Patente beweisen den COVID-Betrug und eine Menge illegale Geschäfte

In den frühen 2000er Jahren begann David Martin, Ph.D., Gründer von M-CAM International, eine große Anzahl von Patenten zu finden, die gegen die Gesetze für biologische und chemische Waffen verstoßen

1999 finanzierte Dr. Anthony Fauci Forschungen zur Schaffung eines „infektiösen rekombinanten Coronavirus mit Replikationsdefekt“. Im Jahr 2002 meldeten Dr. Ralph Baric und seine Kollegen von der University of North Carolina, Chapel Hill, ein Patent auf ein rekombinantes Coronavirus an, und innerhalb eines Jahres kam es zum weltweit ersten SARS-Ausbruch

Seit 1999 wurden mindestens 4.000 Patente im Zusammenhang mit Coronaviren angemeldet, darunter auch Patente, die die wichtigsten Merkmale des sogenannten „neuen“ SARS-CoV-2-Virus beschreiben.

Der Milzbrandanschlag von 2001, der aus der medizinischen und Verteidigungsforschung hervorging, führte zur Verabschiedung des PREP-Gesetzes, das die Haftung für Hersteller von medizinischen Gegenmaßnahmen für Notfälle aufhob.

Bis zum Jahr 2028 werden die Mittel für Sozialleistungen und Renten versiegen, und dann wird auch die Arzneimittelindustrie bankrott gehen. Angesichts einer wachsenden Bevölkerung, die an den COVID-Impfungen erkrankt ist, müssen wir neue Systeme für die gegenseitige Versorgung entwickeln.

In diesem Interview setzen wir unsere Berichterstattung über die COVID-„Plandemie“ fort, indem wir mit David Martin, Ph.D., sprechen, der eine phänomenale Arbeit geleistet hat, indem er den Papierweg hinter dem jetzt als SARS-CoV-2 bekannten Virus aufdeckte. Wie sich herausstellte, handelt es sich keineswegs um ein neues Virus, denn Patente und staatliche Zuschüsse, die die wichtigsten Merkmale des Virus beschreiben, reichen zwei Jahrzehnte zurück.

Martin schloss seine Promotion an der Universität von Virginia 1995 ab und wurde anschließend an der medizinischen Fakultät für Radiologie und orthopädische Chirurgie eingestellt. Im Jahr 2006 gründete er die erste Organisation für klinische Versuche mit Medizinprodukten an der University of Virginia – ein Unternehmen namens IDEAmed -, das klinische Versuche mit Medizinprodukten für die Einreichung bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration durchführte. Er verfügt also über umfangreiche Erfahrungen mit klinischen FDA-Studien.

Überwachung von Verstößen gegen biologische Waffen

1998 gründete er ein weiteres Unternehmen namens M-CAM International, das sich darauf konzentrierte, Wege zu finden, geistiges Eigentum in die konventionelle Finanzwelt einzubringen. Auf Ersuchen des US-Kongresses begann M-CAM auch mit der Überprüfung des US-Patentsystems.

In den frühen 2000er Jahren arbeitete M-CAM mit dem Bankenausschuss des Senats zusammen und war als Auftragnehmer für das US-Finanzministerium tätig, um wirtschaftskriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und Steuerbetrug aufzudecken. Bei dieser Arbeit entdeckte Martin auch noch etwas anderes.

Erschreckenderweise haben wir eine enorme Anzahl von Patenten gefunden, die Verstöße gegen biologische und chemische Waffen beschreiben“, sagt Martin. „Das war nichts, wonach wir gesucht hatten. Ich habe die Leute wissen lassen, dass wir nicht darauf aus waren, so etwas zu finden. Das ist etwas, das uns in den Schoß gefallen ist. Ich habe ein Jahrzehnt zuvor eine Technologie namens linguistische Genomik entwickelt, mit der man unstrukturierte Textdaten untersuchen und die metaphorische Bedeutung des Gesagten finden kann. Sie können sich vorstellen, dass Menschen, die etwas Böses im Schilde führen, ihre Absichten oft im Verborgenen halten, aber sie verwenden eine Sprache, die nicht konventionell ist.

Wenn Sie also zum Beispiel ein Patent auf einen sprengstoffresistenten Erreger aus einer Panzerfaust finden – haben Sie gehört, was ich gerade gesagt habe? Ein sprengstoffresistenter Krankheitserreger aus einer Panzerfaust. Klingt das nach einer üblichen Methode, eine Bevölkerung zu impfen, oder klingt das nach [einer Biowaffe]? Als wir also eine Reihe von Biowaffenpatenten fanden, begannen wir, einige sehr ernste Dinge zu berücksichtigen. Ich habe einmal im Jahr ein globales Telefonbuch veröffentlicht, in dem alle Verstöße gegen biologische und chemische Waffen in der Welt verzeichnet sind.

Man erfährt, wer, wo, wer das Ganze finanziert hat und wie die Adressen lauten. Es wurde … von den US-Strafverfolgungsbehörden, den Geheimdiensten und anderen Stellen auf der ganzen Welt genutzt, um Dinge aufzuspüren, die in unzulässiger Weise begangen wurden. Und 1999 [begannen wir] festzustellen, dass es ein alarmierendes Ereignis im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu geben schien, auf das wir noch näher eingehen werden.

Coronavirus als möglicher Impfstoffvektor identifiziert

Wie Martin erläutert, identifizierten die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci 1999 das Coronavirus als möglichen Impfstoffvektor.

