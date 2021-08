CDC sagt, dass Geimpfte genauso wahrscheinlich COVID verbreiten wie ungeimpfte und die Berichte über schwere Nebenwirkungen nach Impfungen nehmen zu

Die heute von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 23. Juli 2021 insgesamt 518.770 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen eingegangen sind, darunter 11.940 Todesfälle und 63.102 schwere Verletzungen.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass die Gesamtzahl der Berichte über schwere Verletzungen nach COVID-Impfungen in allen Altersgruppen im Vergleich zur Vorwoche um 14.717 auf 63.000 gestiegen ist.

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA, übermittelt wurden.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 23. Juli 2021 insgesamt 518.770 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 11.940 Todesfälle – ein Anstieg um 535 gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 63.102 schwere Verletzungen gemeldet – 14.717 mehr als in der Vorwoche.

Ohne die in VAERS gemeldeten „ausländischen Meldungen“ wurden in den USA 435.007 unerwünschte Ereignisse, darunter 5.612 Todesfälle und 34.890 schwere Verletzungen, gemeldet.

In den USA waren bis zum 23. Juli 340,4 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 137 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 189 Millionen Dosen von Pfizer und 13 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den bis zum 23. Juli gemeldeten 5.612 Todesfällen in den USA traten 14 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 20 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 34 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

Die in dieser Woche veröffentlichten US-Daten für 12- bis 17-Jährige zeigen:

15.086 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 909 als schwerwiegend eingestufte und 16 gemeldete Todesfälle – einer weniger als die von VAERS letzte Woche gemeldeten. Zwei der neun Todesfälle waren Selbstmorde.

Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören ein 13-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1463061), der nach der Verabreichung eines Moderna-Impfstoffs starb, ein 16-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1466009), der nach der Verabreichung seiner zweiten Dosis Pfizer starb, und ein 16-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1475434), der sechs Tage nach der Verabreichung seiner ersten Pfizer-Dosis an einem vergrößerten Herzen starb.

Weitere Berichte betreffen zwei 13-jährige Jungen (VAERS I.D. 1406840 und 1431289), die zwei Tage nach der Verabreichung eines Impfstoffs von Pfizer starben, drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573), drei 16-Jährige (VAERS I.D. 1420630, 1225942 und 1386841) und drei 17-Jährige (VAERS I.D. 1199455, 1388042 und 1420762).

2.223 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei 99 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

394 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzmuskelentzündung), wobei 390 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

72 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 23. Juli 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

21 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73,4 Jahren.

Bis zum 23. Juli meldeten 2.572 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 885 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.483 gemeldeten Fällen von Glockenlähmung wurden 50 % auf Impfungen von Pfizer, 43 % auf Moderna und 6 % auf J&J zurückgeführt.

467 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 39 % der Fälle auf Pfizer, 36 % auf Moderna und 24 % auf J&J zurückgeführt wurden.

119.539 Berichte über Anaphylaxie, wobei 44% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 48% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt wurden.

7.864 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 3.336 Berichte Pfizer, 2.846 Berichte Moderna und 1.637 Berichte J&J zugeschrieben.

1.944 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.819 Fälle Pfizer, 639 Fälle Moderna und 68 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

Internes Dokument der CDC zeigt, dass Geimpfte, auch wenn sie nicht krank sind, das Virus verbreiten können

Die CDC sagt jetzt, dass sogar Menschen, die vollständig gegen COVID geimpft sind, das Virus bekommen und verbreiten können.

Laut internen Dokumenten, die der Washington Post vorliegen, sagte die CDC, es sei an der Zeit, „anzuerkennen, dass sich der Krieg verändert hat“.

Das Dokument enthält unveröffentlichte Daten, die zeigen, dass vollständig geimpfte Menschen die Delta-Variante mit der gleichen Geschwindigkeit verbreiten können wie ungeimpfte Menschen, wie CNN berichtete.

Das Dokument kommt zu dem Schluss, dass die Delta-Variante „hoch ansteckend ist, wahrscheinlich schwerer verläuft“ und dass „Durchbruchsinfektionen genauso übertragbar sein können wie ungeimpfte Fälle“.

