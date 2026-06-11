Versuchte Enthauptung löst in ganz Irland Empörung aus – Christen im Visier, Asylskandal in Belfast und religiöser Widerstand gegen KI – was ist los im Westen?

Von The Vigilant Fox

Das ist echt zum Kotzen.

Geschichte Nr. 1 – Kanada steht kurz davor, bestimmte Bibelstellen als „Hassrede“ einzustufen.

Ein neues Gesetz wurde gerade verabschiedet, und wenn das Bekenntnis zu Ihrem Glauben die falsche Person verärgert, drohen Ihnen bis zu zwei Jahre Gefängnis.

Kanadische Politiker haben dafür gestimmt, einen gesetzlich verankerten Schutz für religiöse Texte, der in gutem Glauben gewährt wurde, aufzuheben.

Das bedeutet, dass alles, was ein Christ sagt – sei es im Gottesdienst, beim Lesen der Bibel, beim Teilen seines Glaubens auf YouTube oder sogar in einem privaten Gespräch – unter die Lupe genommen, untersucht und möglicherweise bestraft werden könnte, wenn irgendein Rädchen im Getriebe entscheidet, dass es hasserfüllt ist.

Es wurde nicht definiert, welche Bibelstellen ins Visier geraten könnten. Aber selbst wenn dies geschehen wäre, mischt sich die Regierung hier in Glaubensangelegenheiten ein und ebnet möglicherweise den Weg dafür, dass das Christentum als Straftat behandelt wird.

Dorthin führt das.

DISTURBING: Canada is now on the verge of classifying some Bible passages as “hate speech.”



A new law just passed, and if sharing your faith offends the wrong person, you could face up to 2 years in prison.



Canadian politicians voted to strip away a good-faith religious text… pic.twitter.com/bjdFo5GrQ5 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 9, 2026

Geschichte Nr. 2 – Die Bevölkerung in Großbritannien und Irland hat nun ihren Siedepunkt erreicht, nachdem ein versuchter Enthauptungsangriff in Belfast mit einem sudanesischen Asylbewerber in Verbindung gebracht wurde.

Das Opfer erlitt „schwere Verletzungen“ im Gesicht, am Hals und am Rücken, bevor mutige Passanten eingriffen und den Angriff stoppten.

Der Verdächtige, ein Mann in den Dreißigern, wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen.

PSNI-Polizeichef Jon Boutcher sagte, der Verdächtige sei vermutlich zu unbekannten Zeitpunkten vom Sudan nach Paris und dann von Paris nach Dublin gereist, bevor er im Februar 2023 mit dem Bus nach Belfast fuhr.

Er beantragte sofort Asyl und erhielt im September 2023 die Aufenthaltsgenehmigung für Großbritannien, so Boutcher.

Weniger als drei Jahre später sitzt derselbe „Asylbewerber“ nun wegen des Verdachts auf versuchten Mord hinter Gittern.

Die ganze Geschichte erfahren Sie im ausführlichen Bericht von @zeeemedia. Das ist wirklich empörend.

People in the UK and Ireland have now reached their boiling point after an attempted beheading in Belfast was linked to a Sudanese asylum seeker. pic.twitter.com/T12Ax9gHZY — ZeeeMediaOfficial (@zeeemedia) June 9, 2026

Geschichte Nr. 3 – Eine 34-jährige Softwareentwicklerin hat gerade etwas ins Leben gerufen, das im Zeitalter der KI zu einem neuen Trend werden könnte.

Erin Maus beantragte eine religiöse Ausnahmegenehmigung für den Einsatz von KI, und ihr großer Arbeitgeber aus der Tech-Branche STIMMTE zu, ihrem Wunsch nachzukommen.

Maus sagte, sie habe den Antrag im April gestellt und dabei ökologische und ethische Einwände gegen KI angeführt, die im Widerspruch zu ihren religiösen Überzeugungen stünden. Außerdem konsultierte sie einen Arbeitsrechtsanwalt und ihren örtlichen Pfarrer, um ihre Argumente zu untermauern.

Laut einer E-Mail, die Business Insider vorliegt, wurde die Ausnahmeregelung Mitte Mai genehmigt.

Maus’ Ausnahmegenehmigung kommt zu einer Zeit, in der immer mehr Arbeitgeber die Nutzung von KI durch ihre Mitarbeiter vorschreiben und überwachen. Die Technologie hat auch die Besorgnis von Papst Leo XIV. geweckt, der letzten Monat in einer mehr als 42.000 Wörter umfassenden Enzyklika warnte, dass KI die Menschenwürde untergraben und Arbeitnehmer verdrängen könnte, wenn sie unkontrolliert bleibt.

Rechtsexperten sagen, dass Maus eine der ersten von vielen Arbeitnehmerinnen sein könnte, die religiöse Ausnahmen von KI-Anforderungen am Arbeitsplatz beantragen.

Sehen Sie sich den vollständigen Bericht von Maria Zeee zu dieser faszinierenden Entwicklung an.

The first case of successfully obtaining a religious exemption from utilizing AI in the workplace: pic.twitter.com/E6jVs9IRV2 — ZeeeMediaOfficial (@zeeemedia) June 10, 2026

Sehen Sie sich unten die gesamte Folge an: