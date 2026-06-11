Vom Überwachungsstaat zur KI-Herrschaft: Enthüllt diese Zeitleiste den Plan der Technokraten?

Von Leo Hohmann
Die Zeit läuft ab: Jetzt ist es an der Zeit, sich gegen die Tyrannei von Staat und Konzernen zu wehren, die von einem zum Machtinstrument umfunktionierten Sicherheitsstaat aufgebaut wird; bitte verbreitet diese Zeitleiste so weit wie möglich.
Manche nennen es das digitale Kontrollnetz. Andere bezeichnen es als Überwachungsstaat. Wieder andere sprechen von der Matrix, dem Panoptikum oder Skynet. Ich nenne es das „Beast“-System.
Wie auch immer man es nennen mag, ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass es wächst. Und es wächst weiter, ganz gleich, welche politische Partei in Washington an der Macht ist. Aber es schreitet nur tröpfchenweise voran, es schleicht sich still und leise ein, ein Gesetz, eine Durchführungsverordnung nach der anderen, mit wenig bis gar keiner Berichterstattung in den Medien. Wie ein langsam wachsender Krebstumor fungiert es als stiller Killer. Ein Killer der Freiheit.
Der Kontext ist entscheidend, wenn man versucht, den globalistischen Plan für ein Ein-Welt-System der totalen Kontrolle über jegliches menschliches Verhalten zu verstehen.
Und genau dieser Kontext fehlt oft in den meisten Berichten zu diesem Thema.
Deshalb habe ich eine übersichtliche Zeitleiste erstellt, die verschiedene Höhepunkte des entstehenden „Beast-Systems“ aufzeigt, insbesondere im Zusammenhang mit der methodischen, schrittweisen Zerschlagung der Freiheit in dem Land, das einst das freieste der Welt war: Amerika. Behalten Sie im Hinterkopf, dass die verheerende Entwicklung, die ich in diesem Artikel aufgedeckt habe, nicht nur den Verlust der Freiheit in Amerika betrifft, sondern die ganze Welt; denn sobald man die Vorstellung beseitigt, dass Amerika das globale Leuchtfeuer der individuellen Freiheit ist, wird der Rest der Welt wie Dominosteine fallen.
Ich würde behaupten, dass die Freiheit in Amerika bereits zu 90 Prozent beseitigt wurde, aber die Vorstellung oder Wahrnehmung, dass Amerika für Freiheit steht, hält sich in den Köpfen vieler Menschen auf der ganzen Welt immer noch, wenn auch bei weitem nicht so stark wie noch vor 50 oder 60 Jahren.
Ich bin der Überzeugung, dass die milliardenschweren globalistischen Machteliten während der Covid-Pandemie in die letzte Phase ihrer globalen Machtübernahme eingetreten sind, als sie begannen, ihre Masken abzunehmen und nicht länger so zu tun, als würden sie ein freies Land regieren. Menschen wie Dr. Anthony Fauci verspotteten offen diejenigen, die Freiheit seiner Version von „Sicherheit“ und „Schutz“ vorzogen.
Seitdem sehen es die Technokraten als entscheidend an, selbst die Wahrnehmung von Amerika als Leuchtturm der Freiheit zu beseitigen. Wenn es einen Weltkrieg braucht, um diese Aufgabe zu vollenden, dann werden sie uns in den Dritten Weltkrieg führen. Da die Entvölkerung ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil ihrer Übernahmepläne ist, können Sie darauf wetten, dass sich der Dritte Weltkrieg weltweit an wichtigen Brennpunkten weiter zuspitzen wird – in der Ukraine, im Iran, im Libanon und an neuen Fronten, die noch eröffnet werden müssen, wie Taiwan, Kuba und anderen Orten.
Doch während Kriege meist die Schlagzeilen beherrschen, ist es das, was im Verborgenen geschieht, wo nur wenige hinschauen, das den entscheidenden Einfluss der Regierung und der Konzerne auf den Einzelnen ausmacht. Globale Finanzoligarchen und ihre verbündeten Tech-Kollegen bauen eine digitale Schlinge, die sie jedem Menschen um den Hals legen wollen, angefangen bei Smartphones, Tablets und Fernsehern bis hin zu autonomen Smart-Cars, intelligenten Haushaltsgeräten und digitalen Messgeräten aller Art, von denen einige letztendlich als Teil Ihrer „Gesundheit“ implantiert werden können. Diese Geräte, die unter dem Vorwand von Gesundheit, Sicherheit und Komfort beworben werden, dienen dazu, zu spionieren und ein Sozialkredit-Bewertungssystem zu schaffen, das die Gehorsamen belohnt und die Ungehorsamen bestraft. Dieses digitale Bewertungssystem, das auf KI basiert, wird nicht nur Ihre Handlungen, Ihre Einkäufe, Ihre Ess- und Reisegewohnheiten erfassen, sondern auch Ihre auf Online-Plattformen geäußerten Meinungen. Rechte werden abgeschafft und durch Privilegien ersetzt, die von namenlosen, gesichtslosen Herrschern gewährt und durch digitale Algorithmen durchgesetzt werden.
