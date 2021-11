Milliardäre von Davos wollen den Planeten retten… Warum vertrauen ihnen die Entwicklungsländer nicht?

Von Matthew J.L. Ehret: Er ist Journalist, Dozent und Gründer der Canadian Patriot Review.

Die Entwicklungsländer werden es vorerst nicht akzeptieren, auf dem Altar eines neuen Gaia-Kults geopfert zu werden, der von einer Priesterschaft von Davoser Milliardären geleitet wird.

Es scheint ein Wunder zu geschehen, denn die Multimilliardäre des Weltwirtschaftsforums (WEF) scheinen ein Gewissen zu haben.

Wie von Geisterhand scheint es, dass diese Goldkragen-Eliten nicht mehr nach Profit und Macht gieren, wie sie es einst taten. Während die COP26 ihre 12-tägigen jährlichen Feierlichkeiten abschließt, haben führende, mit dem WEF verbundene Persönlichkeiten wie Prinz Charles, Jeff Bezos, Mario Draghi, Mark Carney und Klaus Schwab ein neues Wirtschaftssystem angekündigt, das auf Tugend statt auf Profit basiert!

Auf der COP26-Webseite heißt es: „95 hochkarätige Unternehmen aus verschiedenen Sektoren verpflichten sich, ‚Nature Positive‘ zu sein und darauf hinzuarbeiten, den Rückgang der Natur bis 2030 aufzuhalten und umzukehren“.

Prinz Charles hat damit geprahlt, dass er 300 Unternehmen, die mehr als 60 Billionen Dollar repräsentieren, koordiniert hat, um sich für einen globalen grünen Wandel einzusetzen, und nach einem Treffen mit dem Prinzen am 2. November kündigte Jeff Bezos seinen neuen, mit 2 Milliarden Dollar dotierten Earth Fund an, um die Ökosysteme der Natur zu schützen, wobei der Schwerpunkt auf Afrika liegt. Sogar Premierminister Mario Draghi hat sich Mark Carney auf diesem neuen grünen Weg angeschlossen, denn beide Männer haben ihre alten Tage der Goldman-Sachs-Geldanbetung hinter sich gelassen und sich einem besseren Schicksal zugewandt. Auf dem G20-Gipfel am 1. November begrüßte Draghi die Green Markets Initiative von Prinz Charles und stellte sich voll hinter die Dekarbonisierungsinitiative Italiens.

Der Prinz selbst (der auch der nominelle Schöpfer der 2020 gestarteten Great Reset Agenda ist) sprach als aufgeklärter Staatsmann und sagte zu den Staats- und Regierungschefs der Welt: „Da die enorme Herausforderung des Klimawandels die Gespräche der Menschen beherrscht, von den Nachrichten bis zu den Wohnzimmern, und da die Zukunft der Menschheit und der Natur selbst auf dem Spiel steht, ist es sicherlich an der Zeit, unsere Differenzen beiseite zu legen und diese einmalige Gelegenheit zu ergreifen, um einen substanziellen grünen Aufschwung einzuleiten, indem wir die Weltwirtschaft auf einen zuversichtlichen, nachhaltigen Kurs bringen und so unseren Planeten retten.“

Zu den neuen Finanzmechanismen, die in diesem Krieg gegen die Menschheit zum Einsatz kommen, gehören der neue Earth Fund von Bezos, der Living Planet Index von Sir Robert Watson (der 2018 auf dem Weltwirtschaftsforum vorgestellt wurde) und die neue, von der Rockefeller Foundation geförderte Intrinsic Exchange Group (IEG), die versucht, globale Ökosysteme im Wert von schätzungsweise 4 Billionen Dollar in finanzielles Eigenkapital umzuwandeln, das von neuen privaten Unternehmen kontrolliert werden kann (die als „Naturkapitalgesellschaften“ bezeichnet werden).

