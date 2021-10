CDU: Die Versager fordern Solidarität

Von Peter Haisenko

Nach dem Wahldebakel fordert die Führungsspitze der CDU ihre Mitglieder zur Geschlossenheit auf. Dass es da weder um die Partei noch das Land geht, ist offensichtlich. Die Versager wollen nur ihre Posten retten.

Im Verlauf ihrer Amtszeit hat Merkel nicht nur Kabinette mit ansteigender Unfähigkeit unter ihrer Führung versammelt, auch die Führungspersonen in der CDU sind für ihre Aufgaben ungeeignet. Wollte sich die CDU aus ihrem Tief befreien, müsste die komplette Führungsriege ausgetauscht werden, bis tief in die folgenden Ränge. Seit vielen Jahren müssen die Wähler dieselben Namen und Köpfe ertragen. Die sind es, die ihre Partei an den Abgrund „geführt“ haben. Ausgerechnet die fordern jetzt Geschlossenheit von den frustrierten Parteimitgliedern. Natürlich Geschlossenheit unter ihrer Führung. Ist diesen macht- und postengeilen Nichtskönnern nicht zu vermitteln, dass es mit einem „weiter so“ mit ihnen an der Spitze nur weiter abwärts gehen kann?