Die Washington Post berichtete:

Ich denke, das zentrale Problem ist, dass geimpfte Menschen wahrscheinlich in erheblichem Maße an der Übertragung von Delta beteiligt sind“, schrieb Jeffrey Shaman, Epidemiologe an der Columbia University, in einer E-Mail, nachdem er die CDC-Folien durchgesehen hatte.

„In gewissem Sinne geht es bei der Impfung jetzt um persönlichen Schutz – um den Schutz vor einer schweren Krankheit. Die Herdenimmunität ist nicht relevant, da wir viele Beweise für Wiederholungsinfektionen und Durchbrüche sehen.“

Seit Januar machen Menschen, die sich nach der Impfung infiziert haben, laut den CDC-Dokumenten einen zunehmenden Anteil der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle im Krankenhaus unter den COVID-Patienten aus. Dieser Trend deckt sich mit der Ausbreitung der Delta-Variante.

Die Post berichtete heute auch über eine CDC-Studie, aus der hervorgeht, dass drei Viertel der bei einem COVID-Ausbruch in Massachusetts infizierten Personen geimpft waren. Der Bericht untermauert die Hypothese, dass geimpfte Personen die übertragbarere Variante verbreiten können, und könnte ein Faktor für den Anstieg der Infektionen im Sommer sein.

Die Daten, die im Morbidity and Mortality Weekly Report der CDC aufgeführt sind, lieferten wichtige Beweise, die die Wissenschaftler der Behörde davon überzeugten, die Empfehlungen zum Tragen von Masken umzukehren und geimpften Personen unter bestimmten Umständen das Tragen von Masken in öffentlichen Innenräumen zu empfehlen, berichtete The Post.

Bislang konzentrierten sich die Forscher auf die Viruslast – ein Begriff, der angibt, wie viel von dem Virus im Körper der Infizierten vorhanden ist -, die sich auf die Übertragbarkeit und den Schweregrad der Erkrankung auswirken kann. Infektionen mit der Delta-Variante führen zu höheren Viruskonzentrationen im Körper, selbst in Durchbruchsfällen bei vollständig geimpften Personen, heißt es in dem Dokument.

Wenn geimpfte Personen trotzdem infiziert werden, haben sie genauso viel Virus in ihrem Körper wie ungeimpfte Personen – das bedeutet, dass sie genauso wahrscheinlich jemand anderen anstecken wie ungeimpfte Personen, die sich infizieren, berichtete CNN.

„Die Quintessenz war, dass im Gegensatz zu den anderen Varianten geimpfte Menschen, selbst wenn sie nicht krank wurden, infiziert wurden und das Virus in ähnlichem Maße abgaben wie ungeimpfte Menschen, die sich infizierten“, sagte Dr. Walter Orenstein, der das Emory Vaccine Center leitet und die Dokumente eingesehen hat, gegenüber CNN.

Die CDC wird heute weitere Daten veröffentlichen.

Biden: Bundesbedienstete müssen sich impfen lassen oder sich regelmäßigen Tests unterziehen – Postgewerkschaft und andere wehren sich

Präsident Biden kündigte am Donnerstag an, dass alle zivilen Bundesbediensteten eine Impfung gegen COVID nachweisen müssen oder gezwungen sind, sich regelmäßigen COVID-Tests zu unterziehen, Masken zu tragen und sich sozial zu distanzieren.

Biden rief auch die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen auf, COVID-Hilfsgelder zu verwenden, um Einwohnern, die sich impfen lassen, 100 Dollar zu geben. In einer vom Weißen Haus herausgegebenen Erklärung erklärte die Verwaltung, dass die neuen Vorschriften aufgrund der Delta-COVID-Variante erlassen wurden und weil ungeimpfte Personen ein Problem für sich selbst, ihre Familien und Mitarbeiter darstellen.

„Jeder Regierungsangestellte wird aufgefordert, seinen Impfstatus zu bestätigen. Jeder, der dies nicht tut oder nicht geimpft ist, muss sich maskieren, egal wo er arbeitet; ein- oder zweimal pro Woche testen lassen, um zu sehen, ob er mit COVID infiziert ist, sich sozial distanzieren und darf generell nicht zur Arbeit reisen“, sagte Biden.

Biden wies seine Verwaltung an, ähnliche Standards auf alle Bundesauftragnehmer anzuwenden. „Wenn Sie mit der Bundesregierung Geschäfte machen wollen, lassen Sie Ihre Mitarbeiter impfen“, sagte er.

Die American Postal Workers Union (APWU), ein erstes Anzeichen dafür, dass die Politik möglicherweise nicht so reibungslos verläuft wie geplant, lehnt das Impfmandat der Biden-Administration als Bedingung für eine Anstellung ab und argumentiert, dass es nicht die Aufgabe der Bundesregierung sei, Impfstoffe oder andere Testmaßnahmen vorzuschreiben.

„Die Aufrechterhaltung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder ist von höchster Bedeutung“, so die APWU in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. „Während die APWU-Führung Postangestellte weiterhin dazu ermutigt, sich freiwillig impfen zu lassen, ist es nicht die Aufgabe der Bundesregierung, Impfungen für die Angestellten, die wir vertreten, vorzuschreiben.“

Im Vorfeld von Bidens offizieller Ankündigung veröffentlichte Children’s Health Defense am Donnerstag eine Erklärung, in der sie mit der neuen Politik nicht einverstanden ist.

Die Erklärung zitiert den CHD-Vorsitzenden Robert F. Kennedy, Jr:

„Erzwungene medizinische Eingriffe sind den Verfechtern der Freiheit und der Menschenwürde seit jeher ein Gräuel. Die Tatsache, dass diese Impfstoffe schlampig getestet, experimentell und nicht zugelassen sind und so riskant sind, dass ihre Hersteller weder Versicherungsschutz erhalten noch die Anwender gegen schwere Verletzungen oder Tod entschädigen können, sollte unsere ethische Abscheu verstärken.“

FDA fordert Moderna und Pfizer auf, Tausende weiterer Kinder in klinische Studien einzubeziehen

Pfizer und Moderna werden ihre klinische COVID-Impfstoffstudie ausweiten, um Tausende von Kindern einzubeziehen, bevor sie die EUA beantragen, nachdem die US-Arzneimittelbehörde (FDA) den Impfstoffherstellern mitgeteilt hat, dass die Größe und der Umfang ihrer pädiatrischen Studien, wie sie ursprünglich geplant waren, nicht ausreichen, um seltene Nebenwirkungen zu erkennen.

Zu den seltenen Nebenwirkungen, die von der FDA angeführt wurden, gehörten Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, und Perikarditis, eine Entzündung der Auskleidung des Herzens, wie mehrere mit den Studien vertraute Personen gegenüber der New York Times erklärten.

Die Ausweitung der pädiatrischen Studien bedeutet, dass bald Tausende von Kindern im Alter von bis zu 6 Monaten rekrutiert und in die COVID-Impfstoffstudien aufgenommen werden könnten. Der Times zufolge hat die FDA die Unternehmen gebeten, 3.000 Kinder in die Gruppe der 5- bis 11-Jährigen aufzunehmen, für die zuerst Ergebnisse erwartet wurden.

Die Impfung von Moderna ist für die Notfallbehandlung von Personen ab 18 Jahren zugelassen, der Impfstoff von Pfizer für Kinder ab 12 Jahren. Bisher hat noch kein COVID-Impfstoff eine EUA-Zulassung für Kinder unter 12 Jahren erhalten.

Amerikas Ärzte an vorderster Front verklagen UC wegen Impfstoffvorgaben

America’s Frontline Doctors (AFLDS) hat mit Unterstützung von hochrangigen medizinischen Experten und Studenten eine Bürgerrechtsklage gegen die Universität von Kalifornien (UC) beim Bundesgerichtshof eingereicht, die sich gegen den Plan des Universitätssystems richtet, die COVID-Impfung für alle Studenten vorzuschreiben, unabhängig von der natürlichen Immunität.

Wie The Defender am 28. Juli berichtete, kritisieren die AFLDS, Studenten und sogar die besten Ärzte der UC das übereilte Mandat als willkürlich, unwissenschaftlich und medizinisch unnötig.

Die Anwälte der Kläger in diesem Bürgerrechtsfall berufen sich auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit sowie auf zwei kalifornische Bürgerrechtsgesetze (Cal. Civ. Code sec. 51, Cal. Gov. Code sec. 11135), die eine Diskriminierung aufgrund des medizinischen oder genetischen Status verbieten.

Dementsprechend beantragt die AFLDS eine einstweilige Verfügung, um die UC daran zu hindern, Zwang auszuüben und Menschen mit natürlicher Immunität und ungeimpfte Menschen zu trennen, was gegen Bundes- und Landesrecht verstößt.

Die Klage richtet sich in erster Linie gegen das unwissenschaftliche Einheitsimpfstoffmandat der UC, bei dem die UC die wissenschaftlich anerkannte Voruntersuchung auf natürliche Immunität ablehnt.

Die CDC und die NIH verdienen Millionen mit Lizenzverträgen, einschließlich COVID-bezogener Technologien

Aggregierte Daten für das Finanzjahr 2020 zeigen, dass die National Institutes of Health (NIH) und die CDC zusammen 63,4 Millionen Dollar an Lizenzeinnahmen im Rahmen eines Geschäftsmodells kassiert haben, das es den NIH erlaubt, Technologielizenzen an den privaten Sektor zu vergeben.

Wie The Defender Anfang dieser Woche berichtete, sind die NIH mit 27 verschiedenen Instituten und Zentren, die unter dem Dach der NIH untergebracht sind – darunter das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – die größte biomedizinische Forschungsbehörde der Welt mit einem Jahresbudget von fast 42 Milliarden Dollar.

Innerhalb der NIH spielt das Büro für Technologietransfer eine „strategische Rolle“ bei der Unterstützung der Patentierung und Lizenzierung von Erfindungen, die in den Labors der NIH und CDC entstehen. Im Rahmen eines Win-Win-Geschäftsmodells vergeben die NIH routinemäßig Technologielizenzen an den privaten Sektor zur Nutzung oder Vermarktung ihrer Erfindungen, wobei diese Lizenzen dann Milliarden von Dollar an Lizenzgebühren an die NIH zurückfließen lassen.

Allein im Haushaltsjahr 2020 – Oktober 2019 bis September 2020 – haben die NIH und die CDC zusammengenommen 63,4 Millionen Dollar an Lizenzgebühren eingenommen.

Was die öffentlichen Gesundheitsbehörden betrifft, scheint COVID sehr gut für das Geschäft zu sein, mit einer Flut von noch nie dagewesenen Finanzmitteln – die praktischerweise durch die Pandemie mobilisiert wurden -, die tiefgreifende und wahrscheinlich dauerhafte Veränderungen in einer öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur einleiten, die einst als schwach und fragmentiert beklagt wurde.

Wie The Defender diese Woche berichtete, rechnet Pfizer jetzt mit 33 Milliarden Dollar an COVID-Impfstoffeinnahmen, ein deutlicher Anstieg gegenüber früheren Prognosen. Der Impfstoffhersteller geht davon aus, dass Auffrischungsimpfungen, ein für die Delta-Variante entwickelter Impfstoff und die anstehende Zulassung von COVID-Impfstoffen für Kinder den Umsatz im nächsten Jahr noch weiter in die Höhe treiben werden.

144 Tage und mehr, die CDC ignoriert die Anfragen des Defender

Auf der Website der CDC heißt es: „Die CDC geht jeder Meldung über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr über den Vorfall zu erfahren und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir haben wiederholt per Telefon und E-Mail versucht, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten.

Trotz mehrfacher Telefon- und E-Mail-Kontakte mit mehreren Personen bei der CDC und obwohl uns gesagt wurde, dass unsere Anfrage im System sei und jemand darauf antworten würde, haben wir bisher noch keine Antwort auf eine der von uns eingereichten Fragen erhalten. Es sind 144 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Bitte um Informationen an die CDC geschickt haben.