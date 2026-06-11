UNO plant globale Blockchain-Kontrolle: Jeder Mensch, jedes Vermögen, jede Transaktion soll erfasst werden

Von The Winepress

„Die Blockchain befindet sich am Schnittpunkt verschiedener Dynamiken, die sich auf Fragen des öffentlichen Nutzens und der SDG-Agenda konzentrieren: wie Geld, Informationen und Regeln durch Systeme fließen …“

Die Vereinten Nationen haben große Pläne für ein neues internationales Finanzsystem, das darauf abzielt, absolut jeden Vermögenswert, jede Ware, jede Währung und jede Person in Blockchain-Ledgern zu erfassen und nachzuverfolgen. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) veröffentlichte im Januar einen Bericht1 mit dem Titel „New Tech, New Partners: Transforming development in the digital era“, der Dutzende von Beispielen dafür liefert, wie die UN weltweit aktiv eine tokenisierte Blockchain-Infrastruktur implementiert. Das sind keine Hypothesen, sondern Realität; und dieser Bericht hebt genau die Gefahren dieses neuen Finanzsystems hervor, das weltweit rasch aufgebaut wird.

Es ist einer der dystopischsten Berichte, über die ich je geschrieben habe.

Im Frühjahr 2025, während eines Besuchs in China, wies Jeffrey D. Sachs, eine prägende Persönlichkeit2 in globalen Angelegenheiten – der seit 2001 als Sonderberater mehrerer Generalsekretäre der Vereinten Nationen tätig war, Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University ist, Präsident des UN-Netzwerks für nachhaltige Entwicklungslösungen und SDG-Beauftragter von UN-Generalsekretär António Guterres – die Notwendigkeit einer neuen, globalen Finanzinfrastruktur aufzeigte, die über die UN läuft, und beklagte, dass es derzeit kein adäquates System zur Finanzierung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) gibt.

Im September 2015 verabschiedete die UNO offiziell4 die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, begleitet von 17 SDGs – für die die Mitgliedstaaten „anerkennen, dass die Beseitigung von Armut und anderen Entbehrungen Hand in Hand gehen muss mit Strategien, die Gesundheit und Bildung verbessern, Ungleichheit verringern und das Wirtschaftswachstum ankurbeln – und das alles bei gleichzeitiger Bekämpfung des Klimawandels und dem Einsatz für den Erhalt unserer Ozeane und Wälder“, so die UNO5 auf ihrer Website.

Sachs, den selbsternannte populistische Kommentatoren wie Tucker Carlson und andere bei vielen verschiedenen Gelegenheiten gelobt haben, erklärte dem Interviewer, dass „unsere globale Finanzarchitektur aus vielen, vielen Gründen derzeit nicht den Anforderungen gewachsen ist“. Er fügte hinzu, dass „wir ein grundlegendes Umdenken in Bezug auf diese globale Finanzarchitektur brauchen“ und „dass wir kein Finanzsystem haben, um die [SDGs] wirklich zu finanzieren“. Seine Lösung hierfür sind „internationale Steuern, die direkt an das UN-System fließen“. Obwohl er einräumt, dass dies für die meisten Regierungen ein „Gräuel“ sei, ist Sachs zuversichtlich, dass ein solches System verwirklicht werden kann. Er versucht zu argumentieren, dass die frühe Gründung der Vereinigten Staaten insofern der UNO ähnelt, als sie einen Kompromiss zwischen einer Reihe unabhängiger Nationalstaaten darstellte, aber unter der Führung von James Madison gaben die Staaten einen Teil ihrer Souveränität zugunsten einer stärkeren föderalen Führung und Steuerhoheit auf. Sachs beruft sich darauf und wünscht sich, dass dasselbe auf internationaler Ebene geschehen könnte, mit der UNO im Zentrum des Ganzen. Mit seinen Worten:

„Ich würde mir eine weltweite Steuer auf CO₂-Emissionen wünschen. Übrigens würde ich mir auch eine weltweite Steuer auf internationale Finanztransaktionen wünschen. Ich würde mir eine weltweite Steuer auf den Luftverkehr wünschen. Ich würde mir eine weltweite Steuer auf die internationale Schifffahrt wünschen. „Ein Grundsatz der Besteuerung lautet: Man besteuert etwas, das auf nationaler Ebene nicht besteuert wird. Der Schiffsverkehr zum Beispiel ist im Grunde unversteuert. Der Welthandel wird auf Seeschiffen abgewickelt, aber diese werden nicht besteuert. Im internationalen Luftverkehr verhält es sich im Wesentlichen genauso. Internationale Finanztransaktionen, die täglich Billionen von Dollar ausmachen, werden nicht besteuert. Es gibt also eine Grundlage dafür. “ Und wenn wir diese Finanzierung hätten, glauben Sie mir, dann gäbe es Solaranlagen, Windkraftanlagen, Wasserversorgung in den heutigen Konfliktgebieten, Transportsysteme und die Wasserstoffwirtschaft. Wir würden diesen Wandel tatsächlich erfolgreich gestalten. „Das ist also der eine Punkt, der meiner Meinung nach das, was wir in diesem komplexen Zusammenschluss von 193 souveränen Staaten versuchen, enorm stärken würde.“

🌍 Jeffrey Sachs fordert globale Steuern auf CO₂-Emissionen, internationale Finanztransaktionen, den Flugverkehr und die Schifffahrt. Mit den Einnahmen könnten laut Sachs weltweit Solar- und Windkraftanlagen, Wasserinfrastruktur, Verkehrssysteme und eine Wasserstoffwirtschaft… pic.twitter.com/wCXJvkxxfZ — Don (@Donuncutschweiz) June 9, 2026