Nachfolgend finden Sie meine Zeitleiste, die in ihrer Gesamtheit auf etwas Größeres hindeutet, als man normalerweise für möglich hält, wenn diese Ereignisse isoliert betrachtet werden. Ich habe bereits zuvor über fast all dies berichtet, aber alles an einem Ort in einer Zeitleiste zu sehen, ist meiner Meinung nach unglaublich aussagekräftig und es lohnt sich, dies mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen, die an der Existenz eines sich herausbildenden digitalen Kontrollnetzes zweifeln.
- Der milliardenschwere Gründer von Oracle Software, Larry Ellison, der zweitreichste Mann der Welt, erklärte einer Gruppe von Finanzanalysten im September 2024, dass sich die Bürger, sobald alle Rechenzentren gebaut und KI vollständig implementiert sei, „von ihrer besten Seite zeigen werden, weil wir ständig alles aufzeichnen und melden, was vor sich geht“. Es wird kaum noch Kriminalität geben, da jeder wissen wird, dass er rund um die Uhr beobachtet und abgehört wird. Tatsächlich wird es für viele der derzeit beschäftigten Polizeibeamten keinen Bedarf mehr geben, da man sie einfach durch KI-Drohnen und Roboter ersetzen kann, insbesondere bei riskanten Aufgaben wie Verfolgungsjagden mit hoher Geschwindigkeit. „Man lässt einfach eine Drohne dem Auto folgen“, sagte Ellison. „Im Zeitalter autonomer Drohnen ist das ganz einfach.“
- Der ehemalige Präsident Joe Biden hat in seinem „Infrastructure Investment and Jobs Act“ von 2021 eine Bestimmung aufgenommen, die vorschreibt, dass alle in Amerika hergestellten oder importierten Autos mit einem ferngesteuerten „Kill-Schalter“ ausgestattet sein müssen, und die Autoindustrie hält sich pflichtbewusst daran, ohne den geringsten Anschein von Widerstand. Die National Law Review berichtet: „Die Technologie könnte Kameras zur Überwachung der Augenbewegungen, Sensoren zur Analyse von Lenk- und Bremsmustern oder berührungsbasierte biometrische Lesegeräte umfassen, die in das Lenkrad oder die Zündfläche eingebaut sind. Auch KI könnte zum Einsatz kommen. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ist noch dabei, die technischen Standards festzulegen – ein wichtiges Detail, da die spezifischen Datenerfassungsmethoden (kein Wortspiel beabsichtigt) die Einhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften bestimmen werden. Bemerkenswert ist, dass viele dieser Funktionen und Fähigkeiten – oft eingebettet in Geräte, die als ‚Dashcams‘ bezeichnet werden – in Flottenfahrzeugen bereits weit verbreitet sind.“
- Donald Trump, der am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit im Roosevelt Room des Weißen Hauses sitzt, am 21. Januar 2025, hält gemeinsam mit dem Vorsitzenden von Oracle Software, Larry Ellison, dem CEO von OpenAI, Sam Altman, und dem CEO der japanischen SoftBank eine Pressekonferenz ab, um das Projekt Stargate anzukündigen. Dabei verspricht er, eine halbe Billion Dollar für den Aufbau der KI-Infrastruktur aufzubringen, und fordert unter dem Vorwand „wir müssen mit China konkurrieren“ den Bau von Hunderten neuer Rechenzentren. Neben den oben genannten Unternehmen beteiligen sich auch MGX, Microsoft und Nvidia am Stargate-Projekt.
- Es folgen massive öffentlich-private Partnerschaften unter Beteiligung von Google, Microsoft, Oracle, Meta, OpenAI und den mit Elon Musks X verbundenen Unternehmen, wobei alle Zugang zu Investitionen in Höhe von Billionen Dollar haben, um Tausende von Rechenzentren zu errichten (wir haben bereits mehr als 5.000 fertiggestellt und im Bau, wobei sich mindestens weitere 3.000 in der Planungsphase befinden). Dies entspricht mehr Rechenzentren in den USA als in China, Russland und Europa zusammen, was darauf hindeutet, dass etwas viel Größeres als das, was uns erzählt wird, in Vorbereitung ist.