Auf ihrer Website erklärt die IEG: „In Zusammenarbeit mit der New Yorker Börse stellt die IEG eine erstklassige Plattform zur Verfügung, um diese Unternehmen zum Handel zuzulassen und so die Umwandlung von Naturkapital in Finanzkapital zu ermöglichen. Das Eigenkapital des NAC erfasst den intrinsischen und produktiven Wert der Natur und bietet einen Wertespeicher, der auf den lebenswichtigen Vermögenswerten basiert, die unsere gesamte Wirtschaft untermauern und das Leben auf der Erde ermöglichen… Im Jahr 2021 haben wir damit begonnen, die behördliche Genehmigung zu beantragen, um die ersten Transaktionen mit natürlichen Vermögenswerten auf die Kapitalmärkte zu bringen. Unsere Vision ist es, Hunderte von Natural Asset Companies auf den Markt zu bringen, die Naturwerte im Wert von mehreren Billionen Dollar repräsentieren.“

Diese neuen Unternehmen werden die Verwalter neuer Schutzzonen auf der ganzen Welt sein, die laut UNO bis 2030 30 % der Erdoberfläche umfassen sollen und noch viel mehr, bis 2050.

Ist dies ein Grund zur Freude, oder ist etwas Dunkleres im Spiel?

Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich zu fragen: Hat diese neue tugendhafte Ordnung irgendetwas damit zu tun, Menschen aus der Armut zu befreien oder wirtschaftliche Ungerechtigkeit zu beenden?

Leider ist sie genau auf das Gegenteil ausgerichtet.

Wie wir allmählich erkennen und wie Staatsmänner auf der ganzen Welt darauf hinweisen, hat diese neue Ordnung mehr mit der oligarchischen Besessenheit zu tun, menschliches Vieh zu kontrollieren, und weniger mit dem tatsächlichen Schutz der Umwelt. Die Tausende von Tonnen CO2, die von Privatjets in Davos und auf der COP26 ausgestoßen werden, sind nur ein kleiner Aspekt dieser Unaufrichtigkeit.

Obrador prangert das Spiel an

Am 30. Oktober rief Mexikos Präsident Lopez Obrador diese neue Form des Kolonialismus aus, als er einer Zeremonie zur Feier des laufenden Baus des 6,7 Milliarden Dollar teuren Hochgeschwindigkeitszuges Maya Train vorstand, der derzeit in den südlichen Regionen Mexikos gebaut wird. Das Projekt, das den Lebensstandard in Mexiko durch die Förderung der industriellen und infrastrukturellen Produktion dramatisch anheben würde, ist weit hinter dem Zeitplan zurückgeblieben, was zu einem großen Teil auf umfangreiche juristische Auseinandersetzungen zurückzuführen ist, die von indigenen Gruppen geführt werden, die von ausländischen Interessen als Stellvertreter für die Verteidigung der mexikanischen Ökosysteme eingesetzt werden. In vielen Gerichtsverfahren gegen das Projekt wird argumentiert, dass das Projekt gestoppt und begraben werden muss, da mehrere Insekten- und Tierarten und sogar einige Leoparden von der neuen Bahnstrecke betroffen sein werden.

In seinen Ausführungen gegenüber einem Journalisten, der sich nach dem Eisenbahnprojekt erkundigte, sagte Obrador:

Eines der Dinge, die sie [die Neoliberalen] in der Welt förderten, um in aller Ruhe plündern zu können, war die Schaffung oder Förderung der sogenannten neuen Rechte. So wurden Feminismus, Ökologismus, die Verteidigung der Menschenrechte, der Schutz von Tieren stark gefördert, auch von ihnen. All diese Ursachen sind sehr edel, aber die Absicht war, all diese neuen Ursachen zu schaffen oder zu fördern, damit wir nicht Abhilfe schaffen – damit wir nicht umkehren und sehen, dass sie die Welt ausplündern, also das Thema der wirtschaftlichen und soziale Ungleichheit würde aus dem Zentrum der Debatte herausgehalten….Die internationalen Organisationen, die das neoliberale Modell unterstützten, das ein Plünderungsmodell ist, bei dem Unternehmen nationales Eigentum, das Eigentum des Volkes, an sich reißen – dieselben Unternehmen finanzierten und finanzieren weiterhin, Umweltgruppen, Verteidiger der ‚Freiheit‘.