Im Juni 2024 schrieb Sachs in einem Blogbeitrag7, dass Generalsekretär Guterres „klugerweise“ den „Gipfel der Zukunft“ bei den Vereinten Nationen im September angekündigt habe, bei dem er erneut die Einführung internationaler Steuern und eines neuen Finanzsystems lobte. „Wir brauchen eine neue globale Finanzordnung, um sicherzustellen, dass jedes Kind, selbst in den ärmsten Ländern, die Chance auf eine angemessene Bildung erhält. […] Wir müssen das UN-System stärken, indem wir sicherstellen, dass es angemessen und zuverlässig durch ein neues System internationaler Steuern finanziert wird – zum Beispiel auf CO2-Emissionen, Schifffahrt, Luftfahrt und Finanztransaktionen – anstatt durch die Beiträge einzelner Regierungen.“

Wie bereits von The WinePress8 berichtet, unterzeichneten die UN-Mitglieder damals den „Pakt für die Zukunft“, der einen ganzen Abschnitt zum Aufbau einer digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) enthielt; ein weit gefasster Begriff, der digitale Identitäten, digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), Tokenisierung und den Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen umfasst. UNDP-Administrator Achim Steiner erklärte bei der Veranstaltung:

„Denken Sie an die digitale öffentliche Infrastruktur. Jeder Mensch verfügt nun über eine sichere digitale Identität – stellen Sie sich das Jahr 2030 vor. Dies hat Dienste erschlossen, die zuvor für so viele unerreichbar waren. „Dies ist der Moment, unser digitales Schicksal neu zu definieren […] Ein Teil des Versprechens der Vereinten Nationen […] besteht darin, den Fortschritt im Bereich der digitalen öffentlichen Infrastruktur voranzutreiben […] Das Mittel zum Zweck.“

Im Jahr 2025 veröffentlichte das UNDP ein neues Papier9, in dem der „Paradigmenwechsel“ beschrieben wurde, den die Blockchain-Technologie für die Durchsetzung digitaler Identitäten darstellt, und in dem dargelegt wurde, wie die Blockchain die „globale Identitätskrise lösen“ kann; außerdem wurde darin für eine verstärkte Einführung von Blockchain- und digitalen Identitätsmechanismen plädiert. „Herkömmliche Identitätsmanagementsysteme sind anfällig für Sicherheitslücken wie Datenlecks, Identitätsdiebstahl und Datenschutzbedenken der Nutzer. Die Blockchain-Technologie bietet eine dezentrale, manipulationssichere Alternative, die eine sichere, nahtlose und interoperable Identitätsüberprüfung organisationsübergreifend ermöglicht“, schrieben die Autoren des Papiers.

Zur Erinnerung: Blockchain, laut10 der UNO:

„Die Blockchain ist ein digitales System für gemeinsam genutzte, manipulationssichere Aufzeichnungen und automatisierte Regeln, das die Koordination zwischen mehreren Akteuren ohne einen einzigen zentralen Eigentümer ermöglicht. Sobald Informationen einmal aufgezeichnet sind, ist es äußerst schwierig, sie unbemerkt zu verändern, wodurch sich die Blockchain besonders für Umgebungen eignet, in denen Vertrauen, Verifizierbarkeit und Rechenschaftspflicht von entscheidender Bedeutung sind. „Blockchain erstellt überprüfbare, mit einem Zeitstempel versehene Aufzeichnungen von Transaktionen oder Entscheidungen, was die Transparenz stärkt, Streitigkeiten reduziert und die Aufsicht in Bereichen wie Zahlungsverkehr, Leistungsauszahlung, Lieferketten oder Klimafinanzierung vereinfacht. „Regeln können so programmiert werden, dass Aktionen – wie die Freigabe von Geldern oder die Bestätigung der Anspruchsberechtigung – automatisch ausgelöst werden, sobald vereinbarte Bedingungen erfüllt sind. Dies kann Verzögerungen und manuelle Bearbeitungsschritte reduzieren, während die menschliche Aufsicht dort erhalten bleibt, wo sie wichtig ist. „In Umgebungen mit begrenzter Konnektivität, mehreren Zwischenstellen oder parallelen Systemen kann die Blockchain als schlanke Koordinationsschicht dienen – die Daten, Zahlungen und Berichterstattung verknüpft, ohne dass die bestehende Infrastruktur komplett ersetzt werden muss. Bei einigen grenzüberschreitenden Zahlungs- und Überweisungsströmen kann sie zudem Abstimmungsschritte reduzieren und die Abwicklungszeit verkürzen, was dazu beitragen kann, Kosten zu senken, wenn Effizienzgewinne an die Nutzer weitergegeben werden.“

Die UNO setzt sich seit Jahren intensiv für Blockchain- und digitale Identitätsinfrastrukturen ein, wie aus einem Bericht vom Mai 2023¹¹ mit dem Titel „Our Common Agenda: A Global Digital Compact – an Open, Free and Secure Digital Future for All“ hervorgeht, in dem alle verschiedenen Wege aufgeführt sind, wie diese neue digitale Infrastruktur zur Erreichung der 17 SDGs beiträgt – in einer Welt, in der fast alles auf die eine oder andere Weise erfasst, nachverfolgt und tokenisiert wird.