- Im Juni 2025 schafft die US-Armee die „Detachment 201 Commissions“, wodurch Tech-Bros automatisch Offiziersposten erhalten, mit Rängen bis hin zum Oberstleutnant „basierend auf ihren Fähigkeiten“, obwohl sie keinerlei vorherige militärische Erfahrung oder Dienstzeit vorweisen können. Sie behaupten, „Innovation mit nationaler Verteidigung zu verbinden“, was auf eine militarisierte öffentlich-private Partnerschaft (PPP) hinausläuft, die sich auf die nationale Sicherheit konzentriert.
- Der Entwickler digitaler KI-Software, Palantir Technologies, mitbegründet vom bekannten Bilderberg-Mitglied und Transhumanisten Peter Thiel und dem kaltblütigen Technokraten Alex Karp, ist in mehreren Bundesbehörden befugt, digitale Profile/Dossiers über jeden Amerikaner zu erstellen, während er Verträge mit dem US-amerikanischen, israelischen und ukrainischen Militär abschließt, um Todeslisten zu erstellen, die die „digitale Kill-Chain“ jener Personen beschleunigen, die als Feinde ihrer globalen Agenda gelten. Das Ergebnis sind Massengräber in Gaza, im Libanon und in der Ukraine sowie der Verdacht einiger, dass die über Amerikaner gesammelten Informationen eines Tages in ähnlicher Weise gegen sie verwendet werden könnten.
- Am 25. August 2025 unterzeichnet Präsident Trump eine Durchführungsverordnung zur Schaffung von „Schnelleingreiftruppen der Nationalgarde“, die innerhalb weniger Stunden in US-Städten eingesetzt werden können, um zivile Unruhen zu unterdrücken und die „öffentliche Sicherheit“ zu gewährleisten. Jeder Bundesstaat ist verpflichtet, diese Schnelleingreiftruppen bis zum 1. Januar 2026 bereitzustellen, wodurch die Grenzen zwischen föderalisierten Fragen der nationalen Sicherheit und der lokalen Strafverfolgung weiter verwischt werden.
- Am 23. Januar 2026 leitet Larry Ellison von Oracle (da ist dieser Name wieder) eine Investorengruppe, die TikTok von einem chinesischen Unternehmen erwirbt, und geht umgehend dazu über, Kritik an der israelischen Regierung und bestimmten anderen heiligen Kühen innerhalb der mächtigen Elite, auch bekannt als die „Epstein-Klasse“, zu zensieren.
- In mehr als 17 Bundesstaaten werden 2025 und Anfang 2026 große Lagerflächen von der Bundesregierung erworben, mit dem erklärten Ziel, illegale Migranten unterzubringen. Dies ist besorgniserregend, da die Trump-Regierung im Spätsommer/Frühherbst 2025 von massiven Razzien gegen Migranten abgerückt war. Welche Arten von Kriminellen oder „Terroristen“ plant die US-Regierung in diese Vielzahl neuer Gefängnisräume zu verlegen?
- Am 23. Juli 2025 unterzeichnet Präsident Trump eine Durchführungsverordnung, in der Rechenzentren zum Apparat der „nationalen Sicherheit“ der USA erklärt werden, wodurch sie mit militärischen Einrichtungen gleichgesetzt werden und somit außerhalb der Zuständigkeit von Bundesstaaten und Kommunalverwaltungen liegen.
- Am 11. Dezember 2025 unterzeichnet Präsident Trump eine Durchführungsverordnung, die staatliche Regulierung von KI verbietet. Dies ist ein klarer Verstoß gegen den 10. Zusatzartikel der US-Verfassung.
- Im Januar 2026 bringt der Kongressabgeordnete aus Kentucky, Thomas Massie, einen Änderungsantrag zu Bidens Infrastrukturgesetz ein, der die vorgeschriebenen Fernabschaltvorrichtungen für Fahrzeuge gestrichen hätte, doch Massies Versuch, die Freiheit der Fahrer zu bewahren, wird knapp abgelehnt, wobei sich 57 Republikaner den 211 Demokraten in der Opposition anschließen. Massie wird später bei den Wahlen im Mai geschlagen, als Präsident Trump und mehrere Milliardäre aus der Epstein-Klasse eine Rekordsumme für seinen republikanischen Vorwahlgegner aufbringen.
- Anfang Mai 2026 vertraut Larry Fink, CEO von BlackRock, Co-Vorsitzender des globalistischen Weltwirtschaftsforums und enger Freund von Präsident Trump, an, dass angesichts von Billionen Dollar, die in KI-Rechenzentren investiert wurden, eine seiner größten Befürchtungen darin besteht, dass die Menschen aufwachen, sich erheben und beginnen, Rechenzentren mit Drohnen anzugreifen.
- Am 26. Mai 2026 berichtet das Tech-Magazin Wired, dass interne Dokumente der Trump-Regierung, die vom FBI und dem Heimatschutzministerium stammen, offenbaren, dass die Regierung Anti-Rechenzentrums- und Anti-KI-Aktivisten nun als potenzielle inländische Terroristen betrachtet. Wired berichtet: „Nach Angriffen auf CEOs, einer landesweiten Protestbewegung gegen Rechenzentren und wachsenden Bedenken hinsichtlich des Ersatzes von Arbeitsplätzen durch KI verbreiten die Bundesnachrichtendienste und die innerstaatlichen Strafverfolgungsbehörden Berichte mit einem neuen inländischen Ziel vor Augen: Anti-Technologie-Extremisten.“
- Ende April 2026 gab das US-Kriegsministerium bekannt, dass es ein Autonomous Warfare Center innerhalb des Pentagons einrichten werde. Das vermutete Ziel, wenn man den Namen ernst nimmt, besteht darin, die Notwendigkeit menschlicher Beteiligung an der „Kill Chain“ zu beseitigen, indem solche Entscheidungen an KI übertragen werden. Einige haben dies als „autonomes Töten“ bezeichnet. Für das Haushaltsjahr 2027 hat das Kriegsministerium 54,6 Milliarden Dollar für diese Organisation beantragt, was einer atemberaubenden Aufstockung der Mittel um 24.166 % entspricht. Wie der Investor für nationale Sicherheit Paul Miller feststellte, „macht dieser einzelne Posten fast 15 Prozent des gesamten Haushalts aus, übersteigt das Bruttoinlandsprodukt vieler kleiner Nationen und ist höher als der gesamte beantragte Haushalt für das US-Marinekorps in Höhe von 52,8 Milliarden Dollar.“
- Am 9. April 2026 veröffentlichte Präsident Trump einen Beitrag in den sozialen Medien und startete einen vernichtenden Angriff auf eine Gruppe von Podcastern und Journalisten, die seinen Iran-Krieg kritisiert hatten – einen Angriffskrieg, den er in Zusammenarbeit mit Benjamin Netanjahu und den israelischen Streitkräften (IDF) geführt hatte. Er bezeichnete Tucker Carlson, Megyn Kelly, Alex Jones und Candace Owens sowie die ehemalige Kongressabgeordnete aus Georgia, Marjorie Taylor Green, als „Spinner“, „Unruhestifter“ und „Versager“ und stellte sie als Gefahr für die nationale Sicherheit Amerikas dar.
- Ende Mai 2026 wurde berichtet, dass bestimmte Kongressabgeordnete Abschnitt 224 in den National Defense Authorization Act aufgenommen hatten, wie er im US-Repräsentantenhaus für das Haushaltsjahr 2027 vorgeschlagen worden war. Sollte Abschnitt 224 noch in diesem Jahr verabschiedet werden, würde dies zur vollständigen Integration oder „Fusion“ des israelischen und des US-Militärs im Bereich der Überwachungstechnologie führen, einschließlich KI, autonomer Systeme, Cybersicherheit, Verteidigungsnachrichtendienst, gerichteter Energie, Quantencomputing, Biotechnologie und mehr.
FAZIT: Amerika wurde von seinen Gründervätern niemals als nationaler Sicherheitsstaat konzipiert, der von Kriegen in Übersee, innerer Überwachung, der Kontrolle einzelner Bürger und der Überwachung derjenigen besessen ist, die ihre Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz auf freie Versammlung, Bewegungsfreiheit oder freie Meinungsäußerung ausüben – ganz gleich, wie kontrovers diese Äußerungen auch sein mögen.
Ich schließe mit einem Video des Tenth Amendment Center mit dem Titel „Liberty isn’t taken, it’s surrendered“ (Freiheit wird nicht genommen, sie wird aufgegeben), das den Kern dieses Artikels und die hier vorgelegten Beweise klar auf den Punkt bringt, wonach unsere Grundfreiheiten einem systematischen Angriff durch milliardenschwere Oligarchen und Technokraten ausgesetzt sind, die mit der kriminellen Organisation in Washington zusammenarbeiten, die die Menschen als Regierung bezeichnen.