Viele Menschen sind über diese Äußerungen verwirrt, da sie sich nicht vorstellen können, wie neoliberale Monetaristen, die das neue Zeitalter der Ausplünderung im Rahmen der Globalisierung parasitär vorangetrieben haben, auch solche von Obrador skizzierten Gruppen für „neue Rechte“ unterstützen können.

Den Nationen des globalen Südens, die sich darüber ärgern, dass ihr Recht auf Unterstützung ihrer Bevölkerung durch die Beschneidung ihrer Ländereien und Ressourcen beschnitten wird, wird gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, da Geldströme von oben auf sie herabregnen werden. Hunderte von Milliarden Dollar an Monopolgeldern werden auf den sich entwickelnden Sektor gespritzt, um ihn dafür zu belohnen, dass er unerschlossen bleibt. Wenn das nicht ausreicht, werden Kohlenstoffbörsen eingerichtet, so dass die armen Länder ihre ungenutzten Kohlenstoffquoten an private umweltverschmutzende Unternehmen verkaufen können (vielleicht dieselben Unternehmen, die die afrikanischen Kobaltminen kontrollieren und ein Monopol auf die Kontrolle des Sektors der erneuerbaren Energien anstreben). Das ist eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen, das sie zumindest nachts als Brennholz warm hält, da die Armen der Welt sich keine Sorgen machen müssen, dass naturzerstörende Wasserkraftwerke ihre unberührte Umwelt verschandeln.

Sogar im Westen, wo Bidens 30×30-Verordnung in Kraft getreten ist, wird den Landwirten Geld angeboten, damit sie die Beweidung auf bald geschütztem Land einstellen, während eine angeblich basisdemokratische, mit dem WWF verbundene American Prairie Reserve (mit einer Ausstattung von 160 Millionen Dollar) ein Programm vorantreibt, mit dem 5000 Quadratmeilen Weideland in Montana aus der Nutzung genommen und in ein reines Ökosystem umgewandelt werden sollen.

Wie Präsident Obrador angedeutet hat, zielt die heutige von Milliardären finanzierte Naturschutzbewegung einfach darauf ab, die Ökosysteme der Erde im Rahmen eines neuen globalen feudalen Kontrollsystems von jeglicher menschlichen Wirtschaftstätigkeit auszuschließen.

Selbst die indigenen Völker, die diese Milliardäre als Vorbilder für globales „gutes Verhalten“ zu bewundern vorgeben, werden durch diese neuen grünen Indizes monetarisiert, wobei nicht nur der Unversehrtheit von Land und Wasser ein monetärer Wert beigemessen wird, sondern auch den kulturellen Ökosystemen indigener Gruppen auf der ganzen Welt ein Dollarwert beigemessen wird, in den reiche grüne Finanziers irgendwie investieren können. In dem Maße, in dem solche unveränderlichen Muster indigener Lebensweisen durch die toxische Verschmutzung moderner Technologien oder Infrastrukturen nicht verändert werden, werden diese Öko-Assets für diejenigen, die in sie investieren wollen, umso mehr wert sein. Das mag nicht wissenschaftlich sein, aber es ist krank.

Der Begriff „feudal“ ist keineswegs übertrieben, denn wir können eine starke Parallele zum Europa des 12. Jahrhunderts erkennen, nur dass die aufstrebenden Feudalherren von heute Unternehmen wie Blackrock, Vanguard, Google, Microsoft, Amazon und State Street leiten und versuchen, alle Leibeigenen dafür zu bestrafen, dass sie sich an Eigentum vergreifen, das nur der Adel kontrollieren darf. Blackrock allein verwaltet über 9 Billionen Dollar an Vermögenswerten und 21,6 Billionen Dollar an Technologieplattformen und wird zusammen mit Vanguard schnell zu einem der größten Immobilieneigentümer in den USA, wobei Bill Gates vor kurzem zum größten Eigentümer von amerikanischem Ackerland geworden ist.