Vor diesem Hintergrund werden in dem bereits erwähnten Bericht des UNDP vom Januar 42 verschiedene Fälle beschrieben, in denen Blockchain weltweit auf vielfältige Weise eingesetzt wird, und es wird dargelegt, wie die Einführung der Blockchain-Technologie die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung auf vielfältige Weise vorantreibt. So schreiben die Autoren des Berichts:

„Die Blockchain befindet sich am Schnittpunkt verschiedener Dynamiken, die sich auf Fragen des öffentlichen Nutzens und der SDG-Agenda konzentrieren: Wie bewegen sich Geld, Informationen und Regeln durch Systeme wie Überweisungen, Klimafinanzierung und soziale Sicherung? In diesen Bereichen werden neue Blockchain-basierte Zahlungssysteme erprobt, nicht nur, um Geldmittel effizienter zu bewegen, sondern auch, um die Handlungsfähigkeit von Gemeinden und lokalen Behörden zu stärken und so Finanzströme mit Ergebnissen zu verknüpfen, die vor Ort von Bedeutung sind.“

Jede Seite des Dokuments ist es wert, hervorgehoben zu werden, doch es gibt einfach zu viele Beispiele, um sie alle aufzuzählen; daher werde ich auf diejenigen eingehen, die mir am relevantesten erscheinen. Der Bericht ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die sich speziell mit digitaler finanzieller Inklusion, digitaler Identifizierung und Datenerhebung, Klimadaten und -finanzierung, „transparenten“ Produktions- und Lieferketten, der Finanzierung von Waren und Dienstleistungen sowie der Überwachung der SDGs und der Nachverfolgung von Aktivitäten befassen.

Das erste Beispiel des UNDP ist der Fall des afrikanischen Kontinents12 als Ganzes, wo die Einführung sogenannter „zweckgebundener digitaler Token anstelle herkömmlicher Barzahlungen“ erprobt wird. „Die UNDP-Länderbüros stellen den gesamten Förderbetrag im Voraus als Token bereit, die nur bei geprüften lokalen Anbietern für förderfähige Ausgaben wie Betriebsmittel, Registrierung, Ausrüstung oder digitale Tools ausgegeben werden können.“ Das funktioniert folgendermaßen:

„Das UNDP legt die einzelnen Förderprogramme fest und gibt von seinem Bankkonto aus zweckgebundene Token aus, wobei es Regeln festlegt, wer diese erhalten darf, wofür sie verwendet werden können, wo sie eingesetzt werden können und wie lange sie gültig sind. Die Begünstigten erhalten die Token in Form von QR-Codes oder einfachen kartenartigen Gutscheinen, die in eine einfache mobile Geldbörse geladen werden können. Wenn sie genehmigte Waren oder Dienstleistungen von teilnehmenden Anbietern kaufen, scannt der Anbieter den QR-Code oder die Wallet und akzeptiert die Token als Zahlungsmittel. „Jede Transaktion wird in einem verteilten Hauptbuch erfasst, wodurch ein klarer Prüfpfad entsteht. MultiKnip erstellt dann Sammelzahlungsanweisungen, sodass die Bank den entsprechenden Geldbetrag direkt vom UNDP an die Anbieter überweist. Programm- und Finanzteams überwachen die Nutzung, nicht ausgegebene Guthaben und die Aktivitäten der Anbieter über ein Dashboard, wobei für ländliche Gebiete Optionen für schlechte Netzabdeckung zur Verfügung stehen.“

Dieses erste Beispiel verdeutlicht auf Anhieb die Gefahren von programmierbarem Geld und Vermögenswerten in tokenisierter Form auf Basis einer Distributed-Ledger-Technologie (DLT) (d. h. Blockchain), und es gibt allen Grund dafür, dass ich regelmäßig über Tokenisierung geschrieben und davor gewarnt habe. Transaktionen und Eigentumsverhältnisse sind genehmigungsgebunden und programmiert; dieses „Geld“ kann nicht mehr so ausgegeben werden, wie der Inhaber es nutzen möchte, sondern es handelt sich um vorprogrammierten, selbstausführenden Code, der bestimmt, wer es besitzt, und einschränkt, wo und wie es verwendet werden kann, und der über integrierte Verfallsdaten verfügt – also: nutze es oder verliere es.

Das UNDP in Afrika hat zudem einen „Data for Finance“-Mechanismus eingeführt13. „Für jeden verifizierten Datensatz stellt das System einen „Data Receipt Token“ aus, der einen sicheren digitalen Stempel und wichtige Metadaten enthält. Klimafinanzierer zahlen Gelder in ein Smart-Contract-Treuhandkonto ein. Wenn neue „Data Receipt Tokens“ eintreffen, gibt der Vertrag Zahlungen an den nationalen Wetterdienst gemäß voreingestellten Regeln frei, sodass Geber nur für validierte, nutzbare Beobachtungen zahlen und die Dienste eine vorhersehbare Einnahmequelle erhalten.“

Wetter und Umwelt werden zu tokenisierten Daten, die gewinnbringend verkauft und umgekehrt dazu genutzt werden können, um zu überprüfen, ob Menschen „nachhaltig“ leben und sich verhalten.

