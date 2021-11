Warum haben wir Ärzte geschwiegen?

Als NHS-Krankenhausarzt saß ich in der ersten Reihe, als sich das Drama der Coronavirus-Pandemie entfaltet hat. Es waren für mich anderthalb Jahre voller Verwirrung, Frustration und Wut, als ich mit ansehen musste, wie unser Berufsstand in eine Komplizenschaft mit dem hineingezogen wurde, von dem ich annehme, dass es als eine der ungeheuerlichsten Katastrophen der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte angesehen werden wird.

Ich habe beobachtet, wie „die Wissenschaft“ auf der nationalen Bühne, flankiert von Union-Jack-Flaggen, als unanfechtbare Wahrheit präsentiert wurde. Für etwas so scheinbar Unantastbares scheint sie sich von Woche zu Woche in beunruhigender Weise zu verändern, und für diejenigen unter uns, die hinter dem Pomp auf die reinen Daten blicken, zeigt sich die wenig aufregende (und unveränderliche) Wahrheit: Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat, wie sich herausstellte, eine viel niedrigere Sterblichkeitsrate als in den ersten Prognosen angenommen. Es ist bei Kindern weniger tödlich als die saisonale Grippe. Nach Angaben des Office for National Statistics liegt das Durchschnittsalter der durch Covid verursachten Todesfälle im Vereinigten Königreich bei 80,3 Jahren und damit etwas höher als bei Todesfällen aus anderen Gründen (78,2 Jahre im Vergleichszeitraum).

Was mich am meisten beunruhigt hat, war die bedingungslose Zustimmung der medizinischen Gemeinschaft zu den immer drakonischeren, nicht evidenzbasierten und zerstörerischen Maßnahmen zur Virusbekämpfung, die eingeführt wurden. Einige der offenkundigen Korruption, finanziellen Interessenkonflikte und Politisierung wurden in Leitartikeln prominenter medizinischer Fachzeitschriften wie dem BMJ aufgedeckt. Aber die große Mehrheit der Ärzte hatte kein Interesse daran, Fragen zu stellen oder weiter zu suchen.

Meine Besorgnis über unsere berufliche Passivität schlug in Alarm um, als wir aufgrund unserer Compliance die Einführung eines experimentellen Impfstoffs in einer vertrauensvollen Bevölkerung unterstützen mussten.

Im Gegensatz zu den Grundprinzipien der evidenzbasierten Medizin scheint die Erklärung einer experimentellen medizinischen Intervention als „sicher und wirksam“ keinen von Experten begutachteten Nachweis der Sicherheit oder klinisch bedeutsamen Wirksamkeit zu erfordern. Die Impfstoffe haben in klinischen Studien nicht gezeigt, dass sie die Zahl der Ansteckungen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle verringern. Die Phase-3-Studien sind noch nicht abgeschlossen, und die Sicherheitsdaten sind noch nicht vollständig; die frühesten Studien werden noch bis 2023 laufen.

Im Einwilligungsformular für den Impfstoff Covid-19 wird nicht angegeben, dass es sich um ein nicht zugelassenes Versuchsprodukt handelt. Die Risiken sind nach wie vor weitgehend unbekannt, obwohl sich herausstellt, dass der Impfstoff bei einer steigenden Zahl gesunder Menschen zum Tod oder zu Verletzungen geführt hat. Es wird eine wachsende Zahl von impfstoffinduzierten Syndromen festgestellt, darunter immunthrombotische Thrombozytopenie, Myokarditis und Menstruationsstörungen, die neben vielen anderen in der Literatur veröffentlicht wurden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden im Rahmen des MHRA-Systems der Gelben Karten mehr als 380 000 Berichte, 1,2 Millionen Verletzungen und 1 700 Todesfälle gemeldet.

