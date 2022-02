CDC und Pfizer warnen eindringlich vor Blutgerinnseln, selbst bei den „gesündesten Sportlern“! „Jeder ist dem Risiko von Blutgerinnseln ausgesetzt!“

Sowohl die CDC als auch Pfizer haben kürzlich eine öffentliche Warnung vor „Blutgerinnseln“ herausgegeben.

Am 10. Februar letzten Jahres hat die CDC eine Warnung herausgegeben, in der sie die Vorstellung normalisiert, dass junge Erwachsene und gesunde Sportler Blutgerinnsel entwickeln.

Natürlich hat vor den COVID-Impfstoffen noch nie jemand von diesem häufigen Phänomen gehört.

„#DYK [do you know] that anyone can develop a blood clot? (Wussten Sie, dass jeder Blutgerinnsel entwickeln kann?) egal, ob Sie ein Sportler oder ein Fan sind, lassen Sie sich das große Spiel am Wochenende nicht durch ein Blutgerinnsel verderben. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Gesundheit schützen können: twitterte die CDC.

#DYK that anyone can develop a blood clot? Whether you’re an athlete or a fan, don’t let a blood clot ruin the big game this weekend. Learn how to protect your health: https://t.co/yutLTviNR8. — CDC (@CDCgov) February 10, 2022

Die CDC hat es versäumt, auf ihrer Website die COVID-19-Impfstoffe als einen der Faktoren zu nennen, die dieses Risiko erhöhen können.

Im vergangenen Jahr kam eine verblüffende neue Studie, die von Forschern der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, durchgeführt und im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurde, zu dem Schluss, dass der Covid-Impfstoff von Johnson & Johnson das Risiko der Entwicklung einer seltenen und tödlichen Blutgerinnungserkrankung im Gehirn erhöht.

Eine Studie der Universität Oxford hat Anfang letzten Jahres ebenfalls ergeben, dass die Zahl der Personen, die nach einer Impfung Blutgerinnsel entwickelten, bei den Impfstoffen von Pfizer und Moderna etwa gleich hoch war wie bei denen von AstraZeneca, wie Market Watch berichtete.

Nach der Warnung der CDC hat Pfizer am 14. Februar eine öffentliche Warnung vor „tiefen Venenthrombosen“ oder Blutgerinnseln in den Venen herausgegeben.

„Eine tiefe Venenthrombose (#DVT), ein Blutgerinnsel in einer tiefen Vene, kann in die Lunge wandern und zu einer Lungenembolie (#PE) führen. Zu den Symptomen einer PE gehören Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Symptome bemerken – es ist keine Zeit zum Warten“, twitterte Pfizer.