Die tieferen imperialen Wurzeln des Konservatismus

Vor dem Hintergrund dieses gewaltigen imperialen Landraubs sollte es nicht überraschen, dass die moderne Naturschutzbewegung ihren Ursprung nicht in Greenpeace-Aktivisten hat, die gegen Wilderer kämpfen, wie es die Mythenmacher glauben machen wollen, sondern in den Eingeweiden des britischen Empire. Es war dieses Imperium, das im späten 19. Jahrhundert in Indien „Naturschutz“-Regionen einführte, um die Armen Indiens unter Kontrolle zu halten, nachdem es den einst mächtigen Textilsektor Indiens zerstört hatte. Diese Praxis wurde in ganz Indien angewandt, als 1876 Südindien von einer großen Hungersnot heimgesucht wurde, der mehrere zehn Millionen Menschen zum Opfer fielen. In dieser dunklen Zeit nutzten die britischen Imperialherren die Gelegenheit, um 1876 das „Imperial Forestry Department“ zu gründen, das zwei Fünftel des indischen Landes unter „Schutz“ stellte und für Menschen unzugänglich machte. Dadurch wurde sichergestellt, dass kein hungernder Untertan die geschützten Gebiete, auf die er sich jahrzehntelang zum Überleben verlassen hatte, zur Nahrungs- oder Wasserversorgung nutzen konnte.

Die nationalsozialistische Umarmung der anglo-amerikanisch finanzierten Wissenschaft der Eugenik auf der einen Seite und die Umarmung des Naturschutzes durch das Reich auf der anderen Seite waren ebenfalls nicht unverbunden. Hermann Göring, der als Minister für die deutschen Wälder diente, glaubte an eine giftige Weltanschauung, die besagte, dass: 1) die Natur ist rein und damit gut, weil sie eine reine, unveränderliche natürliche Ordnung ist, während 2) der Mensch unrein und damit unnatürlich ist, weil er nach Fortschritt strebt. Diese gefährliche Gleichung führte zu scheinbar harmlosen Programmen des Führers und Görings zur Säuberung der deutschen Ökosysteme von aller fremden und damit unnatürlichen Fauna und Flora, um die deutschen Wälder in ihren vermeintlich reinen vorindustriellen Zustand zurückzuversetzen. Die Anbetung der Natur war ein integraler Bestandteil der neuen Herrenrasse, und die Ausmerzung von Unreinheiten erstreckte sich auch auf die menschliche Genetik in Anlehnung an die von britischen Eugenikern und Anthropologen entwickelten Rassentheorien.

Julian Huxleys neue Eugenik-Revolution

Nach Hitlers Niederlage wurde die Eugenik neu verpackt, indem der Vizepräsident der britischen Eugenics Society, Julian Huxley, im Gründungsmanifest für die UNESCO folgende Aussage machte

„Gegenwärtig ist es wahrscheinlich, dass die indirekte Wirkung der Zivilisation eher dysgenisch als eugenisch ist, und in jedem Fall scheint es wahrscheinlich, dass das tote Gewicht der genetischen Dummheit, der körperlichen Schwäche, der geistigen Instabilität und der Krankheitsanfälligkeit, die bereits in der menschlichen Spezies vorhanden sind, sich als zu große Last erweisen wird, um einen wirklichen Fortschritt zu erreichen. Auch wenn es stimmt, dass eine radikale eugenische Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, wird es für die UNESCO wichtig sein, dass das eugenische Problem mit größter Sorgfalt untersucht wird und dass die Öffentlichkeit über die auf dem Spiel stehenden Fragen informiert wird, damit vieles, was heute undenkbar ist, zumindest denkbar wird.“

Die Umsetzung dieser neuen Eugenik in die Praxis nahm in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg viele Köpfe einer Hydra an. Der Hydrakopf, der für diesen Artikel am wichtigsten ist, nahm die Form eines anderen Projekts an, das Julian 1948 ins Leben rief: die Internationale Union für die Erhaltung der Natur (IUCN). Kurz darauf folgte 1961 der World Wildlife Fund (WWF), den er zusammen mit zwei misanthropischen Prinzen namens Philip Mountbatten und Bernhardt von den Niederlanden gründete.