Der Premierminister selbst hat die neuesten Erkenntnisse mitgeteilt, wonach zwei Dosen des Impfstoffs weder die Ansteckung mit dem Virus noch die Übertragung von Mensch zu Mensch verhindern, sondern lediglich den Schweregrad der Symptome verringern. Trotzdem wird die Öffentlichkeit einer unerbittlichen Medienkampagne der Scham und des Zwangs unterworfen, dieses experimentelle Produkt „zum Wohle der Allgemeinheit“ zu nehmen, damit sie nicht als egoistische Feiglinge dastehen. Ein Impfpass wird nun wahrscheinlich im Rahmen von „Plan B“ eingeführt, der vorsieht, dass nur die Geimpften die unrechtmäßig an sich gerissenen grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten zurückerhalten. Der Lebensunterhalt der Beschäftigten in Pflegeheimen hängt davon ab, ob sie die Impfvorschriften einhalten, und eine jüngste Ankündigung bestätigt, dass dies bald auch für NHS-Beschäftigte gelten wird. Es gibt nicht nur keine wissenschaftliche Grundlage für diese Vorschriften, diese Zwangsmaßnahmen verstoßen auch gegen den Nürnberger Kodex, ebenso wie das beispiellose Fehlen von Daten zur Sicherheit von Tieren für ein neuartiges medizinisches Produkt. Ein Verrat am Nürnberger Kodex stellt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.

Doch das ist noch nicht alles. Die Kampagne geht weiter und schließt nun auch die Impfung von Kindern gegen eine Krankheit ein, die statistisch gesehen eine vernachlässigbare Chance hat, ihnen zu schaden. In der Welt der evidenzbasierten Medizin müssen wir Ärzte Risiken und Nutzen abwägen, wir müssen sicherstellen, dass das Risiko eines Schadens das Potenzial für Schutz oder Heilung weit übersteigt. In diesem Fall, in dem die Infektion kein wirkliches Risiko für gesunde Kinder darstellt, ist jeglicher Schaden absolut nicht zu rechtfertigen. Und das Risiko eines Schadens ist sehr real und messbar. Impfstoffbedingte Myokarditis ist inzwischen eine anerkannte Verletzung, wobei das Risiko umgekehrt proportional zum Alter ist. Obwohl selten, kann die Myokarditis tödlich verlaufen, und zwar eher in der jüngeren Bevölkerung. Aus Gründen, die nichts mit der Gesundheit zu tun haben, und obwohl der Beirat des JCVI zu dem Schluss gekommen ist, dass der Nutzen für die Gesundheit die Risiken für Kinder nicht überwiegt, rät die Regierung uns, Kindern, die gesund sind und bei denen kein nennenswertes Risiko für die Krankheit besteht, vor der sie angeblich geschützt werden sollen, ein Medikament zu verabreichen, das das Risiko schwerer Verletzungen birgt.

Trotz alledem und trotz unserer Ausbildung, wissenschaftliche Literatur und Daten mit einem kritischen Auge zu betrachten, ist das Schweigen der medizinischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich ohrenbetäubend. Dabei sind wir es, die all dies von den Dächern schreien sollten. Das ist eine Sorgfaltspflicht und ein Eid, den wir vergessen haben.

In der Regel sind es diejenigen unter uns, die am stärksten durch die Erwartungen der Gesellschaft konditioniert sind, die absolut gehorsam sind und sich der Autorität unterwerfen, die den Zugang zur Medizin erhalten. Man kann den Weg sehen: Wir waren gute, gefügige Kinder und dann gute, gefügige Studenten. Jetzt sind wir gute, willfährige Ärzte. Ich beginne zu verstehen, dass Güte auf andere Weise gemessen wird und Gehorsam keine Tugend ist.

Gehorsam wird durch Angst, Bedrohung und Einschüchterung erlernt; er ist in Wirklichkeit eine Traumaprogrammierung und wurde durch kleine Kontrollgesten erreicht, als wir jung und hilflos waren. Jetzt sind wir erwachsen, aber wir arbeiten immer noch unter diesen Kindheitsprogrammen von Überzeugungen und Ängsten. Wir fühlen uns immer noch hilflos und einer höheren Autorität unterworfen. Wir unterwerfen uns immer noch einem autoritären Dekret, selbst wenn es unseren eigenen moralischen Kompass außer Kraft setzt.

