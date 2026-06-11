Vom Überwachungsstaat zur KI-Herrschaft: Enthüllt diese Zeitleiste den Plan der Technokraten?

Von Leo Hohmann

Die Zeit läuft ab: Jetzt ist es an der Zeit, sich gegen die Tyrannei von Staat und Konzernen zu wehren, die von einem zum Machtinstrument umfunktionierten Sicherheitsstaat aufgebaut wird; bitte verbreitet diese Zeitleiste so weit wie möglich.

Manche nennen es das digitale Kontrollnetz. Andere bezeichnen es als Überwachungsstaat. Wieder andere sprechen von der Matrix, dem Panoptikum oder Skynet. Ich nenne es das „Beast“-System.

Wie auch immer man es nennen mag, ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass es wächst. Und es wächst weiter, ganz gleich, welche politische Partei in Washington an der Macht ist. Aber es schreitet nur tröpfchenweise voran, es schleicht sich still und leise ein, ein Gesetz, eine Durchführungsverordnung nach der anderen, mit wenig bis gar keiner Berichterstattung in den Medien. Wie ein langsam wachsender Krebstumor fungiert es als stiller Killer. Ein Killer der Freiheit.

Der Kontext ist entscheidend, wenn man versucht, den globalistischen Plan für ein Ein-Welt-System der totalen Kontrolle über jegliches menschliches Verhalten zu verstehen.

Und genau dieser Kontext fehlt oft in den meisten Berichten zu diesem Thema.

Deshalb habe ich eine übersichtliche Zeitleiste erstellt, die verschiedene Höhepunkte des entstehenden „Beast-Systems“ aufzeigt, insbesondere im Zusammenhang mit der methodischen, schrittweisen Zerschlagung der Freiheit in dem Land, das einst das freieste der Welt war: Amerika. Behalten Sie im Hinterkopf, dass die verheerende Entwicklung, die ich in diesem Artikel aufgedeckt habe, nicht nur den Verlust der Freiheit in Amerika betrifft, sondern die ganze Welt; denn sobald man die Vorstellung beseitigt, dass Amerika das globale Leuchtfeuer der individuellen Freiheit ist, wird der Rest der Welt wie Dominosteine fallen.

Ich würde behaupten, dass die Freiheit in Amerika bereits zu 90 Prozent beseitigt wurde, aber die Vorstellung oder Wahrnehmung, dass Amerika für Freiheit steht, hält sich in den Köpfen vieler Menschen auf der ganzen Welt immer noch, wenn auch bei weitem nicht so stark wie noch vor 50 oder 60 Jahren.

Ich bin der Überzeugung, dass die milliardenschweren globalistischen Machteliten während der Covid-Pandemie in die letzte Phase ihrer globalen Machtübernahme eingetreten sind, als sie begannen, ihre Masken abzunehmen und nicht länger so zu tun, als würden sie ein freies Land regieren. Menschen wie Dr. Anthony Fauci verspotteten offen diejenigen, die Freiheit seiner Version von „Sicherheit“ und „Schutz“ vorzogen.

Seitdem sehen es die Technokraten als entscheidend an, selbst die Wahrnehmung von Amerika als Leuchtturm der Freiheit zu beseitigen. Wenn es einen Weltkrieg braucht, um diese Aufgabe zu vollenden, dann werden sie uns in den Dritten Weltkrieg führen. Da die Entvölkerung ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil ihrer Übernahmepläne ist, können Sie darauf wetten, dass sich der Dritte Weltkrieg weltweit an wichtigen Brennpunkten weiter zuspitzen wird – in der Ukraine, im Iran, im Libanon und an neuen Fronten, die noch eröffnet werden müssen, wie Taiwan, Kuba und anderen Orten.

Doch während Kriege meist die Schlagzeilen beherrschen, ist es das, was im Verborgenen geschieht, wo nur wenige hinschauen, das den entscheidenden Einfluss der Regierung und der Konzerne auf den Einzelnen ausmacht. Globale Finanzoligarchen und ihre verbündeten Tech-Kollegen bauen eine digitale Schlinge, die sie jedem Menschen um den Hals legen wollen, angefangen bei Smartphones, Tablets und Fernsehern bis hin zu autonomen Smart-Cars, intelligenten Haushaltsgeräten und digitalen Messgeräten aller Art, von denen einige letztendlich als Teil Ihrer „Gesundheit“ implantiert werden können. Diese Geräte, die unter dem Vorwand von Gesundheit, Sicherheit und Komfort beworben werden, dienen dazu, zu spionieren und ein Sozialkredit-Bewertungssystem zu schaffen, das die Gehorsamen belohnt und die Ungehorsamen bestraft. Dieses digitale Bewertungssystem, das auf KI basiert, wird nicht nur Ihre Handlungen, Ihre Einkäufe, Ihre Ess- und Reisegewohnheiten erfassen, sondern auch Ihre auf Online-Plattformen geäußerten Meinungen. Rechte werden abgeschafft und durch Privilegien ersetzt, die von namenlosen, gesichtslosen Herrschern gewährt und durch digitale Algorithmen durchgesetzt werden.

Nachfolgend finden Sie meine Zeitleiste, die in ihrer Gesamtheit auf etwas Größeres hindeutet, als man normalerweise für möglich hält, wenn diese Ereignisse isoliert betrachtet werden. Ich habe bereits zuvor über fast all dies berichtet, aber alles an einem Ort in einer Zeitleiste zu sehen, ist meiner Meinung nach unglaublich aussagekräftig und es lohnt sich, dies mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen, die an der Existenz eines sich herausbildenden digitalen Kontrollnetzes zweifeln.

FAZIT: Amerika wurde von seinen Gründervätern niemals als nationaler Sicherheitsstaat konzipiert, der von Kriegen in Übersee, innerer Überwachung, der Kontrolle einzelner Bürger und der Überwachung derjenigen besessen ist, die ihre Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz auf freie Versammlung, Bewegungsfreiheit oder freie Meinungsäußerung ausüben – ganz gleich, wie kontrovers diese Äußerungen auch sein mögen.

Ich schließe mit einem Video des Tenth Amendment Center mit dem Titel „Liberty isn’t taken, it’s surrendered“ (Freiheit wird nicht genommen, sie wird aufgegeben), das den Kern dieses Artikels und die hier vorgelegten Beweise klar auf den Punkt bringt, wonach unsere Grundfreiheiten einem systematischen Angriff durch milliardenschwere Oligarchen und Technokraten ausgesetzt sind, die mit der kriminellen Organisation in Washington zusammenarbeiten, die die Menschen als Regierung bezeichnen.