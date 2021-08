CEO der Delta-Airline sagt, er werde von seinen Kunden keine Impfung ohne vollständige FDA-Zulassung verlangen

Eine Sache, die Delta Air Lines-Fluggäste nicht einpacken müssen, ist ein Impfausweis.

Ed Bastian, Chief Executive Officer von Delta, sagte am Dienstag gegenüber CNBC, dass die Fluggesellschaft derzeit nicht plane, für Flüge innerhalb der USA einen Impfnachweis zu verlangen. Er begründete dies sowohl mit den Herausforderungen, die mit der Vorschrift von Impfungen verbunden sind, die nicht vollständig von der Food and Drug Administration (FDA) genehmigt wurden, als auch mit der Wirksamkeit bestehender Sicherheitsvorkehrungen in Flugzeugen.

„Es ist sehr schwierig für uns, einen Impfstoff vorzuschreiben, der noch nicht einmal bundesweit zugelassen ist, da die Zulassung noch nicht endgültig ist“, sagte Bastian in der „Squawk Box“ und bezog sich dabei auf die Tatsache, dass die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson noch eine Notzulassung haben.

Delta verlangt, dass Neueinstellungen geimpft werden, und die Mehrheit der Belegschaft der Fluggesellschaft ist geimpft, so Bastian.

„Die überwiegende Mehrheit unserer Kunden ist geimpft, sie befinden sich in einer sauberen Umgebung und sind vollständig maskiert“, sagte Bastian. „Unsere Mitarbeiter, mehr als 73 %, sind vollständig geimpft, und diese Zahl steigt von Tag zu Tag.

Bei einigen internationalen Reisezielen muss ein Impfnachweis erbracht werden, um eine Quarantäne zu vermeiden, aber bei Inlandsflügen muss lediglich – bei den meisten Fluggesellschaften – ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt und auf Flughäfen und in Flugzeugen eine Maske getragen werden.

Bastians abschließende Bemerkung „stay tuned“ deutet darauf hin, dass die Fluggesellschaft möglicherweise einen Impfstoff für Inlandsflüge verlangen wird, sobald sie die vollständige Genehmigung der US Food and Drug Administration erhalten hat. Delta und andere Fluggesellschaften hatten ausgewählte „COVID-geprüfte“ Flüge zwischen den USA und Europa durchgeführt, bei denen die Fluggäste vor und nach dem Flug mehrfach getestet werden.

Immer mehr US-amerikanische Unternehmen und Kommunen verlangen jetzt Impfungen für bestimmte Aktivitäten in Gebäuden. Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, kündigte am Dienstag an, dass Restaurants, Fitnessstudios und Veranstaltungsorte den Nachweis einer Impfung verlangen. Auch Fitnessstudios wie SoulCycle und Equinox verlangen eine Impfung für ihre Mitglieder.

Juliette Kayyem, ehemalige stellvertretende Ministerin für Innere Sicherheit für zwischenstaatliche Angelegenheiten unter der Obama-Regierung, forderte in einem Artikel für The Atlantic, dass ungeimpfte Personen auf Flugverbotslisten gesetzt werden sollten.

„Dies wird dazu beitragen, das Übertragungsrisiko an Reisezielen zu begrenzen, an die ungeimpfte Personen reisen – und durch die Festlegung von Normen, die bestimmte Privilegien auf geimpfte Personen beschränken, wird es auch dazu beitragen, die stagnierenden Impfraten zu erhöhen, die sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft davon abhalten, sich vollständig zu erholen“, schrieb Kayyem.

Die unglücklich benannte „Delta“-Variante des neuartigen Coronavirus war maßgeblich für die Zunahme der Fälle in den USA verantwortlich. Der ehemalige Leiter der FDA, Dr. Scott Gottleib, glaubt, dass die Delta-Variante ihren Höhepunkt Ende September erreichen wird, wie Dr. Catherine Schuster-Bruce von Insider im Juli berichtete, am Ende der Sommerreisesaison.

Airlines for America, die Handelsorganisation, die viele der größten Fluggesellschaften des Landes vertritt, bezog auf Anfrage von Insider keine Stellung zur Impfpflicht, verwies aber auf mehrere Studien, die zeigen, dass Flugzeugbelüftungssysteme die Ausbreitung von COVID-19 an Bord von Flugzeugen wirksam verhindern.

„US-Fluggesellschaften haben sich auf Wissenschaft und Forschung gestützt, um der Gesundheit und Sicherheit aller Reisenden und Angestellten seit dem Ausbruch der Pandemie Priorität einzuräumen“, sagte ein Sprecher von Airlines for America gegenüber Insider. „Zusätzlich zur Einhaltung aller CDC-Richtlinien und -Anforderungen haben [Airlines for America]-Passagierfluggesellschaften eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, darunter die Verpflichtung, das Gesicht zu bedecken, Formulare zur Gesundheitsbestätigung vor dem Abflug, verbesserte Desinfektionsprotokolle und Belüftungssysteme auf Krankenhausniveau.“

„Ich glaube nicht, dass die Einführung dieser Anforderung für Inlandsreisen viel ändern wird“, sagte Bastian über die Impfpflicht.