Die Schrecken des klassischen Milgram-Experiments haben gezeigt, dass wir in einer zutiefst traumatisierten Kultur leben, und dieselbe Konditionierung hat meines Erachtens auch die medizinische Gemeinschaft und ihr Schweigen geprägt.

Selbst wenn ein Kollege meine Gegenargumente nicht widerlegen kann, lautet die übliche Antwort: „Das kommt von der Regierung, uns sind die Hände gebunden“. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Ärzte die Beweise meistens nicht sehen wollen; ihr Unterbewusstsein hat sie daran gehindert zu erkennen, dass die elternähnlichen Behörden der Regierung, Sage und MHRA, auf die wir ein kindliches Vertrauen projizieren, fehlgeleitet, korrumpiert oder unehrlich sein könnten.

Und so kommentieren wir gegenseitig all die Veränderungen, die wir Monate nach der Einführung des Impfstoffs beobachten: den unvorhergesehenen Anstieg der Krankenhauseinweisungen, die Autoimmunerkrankungen und Gerinnungsstörungen nach der Impfung, die Zahl der Patienten, die mit schweren Covid-Infektionen eingeliefert werden, die Zahl der Leben, die durch die Abriegelung und andere Covid-Kontrollmaßnahmen ruiniert wurden. Ich fordere jeden Arzt auf, zu leugnen, dass sich all dies einfach falsch anfühlt. Um dieses unangenehme, authentische, menschliche Gefühl – eine wichtige Information, auf die man reagieren sollte – zu vermeiden, greifen wir zu etwas Auswendigem. Anekdoten sind keine Beweise“ und „Assoziation ist keine Kausalität“ werden die Rechtfertigung dafür sein, weiterzumachen, ohne Fragen zu stellen, obwohl die meisten der schädlichen Kontrollmaßnahmen, die von oben eingeführt wurden, auf keinerlei Beweisen beruhten. In der Zwischenzeit wurde ein bereits angeschlagener NHS durch viele dieser Maßnahmen irreparabel geschädigt. Wir sind mit der Nachfrage, die wir nicht befriedigen können, überfordert, und die Komplexität der Krise geht weit über einen einzigen Krankenhaus-Trust hinaus. Die Verantwortung für die Untersuchung liegt nach wie vor über uns, und wir warten darauf, dass jemand mit mehr Autorität kommt und die Sache aufklärt.

Und während wir schweigen, geht die Zerstörung weiter.

Die meisten von uns sind aus den richtigen Gründen in die Medizin gegangen: um den Schwachen zu helfen, um das Leiden zu lindern. Ich weiß, dass meine Kollegen freundlich sind und gute Absichten haben und dass ihr Vertrauen in unsere nicht gewählten Gesundheitspolitiker das Ergebnis einer lebenslangen Konditionierung ist. Diejenigen von uns, die sich die Daten angeschaut haben und die Wahrheit sehen, verstehen die Angst: Das Risiko, nicht konform zu gehen, ist immens; Karrieren, Ruf und Lebensunterhalt stehen auf dem Spiel. Ich erkenne eine noch größere Bedrohung: eine Bedrohung für unseren gewählten Beruf, unseren Lebenszweck, die Möglichkeit, dass wir in unseren ehrlichen Absichten, den Kranken zu helfen, einem falschen Gott gefolgt sind. Wir stehen an einem schwierigen Scheideweg, aber für mich ist die Entscheidung klar.

Obwohl ich nicht an vorderster Front im „Kampf“ gegen das Coronavirus stehe und nichts mit der Impfkampagne zu tun hatte, fühle ich mich mitschuldig an diesem öffentlichen Betrug. Ich kann mich nicht länger in einem System verstecken, das sich als willensschwach und unwillig erwiesen hat, sich gegen die unwiderrufliche Aushöhlung unveräußerlicher Menschenrechte und Freiheiten im Namen der öffentlichen Gesundheitssicherheit zu stellen. Es ist an der Zeit, dass wir erwachsen werden, aufstehen und unsere Stimme erheben.