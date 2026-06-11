Der Iran-Krieg und die Zukunft des amerikanischen Imperiums

Von Jennifer Kavanagh

Kriege laufen oft auf unerwartete Weise schief. Selbst gut geplante Operationen können durch unerwartete Ereignisse, Ausfälle der Ausrüstung, schlechtes Wetter oder Pech aus der Bahn geworfen werden. Doch die Katastrophe, die auf die Entscheidung von Präsident Donald Trump folgte, am 28. Februar den Iran anzugreifen, kam nicht überraschend. Da die Risiken der Kampagne über Jahrzehnte hinweg dutzende Male in Kriegsspielen und Red-Team-Übungen durchgespielt worden waren, waren sie bekannt und offensichtlich.

Dennoch ist der Ausgang des Krieges schlimmer ausgefallen als die pessimistischsten Vorhersagen. Drei Monate nach Beginn dessen, was die Trump-Regierung als „Exkursion“ bezeichnet hat, erscheint die anfängliche Einschätzung, die Operation „Epic Fury“ sei ein „taktischer Erfolg, aber strategischer Misserfolg“ gewesen, zu großzügig. Schließlich wurden weder strategische noch taktische Ziele erreicht. Den Vereinigten Staaten ist es nicht gelungen, das iranische Regime durch neue, moderate Führer zu ersetzen. Es ist ihnen nicht gelungen, das hochangereicherte Uran des Iran zu beschlagnahmen oder das iranische Atomprogramm zu zerschlagen. Schlimmer noch: Die meisten Berichte deuten darauf hin, dass der Iran einen Großteil seiner militärischen Kapazitäten behalten hat, einschließlich des Zugangs zu großen Teilen seiner Raketen- und Drohnenbestände. Schließlich hat der Krieg ein neues, quälendes Problem geschaffen. Die Straße von Hormus, einst Durchgangsweg für 20 Prozent des weltweiten Öls und Flüssigerdgases, bleibt praktisch gesperrt.

Unabhängig davon, wie der Krieg endet, werden die Kosten des jüngsten militärischen Abenteuers der USA im Nahen Osten hoch und die geopolitischen Folgen irreversibel sein. Die nächste Generation von US-Führungskräften wird mit einer bitteren Realität konfrontiert sein. Die Vereinigten Staaten, die jahrzehntelang Entscheidungen auf der Grundlage dessen getroffen haben, was politische Entscheidungsträger für das hielten, was Amerika tun sollte, werden gezwungen sein, zu überlegen, was die Vereinigten Staaten tun können. Diese Veränderung wird erhebliche Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten haben, aber auch auf die Verbündeten der USA, die sich auf amerikanische Sicherheitsgarantien verlassen haben, sowie auf die internationale Gemeinschaft, die sich bei der Bereitstellung globaler Sicherheitsgüter wie der Freiheit der Schifffahrt auf die Vereinigten Staaten stützt.

Es wird noch einige Zeit dauern, bis das amerikanische Imperium endgültig verschwindet, doch ab diesem Zeitpunkt ist ein Rückzug der USA unvermeidlich. In 20 Jahren wird die Welt auf diesen Moment als Wendepunkt zurückblicken: den Beginn des Endes des amerikanischen Imperiums.

Präsident Trump hat im Nahen Osten den Sieg verkündet. Doch für jeden, der Augen im Kopf hat, passt seine rosige Prognose nicht zur Realität. Der offensichtlichste Beweis für das Scheitern der USA ist die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus (die vor dem Krieg offen war), trotz mehrerer Versuche der US-Marine, den Schiffsverkehr durch diese enge Engstelle wieder in Gang zu bringen. Obwohl in den letzten Wochen eine kleine Anzahl von Tankern und Frachtschiffen die Meerenge erfolgreich passiert hat, bleibt der Großteil des Schiffsverkehrs aufgrund von Sicherheitsbedenken der Reeder, Kapitäne und ihrer Besatzungen weiterhin zum Erliegen gekommen.