Zu dieser Zeit war das offengelegte Grundprinzip die Entwicklung eines HIV-Impfstoffs, und zu diesem Zweck finanzierte Fauci 1999 die Forschung zur Schaffung eines infektiösen rekombinanten Coronavirus mit „Replikationsdefekt“.

Im Jahr 2002 meldeten Dr. Ralph Baric und seine Kollegen von der University of North Carolina, Chapel Hill, ein Patent auf ein rekombinantes Coronavirus an, und innerhalb eines Jahres kam es zum weltweit ersten SARS-Ausbruch.

Der wahre Tony Fauci

Weitere Hintergründe zu Fauci finden Sie in dem Buch „The Real Tony Fauci“ von Robert F. Kennedy Jr., in dem detailliert beschrieben wird, wie Faucis Förderung von AZT in den 1980er Jahren zum Tod von Hunderttausenden von Menschen führte. Und das Muster, das wir beim Coronavirus beobachten, ist im Grunde eine Wiederholung des früheren Verhaltens. sagt Martin:

Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass wir uns damals [1984, als Fauci Direktor des NIAID wurde] von einem STD-Umfeld entfernten, in dem Syphilis und Gonorrhö und diese Arten von STDs die Dinge waren, über die wir uns Sorgen machten … HIV wurde zu einem politisch und gesellschaftlich heißen Eisen, weil es in vielerlei Hinsicht mit dem Branding des Lebensstils in Verbindung gebracht wurde, und infolgedessen wurde es zu einem Politikum, im Wesentlichen eine Bevölkerungsgruppe zu identifizieren, die ohne Rücksichtnahme erforscht werden konnte.

Fauci vertrat die Auffassung, dass Menschen mit HIV bereits Entscheidungen getroffen hätten, die sie in gewisser Weise zu weniger Menschlichkeit berechtigten. Infolgedessen wurden die klinischen Versuche zur Entwicklung von Behandlungstechniken und potenziellen Therapien … in einer sehr rücksichtslosen Weise durchgeführt. Zahlreiche Menschen starben bei [diesen] klinischen Versuchen, und sie sterben übrigens immer noch … Er war besessen davon, die HIV-Situation als Plattform zu nutzen, um Menschen, die er als eine Art Untermenschen ansieht, für klinische Versuche zu verwenden. Es ist eine schreckliche Schande für das medizinische Establishment der Vereinigten Staaten, dass wir dies im Namen der Wissenschaft, im Namen der Gesundheitsförderung, seit 1984 ohne nennenswerte Unterbrechung oder Kontrolle zugelassen haben.

Der erste Ausbruch von SARS

Der erste SARS-Ausbruch ereignete sich in China Ende 2002 bis ins Jahr 2003 hinein. Bevor Barics Team ein rekombinantes infektiöses Coronavirus mit Replikationsdefekt erfand und patentieren ließ, hatte seltsamerweise noch niemand von SARS gehört.

Ich schließe nicht auf einen kausalen Zusammenhang, sagt Martin. Ich mache nur die Beobachtung, dass der Mensch und das, was wir Coronavirus nennen, seit Hunderttausenden von Jahren auf der Erde zusammenleben. Und dann manipulieren wir dieses [Virus] im Jahr 1999. Wir fangen an, damit herumzuspielen, indem wir es in verschiedene Tiere und verschiedene menschliche Zelllinienmodelle einbringen, und dann haben wir 2003 SARS. Wie bei vielen anderen Dingen auch ist dies eine bemerkenswerte Beobachtung.

Was die Beobachtung noch problematischer macht, ist die Tatsache, dass dies während der unglücklichen Folgen des Milzbrandanschlags von 2001 geschah, der, wie Sie wissen, aus Bundeslabors kam … [Es] wurde sehr deutlich, dass dies nicht [auf] einen bösen Akteur per se zurückzuführen war. Es handelte sich um medizinische und verteidigungswissenschaftliche Forschung, die in die Öffentlichkeit gelangte und Menschenleben kostete. Aber der eigentliche Nutzen des Milzbrandanschlags war die Verabschiedung des PREP-Gesetzes, wenn Sie so wollen.

Milzbrandanschlag sorgte für die gewünschte Aufhebung der Haftung

Mit dem PREP-Gesetz haben wir nun einen Freibrief für die Aufhebung der Haftung für Hersteller von medizinischen Gegenmaßnahmen. Wie Martin feststellte, hat das PREP-Gesetz „die pharmazeutischen Unternehmen in die Lage versetzt, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und sie zu zwingen, eine nicht getestete Maßnahme zu ergreifen, und dies mit absoluter Straffreiheit“.

Merkwürdigerweise wurde Martins Jahresbericht über Biowaffenpatente mit wenigen Ausnahmen von Behörden auf der ganzen Welt geschätzt und verwendet, aber wenn es um die Informationen geht, die er über das Coronavirus zusammengetragen hat, war keine einzige Behörde auf der ganzen Welt bereit, sich damit zu befassen.

Niemand … scheint gewillt zu sein, sich mit der Tatsache zu befassen, dass wir seit 2016 eine sehr alarmierende Sprache verwenden, nämlich ‚Coronavirus poised for human emergence‘. Dies geschah in Patenten, aber auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Und wenn man anfängt, sich auf ein Coronavirus zu beziehen, das angeblich kurz vor dem Auftauchen beim Menschen steht, nachdem die Weltgesundheitsorganisation SARS für ausgerottet erklärt hat, dann stimmt etwas ganz und gar nicht mit diesem Bild.

Gaunerei und organisierte Kriminalität

Die größte Alarmglocke wurde am 12. Februar 2016 vom Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, veröffentlicht, der laut Martin „der Geldwäscher“ für Coronaviren aus der Funktionsgewinnungsforschung war, nachdem die USA 2014 ein Moratorium für diese Art von Forschung eingeführt hatten. Anstatt es zu schließen, wurde diese Forschung einfach nach China verlagert. Im Jahr 2015 erklärte Daszak:

Um die Finanzierungsbasis über die Krise hinaus aufrechtzuerhalten, müssen wir in der Öffentlichkeit das Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen, wie z. B. eines Pan-Influenza- oder eines Pan-Coronavirus-Impfstoffs, stärken. Ein wichtiger Faktor sind die Medien, und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen vorzudringen. Die Investoren werden darauf reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen.

Diese Aussage machte Daszak im Jahr 2015 und wurde im Frühjahr 2016 veröffentlicht. Die Aussage „hat bei meiner Organisation die Alarmglocken schrillen lassen“, sagt Martin, denn wenn man jemanden hat, der die Funktionsgewinnforschung fördert und eindeutig die Grenze dessen verwischt, was überhaupt legal ist … und sagt, wir brauchen ‚Medien, um den Hype zu erzeugen‘ … und ‚Investoren werden folgen, wenn sie Profit sehen‘ … das klingt nicht nach öffentlicher Gesundheit.

Für mich klingt das nach organisiertem Verbrechen. Das klingt nach Erpressung, und wir müssen dieses Thema ansprechen.

Was die Coronavirus-Patente zeigen

Insgesamt wurden seit 2002 etwa 4.000 Patente auf das Genom, die Impfstoffe und den Nachweis von Coronaviren angemeldet. Martin zufolge ist dies alarmierend, „weil man keine Patente auf etwas anmeldet, das man nicht zu vermarkten gedenkt“. Ein Beweis für die beabsichtigte Kommerzialisierung findet sich auch, wenn man sich die Daten bestimmter Patente bestimmter Unternehmen ansieht.

Am 28. April 2003 meldeten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention ein Patent auf das Genom des SARS-Coronavirus an. Fünf Tage später erhielt Sequoia Pharmaceuticals einen Zuschuss von 935.000 Dollar und meldete das US-Patent 7151163 für eine Behandlung desselben Virus an. Wie kann man ein Patent für die Behandlung eines Virus anmelden, das erst fünf Tage zuvor entdeckt worden war?

Das klingt nach einem Insider-Job“, sagt Martin. „Denn man kann nicht innerhalb von fünf Tagen einen Erreger identifizieren und ein Heilmittel dafür entwickeln, wenn alle Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten wurden, denn als die CDC ihr Patent auf das Genom des Coronavirus anmeldete, hat sie dafür bezahlt, dass dieses Patent geheim bleibt. Irgendjemand wusste also, dass sich diese Sache als Geldbringer erweisen würde … Die Verbreitung von geschützten Kontrollen rund um das SARS-Coronavirus übersteigt wahrscheinlich die meisten anderen Krankheitserreger um das Zwei- oder Dreifache …

Dana Farber hatte ein Patentsystem für monoklonale Antikörper, das aus drei NIH-Zuschüssen hervorging. Ihr Patent 7750123 auf den monoklonalen Antikörper für die Behandlung von SARS-Cov stammt aus dem Jahr 2003.

Während uns also gesagt wurde, dass SARS-CoV-2 etwas ist, das wir noch nie zuvor gesehen haben, gibt es 4.000 Patente und Patentanmeldungen, die das Gegenteil behaupten. Das Gleiche gilt für die Tests und die COVID-Impfungen. So meldete Pfizer 1990 – also vor 30 Jahren – das erste Patent für einen S1-Spike-Protein-Impfstoff gegen Coronaviren an.

Unabhängig davon, welchen Teil der Geschichte wir betrachten, sind die Patentaufzeichnungen voll von Tausenden von Patenten, bei denen kommerzielle Interessen, die vom NIAID und den National Institutes of Health finanziert werden, die wirtschaftliche Kabale um das Coronavirus aufgebaut haben. Das ist keine neue Sache. Es war auch nicht neu. Und bedauerlicherweise wird uns ständig erzählt, dass diese Erfahrung irgendwie neu ist, obwohl jeder einzelne Teil dessen, was man uns erzählt, mit PCR nachgewiesen wird … die Injektionen, jedes einzelne dieser Dinge ist seit über 30 Jahren bekannt und isoliert.

Wie sind wir hierher gekommen?

Wie sind wir an einen Punkt gelangt, an dem die Steuerzahler die Forschung an Krankheitserregern finanzieren, die dazu bestimmt sind, uns krank zu machen und zu töten, nur um der Pharmaindustrie und all den verschiedenen Patentinhabern, zu denen auch die Regierung selbst gehört, Gewinne zu bescheren?

Zum großen Teil geht dies auf die Umsetzung des Bayh-Dole-Gesetzes von 1980 zurück, das es den Empfängern von Bundeszuschüssen ermöglicht, Patente auf Arbeiten anzumelden, die aus staatlich finanzierter Forschung stammen. Der Gedanke dahinter war, dass die Wirtschaft davon profitieren würde, wenn Wissenschaftler in erster Linie Unternehmer wären, anstatt ihre Forschungsergebnisse einfach nur zu veröffentlichen.

Dieser Rechtsakt hat die Gesundheitsfürsorge untergraben, indem er das Patentamt, die FDA und die CDC zu einer unheiligen Dreifaltigkeit gemacht hat, die privaten Pharmakonzernen dient und sie fördert. Was wir jetzt haben, ist also ein heimtückischer Finanzierungskreislauf. Martin erklärt:

Konzerne und Pharmaunternehmen betreiben Lobbyarbeit, um gewählt zu werden. Sobald sie gewählt sind, lassen die Lobbyisten eine enorme Menge an Geld in die verschiedenen NIH-Programme fließen. Im Falle des NIAID sind seit Faucis Amtsantritt [1984] 191 Milliarden Dollar durch seine Finger geflossen. Ist das so, weil er erfolgreich ist? Nein, denn unter seiner Leitung haben Allergien und Infektionskrankheiten um das 60-fache zugenommen. Trotzdem ist er immer noch Direktor einer gescheiterten [Behörde], die 191 Milliarden Dollar erhalten hat, um ein Problem zu lösen, das von Jahr zu Jahr schlimmer wird.

Wenn es ein Unternehmen wäre, hätten wir ihn gefeuert. Das Problem ist, dass es sich nicht um ein Unternehmen handelt. Es ist eine Geldwaschanlage. Sie schleust öffentliche Gelder durch die Hände einer Bundesbehörde in die Forschungslabors, die letztendlich Forschungen durchführen, die dann an die Wohltäter zurücklizenziert werden, d. h. an die Pharmaunternehmen, die dafür bezahlt haben, dass die Leute überhaupt erst ins Amt kommen. Es handelt sich also um ein Drehtürproblem, und das Bayh-Dole-Gesetz hat einen heimtückischen Anreiz geschaffen, der besagt, dass die einzige Forschung, die durchgeführt wird, diejenige sein wird, die letztendlich an die Pharmaindustrie zurückfließt und Molochs schafft, bei denen das Risiko der Forschung und Entwicklung von der Öffentlichkeit getragen wird und der Nutzen dieser Forschung und Entwicklung von der Privatwirtschaft übernommen wird. Das ist eine schreckliche Sache, und das ist genau das, was Fauci betrieben hat.

Warum hat Fauci Moderna als Impfstoff-Spitzenreiter ausgewählt?

Martin weist auch darauf hin, dass Fauci den Kongress über die finanziellen Interessen des NIAID an Medikamenten belogen hat. Während dieser Pandemie baten der Kongress und das Congressional Budget Office um eine Aufstellung der Patente, die sich im Besitz der NIH befinden und an denen sie ein potenzielles kommerzielles Interesse an den produzierten Medikamenten haben. Fauci legte keines dieser Patente offen. Stattdessen hat er gelogen und behauptet, es gäbe keine.

Die Beweise sind kilometerlang gestapelt“, sagt Martin. „Moderna ist der einzige Empfänger von NIAID-Mitteln, der sich nicht an das Gesetz hält und das Interesse der Bundesregierung an seinem geistigen Eigentum nicht offenlegt. Trotz der Tatsache, dass jeder wusste, dass Moderna das Interesse der Bundesregierung an seiner Forschung nicht offenlegte, wählte Fauci Moderna im Frühjahr 2020 als Spitzenreiter für eine ungetestete, kommerziell erfolglose und völlig unbewiesene mRNA-Impfstofftechnologie aus.

Dafür gab es keine rationale Rechtfertigung, und es hätte noch weniger rationale Rechtfertigungen gegeben, wenn man bedenkt, dass Moderna zu dem Zeitpunkt, als sie als Gewinner ausgewählt wurden, 141 Mal gegen das Bundesgesetz, den Bayh-Dole Act, verstoßen hat. Diese Tatsache ist bekannt, wurde aber völlig übersehen, und kein einziger Strafverfolgungsbeamter irgendwo in den Vereinigten Staaten hat beschlossen, dass es eine schlechte Idee ist, eine kriminelle Organisation ein Produkt liefern zu lassen.

Überall Gesetzesverstöße

Seit Beginn dieser Pandemie wurde im Namen der öffentlichen Gesundheit gegen eine Vielzahl von Regeln, Gesetzen und Vorschriften verstoßen, die einem den Verstand rauben. Selbst Gesetze, die absolut klar und in keiner Weise zweideutig sind, werden gebrochen. Nach dem Code of Federal Regulations, Titel 21, Abschnitt 50, darf zum Beispiel niemand zu einer klinischen Prüfung eines experimentellen medizinischen Produkts gezwungen oder genötigt werden, selbst wenn es sich um eine Pandemiebekämpfungsmaßnahme handelt.

Es ist schwarz auf weiß, und diese klinische Studie endet im besten Fall nicht vor 2023. Es gibt also keine zugelassene oder gar genehmigte Anwendung eines [COVID-‚Impfstoffs‘], die der Bevölkerung aufgezwungen werden könnte, sagt Martin.

Und doch werden überall Menschen bestochen, bedroht und genötigt. Die Pharmakonzerne haben auch gegen grundlegende Prinzipien verstoßen, indem sie alle Kontrollen abgeschafft und den Testimpfstoff allen Versuchsteilnehmern verabreicht haben, so dass wir nichts haben, womit wir die Nebenwirkungen vergleichen könnten. Sie verfügen auch nicht über einen unabhängigen Prüfungsausschuss oder die gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren für das Protokoll.

Die Unternehmen haben selbst beschlossen, ihre Protokolle während der Studie zu ändern, was einfach nicht üblich ist. Im Grunde genommen haben wir keine echte klinische Studie zu diesen COVID-Spritzen, weil so viele der grundlegenden Prinzipien der klinischen medizinischen Forschung verletzt wurden.

Das zusammengebrochene Rechtssystem hat Big Pharma das Sagen gegeben

Die Bundesregierung verstößt auch gegen den False Claims Act, wenn sie behauptet, die COVID-Spritzen seien sicher und wirksam, obwohl die Studien noch Jahre vom Abschluss entfernt sind und auf die eben erwähnte Weise unterminiert wurden.

Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der die Todesfälle tatsächlich als akzeptabel angesehen werden“, sagt Martin. „Ich weiß nicht, aus welcher Welt man kommen muss, um diesen Begriff auch nur annähernd in den Mund nehmen zu können. Ich finde die Äußerung dieses Satzes entsetzlich … Wir töten absichtlich Menschen, und wir tun es ungestraft im Namen dessen, was wir eine Liebesaffäre mit der Wissenschaft nennen. Das einzige Problem ist, dass wir dabei die Wissenschaft entweiht haben, denn es hat sich herausgestellt, dass ich bei randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudien wissen musste, was ich zu tun hatte. Ich musste die Populationen verblindet halten. Ich musste die Placebo-Kontrolle während der gesamten klinischen Studie aufrechterhalten. Der Grund, warum ich das tun musste, ist, dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dieser ganze Prozess war ein vorsätzlicher Akt der Schädigung der Menschheit. Und die einzige Hoffnung, die wir haben, ist ein kleiner Hinweis im Gutachten des Justizministeriums, das unter der Trump-Regierung erstellt wurde, der besagt, dass die gesamte Notfallgenehmigung und alle ihre Vorteile zusammenbrechen würden, wenn sie auf Straftaten beruhen würde. Mit anderen Worten: Wenn wir nachweisen können, dass eine Straftat vorliegt – Erpressung, Belügen des Kongresses, öffentliche Nötigung … [und] im Fauci-Dossier3 habe ich Dutzende von Straftaten aufgezählt – [dann] würde die ganze Sache in die Knie gehen, denn in dem Moment, in dem der Schutz des PREP-Gesetzes für Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca und andere wegfällt, kann ich Ihnen garantieren, dass [Fauci] keinen Impfstoff mehr bewerben wird.

Wenn sie für eine einzige Verletzung oder einen einzigen Todesfall haftbar gemacht werden, werden sie das, von dem sie wissen, dass es unsicher ist, stoppen. Dazu müssen die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit tun. Und irgendwo muss es einen Staatsanwalt geben, der bereit ist, seine Arbeit zu tun … Im Moment glaube ich wirklich nicht, dass wir drei Ebenen der Regierung haben. Ich glaube nicht, dass es ein Justizministerium gibt. Wenn wir zulassen, dass die Justiz ein Arm der Exekutive ist, dann haben wir die dreistufige Struktur der Regierung verloren. Infolgedessen bricht das System zusammen. Die Judikative war das Einzige, was ausdrücklich unabhängig war. Wir erlauben den Richtern nicht, sich an der Wahlkampffinanzierung zu beteiligen. Wir erlauben es nicht, dass Richter gewählt werden.

Wir ernennen sie, wir durchlaufen ein Genehmigungsverfahren. Wir tun alles Mögliche, um sicherzustellen, dass die Justiz unabhängig ist. Das einzige Risiko für die pharmazeutische Industrie, das einzige Risiko für eine außer Kontrolle geratene Exekutive, war also die Justiz. Indem wir das Justizsystem in den Vereinigten Staaten zusammenbrechen ließen, haben wir die Regierung praktisch zum Diener ihrer Wohltäter gemacht – und das ist die Pharmaindustrie.

Wie wird es enden?

Angesichts des nahezu vollständigen Zusammenbruchs des Rechtssystems sieht es so aus, als befänden wir uns auf einem geraden Weg in die globale Tyrannei, aus der es keinen Ausweg gibt. Martin ist jedoch der Meinung, dass es einen Ausweg geben könnte, der jedoch Maßnahmen seitens vernünftiger und mit Weitsicht gesegneter Menschen erfordert. Er erklärt:

Man braucht eine Währung, um Politiker zu kaufen. Damals im Jahr 2008, als wir die globale Finanzkrise hatten … haben wir eine Politik eingeleitet, die 2028 [oder 2033] zum Bankrott unserer Leistungsprogramme (Sozialversicherung, Medicare und Medicaid) führen wird … Die besten Berechnungen, die wir haben, besagen, dass die Renten- und Pensionsprogramme der Vereinigten Staaten im Jahr 2028 aus ihrem Treuhandfonds auslaufen. Was bedeutet das? Nun, eines der Dinge, die die Leute übersehen, ist, dass es eine unheilige Allianz zwischen den Versicherungsgesellschaften und dem, was wir Gesundheitsversorgung nennen, gibt.

Versicherungsgesellschaften sind Inhaber langfristiger Vermögenswerte. Das sind die Leute, die heute Geld haben müssen, um Probleme in der Zukunft abzudecken. Das ist es, was ein Inhaber langfristiger Vermögenswerte ist. Das Problem ist, dass die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank und andere Zentralbanken den Wert der Rendite von Fonds unterdrückt haben, sodass den Fonds schneller als erwartet das Geld ausgeht …

Sie wissen so gut wie jeder andere, dass für einen Politiker, der sich hinstellt und sagt: ‚Ich werde die Sozialversicherung abschaffen oder erheblich verändern‘, das Totenglöckchen für jede politische Ambition bedeutet. Ein winziges Problem. Aber ob sie es nun sagen oder nicht, dem Treuhandfonds geht im Jahr 2028 das Geld aus. Und jetzt kommt der Clou: Die Pharmaindustrie tut es auch, denn es stellt sich heraus, dass das Geld, das in dieses System fließt, eigentlich für die Drogenabhängigkeit dieses Landes bezahlt.

Und wenn wir bis ins Jahr 1604 zurückgehen – bis zur Gründung der Britischen Ostindien-Kompanie und der Gründung der Virginia-Kompanie -, werden wir feststellen, dass die mehr als 400-jährige Tradition, in der wir Nationalstaaten auf dem Rücken des Drogenhandels aufgebaut haben, zu Ende geht. Die gute Nachricht für uns alle ist, dass sie um das Jahr 2028 enden wird, weil wir eine Konvergenz haben, die sie nicht zu vertuschen wussten. Die Konvergenz besteht darin, dass die Leute mit dem Geld, die großen Pharmakonzerne, die Nutznießer eines Systems sind, das sich durch ihr Handeln selbst in den Bankrott treibt.

Dies ist der Brontosaurus, der zu viel gefressen hat, weil er der größte Dinosaurier war. Und die gute Nachricht ist, dass ihr Gehirn die Größe einer Erbse hat, genau wie das des Brontosaurus. Sie sind nicht klug. Und das Beste, was für uns pelzige Menschen spricht, ist, dass wir tatsächlich flink sind. Heißt das nun, dass wir während des Prozesses keine Schmerzen haben werden? Ganz und gar nicht. In den Jahren 2026, 2027 und 2028 wird es zu sozialen Verwerfungen kommen, die wir uns nicht einmal vorstellen können, weil 86 Millionen Menschen das verlieren werden, von dem sie dachten, dass es ihre Altersvorsorge sein würde.

Wenn diese Zahl nun auf 100 Millionen Menschen ansteigt und diese 100 Millionen Menschen kränker sind aufgrund dessen, was wir ihnen heute eingeflößt haben … dann werden diese Menschen, die mehr Gesundheitsfürsorge benötigen werden, mit einem bankrotten System konfrontiert sein, das nicht in der Lage ist, ihr Leben und ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und das ist die Todesglocke für diese Geschichte. Die beste Nachricht ist, dass wir noch Zeit haben, wenn sich Menschen mit gutem Gewissen zusammentun und sagen: Wir werden diese Apokalypse nicht zulassen, denn wir haben Zeit, Gemeinschaften aufzubauen, die sich tatsächlich umeinander kümmern. Wir haben Zeit, um mit dem Aufbau von Strukturen der Verantwortlichkeit zu beginnen.

Wir haben Zeit, Dinge zu tun, die unser soziales Gefüge zusammenhalten, sodass wir, wenn dieses System zusammenbricht, zu einer rationalen Sichtweise dessen zurückkehren können, was Leben, Freiheit und das Streben nach Glück bedeutet, denn solange wir nicht die Souveränität über unsere Gesundheit zurückgewinnen können, können wir auch nicht die Souveränität über unser Leben feiern.

Was ist mit der 2030-Agenda?

Inzwischen haben Sie wahrscheinlich von der Great Reset Agenda des Weltwirtschaftsforums gehört, die den Übergang zu einer digitalen Zentralbankwährung vorsieht. Damit können sie den Dollar abschaffen und die gesamte Weltwirtschaft, die jetzt auf dem letzten Loch pfeift, „zurücksetzen“. Doch auch hier könnte es einen Knick in dem Plan geben, der uns retten kann.

„Wie ein guter [James] Bond-Bösewicht hat er keine Ahnung von Geschichte“, sagt Martin. Der Grund, warum Martin optimistisch bleibt, dass der Große Reset überhaupt keine Chance hat, ist, dass die Weltöffentlichkeit ein rein digitales System, das durch einen elektromagnetischen Impuls oder eine elektromagnetische Störung ausgelöscht werden kann, auf keinen Fall akzeptieren wird.

Allein in diesem Jahr haben wir Internetausfälle, Stromausfälle und Hacks im digitalen Finanzwesen erlebt, die die Menschen ohne einen einzigen Cent zurücklassen würden, wären sie auf ein rein digitales Finanzsystem angewiesen.

Die Illusion der digitalen Währung ist der bizarrste und erbärmlichste Dr. Evil-Plan, den je jemand ausgeheckt hat, sagt Martin. Tatsache ist, dass der Digitalwährungswahn eine dieser fantastischen Illusionen ist, die leider an einem einzigen Punkt scheitert. Wir leben in einer Welt, in der sowohl Akteure mit anarchistischen Absichten als auch sehr, sehr lobenswerte Privatiers und Piraten mehr als glücklich sind, dafür zu sorgen, dass digitale Währungen niemals das Licht der Welt erblicken, weil sie in der Tat jedes System da draußen hacken, knacken und stören werden.

Daher betrachte ich den ganzen Great Reset als großes Theater … Aber die ganze Illusion wird betrieben, weil ihnen die Ideen ausgehen. Und … wenn den etablierten Parteien die schlechten Ideen ausgehen, versuchen sie verzweifelt, dich zu einem Verhalten zu zwingen, das du sonst nicht akzeptieren würdest. Alles, was Sie tun müssen, ist einfach nein zu sagen. Spielen Sie einfach nicht mit.

Der finanzielle Anreiz zur Entvölkerung

Ist es möglich, dass die COVID-Impfungen einen vorzeitigen Tod verursachen und eine absichtliche Form der Entvölkerung darstellen? Nun, da wir dem Geld folgen, gibt es sicherlich einen finanziellen Anreiz für ein solches Szenario. Wenn man Menschen, die kurz vor der Pensionierung stehen, finanzielle Zusagen macht, ist es umso besser, je weniger von ihnen da sind, so Martin.

„Das finanzielle Interesse an einer Entvölkerung ist ein sehr überzeugendes Argument“, sagt Martin. Er hat dieses Argument kürzlich in einem Vortrag in der Church of Glad Tidings in Yuba City dargelegt, den Sie sich oben ansehen können.

Kurz gesagt ist es im Hinblick auf den sich abzeichnenden finanziellen Zusammenbruch problematisch, wenn die Menschen lange genug leben, um ihre Sozialversicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen und ihre Lebensversicherungspolicen bis zur vollen Laufzeit zu leben.

Auf der Grundlage dieser finanziellen Realitäten – die gewiss nicht bekannt gemacht oder öffentlich diskutiert werden – gibt es eindeutig einen wirtschaftlichen Anreiz, die Bevölkerung zu schrumpfen und so viele Menschen wie möglich vor 2028 loszuwerden. Leider ist die Wahrscheinlichkeit eines Massensterbens hoch, wie frühere Versuche mit Lipid-Nanopartikeln und mRNA gezeigt haben.

Es steht außer Frage, dass sie Tierversuche aus einem sehr wichtigen Grund übersprungen haben“, sagt Martin. „Man hat uns gesagt, man wolle Zeit sparen, aber es ging nicht darum, Zeit zu sparen. Es ging darum, diesen speziellen Erreger der Menschheit zu verabreichen, so dass viele Menschen leiden und schließlich an den Folgen sterben, die wir hätten feststellen können, wenn wir es auf herkömmliche Weise gemacht hätten, d. h. sieben bis acht Jahre Sicherheitsstudien, bevor wir uns entschließen, den Erreger in die Arme von Menschen zu geben.

Das haben wir aber nicht getan. Und wenn wir uns die Sicherheitsdaten aus Tierversuchen zur mRNA und zu den Lipid-Nanopartikeln ansehen, steht außer Frage, dass es dadurch zu einem Anstieg der Todesfälle kommen wird … Aber die Sorge, die ich habe, [die vielleicht] ungeheuerlicher ist [als] der Tod … ist die krankmachende Morbidität, die Menschen, die rund um die Uhr medizinische Versorgung benötigen werden, wird eine Belastung sein, die unsere Wirtschaft so sehr anstecken wird, dass wir uns möglicherweise nicht erholen werden.

Denn wenn wir Menschen haben, die mit kranken Kindern zu Hause bleiben müssen, wenn wir Menschen haben, die sich um kranke ältere Eltern kümmern müssen, wenn wir Menschen haben, die einen kranken Ehepartner oder ein krankes Familienmitglied pflegen, dann bedeutet das, dass wir nicht in der Lage sind, Leben und Freiheit zu genießen. Und Tatsache ist, dass ich glaube, dass wir eine größere Morbidität als Mortalität haben werden.

Als ob das alles noch nicht genug wäre, hat Martin auch CRISPR-Patente entdeckt, die beschreiben, wie sie die Wirkung von mRNA/DNA-basierten Impfstoffen aus Menschen „herausschneiden“ können. Er glaubt, dass sie möglicherweise eine Reihe von Krankheitserregern entwickeln, die dann in die Bevölkerung eingeschleust werden, damit sie später eine teurere Technologie einführen können, die das, was kaputt war, wieder in Ordnung bringt. Das könnte leider bedeuten, dass das Überleben von der Zahlungsfähigkeit abhängt.

Gab es überzählige Todesfälle aufgrund von COVID-19?

Um einen Moment zurückzugehen: Obwohl uns gesagt wurde, dass COVID-19 im Jahr 2020 zu viele Todesfälle verursacht hat, kann man dies überprüfen, indem man sich die Zahl der ausgezahlten Lebensversicherungspolicen ansieht. Und im Jahr 2020 wurden tatsächlich weniger Lebensversicherungspolicen ausgezahlt als sonst, so Martin.

Wessen Zahlen wollen Sie glauben? Werden Sie der CDC glauben, die versucht, diese Terrorkampagne über das Sterben von Menschen aufzupumpen und abzuladen, und deshalb müssen Sie Ihre Maske aufhaben, Sie müssen sich sozial distanzieren, Sie müssen sich impfen lassen? Oder werden Sie den Zahlen derjenigen glauben, die tatsächlich Schäden bezahlen, wenn echte Menschenleben zu Ende gehen? Wenn man sich die geprüften Jahresabschlüsse der größten Lebensversicherungsunternehmen der Welt ansieht, findet man keine Hinweise auf übermäßige Todesfälle. Ist COVID so klug, dass es nur die Unversicherten tötet? Ist es das, was wir glauben sollen?

Bewusst leben, im Einklang mit der Gesundheit

Abschließend möchte ich sagen, dass ich wie Martin daran glaube, dass wir dies überleben und unsere Freiheit behalten können. Aber wir müssen handeln. Jeder Einzelne muss Maßnahmen ergreifen, die im Einklang mit der Moral und Ethik von Pro-Life und Liberty stehen. Wie Martin vorgeschlagen hat, sollten Sie Ihr Geld für zertifizierte Bio-Lebensmittel und lokal angebaute Lebensmittel ausgeben, um ein gesünderes Lebensmittelsystem aufzubauen.

Achten Sie darauf, dass das, was Sie Ihrem Körper zuführen, auf Ihre Gesundheit abgestimmt ist. Stellen Sie sicher, dass das, was Sie mit Ihrem Körper tun, auf Ihre Gesundheit ausgerichtet ist. Und wenn Sie das tun, laden Sie andere Menschen dazu ein, ein Leben zu führen, das dieses Verhalten vorlebt, so dass wir beginnen, Bewusstseinsgemeinschaften aufzubauen. ~ David Martin, Ph.D.

Verbringen Sie Zeit mit Freunden und Familie und tauschen Sie Informationen aus. Fangen Sie wieder an, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, auf welche Weise auch immer Sie es für sinnvoll halten. Überlegen Sie bei Ihren Kaufentscheidungen, ob Sie das Übel unterstützen oder die Geldversorgung drosseln. Wir müssen mit dem Aufbau von Mikroökonomien beginnen, die sich später zu alternativen Ökonomien entwickeln können. Wir müssen mit dem Aufbau von Unterstützungsstrukturen für den Fall beginnen, dass das Finanz- und Gesundheitssystem zusammenbricht.

Tatsache ist, dass wir uns in einem einzigartigen Moment der Menschheitsgeschichte befinden, der wahrscheinlich der Geschichte von Joseph in Ägypten so nahe kommt, wie es nur möglich ist. Kennen Sie die sieben fetten Jahre und dann die sieben mageren Jahre? Nun, raten Sie mal! Wir haben noch ein paar fette Jahre vor uns. Wissen Sie, was wir jetzt tun sollten? Wir sollten in unsere Beziehungsnetze investieren. Wir sollten in unsere Netzwerke der Gemeinschaft investieren. Wir sollten diese widerstandsfähigen Fasern aufbauen, die uns zusammenhalten, denn wir wissen, dass eine Hungersnot bevorsteht. Und wir sind jetzt in einer einzigartigen Position, um etwas dagegen zu tun.

Fangen Sie also bei sich selbst an. Achten Sie darauf, dass das, was Sie Ihrem Körper zuführen, auf Ihre Gesundheit abgestimmt ist. Stellen Sie sicher, dass das, was Sie mit Ihrem Körper tun, auf Ihre Gesundheit ausgerichtet ist. Und wenn Sie das tun, laden Sie andere Menschen dazu ein, ein Leben zu führen, das dieses Verhalten vorlebt, sodass wir beginnen, Bewusstseinsgemeinschaften aufzubauen. Und wenn wir diese Gemeinschaften aufbauen, werden wir anfangen, Währungen des Bewusstseins zu bilden … Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie wir diese Probleme lösen können, und wir können es mit Hilfe des Marktes tun. Wir können es mit Hilfe unseres Bewusstseins tun, aber wir brauchen unser Bewusstsein, wir brauchen unsere Gemeinschaft, und wir brauchen unsere Währung, um wieder organisch auf die Menschheit ausgerichtet zu sein.

Wie man den Propagandazyklus durchbrechen kann

Wenn Sie die oben genannten Dinge tun, können Sie auch eine andere Aufgabe erfüllen, nämlich den Propagandazyklus durchbrechen. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihr Leben so gesund und fröhlich wie möglich leben, damit die Menschen um Sie herum sehen, dass es auch andere gibt, die nicht in Angst leben. Irgendwann werden sie sehen, dass sie tatsächlich eine Wahl haben.

Hören Sie, Propaganda kann sich nicht gegen die Wahrheit eines gut gelebten Lebens stellen“, sagt Martin. „Sie kann sich niemals gegen diese Wahrheit stellen. Was wir zu tun versuchen, ist die falsche Energie. Wir versuchen, Irrationalität mit Rationalität zu konfrontieren. Was wir aber tun müssen, ist, hartnäckig zu sein und so zu leben, dass die Leute es sehen und sagen: ‚Ich will das haben, was sie hat Das ist Ihr „Harry met Sally“-Moment. Dies ist die Szene im Restaurant. Das ist dein Moment, eine Person zu sein, die die Halbwertszeit des Propagandareflexes überdauert. Und ich habe viel zu viele Menschen gesehen, die versuchen, sich energisch in die Debatte einzuschalten, wo sie in einen Konflikt geraten, der ihr Wohlbefinden vernichtet.

Seien Sie nicht der unglückliche, wütende Mensch. Seien Sie derjenige am Tisch, der es wert ist, angeschaut zu werden und zu sagen: Ich nehme das, was er hat. Ich will das haben, was sie hat.‘ Lebe ein Leben, das begehrenswert ist, und du wirst sehen, wie die Propaganda sofort entmannt wird … Die ganze Zeit, als Gouverneur [Ralph] Northam hier in Virginia uns sagte, dass wir keine Versammlungen abhalten dürfen, haben wir unsere Workshops fortgesetzt. Unser Tisch war voll mit 15, 20, 25 Leuten, und unsere offizielle Politik war, dass wir jeden, der sich für unseren Workshop anmeldete, für die Zeit, in der er bei uns zu Hause war, als Familie adoptierten, weil die gesetzliche Ausnahmeregelung in Virginia besagte, dass Familie nicht zählte.

Wir haben also jeden für eine Woche adoptiert. Wir hatten jede Art von Cousin, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Kind, Oma. Es war alles Familie. Während des gesamten Shutdowns hatten wir einen Tisch voller Gemeinschaft. Und wissen Sie was? Jeder in der Nachbarschaft sagte: ‚Ich hätte gerne das, was sie haben.

