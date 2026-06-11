Doug Casey über Peter Thiels Umzug nach Argentinien … und was dies bedeuten könnte

Von Doug Casey

International Man: Peter Thiel von Palantir ist kürzlich mit seiner Familie nach Argentinien gezogen, hat ein 12-Millionen-Dollar-Haus in Buenos Aires und etwas Ackerland in Uruguay gekauft. Thiel besitzt zudem die neuseeländische Staatsbürgerschaft und soll Berichten zufolge einen maltesischen Pass haben. Das ist also nicht sein erster Versuch, sein Vermögen international zu streuen.

Worauf, glauben Sie, bereitet er sich vor?

Doug Casey: Es ist offensichtlich, dass er sieht, dass die USA in Schwierigkeiten stecken. Im Jahr 2024 fehlte nur ein Haar, und ein Kommunist mit niedrigem IQ wäre zum Präsidenten gewählt worden, und in NYC wurde tatsächlich einer zum Bürgermeister gewählt. Er sieht, dass das größte Risiko für seine Freiheit und seinen Reichtum politischer Natur ist, also diversifiziert er politisch.

Ich habe ihn nie getroffen, aber wir scheinen einen ähnlichen Geschmack bei Offshore-Standorten zu haben. Ich habe jahrelang in Neuseeland gelebt. Sein Haus in Buenos Aires (ich bin schockiert, dass er ein so teures finden konnte) ist nicht weit von meinem entfernt. Auch sein Haus in der Nähe von Punta ist nicht weit von meinem entfernt.

Er scheint an drei der begehrtesten Orte der südlichen Hemisphäre gut positioniert zu sein, relativ isoliert vom Dritten Weltkrieg.

Ich bezweifle nicht, dass er eine gut gefüllte Speisekammer hat. Vielleicht schaue ich mal vorbei und leihe mir eine Tasse Zucker oder ein Gartengerät, wie es Nachbarn oft tun…

International Man: Mit JD Vance als Vizepräsidenten der USA ist Thiels Netzwerk näher an der Macht in Washington, D.C. als je zuvor. Wogegen sich schützt er Ihrer Meinung nach ab?

Doug Casey: Freunde in hohen Positionen zu haben, ist ein bewährter Weg, sich vor Feinden zu schützen.

Deshalb spenden die Reichen in den USA viel Geld an beide Parteien, um ein „Dach über dem Kopf“ zu haben, egal welche Seite gerade an der Macht ist. Aber Thiel ist ein überzeugter Libertär, sodass ich bezweifle, dass er in Betracht ziehen würde, den Bösen Beistand zu leisten. Er scheint daran interessiert zu sein, einen Teil seines Vermögens, das auf etwa 25 Milliarden Dollar geschätzt wird, einzusetzen, um zu versuchen, die Dinge zum Besseren zu verändern. Vance wirkt wie ein anständiger Mensch, der sich sichtlich unwohl fühlt, wenn er Trumps alberne Politik bewerben oder verteidigen muss.

Ich habe keine Ahnung, wie Vances Charakter wirklich ist. Aber ich möchte gerne glauben, dass Thiel ihn ausgewählt und gefördert hat, weil er im Grunde anständig ist und es vielleicht schaffen könnte, im Sumpf von Washington zu überleben. Vielleicht denkt Thiel, dass Vance, wenn er zum Präsidenten gemacht werden kann, etwas Sand auf den rutschigen Abhang des Landes in Richtung Verderben streuen könnte.

Wenn dem so ist, ist das ein bewundernswerter Versuch von Thiel. Es hilft, den schädlichen Einfluss von Leuten wie Soros und Bill Gates auszugleichen. Der Großteil der Milliardärsklasse scheint aus amoralischen Linken zu bestehen, die überwiegend die Bösen unterstützen. Warum tun sie das? Wie Trump sind sie Opportunisten, denen ein moralischer Kern fehlt. Sie wissen nicht und es ist ihnen egal, was richtig oder falsch ist, aber sie wissen ganz genau, dass ein Dollar, den sie einem korrupten Politiker geben, wahrscheinlich zehn-, hundert- oder tausendfach aus der Staatskasse zurückgezahlt wird.

Ich würde gerne glauben, dass Thiel philosophischer veranlagt ist als der durchschnittliche Milliardär. Andererseits hat er als Gründer von Palantir Milliarden verdient – einem Orwellschen Albtraum, der als Panoptikum fungiert, als wahres Auge von Sauron, das alles über jeden überwacht.

Ist Thiel also ein guter Mensch? Ich weiß es nicht. Er interessiert sich eindeutig für Fragen nach Gut und Böse, da er Vorträge über den Antichristen gehalten hat. Oder vielleicht ist er wie mein ehemaliger Freund aus Brooklyn, Jeffrey B., dessen Motto lautete: „Was immer du willst, Mister, gib mir einfach das Geld!“

International Man: Welchen Einfluss hat die Präsidentschaft von Javier Milei Ihrer Meinung nach auf mächtige Ausländer wie Thiel gehabt?

