Robotern ausgestattet sind, stehen wir kurz davor, die Vorstellungen von Science-Fiction-Autoren wie Philip K. Dick und Isaac Asimov zu übertreffen. (Übrigens gibt es so etwas wie ein fahrerloses Auto nicht. Irgendjemand oder irgendetwas wird fahren, aber das werden nicht Sie sein.)

Zu diesen mit dem Internet verbundenen technischen Spielereien gehören intelligente Glühbirnen, die Einbrecher abschrecken, indem sie Ihr Haus bewohnt aussehen lassen, intelligente Thermostate, die die Temperatur in Ihrem Haus anhand Ihrer Aktivitäten regulieren, und intelligente Türklingeln, mit denen Sie sehen können, wer vor Ihrer Haustür steht, ohne Ihre Couch verlassen zu müssen.

Nest, die Google-Produktreihe für das intelligente Zuhause, steht an der Spitze der „vernetzten“ Industrie, mit solch technologisch versierten Annehmlichkeiten wie einem intelligenten Schloss, das Ihrem Thermostat mitteilt, wer zu Hause ist, welche Temperaturen er bevorzugt und wann Ihr Haus unbewohnt ist; einem Telefonsystem, das mit Ihren vernetzten Geräten interagiert, um zu lernen, wann Sie kommen und gehen“ und Sie zu alarmieren, wenn Ihre Kinder nicht nach Hause kommen; und einem Schlafsystem, das überwacht, wann Sie einschlafen und wann Sie aufwachen, und das die Geräusche und die Temperatur im Haus in einem schlaffreundlichen Zustand hält.

Das Ziel dieser mit dem Internet verbundenen Geräte ist es, wie Nest verkündet, „Ihr Haus zu einem rücksichtsvolleren und bewussteren Zuhause zu machen“. Ihr Auto kann Ihnen beispielsweise signalisieren, dass Sie auf dem Weg nach Hause sind, während die Hue-Leuchten blinken können, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen, wenn Nest Protect feststellt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ihre Kaffeemaschine, die sich auf die Daten von Fitness- und Schlafsensoren stützt, brüht eine stärkere Kanne Kaffee für Sie, wenn Sie eine unruhige Nacht hinter sich haben.

Angesichts des Tempos und der Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologien entwickeln, wird es jedoch nicht lange dauern, bis diese Geräte völlig unabhängig von ihren menschlichen Schöpfern funktionieren, was eine ganze Reihe neuer Probleme aufwirft. Der Technologieexperte Nicholas Carr stellt fest: „Sobald man Robotern oder Softwareprogrammen erlaubt, frei in der Welt zu handeln, werden sie auf ethisch heikle Situationen stoßen und vor schwierige Entscheidungen gestellt, die nicht durch statistische Modelle gelöst werden können. Das wird für selbstfahrende Autos, selbstfliegende Drohnen und Kampfroboter gelten, so wie es in geringerem Umfang bereits für automatische Staubsauger und Rasenmäher gilt.

So wie der Staubsaugerroboter Roomba „keinen Unterschied zwischen einem Staubhasen und einem Insekt macht“, werden bewaffnete Drohnen nicht in der Lage sein, zwischen einem flüchtenden Kriminellen und jemandem, der einfach nur eine Straße entlang joggt, zu unterscheiden. Und wie soll man sich gegen einen Roboterpolizisten – wie den vom Pentagon entwickelten Androiden Atlas – verteidigen, der darauf programmiert ist, auf jede wahrgenommene Bedrohung mit Gewalt zu reagieren?

Darüber hinaus werden in diesem vernetzten Zeitalter nicht nur unsere Wohnungen und persönlichen Geräte neu geordnet und gestaltet, sondern auch unsere Arbeitsplätze, unser Gesundheitssystem, unsere Regierung, unsere Körper und unsere innersten Gedanken werden in eine Matrix eingebunden, über die wir keine wirkliche Kontrolle haben.

