CDC räumt stillschweigend ein: Genomsequenzierung allein beweist keine Virusübertragung

Von Jon Fleetwood

Wenn „die Sequenzierung allein nicht feststellen kann, ob die Übertragung kontinuierlich oder anhaltend war“, wie viel der modernen Wissenschaft über Ausbrüche ist dann gesicherte Tatsache – und wie viel ist Interpretation?

Eine neue Untersuchung von ProPublica zu angeblichen Masernausbrüchen in Texas und Utah enthält ein auf den ersten Blick unscheinbares, doch vernichtendes Eingeständnis der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hinsichtlich der Grenzen der modernen genomischen Ausbruchsüberwachung.

ProPublica hatte die CDC gefragt, ob sie einen der Masernfälle in Utah mit einem internationalen Ausbruch in Verbindung gebracht habe.

„Die Sequenzierung allein kann nicht feststellen, ob die Übertragung kontinuierlich oder nachhaltig war“, teilte die Behörde ProPublica mit.

Im Klartext:

Selbst wenn zwei angebliche Masern-Genome rechnerisch fast identisch erscheinen, können die Sequenzierungsdaten allein nicht unabhängig beweisen, dass sich das Virus kontinuierlich von Mensch zu Mensch über Staatsgrenzen hinweg und über einen längeren Zeitraum hinweg verbreitet hat.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da moderne Systeme zur Ausbruchsüberwachung zunehmend auf einer Erzählung beruhen, die sich stützt auf:

genomische Sequenzierung,

phylogenetische „Stammbäume“,

Mutationsverfolgung,

Rekonstruktion von Abstammungslinien

und computergestützte Epidemiologie

um Behauptungen zu stützen, dass Ausbrüche miteinander verbunden sind, die Übertragung andauert und Krankheiten „endemisch“ geworden sind.

Genau diese Systeme wurden während der COVID-Pandemie intensiv genutzt, um Lockdowns, Impfpflichten, Schulschließungen, Quarantänebefugnisse, Reisebeschränkungen und andere beispiellose staatliche Maßnahmen zu rechtfertigen.

Wie viel der modernen Ausbruchsforschung ist bewiesene Realität – und wie viel ist Computerinterpretation?

Wenn selbst die CDC zugibt, dass diese Genom-Systeme eine kontinuierliche Übertragung in der realen Welt nicht unabhängig nachweisen können, muss die Öffentlichkeit möglicherweise überdenken, wie viel Vertrauen in Medienschlagzeilen, „Varianten“-Erzählungen, Endemizitätsbehauptungen und staatliche Notfallmaßnahmen gesetzt werden sollte, die auf computergestützten, sequenzbasierten Ausbruchsinterpretationssystemen beruhen.

ProPublica stützte seine Untersuchung auf genomische Ähnlichkeiten

Die Untersuchung von ProPublica soll mehr als 1.800 angebliche Masern-Genome analysiert haben, wobei folgende Tools zum Einsatz kamen:

Nextstrain,

IQTree,

Beast,

GenBank

und Pathoplexus

, um zu untersuchen, ob die angebliche Masernausbreitung in Utah im Jahr 2026 genetisch mit den angeblichen Ausbrüchen in Texas im Jahr 2025 in Verbindung stand.

Die Veröffentlichung betonte, dass sich einige mutmaßliche Virussequenzen um nur 12 von etwa 16.000 Buchstaben unterschieden.

Die Antwort der CDC stellte jedoch klar, dass computergestützte genomische Ähnlichkeit an sich kein unabhängiger Beweis für eine kontinuierliche Übertragung in der realen Welt ist.

Auf dem Computerbildschirm können die Sequenzierungssysteme hochgeladene Genomdatensätze in folgende Kategorien einordnen:

Mutationsmuster,

Stammbaumzweige

und phylogenetische Beziehungen.

Doch laut CDC kann die Sequenzierung allein nicht unabhängig beweisen:

wer wen infiziert hat,

ob die Übertragungsketten ununterbrochen waren,

ob Ausbrüche direkt miteinander verbunden waren,

oder ob ein angebliches Virus kontinuierlich im Inland zirkulierte, anstatt eine Region zu verlassen und später wieder einzudringen.