Abgesehen von der Straße von Hormus ist die Unfähigkeit der Vereinigten Staaten und Israels, iranische Raketen- und Drohnenangriffe zu unterbinden, vielleicht die größte Enttäuschung dieses Krieges. Ehrgeizige Ziele der USA wie ein Regimewechsel und die Zerschlagung des iranischen Atomprogramms waren allein mit militärischer Gewalt nie zu erreichen, doch die Zerstörung der iranischen Fähigkeit, Raketen und Drohnen herzustellen und abzufeuern, die auf regionale Nachbarn gerichtet werden könnten, schien machbar. Jüngste Berichte deuten jedoch darauf hin, dass selbst dieses Ziel dem US-Militär durch die Lappen gegangen ist; der Iran scheint bis zu 70 Prozent seiner Raketen und Abschussrampen aus der Zeit vor dem Krieg sowie den Zugang zu 30 seiner 33 Raketenstellungen zu behalten. Auch die Fähigkeit des Iran, Drohnen herzustellen, scheint ungebrochen. Dass der Iran nach den ersten Kriegstagen eine konstante Feuerrate aufrechterhalten konnte, ist ein weiterer Beweis dafür, dass der vom US-Militär verursachte Schaden etwas weniger verheerend war, als vom Pentagon und dem Weißen Haus suggeriert.

Die Ergebnisse des Krieges sind also düster. Die Kosten des militärischen Scheiterns sind hingegen erheblich – und das nicht nur in finanzieller Hinsicht.

Das Pentagon hat dem Kongress mitgeteilt, dass die ersten 40 Kriegstage bis zum Waffenstillstand im April 29 Milliarden Dollar gekostet haben, doch dies ist mit ziemlicher Sicherheit eine massive Unterschätzung. Das Verteidigungsministerium (DoD) hat sich darüber, was in dieser Schätzung enthalten ist, nicht eindeutig geäußert, doch zumindest sind darin weder die massiven Schäden an der US-Militärinfrastruktur noch die vollen Kosten für den Ersatz der im Konflikt verlorenen US-Militärflugzeuge und anderer Ausrüstung berücksichtigt. Die Gesamtkosten dürften wahrscheinlich doppelt so hoch sein wie die vorläufige Schätzung des DoD.

Aktuellsten Einschätzungen zufolge wurden mindestens 16 US-Militäreinrichtungen in acht Ländern – die meisten der US-Militärstützpunkte in der Region – schwer beschädigt. An vielen dieser Standorte waren die Schäden so umfangreich, dass die Anlagen für militärische Operationen praktisch unbrauchbar wurden. Die Kosten für den Wiederaufbau dieser Stützpunkte und die Absicherung der Infrastruktur in der gesamten Region gegen erneute Konflikte werden hoch sein, doch lässt sich die Gesamtsumme nur schwer abschätzen, da die US-Regierung den Zugang zu frei zugänglichen Satellitendaten aus der Region nach wie vor einschränkt. Iranische Raketen- und Drohnenangriffe trafen zudem erfolgreich Dutzende von US-Sensoren und Radaranlagen im gesamten Nahen Osten, darunter auch solche, die für die regionale Luftverteidigung und Frühwarnsysteme der USA von Bedeutung sind. 42 Militärflugzeuge, darunter ein E-3 AWACS, vier F-15 und sieben Tankflugzeuge, wurden ebenfalls beschädigt oder zerstört. Der Ersatz dieser Ressourcen wird zusätzliche Ausgaben in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar erfordern.

Die Kosten für die langfristige militärische Einsatzbereitschaft sind schwer zu beziffern und sicherlich nicht in der Schätzung des Pentagons berücksichtigt, sollten aber dennoch berücksichtigt werden. Neben der durch den Krieg verursachten Abnutzung von Ausrüstung und Personal werden der Verlust von Flugzeugen und Luftabwehrplattformen sowie die Erschöpfung der US-Raketen- und Luftabwehr-Abfangraketenbestände die Bereitschaft der USA für künftige Militäroperationen beeinträchtigen. Einigen Schätzungen zufolge haben die Vereinigten Staaten 1.000 Tomahawk-Raketen, fast 50 Prozent ihrer Patriot- und THAAD-Bestände sowie erhebliche Teile moderner Stand-off-Waffen wie PRSM- und JASSM-Raketen verbraucht.

Die durch diese Engpässe verursachten Einschränkungen der US-Militärmacht werden weitreichend und dauerhaft sein. In einer Anhörung vor dem Kongress räumte Verteidigungsminister Pete Hegseth ein, dass es Jahre dauern würde, die im Iran verbrauchten Raketen wieder aufzufüllen. Während dieser Zeit wird die strategische Flexibilität der USA eingeschränkt sein. So schätzen führende Experten derzeit beispielsweise ein, dass das US-Militärarsenal nicht ausreicht, um eine Verteidigung Taiwans zu unterstützen, die von amerikanischen Militärplanern lange Zeit als Notfallfall mit höchster Priorität angesehen wurde. Um es noch deutlicher zu sagen: Sollte China morgen Taiwan angreifen, könnten die Vereinigten Staaten gezwungen sein, tatenlos zuzusehen. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für einen größeren Konflikt in Europa.

Ebenso gravierend ist, dass die Probleme, mit denen ein geschwächtes US-Militär konfrontiert ist, sich auswirken und die Aufrüstungsbemühungen der Verbündeten der USA in allen Regionen beeinträchtigen werden. Während unsere Bestände wieder aufgefüllt werden, müssen die Vereinigten Staaten den Großteil der Rüstungsproduktion für ihr eigenes Militär umleiten, wodurch sich das Angebot für den Verkauf an US-Verbündete und -Partner verringert, die ihre Aufrüstungspläne auf solche Waffenkäufe gestützt haben. Bereits jetzt hören europäische NATO-Mitglieder, dass Lieferungen dringend benötigter Raketen und anderer Waffen auf unbestimmte Zeit verzögert werden. Verbündete in Asien wurden ähnlich gewarnt. So werden beispielsweise Japans Lieferungen von Tomahawk-Raketen wahrscheinlich verspätet eintreffen, ebenso wie die meisten Waffen aus den jüngsten Rüstungspaketen für Taiwan.

Für viele dieser Verbündeten sind solche Verzögerungen untragbar. In Europa ist beispielsweise die Rede davon, sich stärker auf eigene Produktion zu konzentrieren oder Aufträge an andere Lieferanten wie Israel, die Türkei oder Südkorea zu verlagern. In gewisser Weise sind die Einschätzungen der Verbündeten, dass die Vereinigten Staaten ein unzuverlässiger Partner sind, eine gute Sache, da sie Länder, die lange Zeit von den Vereinigten Staaten abhängig waren, entschlossen und endgültig in Richtung Unabhängigkeit und Selbstversorgung drängen. Für die Vereinigten Staaten wird dies jedoch eine dramatische Veränderung sein, die zu einer allmählichen Aushöhlung ihrer Position als globale Militärmacht beiträgt.

Über die militärischen Kosten hinaus gibt es den durch den Konflikt verursachten wirtschaftlichen Schaden, der zwar außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Pentagons liegt, aber dennoch real und schwerwiegend ist. Die durch Handelsunterbrechungen verursachten wirtschaftlichen Verluste dürften massiv sein und sich in verlangsamtem Wirtschaftswachstum sowie entgangenen Unternehmensgewinnen und volkswirtschaftlichen Erträgen niederschlagen. Für die Vereinigten Staaten sind die Auswirkungen höherer Ölpreise und der Inflation auf die amerikanischen Verbraucher die größten Sorgen. Und natürlich gibt es auch die Opportunitätskosten, d. h. die Investitionen der US-Regierung in innenpolitische Programme, die nun verzögert oder ganz gestrichen werden, um höhere Militärbudgets zu finanzieren.

Das Fazit lautet: Der Krieg hat die Amerikaner nicht sicherer gemacht, aber sie werden trotzdem noch jahrzehntelang dafür bezahlen.

Das Scheitern der USA im Iran ist in seinen Auswirkungen auf die geopolitische Stellung Amerikas beispiellos, doch die im Iran begangenen militärischen Fehler sind an sich nichts Einzigartiges für die Vereinigten Staaten. Wie frühere unglückselige US-Militärkampagnen begann auch der Iran-Krieg mit unklaren, weit gefassten Zielen, die allein mit militärischer Gewalt niemals hätten erreicht werden können. Ebenso wie in früheren Kriegen stand für die Vereinigten Staaten wesentlich weniger auf dem Spiel als für den Gegner – eine Tatsache, die die USA von Anfang an zum Scheitern verurteilte. Für den Iran ist der aktuelle Konflikt eine Frage von existenzieller Bedeutung und die Bereitschaft, Entbehrungen zu ertragen, scheint grenzenlos, während für die Vereinigten Staaten die auf dem Spiel stehenden Interessen bestenfalls begrenzt sind. Der Iran war nie auch nur annähernd im Besitz einer Atomwaffe, und trotz seiner aggressiven Rhetorik stellte Teheran keine echte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA dar. Schließlich begingen die politischen und militärischen Führer der USA erneut den Fehler, zu glauben, ihre Ziele im Iran könnten schnell erreicht werden, und versäumten es dann, eine Strategie oder eine Siegtheorie für einen langwierigen Feldzug zu entwickeln.

In der Vergangenheit boten Amerikas überwältigende militärische und wirtschaftliche Vorteile Washington einen großzügigen Spielraum, um diese wiederholten militärischen Enttäuschungen abzufedern. Heute ist dieses Polster verschwunden. In Verbindung mit den kumulativen Auswirkungen jahrzehntelanger Überdehnung der USA, Chinas rascher militärischer Entwicklung und der Demokratisierung militärischer Macht zugunsten schwacher Staaten und nichtstaatlicher Gruppen hat der Krieg im Iran einen Großteil des verbleibenden militärischen Vorsprungs der USA zunichte gemacht. Vierzig Tage Kampf plus sechs Wochen Blockade haben nicht nur die Vorräte aufgebraucht, sondern auch systemische Schwächen in der amerikanischen Kriegsführung und klare Grenzen der amerikanischen Militärmacht offenbart. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten scheint das US-Militär besiegbar zu sein – und ist es auch.

Erstens hat die Verwundbarkeit von US-Stützpunkten, bodengestützter Luftabwehr und Militärflugzeugen während des Krieges erhebliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der militärischen Verpflichtungen der USA. US-Operationen in jeglicher Art von indopazifischer Notlage würden stark von Vorwärtsstützpunkten abhängen, um Luftmacht zu projizieren, Aufklärung, Überwachung und Aufklärung zu unterstützen sowie Logistik und Kampfunterstützung zu verwalten. Die Pläne des Pentagons setzen zudem auf die Fähigkeit der bodengestützten Luftabwehr, die militärische Infrastruktur, das Personal und die Flugzeuge der USA zu schützen. Wenn US-Stützpunkte im Nahen Osten Angriffen aus dem Iran nicht standhalten können, könnten dann diejenigen in Asien einen Konflikt mit dem militärisch weitaus leistungsfähigeren chinesischen Militär überstehen? Würden die US-Luftabwehrnetze, die von iranischen Drohnen so schnell lahmgelegt wurden, in einem Konflikt in Asien funktionsfähig bleiben? Die Antwort auf beide Fragen lautet wahrscheinlich nein.

Gleichzeitig hat der Krieg die Grenzen dessen aufgezeigt, was mit „Stand-off“-Angriffen (d. h. aus der Ferne durchgeführten Angriffen) erreicht werden kann. Amerikanische Luft- und Seestreiks erzielten trotz der begrenzten Verteidigungsfähigkeit des Iran nur begrenzte Erfolge gegen iranische Militärziele. Der Iran war in der Lage, einen Großteil seiner militärischen Infrastruktur und Fähigkeiten zu schützen und während des gesamten Konflikts in Bereichen wie der Luftabwehr Innovationen voranzutreiben. Ähnliche Angriffe auf chinesische Infrastruktur dürften noch weniger wirksam sein, insbesondere wenn US-Luft- und Seestreitkräfte von jenseits der zweiten Inselkette operieren müssen, um chinesischen Raketen auszuweichen.

Auch die Misserfolge der USA in anderen Bereichen sind aufschlussreich. Den Vereinigten Staaten ist es nicht gelungen, die Straße von Hormus mit militärischer Gewalt wieder zu öffnen, auch wenn manche argumentieren könnten, dass dies möglich wäre, wenn man bereit wäre, die hohen Eskalationsrisiken und Kosten eines solchen Manövers in Kauf zu nehmen. Und die durchlässige Natur der US-Gegenblockade sollte ein Warnsignal für diejenigen sein, die argumentieren, dass die Vereinigten Staaten im Falle eines Krieges in Asien den Zugang zur Straße von Malakka unterbinden oder Embargos gegen chinesische Häfen verhängen könnten. Schließlich haben die US-Bodentruppen weitgehend versagt, der Drohnenbedrohung durch den Iran entgegenzuwirken, und sind nicht in der Lage, dieser mit eigenen Fähigkeiten zu begegnen. Zusammen mit den Erkenntnissen aus dem Krieg in der Ukraine haben die Führungskräfte der US-Armee bereits eingeräumt, dass sie ihre Sichtweise auf die Manöverkriegsführung radikal ändern müssen, wenn sie für künftige Notfälle planen, einschließlich solcher zur Unterstützung von NATO-Verbündeten in einem Bodenkrieg in Europa.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die militärische Macht der USA einfach nicht mehr so weit reicht und nicht mehr die Durchhaltefähigkeit besitzt, die sie früher hatte. Ebenso gravierend ist, dass der Krieg im Iran darauf hindeutet, dass die Unzulänglichkeit der aktuellen militärischen Position der USA systemisch und strategisch ist und nicht einfach eine Frage fehlender Mittel oder unzureichender Munitionsvorräte. Ein Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen Dollar oder Investitionen in die Verteidigungsindustrie können diese Probleme nicht lösen. Stattdessen werden die Vereinigten Staaten gezwungen sein, ihre globalen Verpflichtungen in einer Weise neu zu bewerten und zu reduzieren, wie sie es in der Vergangenheit nicht getan haben.

In einem Beitrag in Foreign Affairs Anfang dieses Jahres räumte A. Wess Mitchell, ein ehemaliger Mitarbeiter der ersten Trump-Regierung, ein, dass die Vereinigten Staaten sich übernommen haben. Er fordert eine Konsolidierungsstrategie, bei der die Vereinigten Staaten Lasten in peripheren Einsatzgebieten – namentlich im Nahen Osten und in Europa – abwerfen und die Triebkräfte der amerikanischen Militär- und Wirtschaftsmacht wiederbeleben würden, indem sie in ihre Verteidigungsindustrie investieren und die Handelsbeziehungen zu wichtigen Partnern wie China neu ausbalancieren. Er schlägt vor, dass Konsolidierung eine Alternative zum Rückzug sei, unter der Annahme, dass die Grundlagen der amerikanischen Militärmacht weiterhin solide sind und lediglich einer Neuausrichtung bedürfen.

Leider erscheint diese Option nach dem Krieg mit dem Iran nicht mehr realistisch. Die Kluft zwischen den Mitteln der USA und ihren derzeit formulierten Zielen ist einfach zu groß und strukturell bedingt, um durch industrielle Investitionen oder neue Handelsabkommen geschlossen zu werden. Die grundlegende Annahme der Konsolidierung, dass die Triebkräfte der amerikanischen Militärmacht noch funktionsfähig sind, steht nun in Frage. Die Produktionskapazitäten der USA haben sich trotz erheblicher Investitionen nicht erholt, und angesichts einer Staatsverschuldung, die 100 Prozent des BIP übersteigt, sowie steigender Energiepreise gerät die wirtschaftliche Ausdauer der USA ins Stocken. Es ist unwahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten schnell genug genügend Raketen produzieren oder ihre Schiffbaukapazitäten ausreichend wiederherstellen können, um auch nur einen Bruchteil ihres derzeitigen Portfolios an globalen Verpflichtungen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus ist nach dem Einsatz so vieler militärischer Kräfte im Krieg im Nahen Osten unklar, ob den Vereinigten Staaten noch viel übrig bleibt, um ihre Kräfte zu konsolidieren und in die Einsatzgebiete umzulenken, die Mitchell als vorrangiger einstuft, darunter Asien und die westliche Hemisphäre.

Nun ist Rückzug die einzige Option für die Vereinigten Staaten. Doch die Nachrichten sind nicht nur schlecht. Amerikas militärische Dominanz schwindet zwar, doch das Land verfügt in den meisten Einsatzgebieten weiterhin über bemerkenswerte Vorteile gegenüber jedem möglichen Rivalen. Selbst in Asien, wo Washington einem gleichwertigen Herausforderer gegenübersteht, ist Chinas Militär nicht in der Lage, die Vereinigten Staaten vollständig aus der Region zu verdrängen. Entscheidungsträger verfügen daher über ein gewisses Maß an Flexibilität hinsichtlich der Frage, welche Verpflichtungen sie aufrechterhalten und welche sie aufgeben. Ein Rückzug lässt sich mit anderen Worten bewältigen.

Bei schwierigen Entscheidungen sollten US-Politiker eine enge Definition nationaler Interessen zugrunde legen – genauer gesagt nur zwei: die Verteidigung des Heimatlandes und die Sicherung des Zugangs zu wichtigen Wirtschaftsmärkten. Eine solche Definition würde eine erhebliche Reduzierung der im Ausland stationierten US-Streitkräfte ermöglichen. Die Vereinigten Staaten benötigen keine Militärstützpunkte und Truppenstationierungen in Europa oder im Nahen Osten, um diese Interessen zu schützen. In keinem dieser beiden Einsatzgebiete gibt es einen echten Herausforderer der Hegemonie, und den Bedrohungen, denen die Vereinigten Staaten ausgesetzt sind, kann durch periodische Einsätze von Luft- und Seestreitkräften, eine bessere Raketenabwehr des Heimatlandes und eine robustere globale Wirtschaftsstrategie begegnet werden. Ein kontrollierter Rückzug würde auch eine Einschränkung der US-Sicherheitsgarantien erfordern. Selbst wenn die Vereinigten Staaten in der NATO verbleiben, sollten sie zu einer wörtlichen Auslegung von Artikel 5 zurückkehren, die die Verpflichtungen der USA reduziert, und alle Sicherheitsverpflichtungen im Nahen Osten aufgeben – einer Region, die nur Kopfzerbrechen bereitet hat.

In Asien würde eine Strategie des kontrollierten Rückzugs die amerikanische Präsenz und die Sicherheitsgarantien in ähnlicher Weise reduzieren, wenn auch anfangs vielleicht in geringerem Maße. Nicht tragbare Positionen, wie die Politik der strategischen Unklarheit der USA in Bezug auf Taiwan, sollten aufgegeben werden. Washington sollte klarstellen, dass es Taiwan nicht verteidigen wird – ein Schritt, der das Risiko eines Krieges mit China verringern würde, auf den die Vereinigten Staaten derzeit nicht vorbereitet sind. Die Vereinigten Staaten sollten weitere notwendige Bündnisverpflichtungen aufgeben, darunter jene gegenüber Thailand, den Philippinen und Südkorea, und gleichzeitig ihr Engagement gegenüber Japan einschränken. Dies würde eine Neupositionierung der US-Streitkräfte in Asien ermöglichen, weg von der chinesischen Küste hin zu Nordjapan und der zweiten Inselkette – ausreichend, um den Zugang der USA zu Märkten und Handelsrouten zu verteidigen.

Diese Änderungen der Haltung und der Bündnisverpflichtungen würden eine massive Umgestaltung der amerikanischen Außenpolitik bedeuten, aber das Ergebnis wäre eine nachhaltige militärische Position, die den Fähigkeiten und Ressourcen der USA entspricht und auf den Schutz der US-Interessen zugeschnitten ist.

Diejenigen, die an der Vorherrschaft der USA festhalten wollen – viele von ihnen sind dieselben, die den Iran-Krieg als Erfolg betrachten, der nur noch ein paar Wochen Bombardements erfordert –, werden diese Empfehlungen verabscheuen und sich für die Aufrechterhaltung des Status quo einsetzen. Doch eine solche Verzögerung wird die Chance auf einen kontrollierten Rückzug zunichte machen und die Vereinigten Staaten in eine Realität stürzen, in der ein Rückzug zwingend und unumgänglich ist und den Vereinigten Staaten aufgezwungen wird.

Ein erzwungener Rückzug könnte auf vielfältige Weise erfolgen, doch alle Varianten würden sich wie eine Flucht anfühlen. Ressourcenengpässe könnten die Vereinigten Staaten dazu zwingen, Verpflichtungen zu reduzieren, Stützpunkte zu schließen und die Streitkräftestruktur zu verkleinern. Eine Niederlage in einem militärischen Konflikt, ausgelöst durch untragbare Einsätze, verwundbare Stützpunkte und chronische Überdehnung, könnte ebenfalls einen Rückzug der USA erzwingen. In jedem dieser Szenarien könnten unfreiwillige Reduzierungen der militärischen Präsenz der USA die Interessen der USA gefährden. Unter Druck werden die politischen Entscheidungsträger die Fähigkeit verlieren, das Tempo oder den Ort von Veränderungen der militärischen Präsenz der USA zu kontrollieren. Stattdessen könnten diese Entscheidungen von Gegnern der USA, finanziellem Druck oder externen Zwängen getroffen werden, die die Sicherheit und den Wohlstand der Amerikaner langfristig beeinträchtigen.

Heute wird die außenpolitische Debatte in den USA von den Nachwirkungen des Krieges mit dem Iran bestimmt. Ein Abkommen zur Beseitigung der Ursachen des Konflikts steht noch aus, doch die politischen Entscheidungsträger müssen nun damit beginnen, über die nächsten Schritte zu sprechen. Der Krieg hat die Fragilität der US-Militärmacht und die klaren Grenzen dessen offenbart, was sie in der heutigen Zeit leisten kann. Anstatt an der Fiktion festzuhalten, dass die US-Außenpolitik nach dem Krieg wieder zur Normalität zurückkehren kann, sollten die politischen Entscheidungsträger der Realität ins Auge sehen: Die Ära der militärischen Vorherrschaft der USA – und des amerikanischen Imperiums – ist vorbei. Die daraus resultierende Zukunft wird für die Vereinigten Staaten weniger komfortabel sein, doch diese Veränderungen sind längst überfällig und die Herausforderungen bewältigbar. Mit den richtigen Schritten heute kann der Rückzug der USA die Vereinigten Staaten und die Welt besser stellen.