Es wird erwartet, dass wir alle bis 2030 das Internet der Sinne (IoS) erleben werden, das durch künstliche Intelligenz (AI), virtuelle Realität (VR), erweiterte Realität (AR), 5G und Automatisierung ermöglicht wird. Das Internet der Sinne basiert auf vernetzter Technologie, die mit unseren Seh-, Hör-, Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinn interagiert, wobei das Gehirn als Benutzerschnittstelle dient. Wie die Journalistin Susan Fourtane erklärt:

Viele sagen voraus, dass bis 2030 die Grenzen zwischen Denken und Handeln verschwimmen werden. Neunundfünfzig Prozent der Verbraucher glauben, dass wir in der Lage sein werden, Kartenrouten auf VR-Brillen zu sehen, indem wir einfach an ein Ziel denken… Bis 2030 wird die Technologie auf unsere Gedanken reagieren und sie sogar mit anderen teilen… Die Nutzung des Gehirns als Schnittstelle könnte das Ende von Tastaturen, Mäusen, Game-Controllern und letztendlich von Benutzeroberflächen für jedes digitale Gerät bedeuten. Der Benutzer braucht nur noch an die Befehle zu denken, und sie werden einfach ausgeführt. Smartphones könnten sogar ohne Touchscreen funktionieren.

Mit anderen Worten: Das IoS wird sich darauf stützen, dass die Technologie auf Ihre Gedanken zugreifen und sie verarbeiten kann.

Fourtane skizziert mehrere Trends im Zusammenhang mit dem IoS, die bis 2030 Realität werden dürften:

1: Gedanken werden zu Handlungen: Durch die Nutzung des Gehirns als Schnittstelle werden Nutzer beispielsweise in der Lage sein, Kartenrouten auf VR-Brillen zu sehen, indem sie einfach an ein Ziel denken.

2: Geräusche werden zu einer Erweiterung der entwickelten virtuellen Realität: Nutzer können die Stimme einer beliebigen Person so realistisch nachahmen, dass sie sogar Familienmitglieder täuschen können.

3: Reales Essen wird zweitrangig gegenüber imaginären Geschmäckern. Ein sensorisches Gerät für Ihren Mund könnte alles, was Sie essen, digital verbessern, sodass jedes Essen wie Ihre Lieblingsspeise schmecken kann.

4: Gerüche werden zu einer Projektion dieser virtuellen Realität, sodass virtuelle Besuche, z. B. in Wäldern oder auf dem Land, das Erleben aller natürlichen Gerüche dieser Orte beinhalten würden.

5: Die totale Berührung: Smartphones mit Bildschirmen werden die Form und Beschaffenheit der digitalen Symbole und Tasten, die sie drücken, vermitteln.

6: Verschmolzene Realität: VR-Spielwelten werden bis 2030 nicht mehr von der physischen Realität zu unterscheiden sein.

Das ist das Metaversum, verpackt in den Sirenengesang der Bequemlichkeit und uns als das Geheimnis von Erfolg, Unterhaltung und Glück verkauft.

Es ist ein falsches Versprechen, eine böse Falle, um uns in die Falle zu locken, mit einem einzigen Ziel: totale Kontrolle.

George Orwell hat das verstanden.

Orwells Meisterwerk 1984 schildert eine globale Gesellschaft der totalen Kontrolle, in der es den Menschen nicht erlaubt ist, Gedanken zu haben, die in irgendeiner Weise mit dem Konzernstaat nicht übereinstimmen. Es gibt keine persönliche Freiheit, und die fortschrittliche Technologie ist zur treibenden Kraft hinter einer Überwachungsgesellschaft geworden. Spitzel und Kameras sind überall. Und die Menschen sind der Gedankenpolizei unterworfen, die gegen jeden vorgeht, der sich eines Gedankenverbrechens schuldig macht. Die Regierung oder „Partei“ wird von Big Brother angeführt, der überall auf Plakaten mit den Worten erscheint: „Big Brother is watching you.“

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist die totale Kontrolle über jeden Aspekt unseres Lebens, bis hin zu unseren inneren Gedanken, das Ziel eines jeden totalitären Regimes.

Das Metaverse ist nur Big Brother in Verkleidung.