Diese Schlussfolgerungen erfordern zusätzliche Interpretationen, die über die Sequenzierungsdaten selbst hinausgehen.

Warum dieses Eingeständnis wichtig ist

Die Auswirkungen gehen über Masern hinaus.

Die moderne Ausbruchsbekämpfung stützt sich zunehmend auf:

allgemein anerkannte genomische Referenzarchitekturen,

computergestützte Epidemiologie,

Überwachungsdatenbanken,

phylogenetische Rekonstruktionssysteme

und sequenzbasierte Variantenklassifizierung.

PCR-Systeme selbst basieren auf vordefinierten Sequenzzielen, die aus anerkannten genomischen Referenzen abgeleitet wurden.

Varianten werden durch vergleichende Sequenzanalyse computergestützt klassifiziert.

Ausbruchsverläufe werden durch genomische Interpretationssysteme rekonstruiert.

Dennoch räumt die CDC eine kritische Einschränkung dieses Rahmens ein: Computergestützte Ähnlichkeit ist kein unabhängiger Beweis für eine kontinuierliche Übertragung in der realen Welt.

Die Mainstream-Reaktion

Die Mainstream-Reaktion wird wahrscheinlich lauten, dass Wissenschaftler die Sequenzierung kombinieren mit:

epidemiologischen Untersuchungen,

Kontaktverfolgung,

Reiseverlaufsdaten

und klinischen Daten.

Doch diese Reaktion verstärkt das Kernproblem, anstatt es zu widerlegen.

Denn seit Jahren ist die Öffentlichkeit darauf konditioniert,

phylogenetische Bäume,

Mutationskarten,

Stammbaumgrafiken

und genomische Cluster

als nahezu definitiven Beweis für die Kontinuität und Ausbreitung eines Ausbruchs zu interpretieren.

Die CDC hat gerade eingeräumt, dass dies nicht der Fall ist.

Die Sequenzierungssysteme mögen Ähnlichkeiten zwischen hochgeladenen Genomdatensätzen aufzeigen.

Doch laut der CDC selbst kann die Sequenzierung allein eine anhaltende Übertragung nicht unabhängig nachweisen.

Fazit

Die CDC versuchte, ProPublicas Behauptung zurückzuweisen, dass die genomische Ähnlichkeit, die ihre Analyse zwischen angeblichen Masernsequenzen aus Texas und Utah ergab, ausreichte, um eine kontinuierliche Kette anhaltender realer Übertragung innerhalb der Vereinigten Staaten nachzuweisen.

Doch damit räumte die Behörde letztlich öffentlich etwas viel Größeres ein.

Nämlich, dass die computergestützten Genomik-Systeme, die heute im Zentrum der modernen Ausbruchsüberwachung und der darauf folgenden staatlichen Reaktion stehen, erhebliche Beweisgrenzen haben.

Phylogenetische Bäume, Mutationsverfolgung, Rekonstruktion von Abstammungslinien und genomische Ähnlichkeit beweisen nicht unabhängig voneinander eine kontinuierliche Übertragung in der realen Welt.

Es handelt sich um interpretative Modelle, die auf dem Vergleich von Computersequenzen und zusätzlichen epidemiologischen Annahmen basieren, die den Daten überlagert werden.

Dieses Eingeständnis reicht weit über einen angeblichen Masernausbruch hinaus.

Es deckt eine grundlegende Einschränkung innerhalb der computersequenzgesteuerten Infrastruktur auf, die zunehmend zur Untermauerung moderner Ausbruchsnarrative, Endemizitätsbehauptungen, Notfallreaktionssysteme und einer umfassenderen Steuerung des öffentlichen Gesundheitswesens genutzt wird.

Inwieweit basiert die moderne Ausbruchsbekämpfung auf direkt nachgewiesener Übertragung – im Gegensatz zu computergestützt interpretierten genomischen Beziehungen, die als Übertragungsnarrative präsentiert werden?

Mit anderen Worten: Inwieweit basiert die moderne Ausbruchsforschung (und die darauf folgende autoritäre Reaktion der Regierung) auf dem direkten Nachweis einer realen Ausbreitung – und inwieweit auf der Interpretation von Ähnlichkeiten zwischen computergenerierten genetischen Sequenzen durch Wissenschaftler?