Zwischen 1959 und 1962 war Julian zum Präsidenten der British Eugenics Society aufgestiegen und hatte einem neuen Bereich wissenschaftlicher menschenfeindlicher Theologie den letzten Schliff gegeben, den er zusammen mit einem jesuitischen Mitarbeiter namens Pierre Teilhard de Chardin als „Transhumanismus“ bezeichnete.

Falls Sie es noch nicht erraten haben: Der Transhumanismus war lediglich eine weitere Form der neu verpackten Eugenik, die den spirituellen Bedürfnissen einer neuen Priesterschaft elitärer Sozialingenieure diente, von denen man erwartete, dass sie das Räderwerk einer neuen technokratischen Feudalmaschine steuern würden. Dieses Neuheidentum unterscheidet sich nicht wesentlich von den kultischen Überzeugungen der Thule-Gesellschaft der Nazis, die den Mitgliedern von Hitlers Regierung eine spirituelle Richtung gab.

Die neomalthusianische Wiederbelebung, die diese Eugeniker bis Ende der 1960er Jahre anführten, nahm die Form einer neuen Reihe internationaler Organisationen an, die Systemanalyse und Kybernetik in sich vereinten und darauf abzielten, Nationalstaaten und Ökosysteme gleichermaßen zu kontrollieren. So übernahm das Weltwirtschaftsforum schon früh die von Aurelio Peccei skizzierten Computermodelle des Club of Rome (die 1973 in Schwabs zweites offizielles Treffen in Davos aufgenommen wurden). Diese neuen Modelle zielten darauf ab, dem Wachstumspotenzial der Menschheit feste, unveränderliche Grenzen zu setzen, über die hinaus keine Technologie oder wissenschaftliche Entdeckung jemals vordringen könnte. Es ist kein Zufall, dass dieselben Multimilliardäre, die den Umbau der Weltwirtschaft zu einem neoliberalen Raubzug leiteten, gleichzeitig das Wachstum dieser neuen Gruppe von „neuen Rechten“ finanzierten, angeführt von einer wachsenden Armada von Nichtregierungsorganisationen, Umweltschutz- und Menschenrechtsgruppen.

Die heutige Beteiligung sowohl von Julian Huxleys WWF als auch der IUCN (nicht umbenannt in Conservation International) als Partner der Intrinsic Exchange Group sollte keinem ehrlichen Naturliebhaber ein gutes Gefühl geben.

Offensichtlich gibt es noch viel mehr zu sagen, sowohl über die Geschichte des Naturschutzes, als auch darüber, wie er wieder einmal benutzt wird, um ein neues Zeitalter der Bevölkerungskontrolle einzuleiten, oder darüber, wie er seit mehr als 120 Jahren benutzt wird, um groß angelegte Infrastrukturprojekte in der ganzen Welt zu stören, oder wie Naturschutzgebiete im gesamten globalen Süden terroristische Narkogruppen unterstützt haben.

Für den Moment reicht es jedoch aus, festzustellen, dass die Entwicklungsländer im Allgemeinen nicht akzeptieren werden, auf dem Altar eines neuen Gaia-Kults geopfert zu werden, der von einer Priesterschaft von Davoser Milliardären geleitet wird. Angesichts der Dynamik, die von der Großen Eurasischen Partnerschaft, der Gürtel- und Straßeninitiative und den Bestrebungen lateinamerikanischer und afrikanischer Führer ausgeht, sich endlich von der jahrhundertelangen imperialen Manipulation zu befreien, wird es immer offensichtlicher, dass die utopischen Computermodelle der COP26 zunehmend versagen, wenn sie mit der Realität der kreativen Kraft der Menschheit konfrontiert werden, die die festen Regeln der imperialen Spiele sprengt, wenn eine echte Krise uns zum Handeln bewegt.