Doug Casey: Es ist allgemein bekannt, dass sowohl Milei als auch Thiel ausgesprochene Verfechter des Anarchokapitalismus sind. Mileis Wahl in Argentinien war von weltgeschichtlicher Bedeutung. Jahrzehntelanger kleptokratischer Peronismus hatte Argentinien so lange regiert, bis das Land völlig aus den Fugen geriet. Milei wurde – gegen alle Widrigkeiten – mit dem Wahlversprechen gewählt, den Staat abzuschaffen. Ich bin natürlich ein großer Befürworter. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Milei derzeit mehr große Reden schwingt, als Taten folgen lässt.

Dennoch ist Argentinien nach wie vor das einzige Land der Welt, das zumindest große Reden schwingt und Schritte in die richtige Richtung unternimmt. Argentinien könnte daher noch ernsthafte Investitionen erhalten. Aber das Land ist durch Jahrzehnte des Peronismus so korrupt geworden, dass ich vermute, dass die wirklich großen Geldgeber abwarten werden, ob Mileis Veränderungen Bestand haben. Das ist fraglich.

International Man: Doug, Argentinien und der Südkegel sind für Sie kein Neuland. Wie beurteilen Sie Argentinien als tragfähigen Plan B, um sich vor der Instabilität anderswo abzusichern?

Doug Casey: Überall auf der Welt ist der Staat als Institution auf dem Vormarsch. Vor dem Ersten Weltkrieg nahm keine Regierung mehr als 5 % des BIP eines Landes ein. Heute gelten 30 % als niedrig, und manche Regierungen, wie die französische, nehmen rund 60 % ein. Schlimmer noch: Diese gestiegenen Einnahmen werden für Militärhaushalte, Sozialausgaben, Regulierung und Dinge wie die Unterdrückung der Meinungsfreiheit verwendet.

Das macht Argentinien zu einer Top-Wahl – sogar noch vor den USA. Angenommen, Milei wird in ein paar Jahren wiedergewählt, würde ich gerne glauben, dass wir viele Tausende wohlhabender, vernünftig denkender Europäer sehen werden, die das tun, was die Rhodesier früher „the chicken run“ nannten, und nach Argentinien auswandern. Europa ist ein sinkendes Schiff.

Auch Uruguay wird davon profitieren. Zwar ist es ein Sozialstaat. Aber es ist klein, stabil, agrarisch geprägt und hat viele andere Vorteile, die wir in der Vergangenheit besprochen haben. Ich bin auch ein Fan von Paraguay und Brasilien, aus unterschiedlichen Gründen.

Ich war in weit über 150 Ländern und habe in zehn davon gelebt. Meiner Ansicht nach sind Argentinien und Uruguay die besten Optionen für eine internationale Diversifizierung.

International Man: Wie wichtig ist es heute, sich zu diversifizieren? Einwanderungsbestimmungen und Grenzen werden immer strenger.

Doug Casey: Das ist entscheidend. Ich bezweifle nicht, dass die USA Devisenkontrollen verhängen könnten, wenn der Dollar schwächer wird. Das Land wird sozial, finanziell, wirtschaftlich und politisch instabil. Die Roten und die Blauen können nicht einmal mehr ein höfliches Gespräch führen. Der Aktienmarkt befindet sich in einer historischen Blase. Wenn sie platzt, werden die Folgen für das, was von der Mittelschicht übrig bleibt, schlimm sein. Vor allem angesichts der gigantischen Verschuldung überall. Die Situation wird noch dadurch verschärft, dass der Immobilienmarkt auf einem Meer von Schulden schwimmt. Uns stehen weit verbreitete Arbeitslosigkeit und soziale Unruhen im Inland sowie Krieg im Ausland bevor. Kanada und Europa sind in noch schlechterer Verfassung.

Wir steuern auf das zu, was ich als „Die Große Depression“ bezeichnet habe. Sie wird viel tiefer, langanhaltender und ganz anders sein als die Unannehmlichkeiten der Jahre 1929–1946.

Im Moment ist die Lage noch recht entspannt. Ich hoffe, ich irre mich und es bleibt so. Aber planen Sie Ihr Leben nicht darauf. Mir scheint, dass alles, was schiefgehen kann, kurz davor steht, schiefzugehen.

Das Positive daran ist, dass der größte Teil des tatsächlichen Vermögens der Welt weiterhin bestehen bleibt. Vieles davon wird lediglich den Besitzer wechseln. Es gibt keine Garantien, aber Sie müssen durch diese Dinge nicht zu Schaden kommen. Ich glaube, Sie werden die Ratschläge, die wir in meinem Brief mit David Stockman, Contrarian Insider, und auf Crisis Investing geben, sehr hilfreich finden.

Anmerkung der Redaktion: Leider kann der Einzelne praktisch wenig tun, um den Lauf dieser sich abzeichnenden Trends zu ändern.

Die kommende wirtschaftliche und politische Krise wird viel schlimmer, viel länger und ganz anders sein als alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben.