Donald Trumps Beziehungen zu Benjamin Netanjahu

Thierry Meyssan

Donald Trump hat während der manipulierten US-Präsidentschaftswahlen 2020 erkannt, wer Benjamin Netanjahu wirklich ist. Trotz des äußeren Anscheins sind die beiden Männer seitdem überhaupt nicht mehr auf einer Wellenlänge. Präsident Trump träumt davon, überall dort Frieden zu stiften, wo Krieg herrscht, während Premierminister Netanjahu sein „revisionistisches zionistisches“ Projekt (das nichts mit dem „Zionismus“ von Herzl zu tun hat) zur Eroberung des Nahen Ostens weiterverfolgt. Die Hartnäckigkeit des Iran offenbart ihre Absichten und setzte ihren Kompromissen ein Ende.

Es fällt uns sehr schwer, die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel nachzuvollziehen. Um sie zu deuten und ihr Ausmaß zu erfassen, müssen wir zunächst die historischen Verbindungen zwischen den beiden Nationen analysieren und anschließend die Entwicklung der Politik von Präsident Donald Trump während seiner beiden Amtszeiten betrachten.

Die Vereinigten Staatenund Israel

Die mythische Gründung der Vereinigten Staaten durch die Pilgerväter im Jahr 1620 wird traditionell als Exodus der „Puritaner“ dargestellt, die Dissidenten der anglikanischen Kirche waren. Sie sollen vor dem „Pharao“ (König Jakob I. von England) geflohen sein, während ihrer Überquerung des „Roten Meeres“ (des Atlantischen Ozeans) einen „Pakt“