Als nächstes Beispiel wird Kolumbien14 angeführt, wo die UN beklagt, dass die Hauptstadt Bogotá „fast keinen Einblick in die Verwendung dieser Gelder hat“, und da die meisten Transaktionen nach wie vor hauptsächlich in bar abgewickelt werden, „erzeugt dies kaum valide Daten, sodass politische Entscheidungsträger nicht ohne Weiteres erkennen können, ob die Mittel für Lebensmittel, Transport, Pflege oder andere lebensnotwendige Güter verwendet werden oder wie verschiedene Gruppen, wie beispielsweise von Frauen geführte Haushalte, die Unterstützung nutzen.“ Diese Art von Sprache und Thematik wiederholt sich im gesamten Dokument und ist das, was die UN als finanzielle „Transparenz“ bezeichnet; doch offensichtlich ist diese Transparenz nur Transparenz für sie, die Zentralbanken und Regierungen, die nun in Echtzeit überwachen können, was die Menschen tun – im Gegensatz zu dezentralem Fiatgeld –, was deutlich macht, dass der wahre Grund, warum die UN eine Blockchain-Infrastruktur will, darin besteht, alle jederzeit genau im Blick zu behalten. Im Fall von Kolumbien arbeitet das UNDP mit Partnern zusammen, um „ein exploratives digitales Zahlungsmodell zu testen, um Erkenntnisse über die Nutzung von auf Stablecoins basierenden Überweisungen in einem kontrollierten Pilotumfeld zu gewinnen“; Stablecoins sind dabei programmierbare, privatisierte Versionen von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs).

Dies wird in der Fallstudie zu Haiti15 und bei dem von der UN pilotierten Projekt, das sie „The Prosperity Loop“ nennen, noch deutlicher.

„Die meisten Menschen in Haiti nutzen keine formellen Banken, und über 80 Prozent der alltäglichen Transaktionen werden bar abgewickelt. Die Abhängigkeit von Bargeld schränkt die Transparenz ein, erhöht Sicherheitsrisiken und schließt viele Frauen, Jugendliche und Kleinunternehmer von formellen Finanzdienstleistungen aus. In ländlichen Gebieten ist die Abdeckung durch mobile Zahlungsdienste ungleichmäßig und das Vertrauen in Banken gering, sodass Zuschüsse und Löhne oft über informelle Kanäle fließen. Die nationale Strategie zur finanziellen Inklusion fordert mehr digitale Zahlungen und eine bessere Rückverfolgbarkeit – insbesondere bei Sozialtransfers an bedürftige Haushalte –, doch es gibt nur wenige praktische Modelle, die digitale Zahlungssysteme mit den Realitäten abgelegener oder unterversorgter Gemeinden verbinden. „Haushalte, Händler und lokale Partner erhalten einfache digitale Geldbörsen, die mit einem von Kura und Bousol entwickelten kostengünstigen Zahlungsnetzwerk verbunden sind. Überweisungen von NGOs oder MFIs werden direkt in die Geldbörse eingezahlt, und Nutzer können in Geschäften bezahlen oder innerhalb desselben Systems sparen, ohne sofort auszahlen zu lassen. Spargruppen können Rotationssysteme mit in der Plattform hinterlegten Regeln betreiben, sodass Beiträge und Auszahlungen automatisch nachverfolgt werden. „Ein Netzwerk aus Point-of-Sale-Geräten (POS), das für Gebiete mit geringer Netzabdeckung konzipiert ist, übernimmt bei Bedarf Ein- und Auszahlungen. Jede Transaktion wird in einem gemeinsamen Ledger auf der Stellar-Blockchain erfasst, wodurch es schwieriger wird, Aufzeichnungen zu verlieren oder zu verändern. Im Laufe der Zeit schafft dieses Muster wiederholter lokaler Ausgaben „Wohlstandsschleifen“ und gibt den Programmpartnern Einblick in nahezu Echtzeit darüber, wie Gelder durch die lokale Wirtschaft fließen.“

Auch hier geht es darum, jederzeit zu wissen, wohin das Geld fließt und wofür es ausgegeben wird; und im Fall von Haiti führt dieses Testsystem das Konzept ein, dass eine Wirtschaft nicht unbedingt bargeldlos oder vollständig digital sein muss, um Fiat-Transaktionen dennoch in Echtzeit genau zu überwachen.

Ähnliche Argumente finden sich auch in der Fallstudie zu Mexiko, wo die „Better Than Cash Alliance“ des UNDP und ClimaFi Klimadaten in ein profitables Geschäftsmodell verwandeln, nachdem Nutzer ihre Grundstücke registriert haben und im Gegenzug direkte digitale Auszahlungen erhalten.

„Berechtigte Landbesitzer werden in einem einfachen digitalen Register erfasst, das jede Person mit ihren Landrechten und dem vereinbarten Ertragsanteil verknüpftB . Wenn Klimazahlungen vom Projektbetreiber eingehen, B berechnet das System, wie viel jede PersonB gemäß den Regeln der Gemeinschaft erhalten soll, und schreibt diesen Betrag ihrem Konto gut. Landbesitzer können ihren Kontostand und ihre Transaktionshistorie über eine einfache Handy-Oberfläche oder mit Unterstützung von geschulten lokalen Betreuern einsehen. „Um Bargeld abzuheben, suchen die Menschen autorisierte lokale Vertreter oder Geschäfte auf, wo die Zahlungen mit einer persönlichen PIN bestätigt und im System erfasst werden. Jede Auszahlung hinterlässt eine digitale Spur, sodass Gemeindeversammlungen und Partner sehen können, wie viel insgesamt ausgezahlt wurde, und Lücken erkennen können, ohne sensible persönliche Daten preiszugeben. Eine kleinere Gruppe von Landbesitzern wird den Prototyp zunächst testen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Schutzmaßnahmen für Frauen und Mitglieder ohne Bankkonto sicherzustellen.“

Land und Vermögenswerte werden verstaatlicht und „demokratisiert“, wie es BlackRock-CEO Larry Fink nennt; das Eigentumsrecht verschwindet – „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ – und KI-Algorithmen werden dann auf der Grundlage der Erträge dieser gemeinsamen Vermögenswerte festlegen, wer wie viel verdient. Das ist es, was die UNO sagt.

Das Beispiel Nigeria16 ist nicht besser. Das UNDP führt das Projekt „Solar Village“ ein, das „ländlichen Haushalten ermöglicht, Strom zu kaufen, genauso wie sie Mobilfunkguthaben erwerben. Die Nutzer laden ihr Prepaid-Stromguthaben über lokale Banken oder Mobile Money auf, und die Zahlungen werden in Nigerias digitaler Währung (eNaira) abgewickelt und in einem Blockchain-Ledger erfasst.“ In diesem Modell werden nun auch grundlegende Versorgungsleistungen digitalisiert und auf die Blockchain gebracht, und diese Rechte (Strom, Wasser, Wärme) werden im Voraus gebündelt und in einem tokenisierten System verwaltet und können nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden, da die Rechte digital und genehmigungsbasiert sind. Haben Sie diesen Monat zu viel Strom verbraucht? Nun, diese Verbräuche können in Echtzeit nachverfolgt, zurückverfolgt und genehmigt sowie ein- und ausgeschaltet werden.

„Sobald die Zahlung bestätigt ist, aktiviert Solar Village den Haushaltszähler über eine Online-Schnittstelle oder zeitlich begrenzte Codes, sodass jeder Nutzer unabhängig vom Gerätetyp teilnehmen kann. Im Hintergrund wird jede Solaranlage in einem digitalen Bestandsverzeichnis mit einem Blockchain-Verweis registriert, wodurch Zahlungen und Nutzungsdaten mit bestimmten Anlagen verknüpft werden können und ein manipulationssicherer Prüfpfad für die Energieflüsse entsteht. Verifizierte Energieverbrauchsdaten können dann die Ausgabe und den Verkauf von Emissionszertifikaten im Zusammenhang mit der Verdrängung von Dieselkraftstoff unterstützen und den Betreibern eine zusätzliche Einnahmequelle erschließen. Betreiber und UNDP-Teams nutzen ein gemeinsames Dashboard, um Einnahmen, Rückzahlungsmuster und die technische Leistung einzusehen. Im Laufe der Zeit kann dasselbe System auch Kredite für landwirtschaftliche Geräte und andere einkommensschaffende Aktivitäten unterstützen, die auf eine zuverlässige Stromversorgung angewiesen sind.“

Insbesondere Nigeria ist ein interessantes Testfeld17, da das Land Ende 2022 die eNaira einführte und dabei Abhebungen an Geldautomaten und Bankschaltern auf nur 45 Dollar pro Tag18 beschränkte, um eine rasche Akzeptanz zu erzwingen – nachdem es seine Bürger unter dem Vorwand, neue Banknoten auszugeben, dazu verleitet hatte, alte Banknoten abzugeben. Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, sah sich mit vereinzelten Hunger- und Versorgungsengpässen konfrontiert19, da viele Nigerianer nicht an ihr Geld herankamen und keine CBDC akzeptieren wollten, kleine Unternehmen zur Schließung gezwungen waren und die Menschen begannen, alte Banknoten zu höheren Kursen zu verkaufen.

Damals erklärte der damalige Gouverneur der Bank of Nigeria, Godwin Emefiele20: „Nigeria ist ein großes Land, die größte Volkswirtschaft Afrikas, und wir müssen den Sprung in die bargeldlose Wirtschaft schaffen. Wir können nicht länger zulassen, dass über 85 % des im Umlauf befindlichen Bargeldes außerhalb der Banken liegen.“

Man fragt sich, warum die UNO dieses Detail ausgelassen hat? Doch diese Maßnahme unterstreicht die mit programmierbarem Geld und programmierbaren Vermögenswerten verbundenen Gefahren, denn am 19. Oktober 2020 räumte der damalige Generaldirektor der BIZ, Agustín Carstens, offen ein21, dass CBDCs den Zentralbanken die vollständige Kontrolle über die Bevölkerung verschaffen würden, und bestätigte, dass die Zentralbanken zu jedem Zeitpunkt genau wüssten, wie viel Geld die Menschen auf ihren Konten haben.

„Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt, und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein benutzt. Der entscheidende Unterschied bei der CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften haben wird, die die Verwendung dieser Form der Verbindlichkeit der Zentralbank bestimmen, und dass wir zudem über die Technologie verfügen werden, dies durchzusetzen.“

Um auf den Bericht zurückzukommen: Das UNDP erwähnt Gambia22 und stellt fest, dass es „keine einfachen Tools gibt, die alltägliche Geschäftsaktivitäten in verwertbare Finanzdaten umwandeln“. Daher testen sie derzeit „eine vorrangig für Mobilgeräte konzipierte Wallet- und Buchhaltungs-App, die alltägliche Umsätze und Ausgaben in einfache Berichte und Bonitätsbewertungen umwandelt, die mit Lernmodulen in lokalen Sprachen verknüpft sind“. „Freedom Pay Wallet ermöglicht zudem Massenauszahlungen von Stablecoins direkt in die mobilen Wallets der Nutzer, wobei die Transparenz der Blockchain und die nahezu sofortige Abwicklung genutzt werden. So gelangen die Gelder effizient in ländliche Gemeinden und können in Echtzeit nachverfolgt werden.“

In kleinen Ländern wie Burkina Faso23 will die UNO Aufforstungs- und Landwirtschaftsmaßnahmen überwachen und argumentiert, dass „traditionelles Crowdfunding für Baumpflanzungen Spendern selten einen überprüfbaren Nachweis darüber liefert, was gepflanzt wurde, wo oder ob die Bäume überlebt haben“, weshalb „alle wichtigen Meilensteine und Zertifikate in einem gemeinsamen digitalen Register erfasst werden“ und „die zukünftige Kohlenstoffbindung geschätzt wird“. Kein Baum und keine Menge an Kohlenstoff, die er produziert, geht dabei verloren. Das Gleiche gilt für Indien24, wo „digitale Tools“ eingesetzt werden, „um klimafreundliche Praktiken zu dokumentieren und verifizierte Emissionsreduktionen in handelbare Zertifikate umzuwandeln“, und den Nutzern „digitale CO2-Zertifikate auf einer Blockchain ausgestellt werden“, denen eine „rückverfolgbare ID“ beigefügt ist.

Identische Modelle zur Klimafinanzierung und -überwachung werden derzeit in Lateinamerika und der Karibik25 erprobt, die „schnelle, datengesteuerte Auszahlungen mit Folgegutschriften und Einsparungen verknüpfen“. „Das Pilotprojekt nutzt eine parametrische Versicherung, die auszahlt, wenn Wetter- oder Klimaindikatoren (z. B. Niederschlag oder Windgeschwindigkeit in einem bestimmten Gebiet) vereinbarte Schwellenwerte überschreiten. Diese Auslöser werden anhand von Satelliten- und Klimadaten überwacht. Wenn ein Schock bestätigt wird, berechnen Smart-Contract-Regeln die Auszahlung und geben die Mittel mit minimalem manuellem Aufwand auf die Konten der Kunden frei.“

Weiterhin führt der Inselstaat Sierra Leone26 „ein [steuerpflichtiges] nationales Kohlenstoffregister ein, das alle Projekte in einem einzigen, öffentlich zugänglichen System erfasst“, das „Grundinformationen wie geografischen Standort, Art der Klimaschutzmaßnahme, den Namen des CO2-Entwicklers, das erwartete Volumen an ITMOs (international übertragbare Minderungsergebnisse) und die Partner in der Gemeinde“ und kann zudem nachverfolgen, „wo Aktivitäten stattfinden und in welchem Zusammenhang sie mit nationalen Plänen stehen.“

Ruanda ist dabei27, „ein dreiteiliges digitales Ökosystem zu schaffen, das neue Formen der Unterstützung jenseits des physischen Tourismus einführt.“

„Es vereint eine Blockchain-basierte Sammlung von mit Gorillas verknüpften digitalen Assets, eine mobile Lernplattform zum Thema Artenschutz und ein Offline-Virtual-Reality-Erlebnis (VR) des Volcanoes-Nationalparks. Jedes digitale Asset ist mit einem individuell identifizierten Gorilla und dessen Artenschutzgeschichte verknüpft, die in einer öffentlichen Blockchain erfasst sind, sodass Eigentumsverhältnisse und die Aufteilung der Einnahmen transparent sind. Die Erlöse fließen gemäß festgelegten Regeln in Ruandas Programm zur Aufteilung der Tourismuseinnahmen und ausgewählte Gemeinschaftsprojekte, wodurch eine nachvollziehbare Verbindung zwischen globalen Beiträgen und lokalem Nutzen hergestellt wird.“

Nicht einmal die Gorillas sind sicher! Alles muss tokenisiert und in ein Ledger eingetragen werden, inklusive der gesamten Historie.

Dies ist in Uruguay weit verbreitet28. Die Autoren schrieben:

„Das UNDP Uruguay und Origen Latam testen Equilibrium®, ein tokenisiertes Naturvermögensmodell, das verifizierte Ökosystemregeneration in investierbare digitale Einheiten umwandelt. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Canelones, Landbesitzern und wissenschaftlichen Partnern werden im Rahmen des Pilotprojekts bestimmte Projektgebiete ausgewiesen und Naturvermögenswerte ausgegeben, die an Indikatoren zu Fauna, Flora, Bodengesundheit und Wasserregulierung gekoppelt sind. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Unternehmen Naturschutz in produktiven Landschaften durch transparente, standardisierte Verträge finanzieren können, während öffentliche Institutionen besseren Einblick darüber erhalten, wohin Naturfinanzmittel fließen und welche Ergebnisse sie erzielen. „Grundstückseigentümer und Projektentwickler registrieren einen Standort auf der Origen-Plattform mit vereinbarten ökologischen Basiswerten, Plänen und Überwachungsindikatoren. Mithilfe eines technischen Protokolls, das gemeinsam mit Forschern und Verifizierungspartnern entwickelt wurde, werden Regenerationsmaßnahmen und Felddaten überprüft und in digitale Natur-Einheiten sowie fungible Equilibrium®-Token umgewandelt, die die ökologische Leistung aggregieren. „Unternehmen erwerben Equilibrium®-Token, um definierte Projekte zu unterstützen, und erhalten überprüfbare Umweltangaben für ihre Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung. Ein Blockchain-Ledger erfasst Verpflichtungen, Überwachungsaktualisierungen und Finanzströme, sodass alle Parteien sehen können, welche Gebiete finanziert und welche Ergebnisse verifiziert wurden. Vertreter der lokalen Gemeinschaften können eine soziale Validierung vornehmen, und akkreditierte Institutionen können digitale Zertifikate als überprüfbare Nachweise ausstellen, um Vertrauen und Rechenschaftspflicht zu stärken.“

Dies spiegelt die Bestrebungen des Weltwirtschaftsforums wider, das argumentiert hat29, dass „Naturkapital“ (z. B. Pflanzen, Tiere, Luft, Wasser, Böden, Mineralien) nicht unbegrenzt für alle zugänglich sein sollte, sondern in Bilanzen erfasst werden muss, um nachverfolgt und als Ware behandelt zu werden. „Wenn wir natürliche Systeme schützen wollen, besteht eine der Lösungen darin, die Natur in die Bilanz aufzunehmen, sie in die Entscheidungsfindung von Unternehmen einzubeziehen, ihr einen Wert zuzuweisen und sie in Rechnungslegungs- und Finanzmechanismen zu integrieren“, sagte Lindsay Hooper, CEO des Cambridge Institute for Sustainable Leadership, im Jahr 2024 in Davos. „Ich halte das einfach für gutes Geschäft.“

Leider hält die UNO dies offenbar für eine wunderbare Idee, wie sie selbst betont30 —

„Digitale Tools, die es einfacher machen, die Herkunft von Produkten, deren Handhabung und die beteiligten Akteure nachzuverfolgen. Zu den Lösungen gehören gemeinsame Rückverfolgbarkeitsdienste für Landwirte und Exporteure, automatisierte Auszahlungssysteme für Genossenschaften, tokenisierte Finanzierungen für kritische Mineralien, virtuelle Lager für Erntegüter, überprüfbare Gutschriften für die Kunststoffrückgewinnung sowie Echtheitszertifikate für Kunsthandwerker.“

Dies geschieht beispielsweise in Malaysia31, wo „Landwirte ein einfaches, auf Codes basierendes Menü auf einfachen Mobiltelefonen nutzen, um jede Ernte zu registrieren, wodurch ein digitaler Eintrag erstellt wird, der mit ihrer Landwirt-ID und ihrem Standort verknüpft ist“, wobei bei Produkten wie dem Reisanbau digitale Tools eingesetzt werden, um „Gewicht, Zeit und Ort zu bestätigen und so eine digitale Aufzeichnung darüber zu erstellen, wer ein Produkt wann und wo gehandhabt hat – vom Ursprung bis zum endgültigen Bestimmungsort.“

Auch Bangladesch32 testet derzeit „Rückverfolgbarkeitsplattformen, [die] ausgewählte Ereignisse der Lieferkette aus ihren bestehenden Systemen an eine Webschnittstelle oder eine vom Dienst verwaltete Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) senden. Die Plattform validiert die Daten und erstellt für jedes Ereignis einen eindeutigen ‚Fingerabdruck‘ in einem verteilten Hauptbuch, zusammen mit einem Verweis darauf, wo die zugrunde liegenden Datensätze außerhalb der Blockchain gespeichert sind.“ Selbst wenn digitale Vermögenswerte also aus der Blockchain herausbewegt werden, gibt es immer noch eine rückverfolgbare Aufzeichnung darüber, wohin sie gegangen sind und woher sie kamen; was ein weiterer Grund ist, warum Zentralbanken und Einrichtungen wie die UNO eine Blockchain- und digitale ID-Infrastruktur so sehr wollen, denn selbst wenn sich das „Geld“, die Vermögenswerte oder Dienstleistungen auf oder außerhalb der Blockchain befinden, können sie dennoch nachverfolgt und somit genehmigt und besteuert werden.

All diese Daten müssen natürlich von Drittunternehmen und Big-Tech-Firmen gesammelt werden, die diese Daten über eine neue KI-gesteuerte Infrastruktur erfassen, die mit KI-Modellen und der Blockchain kommuniziert.

So wird beispielsweise erneut auf Kolumbien verwiesen33, das mit der UNO zusammenarbeitet und gemeinsam mit seinen Partnern „ein georäumliches Berichtsverfahren testet, das Erdbeobachtung, georäumliche künstliche Intelligenz und blockchain-basierte Verifizierung kombiniert, um SDG-Indikatoren mit minimalem manuellem Aufwand zu generieren.“

„Das System nimmt Satellitenbilder und andere georäumliche Datensätze in eine Analysepipeline auf, die die städtische Ausdehnung, die Bodendegradation und die Freigabezonen im Zeitverlauf abbildet. Georäumliche KI-Modelle generieren Statistiken, die auf die Definitionen der zuständigen Stellen für ausgewählte SDG-Indikatoren abgestimmt sind. Diese abgeleiteten Ebenen und Berechnungen durchlaufen anschließend die Zero-Trust-Dateninfrastruktur von Demia, wo jeder Datensatz kryptografisch signiert, versioniert und mit einem manipulationssicheren Prüfpfad auf der Blockchain verknüpft wird.“

Dies zeigt sich erneut in Indien34, wo.

„[Internet der Dinge] IoT-Sensoren, KI-Modelle und Blockchain-Infrastruktur in einem einzigen Compliance- und Berichtssystem. Die Sensoren erfassen wichtige Parameter – wie Durchfluss und ausgewählte Wasserqualitätsindikatoren – in Echtzeit und machen damit zahlreiche manuelle Protokolle und zeitverzögerte Laborberichte überflüssig.“

Dies wird als die „Trivergenz“ der Tokenisierung bezeichnet, also die Verschmelzung von KI, IoT und Blockchain – ein Begriff, der von Don Tapscott geprägt wurde,einem produktiven kanadischen Autor von 19 Büchern, Gründer des Blockchain Research Institute und von Thinkers50 zu einem der weltweit bedeutendsten lebenden Management-Denker gekürt; er schrieb einst35 in einem Beitrag für CoinTelegraph:

„Im Laufe der Zeit wird die Trivergence eine neue Generation des Internets einläuten, in der nahezu jedes belebte und unbelebte Objekt auf der Erde Daten generiert, ein verteiltes Hauptbuch diese Daten erfasst und sichert und KI die Daten analysiert, mit den Objekten kommuniziert, deren Besitzer benachrichtigt und die Effizienz der Wirtschaft sowie die Nachhaltigkeit ihrer Auswirkungen auf die Umwelt kontinuierlich anpasst und verbessert.“

Abschließend sei als letztes erwähnenswertes Beispiel aus dem UN-Bericht Äthiopien36 als Beispiel für diese Dreiteilung angeführt.

„Feld- und Projektdaten aus Projekten in den Bereichen sauberes Kochen, Forstwirtschaft und Landrenaturierung werden mithilfe mobiler Tools und bestehender Überwachungssysteme erfasst. Diese Informationen werden mit Satellitenbildern und georäumlichen Analysen kombiniert, um zu überprüfen, wo die Aktivitäten stattfinden und ob die Projektgrenzen mit den gemeldeten Angaben übereinstimmen. Automatisierte Prüfungen weisen auf Lücken oder Unstimmigkeiten hin, sodass die Projektteams diese schnell beheben können. „Sobald die wichtigsten Daten validiert sind, generiert das System sichere digitale Nachweise und speichert diese in einem Blockchain-Ledger, wodurch manipulationssichere Belege erstellt werden, ohne dass personenbezogene oder Rohdaten gespeichert werden. Anschließend erstellt es Zusammenfassungen, die Schätzungen zur Emissionsminderung, georäumliche Ebenen und grundlegende Leistungsindikatoren zusammenführen, zusammen mit einer Auflistung der Informationsquellen. Das modulare Open-Source-Design ist darauf ausgelegt, in Äthiopiens künftiges nationales Kohlenstoffregister und spätere Vereinbarungen gemäß Artikel 6 integriert zu werden.“

Und das fasst es eigentlich schon zusammen: „um zu überprüfen, wo Aktivitäten stattfinden und ob die Projektgrenzen mit den gemeldeten Angaben übereinstimmen.“

Ein solch beunruhigender und gewaltsamer Eingriff in den Alltag und jeden einzelnen Moment unseres Lebens wurde vor nicht allzu langer Zeit von Bruce Flatt, dem CEO von Brookings, und Larry Fink bestätigt, die 37 offenbarten, dass sie „die Welt neu verkabeln“, „für die kommende neue Wirtschaft“, indem sie „Cloud-Infrastruktur, Fabriken für künstliche Intelligenz und Rechenzentren errichten“. Fink gab zudem bekannt, dass der Bedarf an so vielen Rechenzentren darauf zurückzuführen ist, dass all diese Token in kürzester Zeit gespeichert und analysiert werden können.

„Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass der Kauf von Rechenleistung-Futures eine neue Anlageklasse darstellen wird. Wir verfügen derzeit einfach nicht über genügend Rechenleistung. Und wenn man bedenkt, wie viele Token man beispielsweise für die Analyse der Cybersicherheit benötigt – das ist eine enorme Menge. Wir verfolgen aufmerksam die gesamte Entwicklung in diesem Bereich. Und das ist einfach eine riesige Chance, wenn man bedenkt, wie viel Geld dort investiert werden muss. Deshalb versuchen wir, einige dieser Engpässe zu beseitigen.“

Der UNDP-Bericht ist einer der dystopischsten und orwellschsten Berichte, die ich je analysiert habe, und es gibt noch viele weitere Beispiele, die ich nicht aufgeführt habe, doch er verdeutlicht perfekt die Gefahren, die mit dem rasanten Vorantreiben von Tokenisierung und digitalen Identitätssystemen einhergehen, und offenbart, was Dr. Jeffrey Sachs meint, wenn er bei der Idee einer internationalen Besteuerung von allem ins Schwärmen gerät.

Das ist es, was die UNO, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der Internationale Währungsfonds (IWF), das WEF, die Weltbank, der Weltgipfel der Regierungen, BlackRock, andere Zentralbanken, andere private Interessen und die Regierungen der Welt für die Massen bereithalten – die sich selig nicht bewusst sind, was sich direkt vor ihrer Nase abspielt, da sie mit bedeutungslosen Eitelkeiten und Brot und Spielen abgelenkt werden, während ihnen ihre Autonomie vollständig und gänzlich entzogen, programmiert und genehmigt wird.

Die Zentralbanken, globalistische Institutionen und all ihre Partner nutzen diesen Moment, um als Kreditgeber und Käufer der letzten Instanz aufzutreten, um alles zu besitzen – die große Aneignung von allem. Genau das bedeutet die Tokenisierung von allem; und wenn diese Institutionen und ihre Repräsentanten Ihnen sagen, dass sie genau das tun, dann glauben Sie ihnen.

Letztendlich wird sich all dies in den kommenden Jahren zur „Endlösung“ zusammenfügen:

Diese von den Vereinten Nationen beschriebene drakonische Welt muss rundheraus und vollständig abgelehnt werden, und dies ist ein Grund mehr, andere zu warnen, damit sie ihre böswilligen Absichten aufgeben.

Für weitere Informationen zu den neuesten Forschungsergebnissen in Bezug auf Tokenisierung, digitale Ausweise, den Ausbau des Kontrollnetzes und den Überwachungsstaat zur Verbrechensvorbeugung, der weltweit rasch aufgebaut wird, empfehle ich Ihnen, meine Arbeit auf winepressnews.com und auf Substack zu verfolgen, wo Sie ausführlichere Berichte wie diesen finden.

Quellen: