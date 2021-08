Wenn das Spike-Protein das Eindringen eines funktionsfähigen Coronavirus in Zellen erleichtert, warum werden wir dann gezwungen, uns Spike-Protein-erzeugenden Impfstoffen zu unterziehen?

Manchmal geht das Offensichtliche einfach an uns vorbei.

Wir alle haben Filmmaterial gesehen, das zeigt, wie mehrere Schüsse den Hals und den Kopf von Präsident John F. Kennedy bei einem Frontalangriff treffen und ein Teil seines Kopfes auf den Kofferraum seiner offenen Limousine geschleudert wird, aber die Geschichte besagt, dass ein Schütze hinter dem fahrenden Fahrzeug des Präsidenten mit einem einfachen Gewehr ohne Visier der einsame Attentäter war.

Am 11.9.2001 wurden ab 7.59 Uhr Verkehrsflugzeuge entführt, die vom Kurs abkamen und fast eine Stunde später in die Türme des World Trade Centers einschlugen, ohne dass ein Radarsystem dies bemerkte oder das Militär rechtzeitig alarmierte. Dann wurde Gebäude 7 „gesprengt“ und stürzte ein, obwohl der Sprengstoff dafür schon vorher hätte angebracht werden müssen. Stellen Sie keine Fragen! Akzeptieren Sie die offizielle Interpretation der Ereignisse.

Die Wirklichkeit

Der Öffentlichkeit wird also gesagt, dass das Spike-Protein den Eintritt eines mutierten, im Labor hergestellten Virus in lebende Zellen in der Lunge erleichtert, so dass Spike-Protein-Impfstoffe entwickelt werden, um was zu tun? Das Eindringen von Viren in Zellen zu erleichtern?

Warum also ist die Öffentlichkeit überrascht, wenn sie erfährt, dass COVID-19-geimpfte Personen immer wieder infiziert werden, was auf eine mutierte Variante zurückgeführt wird? 75 % der neuen COVID-19-Fälle in Singapur hatten bereits die Impfung erhalten. Das Spike-Protein erleichtert jedoch das Eindringen aller Viren, unabhängig vom Virusstamm.

Panik verlagert sich vom Virus zum Impfstoff

Die Pandemie hat sich vom Virus auf den Impfstoff verlagert. Das Spike-Protein selbst ist jetzt die Krankheit. Es greift die Blutgefäße an, heißt es in einem in der medizinischen Fachzeitschrift Circulation Research veröffentlichten Bericht.

„Wer mich einmal reinlegt, sollte sich schämen. Fool me twice, shame on me.“

Präsident George W. Bush

Wenn 40 Billionen RNA-Partikel in den Deltamuskel des Arms injiziert werden, gelangen einige von ihnen in den Blutkreislauf und programmieren Zellen in der Arterienauskleidung so um, dass sie ständig Spike-Protein produzieren. Die Geimpften haben nun eine genetisch programmierte RNA/DNA-Spike-Protein-Fabrik in ihren kleinen Arterien, die unaufhörlich Spike-Protein produziert und Mikro-Blutgerinnsel begünstigt.

Den Impfgegnern auf den Zahn fühlen

Ein paar mutige Unzufriedene bezeichnen die Impfstoffe als Biowaffen, und sie werden in der öffentlichen Meinung als das dreckige Dutzend der Impfgegner bezeichnet und an den Pranger gestellt, die Impfschwindeleien verbreiten. Doch glaubwürdige Forscher von Doctors 4 Covid Ethics bezeichnen die COVID-19 RNA/DNA-Impfstoffe als „beispiellose medizinische Katastrophe“ und fordern, dass die Versuche mit dem „giftigen Impfstoff“ als „Verbrechen gegen die Gesellschaft“ eingestuft und gestoppt werden.

Die moderne Medizin leugnet

Die moderne Medizin entgegnet, dass die Gefahr von Blutgerinnseln durch das Virus größer sei als die durch die Impfstoffe, weshalb das Risiko gerechtfertigt sei. Aber gesunde junge Menschen werden geimpft, und ihre Angehörigen werden angerufen, um ihre Leiche im Leichenschauhaus zu identifizieren. Das sollte nicht sein. Vielleicht sollte die natürliche Immunität, die sich als sicherer und wirksamer erweist als die durch Impfung erzeugte Immunität, die öffentliche Politik bestimmen. Aber Ärzte und Politiker sind zu sehr auf Impfstoffe fixiert. Ein Stopp der Impfungen würde die Wall Street zum Einsturz bringen und dazu führen, dass die Politiker die Kontrolle über die Bevölkerung verlieren. Was hier geschieht, ist kein massiver medizinischer Fehler, sondern gleicht mehr und mehr einem Verbrechen.

Im Geschäft mit der Angst

Die Nachrichtenmedien haben die Bevölkerung bewusst in Panik versetzt, um ihre Einschaltquoten zu steigern. Laut den Centers for Disease Control sind Ängste nach Fettleibigkeit der zweitwichtigste Faktor, der zum Tod durch COVID-19 beiträgt. Ängstliche Amerikaner haben ein 28 % höheres Risiko, an COVID-19 zu sterben.

Die Ärzte sprechen von schweren Schlaganfällen und Herzinfarkten, nicht von Mikroverklumpungen, die selten sind (einige wenige Fälle unter einer Million Impfungen). In der medizinischen Fachliteratur werden jedoch zunehmend Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffs geäußert. Eine medizinische Fachzeitschrift veröffentlicht einen Bericht mit dem Titel „Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia: Das schattige Kapitel einer Erfolgsgeschichte“.

Der gesellschaftliche Druck auf die Ungeimpften wächst

Die 80 Millionen törichten geimpften Amerikaner beschimpfen jetzt die übrigen Ungeimpften – eine Hexenjagd, die dieser Autor schon vor Monaten vorausgesagt hat. Aber wie soll man nun Millionen von Amerikanern mitteilen, dass sie betrogen wurden? Ihr Leben ist in Gefahr. Es ist so besorgniserregend, dass der Autor, wenn er mit dieser Information konfrontiert wird, „Entfernen Sie mich aus Ihrer E-Mail-Liste“-Nachrichten erhält. Das ist vielleicht zu lästig, um es zu ertragen. Vor allem für die ahnungslosen Amerikaner, die den erfundenen Virenbetrug mehr fürchteten als ihre eigene Regierung. Den geimpften Amerikanern stehen viele schlaflose Nächte bevor. Aber es gibt einen Ausweg. Lesen Sie weiter.

Das Problem der Blutgerinnsel wird nicht verschwinden

Wie wir von einem Kardiologen erfahren, wird das Blutgerinnselproblem fortbestehen, es wird zunächst zu Bluthochdruck kommen und drei Jahre später werden die Geimpften an rechtsseitigem Herzversagen leiden. Anderen Organen und Geweben wird das gleiche Schicksal widerfahren. Kann man diese RNA/DNA-Impfstoffe als etwas anderes als Biowaffen bezeichnen?

Unten sehen Sie ein Foto, das zeigt, wie die Antikörper, die jetzt gegen das Spike-Protein gebildet werden, buchstäblich Löcher in gesunde lebende Zellen bohren. Dieser Antikörperangriff ist nach Auffrischungsimpfungen noch stärker. Es ist eine gute Idee, diese Auffrischungsimpfungen auszulassen, wenn Sie sie nicht bereits erhalten haben.

Geimpft: Was nun?

Wenn die geimpften Massen warten, bis ein Kreislaufproblem auftritt, wird es wahrscheinlich zu spät sein. Selbst die moderne Medizin kann schnell wirkendes Heparin als Blutverdünner zur Auflösung von Blutgerinnseln nicht sicher einsetzen, da es zu weiteren Blutungen führen kann. Was ist zu tun?

Prophylaxe: Enzym aus der Ananas

Zunächst sollte jede geimpfte Person prophylaktische Maßnahmen ergreifen. Der einfachste Weg wäre die Verwendung von Enzymen, die das Spike-Protein durch Hemmung der Bindung des Spike-Proteins an die Zellen auflösen. Ein Enzym aus der Ananas, Bromelain, wurde erfolgreich zur Hemmung der COVID-19-Infektion eingesetzt, hat aber eine doppelte Wirkung, indem es Gerinnsel auflöst und das Spike-Protein blockiert. Bromelain wurde mit einem handelsüblichen Antioxidans (NAC – N-Acetylcystein) kombiniert, um das Spike-Protein zu inaktivieren. Das Enzym und das Antioxidans wirken synergistisch und sollten zusammen verwendet werden. (Kein Wunder, dass die FDA kürzlich versucht hat, NAC zu verbieten.) Beide sind in vielen Reformhäusern erhältlich.

Nattokinase ist ein länger wirkendes Enzym, das ebenfalls weithin erhältlich ist (wirkt bis zu 8-12 Stunden) und in mancher Hinsicht den gerinnungshemmenden Medikamenten überlegen ist.

Ein weiterer Störfaktor des Spike-Proteins ist Resveratrol, ein Molekül aus Rotwein. Resveratrol ist bereits weithin als Blutverdünner bekannt, der gerinnungsbedingte Herzinfarkte in den Herzkranzgefäßen verhindert, und gilt als primäres Gegenmittel gegen COVID-19. Resveratrol besitzt starke Bindungseigenschaften an das Spike-Protein, die die von Hydroxychloroquin, einem weithin bekannten Medikament, das für den gleichen Zweck eingesetzt wird, übertreffen. Fisetin, ein weiteres natürliches Molekül, das häufig in Erdbeeren vorkommt, hat die stärkste Bindungsaktivität an das Spike-Protein und blockiert so den Eintritt des Spike-Proteins in die Zellen. Resveratrol erwies sich bei der Unterbrechung des Spike-Proteins als besser als sein molekularer Cousin Pterostilben.

Grafische Darstellung des molekularen Andockens von RESVERATROL an das Spike-Protein, wodurch der Eintritt des Spike-Proteins in die Zellen gestört wird.

Quelle: Zeitschrift Biomolecular Structure & Dynamics,

Band 39, Nr. 9, Seite 3225, 2021.

Was ist zu tun, wenn neue Varianten auftreten?

In einem wissenschaftlichen Bericht, der in Current Opinion In Food Science (Band 32, Seite 149, 2020) veröffentlicht wurde, heißt es: „Therapien wie Impfstoffe können ihre Wirksamkeit verlieren, wenn das Virus mutiert und seine Antigenität verändert. Daher könnten Medikamente, die auf die viralen Rezeptoren der Wirtszellen (ACE2) abzielen, eine Tür, durch die Spike-Proteine und die Viren selbst in die Zellen eindringen können, die Immunantwort verbessern und ein großes Potenzial haben.“

Resveratrol blockiert jeden bekannten Weg zur COVID-19-Infektion. Bemerkenswert ist, dass Fischöl und Knoblauch zwar die Blutgerinnung über die Hemmung klebriger Blutplättchen hemmen, aber nicht gegen Fibrin-Blutgerinnsel wirken, die bei COVID-19-Patienten vorkommen. Eine Enzymtherapie und/oder Resveratrol helfen, Fibrin-Gerinnsel aufzulösen. Zwar schützt Resveratrol nachweislich die sehr empfindlichen Endothelzellen, die das Innere der Arterien auskleiden, doch sind überhöhte Dosen (500-1000+ Milligramm) von Resveratrol kontraproduktiv. In einer Laborschale schadet das Resveratrol den gesunden Zellen nicht, hemmt aber das Wachstum der mit COVID-19 infizierten Zellen um 98 %.

D-Dimer-Test

Wenn geimpfte Amerikaner wissen wollen, ob sie wirklich ein Risiko für Blutgerinnungsprobleme haben, können sie ihren Arzt um einen D-Dimer-Test bitten, der auf kürzliche Gerinnungsprobleme hinweist. COVID-19-Überlebende haben einen zehnmal niedrigeren D-Dimer-Wert als Nicht-Überlebende. Gesunde Menschen haben D-Dimer-Werte von weniger als 0,5 Mikrogramm/Milliliter Blut.

Man kann alle Menschen manchmal täuschen,

und einige Leute die ganze Zeit,

aber man kann nicht alle Menschen die ganze Zeit täuschen.

Geimpfte Amerikaner werden aufgefordert, Druck auf ihre ungeimpften Freunde und Familienmitglieder auszuüben

Die Geimpften führen eine Kampagne, die von Ärzten und Politikern vorangetrieben wird, um die Ungeimpften zu drängen, unter Druck zu setzen und sogar zu zwingen, sich mit einem Spike-Protein-Impfstoff impfen zu lassen. Sie sollten Ihren geimpften Freunden und Angehörigen eine Kopie dieses Berichts aushändigen und sie warnen, dass sie irregeführt wurden und Maßnahmen ergreifen müssen, um die zu erwartenden Probleme zu vermeiden.